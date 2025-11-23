Nicușor Dan spune că are informații despre colaborarea dintre Horațiu Potra și Călin Georgescu

16:00

Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a afirmat, sâmbătă, într-o întâlnire cu tinerii liberali, că "e simplu să demisionezi, să dezertezi", dar este mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie. "Şi astăzi nu sunt nişte vremuri uşoare", a afirmat Bolojan, adăugând că, atâta timp cât are un mandat, va face ceea ce […]