Chirurgul vedetelor Marek Vâlcu face operații ORL, fără specialitate, și le impune pacientelor clauze de tăcere
Snoop.ro, 24 noiembrie 2025 06:50
De cel puțin 16 ani, inclusiv în emisiuni televizate, Marek Vâlcu a făcut rezecții de cornet nazal și septoplastii, operații care necesită specializarea ORL, pe care medicul nu o deține. Arată documente de la pacienți, Colegiul Medicilor și INML, consultate de Snoop, precum și declarații de la mai mulți medici. Chiar dr. Vâlcu confirmă toate acestea. The post Chirurgul vedetelor Marek Vâlcu face operații ORL, fără specialitate, și le impune pacientelor clauze de tăcere appeared first on Snoop.
Acum 30 minute
06:50
Mai mult de 2 zile în urmă
07:00
AUR pentru Realitatea: George Simion a dat un milion de euro pentru o zi de promovare și aproape jumătate pentru o emisiune cu Anca Alexandrescu, dar fără el # Snoop.ro
Facturile de promovare ale AUR pe Realitatea TV au fost considerate neconforme cu legea de către Autoritatea Electorală Permanentă, care a decis să nu ramburseze partidului peste 17 milioane de lei. O sesizare pe această temă a fost trimisă de AEP la Parchet, potrivit informațiilor obținute de Snoop.ro. The post AUR pentru Realitatea: George Simion a dat un milion de euro pentru o zi de promovare și aproape jumătate pentru o emisiune cu Anca Alexandrescu, dar fără el appeared first on Snoop.
19 noiembrie 2025
06:50
O afacere medicală pe corpul femeilor: proceduri fără bază științifică, decontate de stat sau plătite cu mii de euro în clinici private # Snoop.ro
Medici români câștigă zeci de mii de euro de pe urma femeilor atrase, prin clinici și webinarii cu publicitate înșelătoare, către operații de „rejuvenare vaginală” prezentate drept soluții miraculoase pentru probleme medicale serioase sau pentru „recăpătarea încrederii”. În realitate, avertizează organizațiilor internaționale medicale, aceste proceduri nu au nicio bază științifică, eficiența lor nu este dovedită, iar riscurile pot fi grave. The post O afacere medicală pe corpul femeilor: proceduri fără bază științifică, decontate de stat sau plătite cu mii de euro în clinici private appeared first on Snoop.
15 noiembrie 2025
02:00
Braconajul și monopolurile impuse de patronii de cherhanale omoară pescuitul din Delta Dunării. Instituțiile statului, slab dotate și ineficiente, nu reușesc să protejeze ecosistemul și nici să sprijine comunitățile locale. În acest haos, atât peștii, cât și pescarii sunt pe cale de dispariție. The post Braconaj, monopoluri și eșec instituțional: pescuitul dispare din Delta Dunării appeared first on Snoop.
6 noiembrie 2025
07:00
România Vorbește, la final. Zeci de întâlniri între oameni cu convingeri politice diferite: „Ne unesc mai multe decât ne despart” # Snoop.ro
1.600 de oameni s-au înscris la ediția pilot a proiectului România Vorbește. În weekendul 1-2 noiembrie au avut loc zeci de întâlniri între oameni cu viziuni politice diferite. The post România Vorbește, la final. Zeci de întâlniri între oameni cu convingeri politice diferite: „Ne unesc mai multe decât ne despart” appeared first on Snoop.
5 noiembrie 2025
06:50
„A fost visul meu. Ne facem plăcerile”. Deputatul PSD cu BMW de peste 100.000 de euro are mai mulți bani în conturi decât veniturile încasate # Snoop.ro
Fenomenul averilor ascunse: BMW-ul XM, mașina condusă de Răzvan Iulian Ciortea, valorează peste 100.000 de euro și aparține unei firme de dispozitive medicale din Cluj. The post „A fost visul meu. Ne facem plăcerile”. Deputatul PSD cu BMW de peste 100.000 de euro are mai mulți bani în conturi decât veniturile încasate appeared first on Snoop.
29 octombrie 2025
07:00
Mii de cetățeni asiatici sunt împinși anual în ședere ilegală în România. Mulți antreprenori și agenții preferă să îi plătească la negru, pentru că e mai profitabil. Iar lipsa unui contract îi face pe muncitori mai ușor de exploatat. Snoop a vorbit cu 20 de lucrători asiatici care susțin, cu dovezi, că au fost direct escrocați de două românce, ce se pretind reprezentantele unei companii de recrutare. The post Rețele locale escrochează muncitori asiatici în România și îi lasă în ilegalitate appeared first on Snoop.
