Înțelegere China – Italia la summitul G20. Mai multe companii italiene intră pe piața chineză
PSNews.ro, 23 noiembrie 2025 15:20
Premierul chinez Li Qiang a transmis că salută intrarea pe piața chineză a mai multor companii italiene și speră că Italia va oferi un mediu de afaceri echitabil și nediscriminatoriu pentru investițiile chineze în această țară, a raportat agenția oficială de știri Xinhua. Declarațiile lui Li au fost făcute după o întâlnire cu președintele italian […] Articolul Înțelegere China – Italia la summitul G20. Mai multe companii italiene intră pe piața chineză apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
15:20
Nicușor Dan spune că are informații despre colaborarea dintre Horațiu Potra și Călin Georgescu # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, spune că are mai multe informații despre colaborarea dintre mercenarul Horațiu Potra și Călin Georgescu. Șeful statului a adăugat că românii vor primi mai multe informații atunci când autoritățile vor pune toate informațiile cap la cap. Nicușor Dan a fost prezent vineri la High-Level Conference Cohesion2027+ unde a vorbit despre mercenarul lui Georgescu, Horațiu […] Articolul Nicușor Dan spune că are informații despre colaborarea dintre Horațiu Potra și Călin Georgescu apare prima dată în PS News.
15:20
Înțelegere China – Italia la summitul G20. Mai multe companii italiene intră pe piața chineză # PSNews.ro
Premierul chinez Li Qiang a transmis că salută intrarea pe piața chineză a mai multor companii italiene și speră că Italia va oferi un mediu de afaceri echitabil și nediscriminatoriu pentru investițiile chineze în această țară, a raportat agenția oficială de știri Xinhua. Declarațiile lui Li au fost făcute după o întâlnire cu președintele italian […] Articolul Înțelegere China – Italia la summitul G20. Mai multe companii italiene intră pe piața chineză apare prima dată în PS News.
15:20
Parisul s-a trezit cu “haină albă”. Ninsoarea de noaptea trecută a acoperit străzile din capitala franceză # PSNews.ro
Zăpada mult așteptată s-a depus noaptea trecută în Paris. În capitala Franței și în zonele învecinate, primii fulgi de nea din acest sezon au început să cadă începând cu miezul nopții. Zăpada s-a depus rapid, lucru vizibil, de exemplu, pe stadionul Parc des Princes din arondismentul 16, unde meciul dintre PSG și Le Havre se încheiase […] Articolul Parisul s-a trezit cu “haină albă”. Ninsoarea de noaptea trecută a acoperit străzile din capitala franceză apare prima dată în PS News.
15:20
Ministrul Muncii, Florin Manole, se opune solicitării premierului Ilie Bolojan de a reduce cu 10% cheltuielile în toate ministerele. Oficialul a precizat că nu intenționează să disponibilizeze angajați și că economiile vor fi făcute fără a afecta funcționarea instituției. Florin Manole a declarat, sâmbătă seara, referindu-se la afirmaţia premierului Ilie Bolojan privind necesitatea reducerii cu […] Articolul Ministrul Muncii îi dă cu flit lui Bolojan: „Nu voi da niciun om afară” apare prima dată în PS News.
15:20
Cea mai mare rafinărie din România şi benzinăriile Rompetrol ar putea fi scoase la vânzare de KazMunayGas # PSNews.ro
KazMunayGas, compania națională de petrol și gaze din Kazahstan se pregătește să vândă 50% din activele europene, inclusiv din România, potrivit caliber.az. Holdingul deține două rafinării în România, Petromidia și Vega, un complex petrochimic, terminale și o rețea de 1.400 de benzinării sub marca Rompetrol, anunță autoritățile din Kazahstan. Cu o capacitate de procesare de aproape […] Articolul Cea mai mare rafinărie din România şi benzinăriile Rompetrol ar putea fi scoase la vânzare de KazMunayGas apare prima dată în PS News.
15:20
Traficul aerian la aeroportul din Eindhoven a fost suspendat sâmbătă seara după observarea „mai multor drone”, a anunţat ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans, potrivit Le Figaro. „Traficul aerian civil şi militar este, prin urmare, suspendat. Mijloacele anti-drone ale Apărării sunt gata să intervină”, a declarat ministrul în social media, precizând că „poliţia şi Garda […] Articolul Traficul aerian, suspendat pe un mare aeroport din Europa din cauza dronelor apare prima dată în PS News.
15:20
Buzoianu: Tăierile ilegale de arbori din spațiile verzi urbane trebuie să devină infracțiuni # PSNews.ro
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, publică un proiect de OUG care modifică Codul Silvic, prin care stabilește un regim penal pentru tăierea, distrugerea sau degradarea fără drept a arborilor din spațiile verzi aflate în intravilanul localităților. Proiectul de modificare a Codului Silvic vine în urma numeroaselor cazuri în care legislația actuală nu a […] Articolul Buzoianu: Tăierile ilegale de arbori din spațiile verzi urbane trebuie să devină infracțiuni apare prima dată în PS News.
15:20
Duminică, 23 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 20 noiembrie, Loteria Română a acordat 17.510 de câștiguri în valoare totală de peste 1,51 milioane de lei. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,93 milioane de lei […] Articolul LOTO Noi extrageri duminică. Report de peste 39,55 milioane de lei la Joker categoria I apare prima dată în PS News.
15:20
VIDEO Avertismentul Jandarmeriei după ce AI a generat un video cu un jandarm promovându-l pe Călin Georgescu # PSNews.ro
Jandarmeria avertizează că în mediul online circulă un material video cu imagini false, probabil generate de inteligența artificială, în care apare o persoană îmbrăcată într-o ținută ce încearcă să imite uniforma Jandarmeriei Române. Personajul ilustrat transmite un mesaj de susținere pentru Călin Georgescu. „În mediul online circulă un material video în care apare o persoană […] Articolul VIDEO Avertismentul Jandarmeriei după ce AI a generat un video cu un jandarm promovându-l pe Călin Georgescu apare prima dată în PS News.
15:20
În ultimele 24 de ore salvamontiștii au salvat opt persoane în urma intervențiilor de pe munte, trei dintre oameni fiind transportați la spital cu ambulanța. Reprezentanţii Salvamont România au transmis, duminică dimineaţă, că, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 8 apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. […] Articolul Opt persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
14:10
AUR Călăraşi şi-a ales liderul pe întuneric. George Simion i-a acuzat pe „mafioţii locali” de sabotaj # PSNews.ro
„Ne-au tăiat lumina azi la Călărași! Așa de nebuni sunt mafioții locali. Continuăm, mâine la Târgu Mureș, pe 1 decembrie cu toții la Alba Iulia!” este mesajul cu care a încheiat ziua de sâmbătă liderul AUR, George Simion. Conferința județeană AUR Călărași a avut parte de un moment neaşteptat, în timp ce liderul George Simion îşi ţinea […] Articolul AUR Călăraşi şi-a ales liderul pe întuneric. George Simion i-a acuzat pe „mafioţii locali” de sabotaj apare prima dată în PS News.
14:10
Federaţia ”Solidaritatea Sanitară” îi solicită premierului Ilie Bolojan să ceară scuze public pentru unele afirmaţii prezentate în conferinţa de presă de vineri, susţinând că acestea sunt false. ”Să renunţaţi la intenţia de a reduce cu 10% anvelopa salarială în sectorul public de sănătate, măsură care ar avea un impact direct şi simetric asupra veniturilor salariale […] Articolul Federaţia ”Solidaritatea Sanitară” îi cere lui Bolojan să prezinte scuze public apare prima dată în PS News.
14:10
Iarna şi-a intrat deja în drepturi, la munte. Salvamontiştii argeşeni au surprins nişte imagini care ar aduce bucurie oricărui iubitor de zăpadă, însă pentru salvatorii montani, acest lucru înseamnă o atenţie sporită la persoanele care încearcă să urce neechipate corespunzător, pe munte. Ninge cu fulgi mari şi deşi şi la altitudinea de 1.600 m, pe […] Articolul Iarna şi-a intrat în drepturi la munte. Ninge cu fulgi mari pe Transfăgărăşan apare prima dată în PS News.
14:10
Slovenii vor vota, duminică, pentru a decide dacă legea adoptată în iulie de Parlament pentru legalizarea sinuciderii asistate va fi aplicată sau suspendată, în cadrul unui referendum organizat la iniţiativa unui grup de cetăţeni. Mai multe ţări europene, printre care Elveţia şi Austria, permit deja persoanelor aflate în faza terminală a bolii să beneficieze de […] Articolul Slovenii decid astăzi dacă se va aplica legea privind sinuciderea asistată apare prima dată în PS News.
14:10
Iohannis nu scapă de Fisc după respingerea sechestrului pe case. Șeful ANAF: “Nu am fost uimit de decizie” # PSNews.ro
Președintele ANAF, Adrian Nica, a precizat sâmbătă la Antena 3 CNN că “nu a fost uimit” când a aflat că Tribunalul Sibiu i-a dat dreptate fostului președinte Klaus Iohannis, prin decizia de a respinge solicitarea Fiscului de a pune sechestru pe bunurile familiei Iohannis, după ce aceasta a refuzat să plătească prejudiciul în cazul locuinței pe care a […] Articolul Iohannis nu scapă de Fisc după respingerea sechestrului pe case. Șeful ANAF: “Nu am fost uimit de decizie” apare prima dată în PS News.
14:10
Comercianții care nu înlocuiesc produsele deteriorate vor fi amendați. Nicușor Dan anunţă că a promulgat legea # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat legea care introduce amendarea comercianţilor cu sume cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele achiziţionate, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziţie. ”Am promulgat săptămâna aceasta legea care introduce amendarea comercianţilor […] Articolul Comercianții care nu înlocuiesc produsele deteriorate vor fi amendați. Nicușor Dan anunţă că a promulgat legea apare prima dată în PS News.
14:10
Ce însemnă pentru România și Europa Planul de Pace al lui Trump în Ucraina. Generalul Bălăceanu: Compromisul este grav # PSNews.ro
Generalul (r) Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles și fost șef al Brigăzii Multinaționale din Sud-Estul Europei, a vorbit, într-o intervenție pentru Gândul despre cum vor evolua lucrurile în celebrul plan de pace produs de Donald Trump, pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina. Interlocutorul Gândul a precizat faptul că este […] Articolul Ce însemnă pentru România și Europa Planul de Pace al lui Trump în Ucraina. Generalul Bălăceanu: Compromisul este grav apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
13:10
Adrian Năstase a fost operat. „O intervenţie complicată, a necesitat o expertiză medicală de înalt nivel” # PSNews.ro
Fostul premier Adrian Năstase a anunțat că a trecut printr-o intervenție chirurgicală complexă la umărul drept, aceasta a fost realizată la Spitalul de Ortopedie Foișor. El a spus despre intervenție că „a necesitat o expertiză medicală de înalt nivel”. Într-o postare publică, Năstase a transmis mulțumiri întregii echipe medicale conduse de dr. Șerban Dragoș Ioveanu, […] Articolul Adrian Năstase a fost operat. „O intervenţie complicată, a necesitat o expertiză medicală de înalt nivel” apare prima dată în PS News.
13:10
Scandal în campania pentru CJ Buzău. Fotografii ataşate pe machete din carton cu personaje din desene animate # PSNews.ro
Două machete din carton reprezentând personaje din desene animate, cărora le-au fost ataşate feţele preşedintelui PNL Buzău, Adrian Mocanu, şi ale candidatului independent sprijinit de PNL şi USR la şefia Consiliului Judeţean Buzău, Mihai Răzvan Moraru, au fost amplasate, sâmbătă, în centrul municipiului Buzău. Imaginile au fost aşezate în zone intens circulate, stârnind reacţii rapide […] Articolul Scandal în campania pentru CJ Buzău. Fotografii ataşate pe machete din carton cu personaje din desene animate apare prima dată în PS News.
13:10
Datoria publică a României a ajuns la aproape 60% din PIB. A crescut cu un miliard de lei pe zi într-o singură lună # PSNews.ro
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în iulie 2025, până la 1.070,18 miliarde lei, de la 1,039,96 miliarde de lei, în luna precedentă, practic, o creștere de peste 30 de miliarde într-o singură lună, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF), consultate de Agerpres. Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la […] Articolul Datoria publică a României a ajuns la aproape 60% din PIB. A crescut cu un miliard de lei pe zi într-o singură lună apare prima dată în PS News.
13:10
Ştefureac, apel la responsabilitate. „Povestea se repetă, cu candidatul USR. Intensitatea atacurilor, infinit mai mare” # PSNews.ro
Sociologul Remus Ștefureac, director al INSCOP, face un apel la responsabilitate în perioada campaniei electorale pentru alegerile locale, el subliniind, într-un mesaj postat pe Facebook, că nu este nici prima, nici ultima oară când unii lideri politici sunt nemulțumiți de cercetările sociologice, dar alegerile de până acum, la care au existat poziţionări ostile, au confirmat […] Articolul Ştefureac, apel la responsabilitate. „Povestea se repetă, cu candidatul USR. Intensitatea atacurilor, infinit mai mare” apare prima dată în PS News.
13:10
Duminică se răcește semnificativ în centru, în sud și pe partea estică. Temperaturile mai scad și în restul țării, iar în vest și în nord vremea devine rece pentru data din calendar și se ating doar 2…3 grade. Cele mai ridicate valori, de până la 16 grade, se vor înregistra la malul mării. Cerul rămâne […] Articolul METEO Vremea de azi, 23 noiembrie. Ploi, lapoviță și ninsoare în mai multe regiuni apare prima dată în PS News.
13:10
O femeie de 85 de ani a fost găsită moartă, sfâșiată de câini, sâmbătă seara, pe o uliță dintr-un sat din Vaslui. Moartea femeii este anchetată de polițiști. Ambulanța Vaslui a intervenit, sâmbătă seara, în localitatea Plopi, unde a fost găsită o femeie în vârstă de 85 de ani, inconștientă pe ulița satului. Femeia avea […] Articolul O femeie a murit în judeţul Vaslui sfâșiată de câini apare prima dată în PS News.
13:10
Pace în Ucraina. Europa respinge planul lui Trump în forma sa actuală. UE, SUA și Ucraina discută azi pacea la Geneva # PSNews.ro
Germania și alți susținători importanți ai Ucrainei resping planul american de încetare a războiului în forma sa actuală. Deși proiectul actual este doar o bază pentru soluționarea conflictului, planul necesită modificări, se arată într-o declarație publicată sâmbătă, după întâlnirea de urgență în marja summit-ului G20. Reprezentanții principalelor state europene intenționează să discute astăzi, 23 noiembrie, […] Articolul Pace în Ucraina. Europa respinge planul lui Trump în forma sa actuală. UE, SUA și Ucraina discută azi pacea la Geneva apare prima dată în PS News.
12:10
Alegeri pentru Bucureşti. Edilii pe care i-a avut Capitala de la Revoluție încoace. Cine este în cursă în acest an # PSNews.ro
S-a dat startul campaniei electorale pentru pentru alegerile din 7 decembrie, când bucureștenii vor veni la urne să își aleagă noul primar, după ce Nicușor Dan s-a mutat la Palatul Cotroceni, devenind președintele României. Cel care va câștiga alegerile locale ar urma să devină, astfel, cel de-al 17-lea primar pe care l-a avut capitala României […] Articolul Alegeri pentru Bucureşti. Edilii pe care i-a avut Capitala de la Revoluție încoace. Cine este în cursă în acest an apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:40
De la Date la Emoții: Poveștile Care Schimbă Mentalitatea Campania Bucureștiul se mișcă împreună nu este doar despre statistici, flote noi sau inovații tehnologice; este, fundamental, despre oameni și alegerile lor. Iată o mărturie emoționantă și credibilă care arată că tranziția la Smart Commuting este nu doar posibilă, ci aduce beneficii personale majore, transformând calitatea vieții. […] Articolul Povestea oamenilor: „Am renunțat la mașină și am descoperit orașul altfel” apare prima dată în PS News.
18:40
Alertă în Olanda. Drone deasupra unei baze aeriene. Armata a folosit arme de la sol pentru a le doborî # PSNews.ro
Alertă în Olanda! Ministerul olandez al Apărării a anunțat sâmbătă, 22 noiembrie, că armata a folosit arme de la sol pentru a încerca să doboare mai multe drone observate deasupra unei baze aeriene din sud-estul ţării. Personalul de securitate de la baza aeriană Volkel, aproape de graniţa cu Germania, a observat dronele între orele 19:00 […] Articolul Alertă în Olanda. Drone deasupra unei baze aeriene. Armata a folosit arme de la sol pentru a le doborî apare prima dată în PS News.
18:40
Elon Musk reaprinde dezbaterea despre viitorul muncii, afirmând, în cadrul Forumului de Investiții SUA–Arabia Saudită de la Washington, D.C., că avansurile rapide în inteligența artificială (AI) vor face ca munca să devină opțională, scrie TechRadar. CEO-ul Tesla și SpaceX a declarat că automatizarea va transforma societatea în „10 până la 20 de ani”, descriind o lume […] Articolul Munca va deveni opțională în 20 de ani, prezice Elon Musk apare prima dată în PS News.
18:40
Ministerul Afacerilor Interne avertizează că sezonul cadourilor aduce și surprize periculoase în colete. Polițiștii au descoperit arme letale, dispozitive de vedere pe timp de noapte, amortizoare și droguri în coletele din perioada sărbătorilor. Dacă în anii trecuți polițiștii găseau mingi antistres și luminițe LED, anul acesta au trecut la „nivelul hard”. În colete au fost […] Articolul Secret Santa cu dosar penal. Arme letale și droguri în colete de Crăciun apare prima dată în PS News.
18:40
A fost deschisă o nouă arteră rutieră în Sectorul 4, care face o legătură directă între Șoseaua Berceni și strada Emil Racoviță, două bulevarde pe care șoferii pierdeau zilnic timp prețios din cauza blocajelor. Sâmbătă, 22 noiembrie, a fost deschisă circulației o stradă nouă în Sectorul 4, un drum construit integral de la zero și […] Articolul Bucureşti: A fost deschisă o nouă stradă în Sectorul 4 apare prima dată în PS News.
18:40
Lucrarea Boogeyman de pictorul român Adrian Ghenie s-a vândut, la Christie’s New York, pentru prețul final, incluzând comisioane și taxe aferente, de 2,63 milioane de dolari. Lucrarea fusese cumpărată în 2018 de miliardara americană Elaine Wynn, a cărei colecție a fost vândută acum. Femeia de afaceri cumpărase tabloul în 2018 pentru o sumă mai mare, […] Articolul Adrian Ghenie a dat din nou lovitura. Tablou vândut la New York cu 2,6 milioane dolari apare prima dată în PS News.
18:40
Un nou studiu arată că încălzirea accelerată a Arcticii ar putea prelungi sezonul cald din Europa până la opt luni, replicând condiții climatice care au existat acum 6.000 de ani și indicând o amplificare majoră a valurilor de căldură în deceniile următoare, relatează Euronews. Verile europene au devenit tot mai lungi și mai fierbinți. Totuși, […] Articolul Vara ar putea dura opt luni pe an în Europa, până la sfârșitul secolului apare prima dată în PS News.
18:40
Un adolescent din Gherla, județul Cluj, a reușit o performanță remarcabilă pe plan internațional. David Filipaș, în vârstă de doar 14 ani, a obținut titlul de somelier de ulei de măsline și a devenit cel mai tânăr absolvent român al prestigioasei Școli Superioare de Ulei de Măsline din Spania (Olive Oil School of Spain), în […] Articolul Un român de 14 ani a devenit cel mai tânăr somelier de ulei de măsline din lume apare prima dată în PS News.
18:40
Pachetul 1 de austeritate a fost pentru noi. La fel și Pachetul 2. Ni s-a promis că Pachetul 3 va fi despre ei. Surpriză! E tot despre cetățenii de rând, care află că abia acum încep adevăratele scumpiri. De la 1 ianuarie 2026, Guvernul pregătește un val de măriri de taxe și impozite pentru români. […] Articolul Lista noilor taxe în 2026. Ce taxe și impozite vor plăti românii de la 1 ianuarie apare prima dată în PS News.
18:40
Lecția japonezilor pentru Bolojan. Își relansează economia prin măsuri sociale. Buget record alocat # PSNews.ro
Guvernul de la Tokyo a aprobat vineri un pachet de stimulente în valoare de 21,3 trilioane yeni (aproximativ 135,5 miliarde dolari), în încercarea premierului Sanae Takaichi de a relansa economia încetinită și de a oferi sprijin gospodăriilor afectate de inflație, relatează CNBC. Programul, relatat de NHK, este structurat pe trei direcții: combaterea creșterii prețurilor, consolidarea […] Articolul Lecția japonezilor pentru Bolojan. Își relansează economia prin măsuri sociale. Buget record alocat apare prima dată în PS News.
18:40
Liderii europeni au transmis sâmbătă într-o declarație comună că planul american în 28 de puncte pentru pace în Ucraina, care încearcă să respingă forțele rusești din 2022, este o bază care „necesită eforturi suplimentare”. Liderii țărilor din Grupul celor Șapte și liderii europeni s-au întâlnit în marja summitului G20 de la Johannesburg pentru a discuta […] Articolul Planul de pace al SUA pentru Ucraina necesită îmbunătățiri, spun liderii europeni apare prima dată în PS News.
17:10
Cresc temerile că rafinăria Lukoil din Bulgaria va fi vândută pe bucăți. Ce se întâmplă în România # PSNews.ro
Lukoil a emis un avertisment ferm autorităților bulgare, semnalând că va intenta acțiuni legale dacă Rumen Spetsov, numit administrator special al companiei, obstrucționează vânzarea activelor acesteia, potrivit Novinite. Anunțul gigantului rus vine pe fondul temerilor la Sofia că rafinăria ar putea fi vândută bucată cu bucată de către Spetsov administratorul special, după ce a primit imunitate […] Articolul Cresc temerile că rafinăria Lukoil din Bulgaria va fi vândută pe bucăți. Ce se întâmplă în România apare prima dată în PS News.
17:10
Nerăbdătoare, iarna s-a instalat mai devreme în Germania și oferă peisajul ideal pentru târgurile de Crăciun. A nins aproape în toată țara, iar temperaturile au coborât mult sub limita înghețului. În marile orașe din Germania, târgurile de Crăciun atrag o mulțime de vizitatori, în ciuda frigului pătrunzător. Evident, vinul fiert este vedetă când vine vorba […] Articolul Iarna s-a instalat mai devreme în Germania. A nins aproape în toată țara apare prima dată în PS News.
17:10
Blocul Național Sindical informează că Sindicatul Reparații Navale ,,Navrom” Galați, afiliat la BNS, declanşează grevă de avertisment. Luni, 24 noiembrie, începând cu ora 07.00, timp de două ore, în incinta Navrom Shipyard SRL Galați, în sectoarele de activitate în care sunt salariați membri de sindicat, se va opri lucrul, anunţă Blocul Naţional Sindical. La nivelul […] Articolul Grevă de avertisment la Navrom Galaţi. Ce vor protestatarii apare prima dată în PS News.
17:10
Un om de afaceri din Oradea a pus sechestru pe acțiunile firmei ce administrează Salina Turda. Acesta este cunoscut pentru înființarea primei platforme de tranzacționare a monedei bitcoin din țară. Mai exact, prima platformă românească de tranzacționare cu bitcoin, BTCXchange, a fost înființată la începutul anului 2014, de orădeanul Horea Vușcan. Citeşte mai mult aici. Articolul Sechestru pe Salina Turda. Cine a preluat o parte din datorii apare prima dată în PS News.
17:10
Victor Ponta, fost premier al României, a postat pe pagina sa de facebook un mesaj în care vorbește despre viitorul României de astăzi, cu mesajul principal: „Atenție la USR: România nu înțelege ce i se întâmplă! Cel mai probabil veți reveni la el undeva în viitor și veți spune: « Ah, au fost oameni care […] Articolul Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist. „România nu înțelege ce i se întâmplă!” apare prima dată în PS News.
17:10
Franța trece printr-o criză politică și economică fără precedent în ultimii zeci de ani. Deputații au respins aproape în unanimitate bugetul pentru anul următor. Deputații francezi au respins aproape în unanimitate bugetul de stat pentru 2026 în prima lectură, în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, un vot fără precedent în ultimele decenii care este […] Articolul Criză fără precedent în Franța. Deputații au respins bugetul pentru anul următor apare prima dată în PS News.
17:10
Când vor trata primii pacienţi Centrele de Mari Arşi din Timişoara şi Târgu Mureş. Anunţul ministrului Rogobete # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, sâmbătă, că primii pacienţi vor putea fi trataţi la Centrele de Mari Arşi de la Timişoara şi Târgu Mureş în vara anului viitor, el precizând că ritmul lucrărilor este bun, conform News.ro. Alexandru Rogobete a inspectat, sâmbătă, la Timişoara, şantierul unde au loc lucrările la Centrul de Mari Arşi, el […] Articolul Când vor trata primii pacienţi Centrele de Mari Arşi din Timişoara şi Târgu Mureş. Anunţul ministrului Rogobete apare prima dată în PS News.
17:10
Un celebru oraș european, în topul celor mai prietenoase pentru pietoni. Pe ce loc este Bucureștiul # PSNews.ro
Un oraș din sudul Europei a fost recent recunoscut drept cel mai prietenos oraș pentru pietoni de pe continent, potrivit unui studiu realizat de specialiștii în transferuri de la aeroport Hoppa. Clasamentul include și alte orașe renumite pentru plimbările pietonale, precum Atena, Istanbul, Cracovia, Amsterdam și chiar București, care ocupă poziția a 14-a în top. Potrivit raportului, […] Articolul Un celebru oraș european, în topul celor mai prietenoase pentru pietoni. Pe ce loc este Bucureștiul apare prima dată în PS News.
17:10
Se apropie sărbătorile de iarnă, iar asta se vede și pe marile bulevarde din Capitală, unde sunt instalate de zor milioane de beculețe. Ornamentele alese pentru acest sezon sunt o combinație între clasicele figurine cu Moș Crăciun, oameni de zăpadă și simboluri muzicale. Beculețele vor fi aprinse peste o săptămână, în perioada în care se […] Articolul Capitala se pregătește de sărbători. Când se vor aprinde luminițele de Crăciun apare prima dată în PS News.
16:00
România negociază în această perioadă sumele pe care le va primi din viitorul buget al Uniunii Europene pentru următorii șase ani. Miza este uriașă: aproximativ 60 de miliarde de euro, bani pe care țara îi va putea direcționa acolo unde are cea mai mare nevoie. Vorbim despre dezvoltarea regiunilor și a zonelor rurale, reforme, securitate […] Articolul România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii şase ani apare prima dată în PS News.
16:00
„Nu fotografia buletinul de vot! Este ilegal!” Campanie de informare MAI înainte de alegeri # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a realizat clipuri video de informare a cetăţenilor cu privire la posibile infracţiuni în legătură cu exprimarea votului, în contextul alegerilor locale parţiale din 7 decembrie, potrivit Agerpres. „Nu fotografia şi nu filma buletinul de vot! Nu posta astfel de materiale pe social media! Este ilegal!”, este mesajul printr-un astfel de videoclip prezentat, […] Articolul „Nu fotografia buletinul de vot! Este ilegal!” Campanie de informare MAI înainte de alegeri apare prima dată în PS News.
16:00
Târg de Crăciun la palatul Buckingham, păcăleală generată de AI. Ce au constatat turiștii cuceriți de mesaj # PSNews.ro
Când ajuns vineri, 21 noiembrie, la palatul Buckingham, o turistă poloneză se aştepta să vadă o piaţă tradiţională de Crăciun, dar a constatat că totul a fost o păcăleală. N-a fost singura care a căzut pradă unei înșelătorii cu AI. Brygida, asemenea altor turişti, a fost înşelată de o reclamă falsă ilustrată cu o imagine […] Articolul Târg de Crăciun la palatul Buckingham, păcăleală generată de AI. Ce au constatat turiștii cuceriți de mesaj apare prima dată în PS News.
16:00
Bolojan, mesaj pentru tinerii liberali: E simplu să demisionezi, dar e mult mai greu să stai şi să faci ce trebuie # PSNews.ro
Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a afirmat, sâmbătă, într-o întâlnire cu tinerii liberali, că ”e simplu să demisionezi, să dezertezi”, dar este mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie. ”Şi astăzi nu sunt nişte vremuri uşoare”, a afirmat Bolojan, adăugând că, atâta timp cât are un mandat, va face ceea ce […] Articolul Bolojan, mesaj pentru tinerii liberali: E simplu să demisionezi, dar e mult mai greu să stai şi să faci ce trebuie apare prima dată în PS News.
16:00
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu. Documentul, pus în consultare publică # PSNews.ro
Guvernul Bolojan a publicat sâmbătă, 22 noiembrie, pe site-ul Ministerului Muncii proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul pentru anumite categorii de angajați la stat. Măsura, aflată deocamdată în consultare publică, se referă exclusiv la pensiile de serviciu și la pensiile militare și este cuprinsă în articolul VI al proiectului. Textul proiectului definește […] Articolul Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu. Documentul, pus în consultare publică apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.