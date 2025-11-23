România - Austria, la Trofeul Carpați. LIVE pe Pro Arena și VOYO (17:30). Ultimul test înainte de CM de handbal feminin

Sport.ro, 23 noiembrie 2025 08:50

România - Austria, de la 17:30, la Trofeul Carpați, LIVE pe Pro Arena și VOYO.

Acum 10 minute
09:20
Pep Guardiola, la pământ! Cum a fost surprins după un nou eșec în Premier League Sport.ro
Newcastle – Manchester City, scor 2-1, din etapa a 12-a din Premier League, a fost în direct și în exclusivitate pe VOYO!
Acum o oră
08:50
România - Austria, la Trofeul Carpați. LIVE pe Pro Arena și VOYO (17:30). Ultimul test înainte de CM de handbal feminin Sport.ro
România - Austria, de la 17:30, la Trofeul Carpați, LIVE pe Pro Arena și VOYO.
08:50
Giani Kiriță i-a avertizat pe tricolori! Ce va fi esențial în meciul cu Turcia Sport.ro
România va juca semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial cu Turcia.
08:40
A recunoscut că a exagerat imediat după FCSB – Petrolul: ”Nu de roșu, dar galben merita!” Sport.ro
FCSB – Petrolul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, în etapa cu numărul 17 din Superliga România.
08:40
FCSB, fără cap și fără picioare. Caramavrov taxează o nouă evoluție jenantă a campioanei României Sport.ro
FCSB e anul ăsta ca un Loz în Plic, mai mereu necâștigător.
08:30
Dennis Man a fost huiduit de un întreg stadion! Ce s-a întâmplat în meciul lui PSV Sport.ro
Dennis Man a fost huiduit de un întreg stadion la ultimul meci al lui PSV.
Acum 2 ore
08:20
Guardiola l-a găsit pe noul Riyad Mahrez! Puștiul de 19 ani joacă în Bundesliga Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
08:20
Internațional norvegian, condamnat penal pentru distribuirea unui videoclip cu conținut sexual pornografic cu minori! Sport.ro
Acesta poate lipsi din lotul Norvegiei pentru CM 2026, pentru o încălcare a legii petrecută pe când avea 19 ani.
Acum 12 ore
00:20
PSG își menține avantajul de două puncte față de Marseille și Lens. Victoria spectaculoasă cu Le Havre, în exclusivitate pe VOYO Sport.ro
Lupta la titlu în Ligue 1 continuă să fie palpitantă. PSG a revenit pe primul loc. 
00:00
Nici Elias Charalambous n-a scăpat de furia lui Gigi Becali: „Are partea lui de vină!” Sport.ro
FCSB a remizat pe Arena Națională cu Petrolul, 1-1, iar la final Gigi Becali a ieșit din nou la rampă cu un discurs extrem de dur.
00:00
Elias Charalambous, declarația serii după FCSB - Petrolul 1-1: „Fără să dăm o șansă adversarului am făcut egal” Sport.ro
Reacția lui Elias Charalambous după FCSB - Petrolul 1-1: „Fără să dăm o șansă adversarului am făcut egal”.
22 noiembrie 2025
23:40
Gigi Becali, doborât, distrus: ce a putut să zică după FCSB – Petrolul Sport.ro
Latifundiarul din Pipera a fost îngrozit de încă o prestație deosebit de slabă a echipei sale.
23:40
Ștefan Târnovanu, resemnat după FCSB - Petrolul 1-1: „Când primești gol meci de meci nu poți să intri în play-off” Sport.ro
Ștefan Târnovanu, discurs critic după FCSB - Petrolul 1-1. Portarul roș-albaștrilor a tras semnalul de alarmă. 
23:40
Fotbalistul călcat în picioare de Becali: „Distruge tot jocul!“ Sport.ro
FCSB a remizat scor 1-1 pe Arena Națională cu Petrolul.
23:20
Eugen Neagoe a explicat de ce s-a dus „glonț” și l-a certat pe Tavi Popescu: „De ce să fiu eliminat?” Sport.ro
FCSB și Petrolul au remizat, scor 1-1, pe Arena Națională.
23:20
Chivu râde cu gura până la urechi: rivala Juventus s-a făcut de râs în Italia Sport.ro
A 12-a etapă din Serie A a oferit, sâmbătă, o surpriză uriașă de care poate profita Interul lui Cristi Chivu, în lupta pentru titlu.
23:00
Alexandru Stoian, autocritic după FCSB - Petrolul 1-1: „Reușesc să marchez, dar din foarte multe ocazii” Sport.ro
Discursul lui Alexandru Stoian după FCSB - Petrolul 1-1.
22:50
Robert Sălceanu a explicat pas cu pas EUROGOLUL marcat împotriva FCSB-ului: „M-am trezit cu mingea la picior” Sport.ro
FCSB și Petrolul au încheiat la egalitate, scor 1-1, pe Arena Națională, într-un meci care poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
22:50
FCSB, prăbușire fără sfârșit: pe ce loc a ajuns campioana după remiza cu Petrolul Sport.ro
O echipă care a dominat întrecerea internă, în ultimele două campanii, e acum de nerecunoscut.
22:30
OUT! S-a accidentat ratează derby-ul CFR Cluj - Rapid Sport.ro
Rapid a primit o lovitură importantă cu doar 24 de ore înaintea derby-ului din Gruia. 
22:30
Campioana U BT Cluj își continuă parcursul de vis din Liga Adriatică Sport.ro
A cincea victorie pentru U BT Cluj în Liga Adriatică.  
22:20
Incredibil ce a putut să facă Ionuț Radu: imaginile au ajuns în presa mondială Sport.ro
Internaționalul român a oferit faza zilei, în fotbalul european.
22:10
Marius Avram a văzut în direct faza și a cerut intervenția CCA: „Obligatoriu să vină cu o explicație!” Sport.ro
Faza care l-a determinat pe Marius Avram să someze CCA să vină cu o explicație. 
22:00
Istoric! A marcat primul gol din carieră în FCSB - Petrolul Sport.ro
FCSB și Petrolul se duelează pe Arena Națională, iar meciul poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro. 
21:40
Racovițan, ce faci!? „Tricolorul”, două gafe uriașe în Polonia Sport.ro
Bogdan Racovițan traversează o perioadă neagră.
21:30
Bournemouth – West Ham 2-2 a fost pe VOYO: rezumatul unui meci spectaculos Sport.ro
Ca de obicei, Premier League asigură un spectacol fotbalistic de cea mai bună calitate.
21:30
Brighton – Brentford 2-1, spectaculos pe VOYO: câștigătoarea, decisă dramatic Sport.ro
Etapa a 12-a din Premier League ne-a oferit încă o partidă incendiară.
21:20
Statistica excelentă a puștiului Alexandru Stoian după golul din FCSB - Petrolul Ploiești Sport.ro
Alexandru Stoian are un randament impresionant raportat la vârsta și minutele pe care le primește la FCSB. 
21:20
Gata, s-a stabilit finala Cupei Davis! Cu cine se va duela Italia Sport.ro
Echipa de Cupa Davis a Spaniei a învins sâmbătă, la Bologna, echipa Germaniei, scor 2-1, şi s-a calificat în finala Cupei Davis, unde va înfrunta Italia.
21:10
Țara africană care l-a cucerit pe „Reghe“: „Niciodată nu mă așteptam la așa ceva!“ Sport.ro
Experiența sa exotică, la Al-Hilal Omdurman (Sudan), o formație care n-a văzut terenul propriu de trei ani, l-a dus pe Laurențiu Reghecampf (50 de ani) în niște locuri la care nu se aștepta, atunci când a semnat contractul cu actuala sa echipă, în august.
20:30
Fulham – Sunderland 1-0 s-a văzut pe VOYO! Surpriza sezonului din Premier League cade după 9 meciuri fără eșec Sport.ro
Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO în următoarele trei sezoane.
20:30
Wolves – Crystal Palace 0-2! „Lupii”, făcuți KO de „vulturi” Sport.ro
Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO.
Acum 24 ore
20:10
Dennis Man, printre cele mai slabe note în Breda - PSV 0-1! Românul, zero barat la un capitol important Sport.ro
Nota primită de Dennis Man după Breda - PSV 0-1. A fost schimbat cu Esmir Bajraktarevic, marcatorul golului de 2-1 din Bosnia - România 3-1. 
20:10
România - Uruguay 21-31. O nouă înfrângere pentru ”Stejari” Sport.ro
România a pierdut meciul test cu Uruguay, scor 21-31.
19:50
Coman, de nerecunoscut: situație îngrozitoare pentru fostul golgheter al FCSB-ului Sport.ro
Florinel Coman a „reușit“ o performanță rară: să facă tușa la două echipe, Al-Gharafa și Cagliari, în același an. Există însă o explicație concretă pentru marginalizarea sa.
19:50
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt! Patru schimbări și sistem nou pentru duelul cu Petrolul Sport.ro
FCSB schimbă tot înaintea meciului cu Petrolul Ploiești, programat sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională. 
19:40
Adrian Mihalcea, nemulțumit de arbitrajul din UTA - U Cluj 0-2: „Nemeritat am pierdut” Sport.ro
Discursul lui Adrian Mihalcea după UTA - U Cluj 0-2: „Nemeritat am pierdut”.
19:30
Bayern era condusă cu 0-2 după 15 minute, după s-a marcat pe bancă rulantă! Scor fluviu în Bundesliga Sport.ro
Bayern Munchen a oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale sezonului în Bundesliga. 
19:10
Ionuț Radu, performanță în premieră în La Liga! Nota primită după ultimul joc din campionat Sport.ro
Cum s-a descurcat Ionuț Radu în ultimul meci din campionatul Spaniei. 
18:50
Filippo Galli l-a „citit” pe Chivu înainte de Derby della Madonnina: „Va face asta” Sport.ro
Duminică, 23 noiembrie, de la 21:45, Milano se oprește din respirație pentru Derby della Madonnina. 
18:40
„Naufragiatul“: Stanciu, coșmar fără sfârșit, la Genoa! Echipa lui Dan Șucu într-o situație groaznică Sport.ro
Fostul căpitan al tricolorilor a devenit „omul invizibil“, de când a lăsat Damac (Arabia Saudită) pentru un transfer în Serie A. Iar fără el, echipa se scufundă încet, dar sigur.
18:30
Marcel Pușcaș, răspuns dur către Ion Crăciunescu pentru declarațiile despre Mircea Lucescu: „Tu puteai să mori la 31 de ani” Sport.ro
Marcel Pușcaș, intervenție fermă după declarația lui Ion Crăciunescu la adresa selecționerului Mircea Lucescu. 
18:20
Gigi Becali a decis! Cine intră titular în locul lui Bîrligea în FCSB - Petrolul Sport.ro
FCSB - Petrolul Ploiești se vede LIVE TEXT pe Sport.ro.
18:10
Drăguș, o catastrofă de atacant: ce i s-a întâmplat, la revenirea în Turcia Sport.ro
Eliminat la echipa națională, la doar 3 minute după intrarea sa pe teren în meciul cu Bosnia, Denis a sărit peste partida cu San Marino și s-a alăturat celor de la Eyupspor. Din păcate, aici îi merge și mai rău!
17:50
Echipa din Superligă se întoarce acasă! Gino Iorgulescu, despre stadionul modernizat: „Trimit imediat să facă omologarea” Sport.ro
Gino Iorgulescu a furnizat ultimele detalii despre stadionul echipei din Superliga României. 
17:20
Dublă lovitură încasată de Dinamo! „Câinii roșii” au rămas fără doi fotbaliști U21 Sport.ro
Dinamo are probleme de lot după ultimele două accidentări suferite. Situația celor doi fotbaliști U21.
17:20
Florin Cernat, mesaj de luptă înainte de debutul la FCSB. Ce a spus înainte de meciul cu Petrolul Sport.ro
Florin Cernat trăiește primele ore ca director sportiv al FCSB.
17:10
Mitriță și-a pierdut busola după ce a „trădat“ naționala: capitolul la care e zero de două luni Sport.ro
De când și-a anunțat retragerea de la prima reprezentativă, spre finalul lunii septembrie, fostul star al Craiovei a intrat într-o criză prelungită de formă.
16:50
Adi Popa, făcut praf de un fost coleg de la FCSB: „Foarte slab ca fotbalist!” Sport.ro
Ajung la 36 de ani, Adi Popa evoluează în prezent la CSA Steaua.
16:30
Alex Maxim, rege în Turcia! GOL și victorie uriașă în deplasare pentru Gaziantep Sport.ro
Alexandru Maxim a trăit o nouă seară de vis în Turcia. 
