Amenzi de până 7.500 de lei și chiar închisoare pentru cei care folosesc petarde

După ce sute de persoane au ajuns în ultimii ani la spital pentru că s-au accidentat cu petarde, se schimbă legea. Nu vom mai avea voie să cumpărăm petarde de acum înainte. Singurele obiecte pe care le vom putea achiziționa vor fi artificiile de brad, dar și alte artificii cu risc scăzut de accidentare, celelalte […] Articolul Amenzi de până 7.500 de lei și chiar închisoare pentru cei care folosesc petarde apare prima dată în PS News.

