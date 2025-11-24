Ilie Bolojan: O campanie plină de atacuri poate afecta stabilitatea coaliţiei după alegeri
PSNews.ro, 24 noiembrie 2025 10:50
Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, susţine că, dacă în campania electorală pentru Bucureşti vor predomina atacurile şi jignirile, e greu de presupus că după alegeri va fi bine pentru actuala coaliţie, indiferent cine va câştiga acest scrutin. Ilie Bolojan a afirmat, duminică seară, că actuala campanie ar trebui axată pe ceea ce vrea să facă
• • •
Acum o oră
10:50
Edilul Lia Olguţa Vasilescu susţine că Primăria Craiova câştigă aproape dublu faţă de cât investeşte în Târgul de Crăciun din oraş, apreciind că evenimentul aduce industriei HoReCa în jur de zece milioane de euro, potrivit News.ro. Întrebată, duminică seară, la Antena 3, cât costă ediţia din acest an a Târgului de Crăciun din Craiova, Lia
10:50
MApN: Atacuri aeriene în apropierea graniţei cu România. Două aeronave Eurofighter Typhoon, ridicate de la sol # PSNews.ro
Noi atacuri rusești au avut loc în Ucraina, în apropiere de granița cu România, în noaptea de duminică spre luni. Ministerul Apărării anunță că au fost ridicate de la sol două aeronave Eurofighter Typhoon, pentru monitorizarea situaţiei aeriene. Nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spaţiul aerian românesc. Sistemele de monitorizare radar au detectat
10:50
Ilie Bolojan: O campanie plină de atacuri poate afecta stabilitatea coaliţiei după alegeri # PSNews.ro
Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, susţine că, dacă în campania electorală pentru Bucureşti vor predomina atacurile şi jignirile, e greu de presupus că după alegeri va fi bine pentru actuala coaliţie, indiferent cine va câştiga acest scrutin. Ilie Bolojan a afirmat, duminică seară, că actuala campanie ar trebui axată pe ceea ce vrea să facă
10:50
CSAT aprobă luni Strategia Națională de Apărare și propunerea SAFE. Unele subiecte au specific „strict militare” # PSNews.ro
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) se reuneşte, luni, de la ora 14.00, pe agdendă fiind mai multe subiecte cu specific militar, pentru că, potrivit preşedintelui Nicuşor Dan, "suntem într-un context în care trebuie să aprobăm nişte planuri de apărare". Strategia Naţională de Apărare şi vulnerabilităţile anului care vine sunt doar două dintre subiectele
10:50
Ciolacu, atac la Bolojan: „Nu se grăbește. Dacă îndrăzneam să spun că n-am buget închis, vai de mine ce păţeam!” # PSNews.ro
Fostul premier social-democrat, Marcel Ciolacu, candidează la şefia Consiliului Judeţean Buzău, rămas vacant după plecarea lui Lucian Romaşcanu pe o funcţie în cadrul Curţii de Conturi Europene. Invitat la „Un podcast liber", Ciolacu a vorbit despre realizările sale din perioada în care a condus Guvernul României. Marcel Ciolacu a vorbit despre faptul că realizările sale
10:50
Fostul primar al municipiului Timişoara Nicolae Robu a fost internat, în noaptea de duminică spre luni, în Spitalul Judeţean Timişoara, după un puseu puternic de tensiune. El a fost internat în Secţia de Terapie Intensivă Coronarieni, unde este supus mai multor investigaţii. Nicolae Robu s-a simţit rău în noaptea de duminică spre luni şi sunat
10:50
24 noiembrie – un an de alegerile care au zguduit scena politică: Călin Georgescu, câștigător surpriză al primului tur # PSNews.ro
La un an de la primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, România încă trage concluzii din ceea ce a devenit cel mai controversat scrutin din istoria recentă: un vot câștigat de un candidat outsider, urmat de o decizie fără precedent a Curții Constituționale, care a anulat întregul proces electoral și a dus
10:50
Daniel Băluță, în Giulești Sârbi: „Nu concep ca, în 2025, bucureștenii, oriunde s-ar afla ei, să trăiască astfel” # PSNews.ro
Candidatul social-democrat, Daniel Băluță, a postat pe contul său de Facebook un mesaj prin care promite schimbări pentru locuitorii din cartierul bucureștean Giulești Sârbi, potrivit Gândul. Actualul edil al sectorului 4 a dat asigurări că indiferent de rezultatul de pe 7 decembrie, se va ocupa ca traiul acestor oameni să fie unul demn. Chiar dacă
10:50
Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Judecătorii decid dacă încep procesul sau cer refacerea rechizitoriului # PSNews.ro
Magistraţii Judecătoriei Sectorului 1 decid astăzi dacă dosarul în care fostul candidat prezidenţial Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară și de complicitate la tentativa de lovitură de stat va intra în judecarea pe fond. Hotărârea vine simbolic chiar la un an de la primul tur al alegerilor prezidențiale care a zguduit scena politică. Instanța
Acum 24 ore
20:40
Promovarea imaginii verzi nu este un simplu slogan. Află cum contribuie noile achiziții, finanțate inteligent, la obiectivele campaniei și la sănătatea ta. Angajamentul Tangibil: Flota Verde ca Prioritate Strategică Pentru ca STB să fie repoziționat cu succes ca o alegere modernă, inteligentă și, esențial, ecologică, nu este suficient să încurajăm cetățenii să lase mașina
18:40
Un tânăr de 26 de ani a fost găsit spânzurat, sâmbătă, într-o toaletă a trenului Interregio Iași–București, notează publicația Vremea Nouă. Descoperirea a fost făcută de unul dintre controlori, la scurt timp după plecarea trenului din Gara Iași. Acesta a fost oprit de urgență în gara Crasna, județul Vaslui. Potrivit Biroului Județean Poliție Transporturi Vaslui, șeful de tren a alertat
18:40
O primărie obligată să returneze 12 milioane lei fonduri europene cere ajutor financiar. „Altfel punem lacătul” # PSNews.ro
Primărie obligată să returneze 12 milioane lei fonduri europene cere ajutor financiar pentru a evita intrarea în incapacitate de plată, după ce Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a impus o corecție financiară de 100% pe un proiect pentru rețeaua de apă și canalizare. Primăria Dobrosloveni, din județul Olt, se confruntă de doi ani cu
18:40
Chiar dacă suntem în sezonul rece și temperaturile scad pe zi ce trece, în serele Băncii de Resurse Genetice Buzău există plante care continuă să se dezvolte excelent, iar unele soiuri sunt în plină perioadă de recoltare. Printre acestea se numără și unii dintre cei mai iuți ardei din lume, unul dintre soiuri fiind botezat
18:40
DNSC avertizează: Escrocii folosesc identități oficiale false pentru a colecta date personale # PSNews.ro
Avertisment DNSC. Escrocii trimit e-mailuri care imită instituții oficiale precum Poliția Română, ANAF, Europol sau DNSC pentru a intimida victimele și a le determina să ofere date personale ori financiare. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra faptului atacatorii folosesc frecvent identitatea vizuală a unor instituții precum Interpol, Europol, Poliția Română, ANAF sau chiar
18:40
„E urât tare, sincer”. Comentarii după ce un brad ciudat a fost montat în Piața Libertății din Timișoara # PSNews.ro
La Timișoara, un brad neobișnuit a stârnit discuții între localnici imediat după montarea sa în Piața Libertății. Structura metalică face parte dintr-un carusel cu gondole în formă de globuri și este lipsită de tradiționala beteală sau parfum de sărbători. „E urât tare, sincer. Mi se pare ciudat. Nu prea îl înțeleg", spune un tânăr, în timp
18:40
Site-urile de specialitate se întrec în a anticipa cum va fi vremea de sărbători. EaseWeather a dat publicității prognoza pentru Crăciun 2025 și Revelion 2026, iar concluzia este că va fi o vreme ciudată în București. Conform estimărilor, temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Temperaturi de primăvară în preajma Crăciunului
17:00
Călătorie de coşmar cu trenul. O tânără a ajuns la spital după ce a fost mușcată de ploșnițe # PSNews.ro
O simplă călătorie cu trenul s-a transformat într-o experiență traumatizantă pentru o tânără de 24 de ani, care a ajuns la destinație cu multiple mușcături pe mâini, picioare și pe alte zone ale corpului, după ce a petrecut noaptea într-un vagon de cușetă. Incidentul a avut loc joi seara, pe ruta București-Sighet. Tânăra de 24
17:00
O nouă companie aeriană low-cost intră pe piața din România. AJet, subsidiară a Turkish Airlines, va opera prima sa rută către București în plin sezon turistic, începând cu luna iunie 2026. AJet, companie low-cost deținută de Turkish Airlines, va inaugura prima sa rută spre România vara viitoare. Conform informațiilor publicate de Boarding Pass, ruta Bodrum–București
16:40
Copil-minune din România, record mondial la doar 10 ani. Performanță istorică în calculul mintal # PSNews.ro
Copil-minune din România, record mondial la doar 10 ani: performanță istorică în calculul mintal. România se bucură de o nouă reușită internațională datorită talentului excepțional al lui Kevin Casian Bordea, un elev de doar 10 ani, care a scris istorie la una dintre cele mai prestigioase competiții globale dedicate calculului mintal. Evenimentul, The Live MCL
16:40
Trump spune că planul SUA de a pune capăt războiului din Ucraina nu este ”ultima ofertă” pentru Kiev # PSNews.ro
Preşedintele Donald Trump a afirmat că planul SUA de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina nu este "ultima sa ofertă" pentru Kiev, după ce aliaţii ucrainenilor şi-au arătat îngrijorarea privind propunerile, scrie BBC. Sâmbătă, lideri din Europa, Canada şi Japonia au afirmat că planul are elemente "esenţiale pentru o pace justă şi durabilă",
16:40
Un gigant din Emirate este interesat de activele internaționale ale Lukoil, inclusiv din România # PSNews.ro
Conglomeratul IHC – International Holding Company – din Abu Dhabi a confirmat că a notificat Departamentul Trezoreriei SUA în legătură cu interesul său pentru achiziționarea activelor internaționale ale Lukoil, aflate în prezent în proces de vânzare din cauza sancțiunilor americane, transmite Reuters. IHC, cel mai mare grup listat din Abu Dhabi și condus de șeicul
16:40
Țările europene cu cele mai mari cheltuieli pentru pensii și beneficii sociale. România este sub Bulgaria # PSNews.ro
Țările europene cu cele mai mari cheltuieli pentru pensii și beneficii sociale au ajuns, în 2024, la un nivel record al alocărilor bugetare pentru protecția socială, pensii, sănătate, ajutoare pentru șomaj, dizabilități și locuințe sociale. Conform datelor Eurostat, cheltuielile medii pentru beneficii sociale au ajuns la aproximativ 27% din PIB-ul Uniunii Europene, însă variațiile între
16:40
Ministerul Muncii va începe un program de promovare a plății pensiilor pe card. Ce spune Florin Manole # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole, a declarat, sâmbătă, la Zalău, că statul plăteşte comisioane semnificativ mai mari pentru distribuirea pensiilor în numerar, comparativ cu cele pentru plata pe card, şi a anunţat lansarea unui program destinat încurajării trecerii voluntare la plata electronică, relatează Agerpres. „Comisioanele pe care le plătim la Poştă
16:40
Şeful ANAF: 510 controale la marile companii. Marii contribuabili, verificați cu ajutorul „roboților” # PSNews.ro
Preşedintele ANAF, Adrian Nica, afirmă că în prezent angajaţii instituţii au în derulare 510 controale la marile companii, care se fac în baza unor analize de risc, el explicând că primele rezultate ale controalelor vor fi făcute publice săptămâna viitoare. Adrian Nica a declarat, sâmbătă seara, la Antena 3, că ANAF are în acest moment
16:40
Olandezul care se luptă de unul singur cu sărăcia lucie din România. „A început cu douăzeci de familii” # PSNews.ro
Un articol cu apăsătoare imagini ale sărăciei lucii din România a apărut în publicația olandeză independentă aalsmeervandaag.nl. De la cutremurătoarele imagini din căminele de copii, de la începutul anilor '90 la sărăcia lucie de 35 de ani mai târziu, cineva a fost un factor comun: olandezul André Buijs, care are, acum, o fundație cu care
16:40
După ce sute de persoane au ajuns în ultimii ani la spital pentru că s-au accidentat cu petarde, se schimbă legea. Nu vom mai avea voie să cumpărăm petarde de acum înainte. Singurele obiecte pe care le vom putea achiziționa vor fi artificiile de brad, dar și alte artificii cu risc scăzut de accidentare, celelalte
16:40
Iniţiativă de 1 miliard de dolari a EAU pentru extinderea inteligenţei artificiale în Africa # PSNews.ro
Emiratele Arabe Unite vor investi 1 miliard de dolari pentru a extinde infrastructura de inteligenţă artificială şi serviciile bazate pe AI în Africa, cu scopul de a sprijini dezvoltarea economică şi socială a statelor de pe continent, a anunţat ministrul de stat Saeed Bin Mubarak Al Hajeri la summitul liderilor G20 de la Johannesburg, citat
15:20
Nicușor Dan spune că are informații despre colaborarea dintre Horațiu Potra și Călin Georgescu # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, spune că are mai multe informații despre colaborarea dintre mercenarul Horațiu Potra și Călin Georgescu. Șeful statului a
15:20
Înțelegere China – Italia la summitul G20. Mai multe companii italiene intră pe piața chineză # PSNews.ro
Premierul chinez Li Qiang a transmis că salută intrarea pe piața chineză a mai multor companii italiene și speră că Italia va oferi un mediu de afaceri echitabil și nediscriminatoriu pentru investițiile chineze în această țară, a raportat agenția oficială de știri Xinhua. Declarațiile lui Li au fost făcute după o întâlnire cu președintele italian […] Articolul Înțelegere China – Italia la summitul G20. Mai multe companii italiene intră pe piața chineză apare prima dată în PS News.
15:20
Parisul s-a trezit cu “haină albă”. Ninsoarea de noaptea trecută a acoperit străzile din capitala franceză # PSNews.ro
Zăpada mult așteptată s-a depus noaptea trecută în Paris. În capitala Franței și în zonele învecinate, primii fulgi de nea din acest sezon au început să cadă începând cu miezul nopții. Zăpada s-a depus rapid, lucru vizibil, de exemplu, pe stadionul Parc des Princes din arondismentul 16, unde meciul dintre PSG și Le Havre se încheiase […] Articolul Parisul s-a trezit cu “haină albă”. Ninsoarea de noaptea trecută a acoperit străzile din capitala franceză apare prima dată în PS News.
15:20
Ministrul Muncii, Florin Manole, se opune solicitării premierului Ilie Bolojan de a reduce cu 10% cheltuielile în toate ministerele. Oficialul a precizat că nu intenționează să disponibilizeze angajați și că economiile vor fi făcute fără a afecta funcționarea instituției. Florin Manole a declarat, sâmbătă seara, referindu-se la afirmaţia premierului Ilie Bolojan privind necesitatea reducerii cu […] Articolul Ministrul Muncii îi dă cu flit lui Bolojan: „Nu voi da niciun om afară” apare prima dată în PS News.
15:20
Cea mai mare rafinărie din România şi benzinăriile Rompetrol ar putea fi scoase la vânzare de KazMunayGas # PSNews.ro
KazMunayGas, compania națională de petrol și gaze din Kazahstan se pregătește să vândă 50% din activele europene, inclusiv din România, potrivit caliber.az. Holdingul deține două rafinării în România, Petromidia și Vega, un complex petrochimic, terminale și o rețea de 1.400 de benzinării sub marca Rompetrol, anunță autoritățile din Kazahstan. Cu o capacitate de procesare de aproape […] Articolul Cea mai mare rafinărie din România şi benzinăriile Rompetrol ar putea fi scoase la vânzare de KazMunayGas apare prima dată în PS News.
15:20
Traficul aerian la aeroportul din Eindhoven a fost suspendat sâmbătă seara după observarea „mai multor drone”, a anunţat ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans, potrivit Le Figaro. „Traficul aerian civil şi militar este, prin urmare, suspendat. Mijloacele anti-drone ale Apărării sunt gata să intervină”, a declarat ministrul în social media, precizând că „poliţia şi Garda […] Articolul Traficul aerian, suspendat pe un mare aeroport din Europa din cauza dronelor apare prima dată în PS News.
15:20
Buzoianu: Tăierile ilegale de arbori din spațiile verzi urbane trebuie să devină infracțiuni # PSNews.ro
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, publică un proiect de OUG care modifică Codul Silvic, prin care stabilește un regim penal pentru tăierea, distrugerea sau degradarea fără drept a arborilor din spațiile verzi aflate în intravilanul localităților. Proiectul de modificare a Codului Silvic vine în urma numeroaselor cazuri în care legislația actuală nu a […] Articolul Buzoianu: Tăierile ilegale de arbori din spațiile verzi urbane trebuie să devină infracțiuni apare prima dată în PS News.
15:20
Duminică, 23 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 20 noiembrie, Loteria Română a acordat 17.510 de câștiguri în valoare totală de peste 1,51 milioane de lei. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,93 milioane de lei […] Articolul LOTO Noi extrageri duminică. Report de peste 39,55 milioane de lei la Joker categoria I apare prima dată în PS News.
15:20
VIDEO Avertismentul Jandarmeriei după ce AI a generat un video cu un jandarm promovându-l pe Călin Georgescu # PSNews.ro
Jandarmeria avertizează că în mediul online circulă un material video cu imagini false, probabil generate de inteligența artificială, în care apare o persoană îmbrăcată într-o ținută ce încearcă să imite uniforma Jandarmeriei Române. Personajul ilustrat transmite un mesaj de susținere pentru Călin Georgescu. „În mediul online circulă un material video în care apare o persoană […] Articolul VIDEO Avertismentul Jandarmeriei după ce AI a generat un video cu un jandarm promovându-l pe Călin Georgescu apare prima dată în PS News.
15:20
În ultimele 24 de ore salvamontiștii au salvat opt persoane în urma intervențiilor de pe munte, trei dintre oameni fiind transportați la spital cu ambulanța. Reprezentanţii Salvamont România au transmis, duminică dimineaţă, că, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 8 apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. […] Articolul Opt persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore apare prima dată în PS News.
14:10
AUR Călăraşi şi-a ales liderul pe întuneric. George Simion i-a acuzat pe „mafioţii locali” de sabotaj # PSNews.ro
„Ne-au tăiat lumina azi la Călărași! Așa de nebuni sunt mafioții locali. Continuăm, mâine la Târgu Mureș, pe 1 decembrie cu toții la Alba Iulia!” este mesajul cu care a încheiat ziua de sâmbătă liderul AUR, George Simion. Conferința județeană AUR Călărași a avut parte de un moment neaşteptat, în timp ce liderul George Simion îşi ţinea […] Articolul AUR Călăraşi şi-a ales liderul pe întuneric. George Simion i-a acuzat pe „mafioţii locali” de sabotaj apare prima dată în PS News.
14:10
Federaţia ”Solidaritatea Sanitară” îi solicită premierului Ilie Bolojan să ceară scuze public pentru unele afirmaţii prezentate în conferinţa de presă de vineri, susţinând că acestea sunt false. ”Să renunţaţi la intenţia de a reduce cu 10% anvelopa salarială în sectorul public de sănătate, măsură care ar avea un impact direct şi simetric asupra veniturilor salariale […] Articolul Federaţia ”Solidaritatea Sanitară” îi cere lui Bolojan să prezinte scuze public apare prima dată în PS News.
14:10
Iarna şi-a intrat deja în drepturi, la munte. Salvamontiştii argeşeni au surprins nişte imagini care ar aduce bucurie oricărui iubitor de zăpadă, însă pentru salvatorii montani, acest lucru înseamnă o atenţie sporită la persoanele care încearcă să urce neechipate corespunzător, pe munte. Ninge cu fulgi mari şi deşi şi la altitudinea de 1.600 m, pe […] Articolul Iarna şi-a intrat în drepturi la munte. Ninge cu fulgi mari pe Transfăgărăşan apare prima dată în PS News.
14:10
Slovenii vor vota, duminică, pentru a decide dacă legea adoptată în iulie de Parlament pentru legalizarea sinuciderii asistate va fi aplicată sau suspendată, în cadrul unui referendum organizat la iniţiativa unui grup de cetăţeni. Mai multe ţări europene, printre care Elveţia şi Austria, permit deja persoanelor aflate în faza terminală a bolii să beneficieze de […] Articolul Slovenii decid astăzi dacă se va aplica legea privind sinuciderea asistată apare prima dată în PS News.
14:10
Iohannis nu scapă de Fisc după respingerea sechestrului pe case. Șeful ANAF: “Nu am fost uimit de decizie” # PSNews.ro
Președintele ANAF, Adrian Nica, a precizat sâmbătă la Antena 3 CNN că “nu a fost uimit” când a aflat că Tribunalul Sibiu i-a dat dreptate fostului președinte Klaus Iohannis, prin decizia de a respinge solicitarea Fiscului de a pune sechestru pe bunurile familiei Iohannis, după ce aceasta a refuzat să plătească prejudiciul în cazul locuinței pe care a […] Articolul Iohannis nu scapă de Fisc după respingerea sechestrului pe case. Șeful ANAF: “Nu am fost uimit de decizie” apare prima dată în PS News.
14:10
Comercianții care nu înlocuiesc produsele deteriorate vor fi amendați. Nicușor Dan anunţă că a promulgat legea # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat legea care introduce amendarea comercianţilor cu sume cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele achiziţionate, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziţie. ”Am promulgat săptămâna aceasta legea care introduce amendarea comercianţilor […] Articolul Comercianții care nu înlocuiesc produsele deteriorate vor fi amendați. Nicușor Dan anunţă că a promulgat legea apare prima dată în PS News.
14:10
Ce însemnă pentru România și Europa Planul de Pace al lui Trump în Ucraina. Generalul Bălăceanu: Compromisul este grav # PSNews.ro
Generalul (r) Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles și fost șef al Brigăzii Multinaționale din Sud-Estul Europei, a vorbit, într-o intervenție pentru Gândul despre cum vor evolua lucrurile în celebrul plan de pace produs de Donald Trump, pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina. Interlocutorul Gândul a precizat faptul că este […] Articolul Ce însemnă pentru România și Europa Planul de Pace al lui Trump în Ucraina. Generalul Bălăceanu: Compromisul este grav apare prima dată în PS News.
13:10
Adrian Năstase a fost operat. „O intervenţie complicată, a necesitat o expertiză medicală de înalt nivel” # PSNews.ro
Fostul premier Adrian Năstase a anunțat că a trecut printr-o intervenție chirurgicală complexă la umărul drept, aceasta a fost realizată la Spitalul de Ortopedie Foișor. El a spus despre intervenție că „a necesitat o expertiză medicală de înalt nivel”. Într-o postare publică, Năstase a transmis mulțumiri întregii echipe medicale conduse de dr. Șerban Dragoș Ioveanu, […] Articolul Adrian Năstase a fost operat. „O intervenţie complicată, a necesitat o expertiză medicală de înalt nivel” apare prima dată în PS News.
13:10
Scandal în campania pentru CJ Buzău. Fotografii ataşate pe machete din carton cu personaje din desene animate # PSNews.ro
Două machete din carton reprezentând personaje din desene animate, cărora le-au fost ataşate feţele preşedintelui PNL Buzău, Adrian Mocanu, şi ale candidatului independent sprijinit de PNL şi USR la şefia Consiliului Judeţean Buzău, Mihai Răzvan Moraru, au fost amplasate, sâmbătă, în centrul municipiului Buzău. Imaginile au fost aşezate în zone intens circulate, stârnind reacţii rapide […] Articolul Scandal în campania pentru CJ Buzău. Fotografii ataşate pe machete din carton cu personaje din desene animate apare prima dată în PS News.
13:10
Datoria publică a României a ajuns la aproape 60% din PIB. A crescut cu un miliard de lei pe zi într-o singură lună # PSNews.ro
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în iulie 2025, până la 1.070,18 miliarde lei, de la 1,039,96 miliarde de lei, în luna precedentă, practic, o creștere de peste 30 de miliarde într-o singură lună, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF), consultate de Agerpres. Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la […] Articolul Datoria publică a României a ajuns la aproape 60% din PIB. A crescut cu un miliard de lei pe zi într-o singură lună apare prima dată în PS News.
13:10
Ştefureac, apel la responsabilitate. „Povestea se repetă, cu candidatul USR. Intensitatea atacurilor, infinit mai mare” # PSNews.ro
Sociologul Remus Ștefureac, director al INSCOP, face un apel la responsabilitate în perioada campaniei electorale pentru alegerile locale, el subliniind, într-un mesaj postat pe Facebook, că nu este nici prima, nici ultima oară când unii lideri politici sunt nemulțumiți de cercetările sociologice, dar alegerile de până acum, la care au existat poziţionări ostile, au confirmat […] Articolul Ştefureac, apel la responsabilitate. „Povestea se repetă, cu candidatul USR. Intensitatea atacurilor, infinit mai mare” apare prima dată în PS News.
13:10
Duminică se răcește semnificativ în centru, în sud și pe partea estică. Temperaturile mai scad și în restul țării, iar în vest și în nord vremea devine rece pentru data din calendar și se ating doar 2…3 grade. Cele mai ridicate valori, de până la 16 grade, se vor înregistra la malul mării. Cerul rămâne […] Articolul METEO Vremea de azi, 23 noiembrie. Ploi, lapoviță și ninsoare în mai multe regiuni apare prima dată în PS News.
13:10
O femeie de 85 de ani a fost găsită moartă, sfâșiată de câini, sâmbătă seara, pe o uliță dintr-un sat din Vaslui. Moartea femeii este anchetată de polițiști. Ambulanța Vaslui a intervenit, sâmbătă seara, în localitatea Plopi, unde a fost găsită o femeie în vârstă de 85 de ani, inconștientă pe ulița satului. Femeia avea […] Articolul O femeie a murit în judeţul Vaslui sfâșiată de câini apare prima dată în PS News.
