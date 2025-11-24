Recruți ruși epuizați și confuzi, trimiși direct pe front, în ciuda stării lor deplorabile. Abia pot sta în picioare

09:00

O fetiță de un an a unei familii de români a fost la un pas de a fi răpită în Italia, după ce un tânăr tunisian l-a atacat pe tatăl copilei și a fugit cu căruciorul în care aceasta dormea. Românul a alertat poliţie şi l-a urmărit pe răpitor, ajutând la prinderea lui.