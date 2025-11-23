Cele mai populare stațiuni de schi din Bulgaria. Localnic: „E ușor de observat uriașul val de bani care a intrat în Bansko”
Adevarul.ro, 23 noiembrie 2025 04:15
Bulgaria a investit în turismul de iarnă, iar câteva dintre stațiunile sale montane sunt tot mai atractive pentru occidentali. Cea mai faimoasă este Bansko, unde pârtiile coboară de la peste 2.500 de metri. Localnicii o descriu cu totul diferit față de așteptările vizitatorilor săi.
Acum o oră
04:15
Cele mai populare stațiuni de schi din Bulgaria. Localnic: „E ușor de observat uriașul val de bani care a intrat în Bansko"
Bulgaria a investit în turismul de iarnă, iar câteva dintre stațiunile sale montane sunt tot mai atractive pentru occidentali. Cea mai faimoasă este Bansko, unde pârtiile coboară de la peste 2.500 de metri. Localnicii o descriu cu totul diferit față de așteptările vizitatorilor săi.
Acum 2 ore
03:15
„Nu mai muncim de frică”. Generația Z rescrie regulile jocului și nu mai acceptă locuri de muncă abuzive # Adevarul.ro
„Tu meriți un loc unde poți lucra fără frică”, afirmă categoric Corina Petcu Nan, director HR, într-un interviu acordat Adevărul. „Munca nu mai este un loc unde îți ascunzi fricile, ci unul unde ai dreptul să te simți în siguranță.”
Acum 4 ore
02:45
Cea mai mare provocare cu care s-au confruntat soldații ucraineni în programele de instruire occidentale. Mărturiile instructorilor # Adevarul.ro
Instructorii britanici au povestit despre cele mai dificile aspecte ale antrenării soldaților și recruților ucraineni în cadrul programului Interflex, coordonat de Marea Britanie.
02:15
Ce este AMR, una dintre cele mai stringente și persistente amenințări la adresa sănătății. Românii sunt fruntași în Europa # Adevarul.ro
AMR a fost identificată drept una dintre primele trei amenințări prioritare pentru sănătate. Peste 35.000 persoane mor anual în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European din această cauză.
01:15
Și mașinile de până în 5 ani pot avea kilometrajul dat înapoi. Expert: „Cumpărătorii nu ar trebui să ia decizii bazate pe emoții” # Adevarul.ro
Atunci când cumpără o mașină rulată relativ nouă, șoferii se așteaptă să o folosească în următorii câțiva ani fără să întâmpine mari probleme. Deși majoritatea oamenilor se așteaptă ca doar vehiculele vechi să aibă kilometrajul dat înapoi, un studiu recent dovedește contrariul.
Acum 6 ore
00:15
Pe 23 noiembrie, în 2023, Rona Hartner s-a stins din viață. Cu câteva luni în urmă, actrița fusese diagnosticată cu cancer la plămâni și creier.
00:15
Pericolul angajărilor pe dark web. Ce salarii li se oferă tinerilor și la ce pericole se expun # Adevarul.ro
Criminalitatea cibernetică în rândul tinerilor nu este nimic nou, dar este în creștere ca număr, iar amploarea, domeniul de aplicare și raza de acțiune a atacului unui individ se dezvoltă mai rapid acum.
22 noiembrie 2025
23:45
Învățământul tehnologic, în haine noi din anul școlar viitor. Dispare profesionala, se păstrează bursa. „Cu dualul e o problemă” # Adevarul.ro
Învățământul profesional/tehnologic se reorganizează în țară, începând din anul școlar 2026 – 2027. Clasele de profesională dispar, în schimb elevii care vor se integreze în câmpul muncii o pot face în continuare după trei ani, când dobândesc nivelul 3 de calificare.
23:15
Istoria ascunsă a satului lui Ioan de Hunedoara, înghițit de Lacul Cinciș. „Era un fel de San Marino al Transilvaniei” # Adevarul.ro
Satele medievale de pe Valea Cernei, locuri unde a trăit familia Huniazilor, au fost înghițite de apele Lacului Cinciș. Mărturii străvechi au scos la iveală istoriile lor tulburătoare, dar și relatări despre statutul lor excepțional.
Acum 8 ore
22:30
Bucureștiul a dat startul campaniei electorale cu atacuri între candidați: „Capitală a avut dintotdeauna potențialul de a transmite un mesaj politic către teritoriu” # Adevarul.ro
Debutul campaniei electorale pentru alegerile parțiale din 7 decembrie vine în Capitală pe fondul unor atacuri între candidați. Campania pentru Primăria Bucureștiului este în general una mai aprigă, însă în contextul actual, fiind vorba despre alegeri parțiale, este maximizată atenția publică.
22:15
De ce specialii de la ANRE, ASF și parlamentarii sunt exceptați de la interzicerea cumulului pensie-salariu. Florin Manole: „Sunt funcții alese” # Adevarul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat că președinții și vicepreședinții ANRE, ASF și parlamentarii sunt exceptați de la interzicerea cumulului pensiei cu salariul pentru că aceste funcții „sunt alese de cetățeni”.
22:00
Suporterii ploieșteni au încercat să introducă materiale pirotehnice pe Arena Națională. Ei vor fi cercetați penal # Adevarul.ro
Suporterii ploieșteni au încercat să introducă materiale pirotehnice pe Arena Națională la meciul FCSB-Petrolul. Ei au fost prinși de jandarmi și vor fi cercetați penal. Incidentul a avut loc sâmbătă.
22:00
Horoscop 23-28 noiembrie. Schimbări și oportunități la final de noiembrie pentru câteva zodii # Adevarul.ro
Ultima săptămână a lunii noiembrie aduce suprize pentru câţiva dintre nativii zodiacului. Lorina, astrologul Click!, ştie care sunt zodiile ce primesc un impuls divin și șanse reale să-și schimbe traiectoria profesională.
21:45
Lukașenko a eliberat 31 de civili ucraineni, presupuși deținuți politici, ca parte a unui acord cu Trump # Adevarul.ro
Belarusul, țară aliată Rusiei, a graţiat 31 de cetăţeni ucraineni, a anunţat, sâmbătă, televiziunea de stat, relatează agențiile de presă.
21:45
Prețurile astronomice la energie omoară industria românească. Soluția găsită de consilierul președintelui Nicușor Dan # Adevarul.ro
Consilierul prezidențial Radu Burnete explică care a fi soluțiile posibile și la îndemâna României pentru ca prețurile să devină mai decente.
21:45
Opt garaje și două mașini mistuite de flăcări, într-un incendiu violent în Constanța. Pompierii au evacuat mai multe butelii cu oxigen # Adevarul.ro
Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă seara în Constanța, mistuind mai multe garaje și spații de depozitare, precum și două autoturisme.
21:30
Cele șase semne ale cancerului de colon pe care nu ar trebui să le ignori niciodată: pot salva vieți dacă sunt tratate la timp # Adevarul.ro
Cancerul de colon rămâne una dintre cele mai frecvente forme de cancer. Medicii avertizează că anumite semne aparent banale nu trebuie ignorate, iar depistarea timpurie poate salva vieți.
21:30
Moarte cumplită pentru o bătrână de 82 de ani, sfâşiată de vie de câini, într-un sat din Vaslui. Mâna dreaptă i-a fost mâncată până la os # Adevarul.ro
O bătrână de 82 de ani a murit în chinuri, sâmbătă, sfâșiată de o haită de câini într-un parc părăsit din centrul satului Plopi, comuna Bunești-Averești.
21:15
Planul de pace în 28 de puncte nu este, de fapt, un plan de pace. E mai degrabă un test de stres pentru întregul sistem internațional.
21:00
Stațiuni construite în cele mai sălbatice ținuturi ale Carpaților, odată cu marile baraje și hidrocentrale # Adevarul.ro
Mai puțin cunoscute decât stațiunile de pe Valea Prahovei sau Poiana Brașov, stațiunile montane construite în anii ’70 lângă lacurile Oașa, Vidra și Gura Apei au rămas o curiozitate a Carpaților. Au fost înființate în ținuturi sălbatice, în jurul marilor baraje și șantiere hidroenergetice.
21:00
O figură proeminentă a mișcării MAGA și-a anunțat demisia din Congres după ce s-a certat cu Trump # Adevarul.ro
Marjorie Taylor Greene, fostă aliată a preşedintelui american Donald Trump şi figură proeminentă a mișcării MAGA, a anunţat vineri că demisionează din Camera Reprezentanţilor, după ce s-a certat cu președintele american și criticat deschis modul în care acesta a gestionat afacerea Epstein.
21:00
Gest inconștient pe A3: un șofer de 57 de ani, filmat conducând pe contrasens. Cum l-a sancționat poliția # Adevarul.ro
Un șofer de 57 de ani, din județul Prahova, a rămas fără permis pentru patru luni și a primit o amendă usturătoare, după ce a fost filmat conducând pe contrasens pe autostrada A3 București –Ploiești.
Acum 12 ore
20:45
Actorul Kevin Spacey a ajuns să cânte într-un club de noapte din Cipru. „Locuiesc în hoteluri, în Airbnb-uri, merg acolo unde este de lucru” # Adevarul.ro
La aproape 10 ani de la scandalul sexual care i-a distrus cariera, Kevin Spacey dezvăluie cum trăiește în prezent, locuind în hoteluri și apartamente închiriate prin Airbnb și cântând într-un club de noapte din Cipru, în timp ce speră la o eventuală revenire la Hollywood.
20:45
Rompetrol și Petromidia, în centrul unei mega-tranzacții internaționale: KazMunayGas pregătește vânzarea activelor europene # Adevarul.ro
Cea mai mare rafinărie din România, Petromidia, și rețeaua de 1.400 de benzinării Rompetrol ar putea fi vândute către investitori privați. Compania petrolieră KazMunayGas intenţioneză să vândă până la 50% din deţinerile sale.
20:15
Adrian Năstase, intervenție chirurguicală complicată la Spitalul „Foișor”. Cum se simte fostul premier # Adevarul.ro
Fostul prim-ministru Adrian Năstase a anunțat sâmbătă, 22 noiembrie, că a trecut printr-o intervenție chirurgicală complicată la umărul drept, o operație care necesită o perioadă îndelungată de recuperare.
20:00
Alertă în Istanbul: 25 de persoane internate după ce ar fi mâncat o lipie tradițională, cu un amestec de carne tocată # Adevarul.ro
Zeci de persoane au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară în Instanbul, după ce au consumat preparate tradiționale.
19:45
A început lupta pentru Primăria Capitalei. Ce propunere are Ciprian Ciucu pentru candidații clasați pe primele cinci locuri în sondaje # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, deschide campania electorală cu o propunere adresată candidaţilor aflaţi pe primele cinci locuri în preferinţele de vot ale bucureştenilor, potrivit ultimelor sondaje.
19:45
Val de ironii la anunțul premierului Bolojan despre redresarea economică: „Măsurile funcționează, doar că pe spinarea noastră” # Adevarul.ro
Mini-raportul publicat de Ilie Bolojan cu privire la efectele măsurilor economice din 2025 au stârnit un val de reacții în online. Mulți români i-au reproșat premierului că veniturile mai mari ale statului au afectat nivelul de trai al românilor.
19:30
Accident cumplit la Cluj: trei pietoni au fost spulberați de o mașină. Traficul este blocat pe ambele sensuri # Adevarul.ro
Un accident grav a avut loc sâmbătă seara pe DN1 E60, în localitatea Poieni, județul Cluj, unde trei pietoni au fost loviți de un autoturism, iar traficul a fost blocat pe ambele sensuri.
19:15
„Nu am niciun regret”. O femeie din Ucraina și-a lăsat jobul de birou pentru a coace pizza în SUA: „Mai am și clienți pentru curățenie” # Adevarul.ro
O tânără ucraineancă, cunoscută pe TikTok, și-a schimbat complet viața după ce s-a mutat în Statele Unite, alături de soțul ei, în urmă câștigării unui green card. Cei doi trăiesc în America de aproximativ cinci luni.
19:00
Papa Francisc, un ultim act de generozitate. Cei 6,5 milioane de dolari plătiţi la o licitaţie pentru o cameră foto care i-a aparţinut vor fi donaţi # Adevarul.ro
Aparatul foto Leica oferit Papei Francisc în 2024 a fost scos la licitație, iar suma record obținută pentru el, 6,5 milioane de euro, va fi direcționată integral către proiecte umanitare, aşa cu a stipulat Înaltul Pontif înainte de moartea sa.
18:45
Moartea groaznică a a unui șofer de tir român, în Italia: a fost strivit sub blocurile de beton pe care le transporta # Adevarul.ro
Un accident rutier cumplit a curmat viața unui șofer român de camion în vârstă de 51 de ani, Marian Marin Broască. Tragedia a avut loc în talia.
18:30
Fostul militar britanic care câştigă până la 30.000 de lire sterline pe lună, după ce a părăsit armata. „40 de lire profit în zece secunde” # Adevarul.ro
Un britanic în vârstă de 30 de ani pare să fi descoperit secretul cum să faci profit rapid, motiv pentru care a părăsit armata şis-a dedicat exclusiv afacerii care i-a adus şi „40 de lire profit în zece secunde”.
18:30
A câștigat 83.000 de euro la loterie, dar nu i-a încasat: „Are timp până pe 1 decembrie, apoi va pierde totul” # Adevarul.ro
Un jucător a câștigat 83.000 de euro, însă nu și-a revendicat premiul. Termenul-limită pentru încasarea banilor este 1 decembrie 2025. După această dată, câștigătorul va pierde întreaga sumă.
18:15
Familia Umbrărescu readuce la viață combinatul Oțelu Roșu, după ani de stagnare. Se pregătește reluarea producției de fier beton și sârmă # Adevarul.ro
Dorinel Umbrărescu, cel mai mare constructor de drumuri din România, repornește combinatul Oțelu Roșu și promite relansarea producției de fier beton pentru marile proiecte de infrastructură ale UMB Group.
17:45
Godină îl invită pe Orban la Cocoșatu', de 1 Decembrie: „Mâncăm niște mici/Am o singură problemă, de meniu. Sunt lactovegetarian” # Adevarul.ro
Cunoscutul polițist Marian Godină a lansat o invitație publică către Ludovic Orban, propunându-i o alternativă pentru a sărbători 1 Decembrie, departe de formalitățile oficiale și de tensiunile din administrația prezidențială.
17:45
Liderii europeni se mobilizează pentru a câștiga timp pentru Ucraina: „Președintele Trump dorește un acord de pace acum” # Adevarul.ro
Volodimir Zelenski și liderii de europeni încearcă să revizuiască de urgență aspecte cheie ale planului de pace propus de SUA înainte de termenul-limită dat de Trump pentru ca partea ucraineană să-și dea acordul, comentează Kyiv Post o relatare Bloomberg, care citează oficiali.
17:15
Primăria care are de restituit 12 milioane lei, bani europeni, stă cu mâna întinsă. „Altfel punem lacătul pe ea” # Adevarul.ro
O primărie de comună din Olt a primit, din fondul de rezervă bugetară al Consiliului Județean, o sumă de câteva ori mai mare decât celelalte comune, rațiunea fiind că „se află într-o incapacitate de plată din cauza unei corecții financiare 100% pe un proiect”.
17:15
Momentul în care două femei fură dintr-un supermarket românesc din Marea Britanie. „O rață congelată și două caserole de burta de vită” # Adevarul.ro
Proprietarele unui magazin românesc din Northampton, românce din Cluj, au făcut publice imaginile cu cu două femei care au plecat cu „o rață congelată și două caserole de burta de vită înghețată” din magazinul lor fără să plătească.
16:45
Alerta la baza aeriană Volkel, din Olanda: armata încearcă să doboare drone neidentificate # Adevarul.ro
Alertă în Olanda! Ministerul olandez al Apărării a anunțat sâmbătă, 22 noiembrie, că armata a folosit arme de la sol pentru a încerca să doboare mai multe drone observate deasupra unei baze aeriene din sud-estul ţării.
16:30
Orașul european puțin cunoscut turiștilor: soare, gastronomie și prețuri mici în sezonul rece. Este supranumit „grădina Europei” # Adevarul.ro
Există un oraș european puțin cunoscut turiștilor, unde soarele strălucește și iarna, temperaturile ajung până la 24°C, iar preparatele locale sunt extrem de accesibile.
16:30
Un șofer de TIR, prins cu o alcoolemie uriașă de 2,50 g/l, a pierdut controlul vehiculului și a rămas blocat pe calea ferată # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 64 de ani, din municipiul Mediaș, a fost reținut după ce a pierdut controlul volanului unui TIR și a rămas blocat pe calea ferată, în timp ce se afla sub influența alcoolului. Conform testelor, alcoolemia sa a depășea 2,50 g/l alcool pur în sânge.
Acum 24 ore
15:45
Ilie Bolojan, apel la decenţă, răbdare şi competenţă. „E foarte simplu să demisionezi, să dezertezi, dar e mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a reluat, sâmbătă, ideea că adevărata dificultate în politică nu este demisia, ci asumarea responsabilității, chiar și în vremuri complicate, cum sunt cele pe care le trăim acum.
15:30
Fața neștiută a lui Mihail Sadoveanu: „Nero l-a enervat pe Sadoveanu, care l-a bătut cu o curea. Cîinele urla de durere“ # Adevarul.ro
Mihail Sadoveanu a fost un geniu în literatura română, dar în spatele scriitorului a fost doar un om. În comunism, regim pe care l-a glorificat, a trăit ca un burghez, fără să aibă nimic de-a face cu ideologia maselor.
15:30
Cumulul pensie-salariu, interzis pentru majoritatea angajaților la stat: cine poate continua să primească pensia integrală și care sunt excepțiile # Adevarul.ro
Guvernul Bolojan a lansat în consultare publică proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul pentru angajații din sectorul public, vizând în special pensiile de serviciu și pensiile militare.
15:15
„Parcă visez”. Cine este tănăra care a obținut locul 1 pe țară la Rezidențiat- Medicină Dentară: „Îmi doresc să rămân în România” # Adevarul.ro
O tânără din Cluj-Napoca a reușit să transforme pasiunea pentru medicină dentară într-o performanță de excepție, obținând locul 1 pe țară la examenul de Rezidențiat.
15:00
A fost deschisă o nouă stradă în Sectorul 4. De sâmbătă, acces mai rapid între două mari bulevarde # Adevarul.ro
A fost deschisă o nouă arteră rutieră în Sectorul 4, care face o legătură directă între Șoseaua Berceni și strada Emil Racoviță, două bulevarde pe care șoferii pierdeau zilnic timp prețios din cauza blocajelor.
14:45
Liderul unei grupări de ultrași ai Benficăi, găsit mort lângă stadion. Bărbatul a fost împușcat în cap, în ziua meciului din Cupa Portugaliei # Adevarul.ro
Încă un membru important al grupării de ultrași a fost declarat dispărut, alimentând și mai mult tensiunile din jurul cazului.
14:30
Ucraina se pregătește să înceapă în zilele următoare negocieri cu Statele Unite în Elveția, pentru a discuta planul fostului președinte american Donald Trump de a pune capăt războiului cu Rusia, a anunțat sâmbătă Rustem Umerov, șeful Consiliului de Securitate al Ucrainei.
14:30
Planul de pace în 28 de puncte ar fi rezultatul unei întâlniri la Miami între Witkoff și Dmitriev. Îngrijorări în rândul oficialilor americani # Adevarul.ro
Planul de pace în 28 de puncte propus de SUA ar fi rezultatul unei întâlniri care a avut loc la Miami la sfârșitul lunii trecute și la care au participat trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, ginerele său Jared Kushner şi Kirill Dmitriev, şeful Fondului Rus de Investiţii Directe (RDIF).
