România, în top 10 în UE la producţia de lapte, materie primă, şi în afara lui la producţia de iaurt şi brânză. „Ne salvează“ importuri de 1,1 mld. euro de lapte şi produse lactate
Ziarul Financiar, 24 noiembrie 2025 00:15
România, în top 10 în UE la producţia de lapte, materie primă, şi în afara lui la producţia de iaurt şi brânză. „Ne salvează“ importuri de 1,1 mld. euro de lapte şi produse lactate
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 30 minute
00:15
Bursă. Brokerii Investimental: Boom-ul AI nu repetă scenariul dot-com, dar pieţele au intrat într-o zonă de nervozitate # Ziarul Financiar
Ascensiunea spectaculoasă a sectorului AI a reaprins temerile privind o posibilă reeditare a episodului dot-com, când NASDAQ s-a prăbuşit cu aproape 80% după un avans exploziv.
00:15
Grupul Interamerican accelerează expansiunea regională, iar România este desemnată piaţă prioritară pentru strategia Anytime în domeniul asigurărilor digitale # Ziarul Financiar
Grupul Interamerican accelerează expansiunea regională, iar România este desemnată piaţă prioritară pentru strategia Anytime în domeniul asigurărilor digitale
00:15
Indicele ROBOR la 3 luni a închis săptămâna trecută la 6,25%, după mai multe zile de scăderi. Cursul valutar a rămas sub 5,09 lei/euro # Ziarul Financiar
Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate de populaţie înainte de luna mai 2019, precum şi pentru creditele curente ale companiilor în lei, a închis săptămâna trecută la 6,25%, după mai multe şedinţe de scăderi, conform datelor BNR. Cotaţia de vineri a fost în scădere faţă de joi, când nivelul era de 6,27%.
00:15
Antonella Bassani, vicepreşedinte pentru Europa şi Asia Centrală la Banca Mondială: Suntem gata să oferim nu doar finanţare, ci şi expertiză, pentru ca România să-şi valorifice potenţialul în sectoarele esenţiale şi să asigure un stat mai eficient # Ziarul Financiar
Banca Mondială şi-a confirmat disponibilitatea de a continua să sprijine România în finanţarea deficitului bugetar, cu condiţia continuării reformelor asumate. Instituţia este gata să sprijine România prin împrumuturi şi garanţii destinate agriculturii, energiei şi proiectelor realizate în parteneriat public-privat.
00:15
Bursa scade pentru a patra zi consecutiv: corecţie de 2% pe BET după un raliu de peste 35% de la începutul anului. Brokeri: Astfel de întreruperi sunt benefice pe termen lung # Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti a închis vineri în scădere cu 2%, marcând a patra şedinţă consecutivă de declin şi prima corecţie semnificativă după raliul puternic din ultimele luni.
00:15
Cercul rămâne deschis, acum, cu numai o lună şi o săptămână înainte de sfârşitul anului. Cercul inflaţiei interne. Iar creşterea preţurilor, cu care ne confruntăm de cinci ani aici în România, continuă să fie în centrul cercului. Fiindcă dincolo de şocurile inflaţioniste globale - care mai au încă vlagă şi sunt resimţite atât la noi, cât şi în toate celelalte 26 de ţări din Uniunea Europeană, în Regatul Unit şi în Statele Unite ale Americii - avem de-a face şi cu un puternic şoc cu amprentă locală.
00:15
ZF Agropower. „Exodul“ de capre s-a redus în ultimii ani, pentru că micile afaceri de familie sunt un model de reuşită. Nu mai vorbim doar despre români întorşi din străinătate, ci şi despre oameni care lasă oraşul pentru o fermă de capre la sat # Ziarul Financiar
În ultimii cinci ani, numărul fermelor mici de capre specializate în producţia de lapte, cu circa 20 de animale, a crescut, ca urmare a creşterii produselor procesate, făcute în mod artizanal.
00:15
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Brandul de batoane fără zahăr HAP de la Vlad, pornit în 2019, a ajuns la afaceri de 1,4 milioane de lei # Ziarul Financiar
HAP de la Vlad, un business pornit de Vlad Farcău, cu 12 ani de experienţă în domeniul IT, a realizat în 2024 o cifră de afaceri de 1,4 milioane de lei, în creştere uşoară cu circa 4% faţă de anul precedent, arată datele de la Ministerul de Finanţe. Marja de profit a companiei care produce batoane fără zahăr a fost de 27%, conform calculelor ZF, având în vedere că profitul net a fost de circa 385.000 de lei.
00:15
Fondatorii start-up-urilor Finqware, Questo, Footprints AI şi Steepsoft AI trebuie să înţeleagă „jocul” finanţărilor înainte să intre în el: „Văd echipe cu talent, dar care nu înţeleg în ce joc vor să intre” # Ziarul Financiar
Pe măsură ce ecosistemul de start-up-uri din România se maturizează, investitorii observă o diferenţă tot mai clară între fondatorii care intră pregătiţi în procesul de finanţare şi cei care tratează interacţiunea cu venture capital-ul ca pe o discuţie de oportunitate. Reprezentanţii fondurilor de investiţii prezenţi la conferinţa Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală, ediţia 2025, atrag atenţia că ridicarea unei runde nu începe atunci când un fondator trimite primul pitch deck, ci cu mult înainte – cu studiul mecanismelor VC, exerciţiul susţinut al prezentării şi o strategie clară privind dezvoltarea companiei. Ziarul Financiar a fost partener media al evenimentului Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală, ediţia 2025.
00:15
Anuarul ZF Top 100 cele mai valoroase companii din România împlineşte 20 de ani: În două decenii, valoarea companiilor din top 100 s-a dublat, timp în care PIB-ul a crescut de mai bine de 3,5 ori. Sunt companiile româneşti subevaluate? # Ziarul Financiar
În pofida contextului dificil, datele din Top 100 cele mai valoroase companii din România în 2025 arată că e cel mai bun an pentru mediul de business autohton, cu un număr record de unicorni şi evaluări în creştere. Primele 100 de firme din economie sunt evaluate în premieră la un pas de 150 mld. euro, plus 12,55%.
00:15
Roxana Mînzatu, vicepreşedinta executivă a CE: decalajele regionale şi provocările pieţei muncii cer reforme rapide în programele de fonduri europene # Ziarul Financiar
La 18 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, România poate vorbi despre o transformare economică – PIB-ul s-a triplat, salariul mediu s-a triplat, productivitatea muncii a urcat cu peste 60%, iar numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie a scăzut.
00:15
România, în top 10 în UE la producţia de lapte, materie primă, şi în afara lui la producţia de iaurt şi brânză. „Ne salvează“ importuri de 1,1 mld. euro de lapte şi produse lactate # Ziarul Financiar
România, în top 10 în UE la producţia de lapte, materie primă, şi în afara lui la producţia de iaurt şi brânză. „Ne salvează“ importuri de 1,1 mld. euro de lapte şi produse lactate
00:15
Africa se lasă cucerită lent şi greu de companiile est-europene. Ungaria şi Polonia vor mai ales să vândă, în timp ce statele africane au nevoie de investiţii. Totuşi, guvernul maghiar şi cel polonez insistă # Ziarul Financiar
Soldaţi în Chad, tehnologie de purificare a apei într-un proiect de zeci de milioane de dolari pentru Tanzania, securitate cibernetică pentru sectorul financiar din Uganda, tehnologie agricolă pentru Kenia, posibile investiţii în industria chimică în Ghana: Ungaria face cu paşi mici incursiuni în Africa. Este un drum prin care companiile ungare îşi pot deschide acces la pieţe în curs de dezvoltare pentru care de obicei se bat superputeri geopolitice sau foste forţe coloniale cum sunt China, Rusia şi Franţa.
00:15
ZF Live special. Leasingul şi companiile de credit de consum sunt un pilon important al creşterii economiei, dincolo de bănci. Potenţialul este în continuare semnificativ, piaţa este dinamică, dar anul 2026 va fi unul al prudenţei # Ziarul Financiar
Leasingul şi companiile de credit de consum sunt un pilon important al creşterii economiei, dincolo de bănci, mai ales că au o flexibilitate mai mare a finanţărilor. Piaţa este foarte dinamică, iar cel puţin pe zona de leasing creşterea a fost de 12% în primul semestru din 2025 faţă de perioada similară a anului trecut.
00:15
Patru start-up-uri tech locale, Finqware, Questo, Footprints AI şi Steepsoft AI, au intrat în Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală, topul companiilor de tehnologie cu cea mai mare creştere din regiune. „Trebuie să ieşim la atac, să nu mai fim cei care ne apărăm“ # Ziarul Financiar
Companiile româneşti Finqware, Questo, Footprints AI şi Steepsoft AI, care au înregistrat în perioada 2021-2024 un avans al cifrei de afaceri între 916% şi 1.250%, au intrat în topul Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală 2025, al start-upurilor de tehnologie cu cea mai mare creştere din regiune, fiind incluse în categoria principală a clasamentului.
00:15
Alexandru Ciuncan, şeful UNSAR: Estimăm că piaţa asigurărilor voluntare de sănătate va depăşi, la nivel pur cantitativ, 1,2 mld. lei la finalul acestui an. Credem că în jur de 850.000 - 900.000 de români vor fi beneficiari ai unei poliţe de asigurări voluntare de sănătate # Ziarul Financiar
Piaţa asigurărilor voluntare de sănătate va depăşi anul acesta 1,2 mld. lei, iar numărul românilor care vor beneficia de o asigurare voluntară de sănătate ar ajunge la 850.000 - 900.000, a spus Alexandru Ciuncan, preşedinte şi director general al Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare Reasigurare din România (UNSAR), în cadrul primei ediţii a emisiunii România azi - Alianţa pentru BunăStare.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Remus Vulpescu, CEO al BVB: Bursa este un agent al dezvoltării pentru că oferă tehnologia de tranzacţionare şi accesul către instrumente în care investitorii îşi pot plasa capitalul. Cu siguranţă este loc de încă multă creştere. Este foarte limpede la fiecare ofertă publică bine făcută că bani sunt # Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti marchează trei decenii de la prima tranzacţie cu acţiuni într-un moment în care piaţa locală atinge cel mai bun nivel din istoria sa: 100 de miliarde de euro capitalizare totală, un număr record de investitori şi perspective pozitive de creştere.
Acum o oră
00:00
00:00
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Nicuşor Dan, uite un proiect pentru zece ani la Cotroceni: India. Un parteneriat strategic pe energie regenerabila, tehnologia informaţiei, maşini şi utilaje grele şi substanţe farmaceutice active. Ne trebuie un guru pentru industrializare şi internaţionalizare. India # Ziarul Financiar
Filme, Taj Mahal, yoga, mirodenii şi o mulţime de clişee, cam asta este ce ştiu românii din generaţiile senioare despre India.
Acum 2 ore
23:00
Acum 4 ore
22:30
22:30
21:45
Ilie Bolojan a fost întrebat ce le transmite românilor care rămân fără loc de muncă în 2026.
Acum 6 ore
20:30
19:45
19:45
Sunt porturile Greciei pe cale să devină primul front în noul Război Rece dintre SUA şi China? # Ziarul Financiar
Cu portul Pireu sub control chinezesc din 2016 şi Salonicul legat de interese de business ruso-greceşti, Washingtonul încearcă acum să obţină o deţinere în cadrul porturilor strategice ale Greciei, însă analiştii spun că este probabil prea târziu pentru a-i înlătura pe chinezi, notează Euractiv.
19:45
19:45
Dan Şucu, fondatorul Mobexpert şi preşedintele Concordia: Parcursul României în ultimii 20 de ani este un lucru excepţional. PIB-ul a crescut de 5 ori. Cine a făcut acest lucru? Comunitatea de afaceri, 4 mil. de oameni care lucrează în firmele private din România, încă 3 milioane de români care lucrează în afara ţării # Ziarul Financiar
Acum 8 ore
17:45
România încheie pe locul 5 la Campionatul European de rugby U20 după o victorie cu Germania # Ziarul Financiar
Echipa naţională de rugby U20 a României a încheiat Campionatul European pe locul 5, după ce a învins clar Germania în meciul de clasament, scor 46-10 (29-3), duminică seară, pe Stadionul Marketa din Praga (Cehia).
17:45
17:00
Acum 12 ore
16:30
16:30
16:15
15:30
15:15
14:45
14:45
Zelenski, la începutul discuţiilor de la Geneva: Vărsarea de sânge trebuie oprită # Ziarul Financiar
Oficialii din Ucraina şi aliaţii săi occidentali au început duminică discuţiile la Geneva, Elveţia, cu privire la planul de pace al SUA.
14:45
14:45
Germania vrea să construiască cea mai puternică armată din Europa, astfel că va începe o campanie de înrolare voluntară, bazată pe măriri de salarii şi alte stimulente materiale, însă, dacă tinerii germani nu vor răspunde pozitiv, se va trece la recrutarea obligatorie.
14:00
14:00
Când studiile nu mai sunt doar teorie. Georgiana Camelia Georgescu, decanul Facultăţii de Finanţe-Bănci, ASE: Absolvenţii noştri nu vor lucra neapărat în domeniul financiar-bancar, dar pot ajunge CFO sau directori în alte industrii pentru că oricine îşi doreşte un profesionist în finanţe VIDEO # Ziarul Financiar
13:45
13:30
13:30
13:15
13:15
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.