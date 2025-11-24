Premiile de final de an: motivație, presiune sau competiție inutilă? Ce spun elevii, profesorii și experții. Dezbaterea sensibilă a școlii românești
Adevarul.ro, 24 noiembrie 2025 02:15
Premiile acordate la final de an școlar, în funcție de medie, sunt parte integrată a sistemului românesc de învățământ. Dar în utlimii ani au început să apară întrebări despre utilitatea acestora. Ajută în vreun clasificarea?
Cum se manifestă dependența de ecrane la adolescenți, ce impact are și ce pot face părinții # Adevarul.ro
Platformele digitale rulează pe o logică simplă: mențin utilizatorul în buclă. Algoritmii anticipează impulsurile, livrează recompense rapide și penalizează orice semn de autonomie, susțin specialiștii.
S-a născut actrița americană Katherine Heigl
Felul în care ne imaginăm viitorul influențează direct nivelul nostru de anxietate. Psihologii, studiile recente și autorii de dezvoltare personală ajung la aceeași concluzie: viitorul, mai întâi, se construiește în minte.
S-a ales praful de norocul lui Chivu: Inter a pierdut derby-ul cu AC Milan, după ce a ratat un penalty # Adevarul.ro
Seară neagră pentru antrenorul Cristian Chivu (45 de ani).
Aliații Ucrainei analizează opțiuni pentru a acoperi golurile în cazul în care SUA ar înceta să furnizeze imagini de la sateliți Kievului. Armele pe care nu le pot oferi europenii # Adevarul.ro
Aliații Ucrainei încearcă să compenseze în mod serios riscul ca Statele Unite să întrerupă schimbul de informații cu Kievul dacă Zelenski nu acceptă planul de pace propus de Trump.
Cel mai subestimat remediu pentru a reduce stresul din lumea modernă. „Trebuie să ne gândim la natură ca la un tratament" # Adevarul.ro
Un studiu publicat în Biology Reviews, realizat de cercetătorii de la University of Zurich, arată că organismul uman nu mai ține pasul cu ritmul vieții moderne. Pe scurt: lumea se schimbă mult mai repede decât felul în care suntem construiți să funcționăm.
Cutremut în Superligă: CFR Cluj - Rapid 3-0. Liderul a fost pus cu botul pe labe de Daniel Pancu # Adevarul.ro
Echipa de fotbal Rapid rămâne cu 35 de puncte după 17 etape.
Expertul în propagandă și dezinformare Dietmar Pichler explică în Kyiv Post modul în care Moscova exploatează vulnerabilități deja existente pentru a-și răspândi și amplifica mesajele.
Plan Roşu de Intervenţie la Brăila: un autobuz plin cu ucraineni a ieşit în afara şoselei şi a ajuns într-un şanţ # Adevarul.ro
Un accident rutier s-a produs duminică seara pe Calea Galaţi din municipiul Brăila, unde un autobuz în care se aflau 24 de cetăţeni ucraineni a părăsit carosabilul şi a ajuns într-un şanţ.
Italia a câștigat Cupa Davis pentru a treia oară consecutiv. Lipsită de Sinner, Squadra Azzurra n-a pierdut niciun meci # Adevarul.ro
Fără principalii săi doi jucători, Italia a răpus Spania în finală cu 2-0.
Scandalul sondajelor continuă. Ciucu respinge acuzațiile de manipulare: „Nouă ne-ar fi și rușine să venim cu sondaje false” # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, respinge acuzațiile formulate de USR potrivit cărora liberalii „coafează” sondajele.
Marco Rubio: Întâlnirea cu oficialii ucraineni a fost „cea mai productivă și semnificativă” de până acum # Adevarul.ro
Marco Rubio a declarat, în Elveția, că discuțiile purtate cu reprezentanții Ucrainei pe tema planului de pace propus de administrația Trump au fost „probabil cea mai productivă și semnificativă întâlnire de până acum din întregul proces”.
Românii sărăcesc, dar plătesc combustibil mai scump ca în Luxemburg și Suedia. Analist: „Un nou episod din seria «Cum ne sabotăm economia»” # Adevarul.ro
Creșterea prețurilor combustibililor și a energiei ne duce încet, dar sigur la sapă de lemn. Pe acest fond, datoria României urcă cu 30 miliarde lei într-o singură lună și trece de pragul de 58% din PIB. Analistul economic Adrian Negrescu avertizează că lucrurile nu evoluează în direcția bună.
Ludovic Orban, despre demiterea sa de la Cotroceni: „Nu am primit niciun reproș, nicio critică” # Adevarul.ro
Ludovic Orban a subliniat că, în timpul mandatului său de consilier prezidențial, și-a îndeplinit atribuțiile conform fișei postului și a apărat imaginea șefului statului.
Au trecut treizeci și cinci de ani de când Internetul a fost deschis lumii ca o promisiune a libertății și a cunoașterii.
Planul de pace al lui Trump este o capitulare amânată, pe hârtie cu antetul Kremlinului, pentru care vom plăti cu toții scump # Adevarul.ro
Planul de pace al lui Donald Trump arată, în forma în care a fost prezentat Ucrainei, mai degrabă ca un document redactat pe antetul Kremlinului decât ca o inițiativă venită de la Washington.
Horoscop luni, 24 noiembrie. Două zodii primesc vești importante, iar o alta scapă de rutină # Adevarul.ro
La început de săptămână, Berbecii și Scorpionii sunt în centrul atenției. Vezi ce aduce horoscopul de luni, 24 noiembrie.
Zelenski a reacționat după mesajele critice ale lui Trump: „Ucraina este recunoscătoare Statelor Unite, fiecărui american și în special președintelui” # Adevarul.ro
Volodimir Zelenski a reacționat după mesajele critice ale lui Donald Trump, reafirmând recunoștința Ucrainei față de sprijinul acordat de Statele Unite.
Suburbia sudică a Beirutului, vizată de un atac israelian. Ținta principală a fost liderul militar al Hezbollah # Adevarul.ro
Israelul a bombardat duminică suburbia sudică a Beirutului, vizându-l pe unul dintre cei mai importanţi comandanţi militari ai Hezbollah, Ali Tabtabai.
Iulia Albu, schimbare radicală de look: cum a slăbit 17 kilograme în câteva luni. „La un moment dat, corpul meu a spus stop” # Adevarul.ro
Iulia Albu, în vârstă de 44 de ani, s-a retras în ultima perioadă din spațiul public pentru a se ocupa de renovarea casei sale din Capitală. Recent, vedeta și-a surprins comunitatea de pe rețelele sociale cu o imagine în care apare vizibil mai slabă.
După săptămâni întregi de zvonuri și scurgeri controlate despre un posibil pachet de „pace” negociat peste Ocean, joi seara, pe 20 noiembrie, Kievul a ieșit în sfârșit cu o poziție oficială.
Venezuelenii se tem mai mult de scumpirea alimentelor decât de un război cu SUA: „Să se întâmple orice s-ar întâmpla!” # Adevarul.ro
În timp ce tensiunile dintre Washington și Caracas cresc, cetățenii venezueleni spun că adevărata lor luptă este pentru supraviețuire.
Polițiștii locali ar putea primi atribuții noi în trafic. MAI vrea să le permită să oprească șoferii și să le dea amenzi # Adevarul.ro
Polițiștii locali ar putea primi noi atribuții în trafic, potrivit unui proiect de lege lansat în dezbatere publică de Ministerul Afacerilor Interne (MAI).
Dragoș Pîslaru explică public numirea Alinei Gîrbea, cumnata lui Drulă, ca secretar de stat la MIPE: „Are un CV impecabil” # Adevarul.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a venit duminică cu o serie de clarificări după controversele apărute în spațiul public privind numirea Alinei Gîrbea în funcția de secretar de stat. Mesajul său a fost transmis într-o postare pe pagina de Facebook a ministerului.
O veste a făcut încojurul lumii în ultimele zile: există un plan pentru încetarea războiului din Ucraina.
Cum arată unul dintre cele mai luxoase centre pentru seniori din Europa: piscine terapeutice, grădini și îngrijire 24/7 # Adevarul.ro
Vitalitas, centrul fondat de antreprenorul Dragoș Dobrescu, își propune să redefinească modul în care arată și funcționează un cămin pentru vârstnici.
Planul de pace al lui Trump e „flexibil”, dar îl împinge pe Zelenski spre cea mai dureroasă decizie din mandat. Cum va ieși după negocierile de la Geneva? # Adevarul.ro
Inițiativa Casei Albe privind un acord de pace pentru Ucraina capătă viteză. O delegație americană se află la Geneva pentru discuții cu Kievul pe marginea planului în 28 de puncte elaborat de administrația Trump
Cum se fragmentează Dreapta politică în bătălia pentru Primăria București. Specialist: "6 din 10 alegători votează pe baza unor elemente emoționale" # Adevarul.ro
Competiția pentru Primăria Capitalei intră într-o fază tensionată. PNL și USR își fracturază public electoratul, iar presiunea vine și din interiorul partidelor. Un expert în comunicare politică explică mecanismele de redistribuire a voturilor și efectele posibile în următoarele zile de campanie.
Doi bărbați au ajuns la spital după ce au căzut într-o groapă formată în asfalt, în Petroșani # Adevarul.ro
Doi bărbați au ajuns la spital după ce au căzut într-o groapă formată în asfalt, în Petroșani. Zona a fost închisă, iar autoritățile au deschis o anchetă.
Cum arată cel mai înalt hotel din lume, deschis în Dubai: are 377 de metri și 82 de etaje # Adevarul.ro
Dubai a inaugurat oficial cel mai înalt hotel din lume, Ciel Dubai Marina, o clădire impresionantă de 377 de metri și 82 de etaje, cu 1.004 camere și suite. Hotelul face parte din Vignette Collection by IHG și se alătură celor mai iconice structuri verticale din capitala Emiratelor Arabe Unite.
Un politician american, surprins uitându-se la poze cu femei în lenjerie: „Nu e pornografie, Elon Musk a distrus algoritmul” # Adevarul.ro
Un scandal neașteptat zguduie politica americană după ce congresmanul democrat Brad Sherman a fost surprins uitându-se la poze cu femei în lenjerie.
„Make it in Romania” și necesitatea de a construi împreună. Un angajament pentru viitorul României # Adevarul.ro
„Make it in Romania” nu e doar o conferință, ci un angajament strategic. Ea reunește industria, armata, administrația, academia și mass-media pentru a transforma România într-un furnizor de securitate și inovație.
Trump critică Ucraina pentru „zero recunoștință”, pe fondul negocierilor dificile privind planul de pace # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a acuzat conducerea Ucrainei de „zero recunoștință”, într-un nou mesaj publicat pe platforma sa, în timp ce aliații europeni încearcă să formuleze o contrapropunere la planul de pace sprijinit de Washington și discutat în aceste zile la Geneva.
Un robot de tuns iarba a distrus terenul unui club din Germania: „Senzorii nu mai funcţionează corect” # Adevarul.ro
Un club de fotbal din nord-vestul Germaniei a rămas fără terenul principal de joc după ce un robot de tuns iarba a distrus suprafața gazonului.
Avertisment de la Teheran: Ayatollahul Khamenei, vizat de o posibilă tentativă de asasinat # Adevarul.ro
Ministrul Informaţiilor din Iran a transmis un avertisment privind posibile comploturi străine care îl vizează pe liderul suprem Ali Khamenei.
Un bărbat care a câștigat la loterie aproape 4 milioane de dolari a ascuns banii de soție pentru a duce o viață luxoasă # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă din Japonia, care a câștigat 600 de milioane de yeni (3,8 milioane de dolari) la loterie, și-a ținut secret câștigul față de soția sa, pentru a putea duce o viață luxoasă.
Premierul Poloniei Donald Tusk: Este necesar să aflăm cine a redactat cu adevărat planul lui Trump pentru Ucraina # Adevarul.ro
Liderii Europei, ai Canadei și Japoniei și-au exprimat disponibilitatea de a lucra la planul de pace în 28 de puncte propus pentru Ucraina. Însă, înainte de a începe analizarea documentului, ar trebui identificat autorul real al acestuia, a declarat premierul polonez Donald Tusk.
Un cutremur s-a produs duminică în zona seismică Vrance, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Tânărul de 21 de ani suspectat că a ucis un taximetrist din Mioveni, prins purtând geaca victimei. Ar fi consumat droguri în ziua crimei # Adevarul.ro
Un tânăr de 21 de ani, suspectat că a înjunghiat mortal un taximetrist din Mioveni, a fost prins pe un câmp în apropierea locului crimei, purtând geaca victimei.
Fie că ai terminat un pahar întreg de înghețată în timp ce te uitai la un film, fie că ai mâncat mai mult desert decât ți-ai fi dorit la o reuniune de familie, cu toții am trecut prin asta.
Lufa poate fi folosită atât pentru îngrijirea personală, cât și pentru producerea unor soluții ecologice de izolare și antifonare a locuințelor.
Suspendare pentru un an de zile. Stefanos Tsitsipas a comis-o grav. Cum a fost prins grecul pe străzile din Atena # Adevarul.ro
Stefanos Tsitsipas traversează o perioadă dificilă, confruntându-se cu probleme care i-au afectat atât cariera, cât și viața personală.
Delegațiile Statelor Unite, Ucrainei și principalilor aliați europeni ai Kievului au început astăzi, la Geneva, o nouă rundă de consultări privind propunerile de pace.
SUA nu se mai consideră parte a NATO, susține Fiona Hill, fostă consilieră a lui Donald Trump pe probleme rusești # Adevarul.ro
Statele Unite par să se distanțeze de rolul lor tradițional în cadrul NATO, a declarat Fiona Hill, fostă consilieră a lui Donald Trump pe probleme rusești și expertă a Institutului Brookings, într-un interviu pentru Le Monde.
Nepoata lui John F. Kennedy, diagnosticată cu cancer în stadiu terminal: „Mai am mai puțin de un an de trăit” # Adevarul.ro
Tatiana Schlossberg, nepoata fostului președinte american John F. Kennedy, a anunțat că a fost diagnosticată cu cancer în stadiu terminal și că medicul i-a comunicat că mai are mai puțin de un an de trăit.
Daună totală pentru McLaren. Lando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas # Adevarul.ro
Max Verstappen s-a impus clar în cursa de Formula 1 de la Las Vegas, rezultat care îl aduce din nou în apropierea luptei pentru titlul mondial.
Celebra înșelătorie „falsul Brad Pitt” revine: o bătrână „locuiește în frig, dar continuă să-i trimită tot ce are” unui impostor # Adevarul.ro
O femeie de 70 de ani a devenit victima unei noi escrocherii online.
Ucraina intră în negocierile de la Geneva cu consilierii europeni. Întâlnirea cu americanii va avea loc la Misiunea SUA # Adevarul.ro
Ucraina a deschis duminică, la Geneva, o nouă rundă de discuții la nivel înalt cu principalii săi parteneri europeni, într-un moment în care presiunea internațională pentru un „plan de pace” se intensifică vizibil.
Exploratorul Tristan Gooley, despre cum să te orientezi fără GPS și să vezi lumea cu alți ochi: „Creierul are nevoie de mișcare, dar nu trebuie să alerge un maraton în fiecare zi“ # Adevarul.ro
În agitația orașului, privirea se pierde între ecrane și clădiri. Dar un gest simplu, ca a privi un copac sau o pasăre, poate fi începutul reconectării cu un ritm ancestral. Uneori, apropierea de natură pornește de la o întrebare simplă: „În ce direcție mă uit?“.
