Fostul episcop Onilă, condamnat pentru viol, s-a rãzgândit: vasluienii nu mai sunt nespălati și bețivi. Reevaluarea nu l-a ajutat la ÎCCJ
Adevarul.ro, 24 noiembrie 2025 13:00
La doar douã zile dupã ce i-a fost admis în principiu recursul în casație, ICCJ i-a respins lui Cornel Onilă contestația în anulare, cea de-a două cale extraordinară de atac, prin care fostul ierarh a declanșat ofensivă pentru a scăpa de închisoare.
Armata israeliană anunţă demiterea mai multor generali în legătură cu atacurile din 7 octombrie 2023 # Adevarul.ro
Armata israeliană a anunţat demiterea mai multor generali aflaţi în funcţii cheie pe 7 octombrie 2023, pentru eşecul lor de a preveni atacul mişcării islamiste palestiniene Hamas din acea zi.
Toaletă la preț de apartament: 64.000 de euro pentru un grup sanitar inteligent într-un parc din Ghimbav # Adevarul.ro
Primăria Ghimbav a stârnit controverse majore după ce a decis să transforme o parcare de pe strada Victoriei într-un parc public și să achiziționeze o toaletă automată inteligentă, al cărei preț se ridică la aproximativ 64.000 de euro.
Sorana Cîrstea strălucește și în afara terenului. Tenismena a avut o apariție spectaculoasă la concertul lui Teddy Swims.
Sportivi folosiți în campania electorală. Un candidat la Primăria Capitalei apare lângă David Popovici # Adevarul.ro
David Popovici (21 de ani) a fost folosit în campania lui Daniel Băluță (48 de ani).
Kremlinul neagă că ar fi primit un plan de pace de la Geneva, dar urmărește atent negocierile # Adevarul.ro
Kremlinul a declarat că nu a primit până în prezent informații oficiale privind discuțiile desfășurate la Geneva între reprezentanți ai Statelor Unite, Ucrainei și mai multor state europene.
Secretul unui stil de viață echilibrat: One Meal, nutriție la pachet, energie în mișcare # Adevarul.ro
Într-o lume în care timpul pare mereu insuficient, mesele echilibrate devin adesea prima victimă a programului încărcat. Diminețile în grabă, întâlnirile care se prelungesc sau drumurile între birou, sală și casă ne fac să alegem soluții rapide, dar nu întotdeauna sănătoase.
Un elev de clasa a X-a din Bihor a ajuns la spital după ce a băut un „cocktail” de suc și medicamente pregătit de un coleg # Adevarul.ro
Un elev de clasa a X-a din Borș, județul Bihor, a ajuns la spital după ce a băut un amestec de suc și medicamente pregătit de un coleg.
A murit celebrul actor Udo Kier. Starul cu peste 200 de filme în palmares s-a stins la 81 de ani # Adevarul.ro
Actorul german Udo Kier, unul dintre cei mai prolifici și excentrici artiști ai cinematografiei europene și americane, a murit la vârsta de 81 de ani. Decesul a fost confirmat de partenerul său, artistul Delbert McBride.
Firma din România care a lansat Litălșii pe Broadway și a surprins în țară cu deja cunoscutele ciorbe la pungă a anunțat lansarea unui nou produs - sarmale personalizate.
Doi texani, acuzați că au planificat preluarea cu forța a unei insule din Haiti. Voiau să ucidă toți bărbații și să transforme femeile și copiii în sclavi sexuali # Adevarul.ro
Doi bărbați din Texas au planificat să recruteze persoane fără adăpost pentru a participa la o lovitură armată pe o insulă haitiană, să ucidă toți bărbații și să transforme femeile și copiii în sclavi sexuali, potrivit unui rechizitoriu.
Serviciul militar voluntar va fi introdus și în Franţa. Președintele Macron ar urma să facă anunțul joi # Adevarul.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron ar urma să anunţe în zilele următoare introducerea unui serviciu militar voluntar, un proiect aflat în studiu de mai multe luni, într-o lume ”plină de incertitudini”.
Crimă în Olt: o femeie de 49 de ani a fost găsită moartă în propria casă. Cine este principalul suspect # Adevarul.ro
O femeie de 49 de ani, din judeţul Olt, a fost găsită fără viaţă în locuinţa din comuna Voineasa, unde trăia împreună cu partenerul ei.
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat că, luni, ar urma să aibă o convorbire telefonică cu omologul său rus Vladimir Putin pentru a discuta despre eforturile de pace privind Ucraina, relatează AFP.
Guvernul schimbă regulile de pensionare. Pensionarii speciali care lucrează la stat rămân doar cu 15% din pensie # Adevarul.ro
Guvernul pregătește legea care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Măsura se aplică exclusiv pensiilor speciale și militare. Cei care rămân în activitate vor primi doar 15% din pensie. Profesorii, medicii și șefii unor instituții rămân exceptați.
Accident naval pe Canalul Mila 36. Două ambarcațiuni s-au ciocnit, un tânăr de 29 de ani a ajuns la spital # Adevarul.ro
Un accident naval a avut loc pe Canalul Mila 36 după ce două ambarcațiuni de agrement s-au ciocnit. Un bărbat de 29 de ani a fost rănit și transportat la spital. Poliția a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.
Regatul Unit, Germania și Franța au pregătit un set de contrapropuneri la proiectul american al „planului de pace” în 28 de puncte, menit să îl facă mai favorabil Ucrainei. Agenția Reuters a publicat versiunea completă a acestor contrapropuneri.
Horațiu Potra, adus sub escortă la Parchetul General. Dosarul în care este audiat mercenerul român # Adevarul.ro
Sub escorta trupelor speciale, Horaţiu Potra a fost adus la sediul Parchetului General, luni, 24 noiembrie, urmând a fi audiat în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Armata lui Putin a lovit un bloc din orașul rusesc Belgorod. O bucată dintr-o rachetă Panțir a fost găsită la fața locului # Adevarul.ro
În regiunea rusă Belgorod, o rachetă rusească a lovit o clădire rezidențială înaltă. Autoritățile ruse încearcă să dea vina pe o dronă ucraineană pentru atac, dar imaginile și dovezile sugerează contrariul.
Mihai Stoica a ținut post negru timp de 160 de ore.
Tânărul care s-a spânzurat sâmbătă în toaleta unui tren căzuse în patima jocurilor de noroc # Adevarul.ro
Un tânăr de 26 de ani a fost găsit spânzurat, sâmbătă, într-o toaletă a trenului Interregio Iași–București.
Concluziile SUA și ale Ucrainei după întâlnirea de la Geneva: acordul de pace va fi actualizat, cu garanții privind respectarea suveranității # Adevarul.ro
Statele Unite și Ucraina au anunțat, după consultările de duminică, desfășurate la Geneva, că au elaborat o versiune actualizată și consolidată a documentului-cadru privind pacea.
Mesajul subtil transmis de Rusia României și UE, decriptat de la Oxford: „E important să nu ne intimideze” # Adevarul.ro
Lideri importanți din UE strâng rândurile pentru a ajuta Ucraina și încearcă, împreună cu SUA, să formuleze un plan de pace mai echilibrat. Politologul Corneliu Bjola, de la Universitatea Oxford, susține, într-o analiză pentru „Adevărul”, că europenii au nevoie nu numai de unitate.
Județele care intră sub Cod Galben de vânt: rafalele pot ajunge până la 110 km/h. Atenționarea este valabilă până miercuri # Adevarul.ro
Meteorologii au emis luni, 24 noiembrie, o atenţionare Cod galben de vânt, valabilă din această noapte, de la ora 3:00, în 16 judeţe din Banat, sudul Crişanei, Carpaţii Meridionali şi Carpaţii Occidentali şi pe litoral.
Shark Beauty intră oficial pe piața din România cu lansarea revoluționarului sistem de coafare Shark Glam™ # Adevarul.ro
Shark Beauty, divizia de beauty tech a grupului american Shark Ninja, lansează oficial în România Shark Glam™, cel mai nou sistem multifuncțional de hairstyling care combină performanța profesională, protecția firului de păr și inovația tehnologică de ultimă generație.
Coaliția Vot Corect caută observatori pentru alegerile parțiale. Înscrieri până pe 2 decembrie # Adevarul.ro
Un consorțiu format din organizații civice angajate în apărarea democrației și a drepturilor omului, Coaliția Vot Corect, a lansat campania de înscrieri pentru observatori independenți la alegerile parțiale care vor avea loc pe 7 decembrie. Înscrierile continuă pănă pe 2 decembrie.
Recruți ruși epuizați și confuzi, trimiși direct pe front, în ciuda stării lor deplorabile. Abia pot sta în picioare # Adevarul.ro
Un videoclip recent a stârnit valuri de comentarii pe rețelele sociale, arătând recruți epuizați și confuzi, abia capabili să stea în picioare.
Emma Răducanu încearcă să scape de sub papucul părinților. Sportiva a vorbit despre influența tatălui său român # Adevarul.ro
Emma Răducanu este pe jumătate româncă.
Tratamentul cu ventuze a lăsat urme vizibile pe gâtul lui Louis Munteanu. De ce terapia Hijama nu este recomandată de medici # Adevarul.ro
Louis Munteanu, de la CFR Cluj, a jucat cu semne pe gât la meciul cu Rapid, câștigat duminică seară cu 3-0.
Fiul lui Tudorel Toader, acuzat de hărțuire sexuală de două studente. Reacția fostului ministru: „Vom lăsa justiţia să decidă” # Adevarul.ro
Lectorul de Drept Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, este acuzat de două studente că le-ar fi hărțuit sexual. Una dintre tinere a susținut că a întreținut relații sexuale cu el, chiar în facultate și la cabinetul său notarial din centrul orașului.
Șoșoacă, la înmormântarea medicului Flavia Groșan. Ar fi vrut „o săptămână de doliu național pentru cel mai mare erou al medicilor” # Adevarul.ro
Diana Șoșoacă, europarlamentară și lidera partidului S.O.S. România, a fost prezentă duminică la înmormântarea medicului Flavia Groșan.
Un copil cu o boală rară, mortală, uimește lumea medicală după o terapie genică revoluționară # Adevarul.ro
Un băiat de trei ani i-a uimit pe medici cu progresele sale după ce a devenit prima persoană din lume cu această boală devastatoare care a beneficiat de o terapie genică revoluționară.
Un şofer beat și fără permis, urmărit de poliție, a avariat trei autoturisme în Sibiu. Pasagerul său a ajuns în spital # Adevarul.ro
Un şofer fără permis şi în stare de ebrietate a fugit de poliţie, provocând un accident rutier în urma căruia un tânăr a fost rănit, iar trei autoturisme, printre care şi autospeciala poliţiei, au fost avariate.
Analiștii estimează o scădere a inflației și deficitului în următoarele 12 luni. Ce se va întâmpla cu leul # Adevarul.ro
Inflația ar urma să scadă semnificativ în următoarele 12 luni, de la aproape 10% la 6,26%, estimează analiștii. În același interval, deficitul bugetar s-ar putea reduce spre 7%, însă creșterea economică va rămâne modestă, sub pragul de 1%.
Societatea Unicom HOLDING S.A. dorește vânzarea următoarelor bunuri imobile
Patru morţi şi 17 răniţi într-un atac rusesc cu dronă la Harkov. Mai multe clădiri au fost distruse # Adevarul.ro
Cel puţin patru persoane au fost ucise, iar alte 17 au fost rănite într-un atac nocturn rus la Harkov, al doilea cel mai populat oraş din Ucraina înaintea invaziei ruse, în februarie 2022, a anunţat în noaptea de duminică spre luni primarul Igor Terehov.
Cristi Chivu, apariție surpriză la derby-ul Inter–Milan: de ce și-a vopsit fața tehnicianul român # Adevarul.ro
Cristi Chivu a atras toate privirile la derby-ul Inter – AC Milan, unde a apărut cu o pată roșie pe față.
Bătaie şi geamuri sparte la Spitalul din Argeş. Un bărbat venit la UPU cu fiul său a devenit violent și a fost reținut # Adevarul.ro
Un bărbat care venise la urgenţe cu fiul său de 15 ani s-a luat la bătaie cu agenţii de pază de la unitatea medicală şi a spart mai multe geamuri, fiind necesară intervenţia poliţiei.
Nicolae Robu, fostul primar al Timișoarei, la Terapie Intensivă după probleme cardiace # Adevarul.ro
Fostul edil al municipiului Timişoara, Nicolae Robu, a fost internat de urgenţă la Spitalul Judeţean Timişoara în noaptea de duminică spre luni, după ce a acuzat o stare bruscă de rău.
Stomatolog acuzat că a vrut să incendieze clinica unui coleg. La cercetări a lovit trusa criminalistului. „Mă amenință cu moartea” # Adevarul.ro
Un medic stomatolog, în vârstă de 53 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi încercat să incendieze cabinetul unui coleg de breaslă, din municipiul Pitești.
David Cameron, tratat de cancer de prostată. Cum se simte acum fostul premier britanic # Adevarul.ro
Fostul prim-ministru britanic David Cameron, în vârstă de 59 de ani, a dezvăluit că a fost tratat pentru cancer de prostată, relatează BBC.
Acuzații de înșelătorie pe numele directoarei Lucia Croitoru. Împrumuturi luate de la C.A.R. cu adeverințe false # Adevarul.ro
Scandal financiar la Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova, unde profesori și angajați au fost executați silit pentru credite girate colegilor.
Anunt Metropolitan Life Societate de administrare a unui Fond de Pensii administrat privat S.A # Adevarul.ro
METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A. (“Administratorul”) cu sediul social în Bucureşti...
Cele 28 de puncte ale planului european de pace pentru Ucraina. Cum va fi reintegrată Rusia în economia globală # Adevarul.ro
Un nou plan european de pace pentru Ucraina, elaborat de Marea Britanie, Germania și Franța, a fost dat presei.
Cazul familiei care a rămas fără copiii pe care îi creștea într-o pădure din Italia, alături de cai, măgari și găini. Reacția lui Meloni # Adevarul.ro
Autoritățile italiene au separat copiii unei familii care trăia izolat în pădure. Instanța a motivat decizia prin „riscuri pentru integritatea fizică și mentală a copiilor” și lipsa condițiilor de viață normale.
O fetiţă de un an a unei familii de români, la un pas să fie răpită în Italia. Agresorul l-a lovit pe tată şi a fugit cu căruciorul # Adevarul.ro
O fetiță de un an a unei familii de români a fost la un pas de a fi răpită în Italia, după ce un tânăr tunisian l-a atacat pe tatăl copilei și a fugit cu căruciorul în care aceasta dormea. Românul a alertat poliţie şi l-a urmărit pe răpitor, ajutând la prinderea lui.
Trei zile de grevă naţională în Belgia. Școli și spitale închise, zboruri anulate, trenuri suspendate # Adevarul.ro
Trenuri suspendate, zboruri anulate, creşe închise: Belgia se pregăteşte luni pentru trei zile de grevă în contextul reformelor propuse de guvernul De Wever pentru redresarea finanţelor publice, comparate de sindicate cu un „dezastru social”.
Doi români filmați alergând pe pistă după un avion Wizz Air, după ce au spart un buton de urgență: „Cât de prost trebuie să fii!” # Adevarul.ro
Doi români au creat panică pe aeroportul Köln, Germania, după ce au traversat în fugă pista pentru a prinde un zbor Wizz Air spre București, chiar dacă porțile erau închise și motoarele avionului erau în funcțiune.
Noi atacuri cu drone rusești la granița României. Aeronave F-16 și Eurofighter Typhoon ridicate pentru monitorizarea țintelor aeriene # Adevarul.ro
Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din Ucraina, în noaptea de 23 spre 24 noiembrie, în proximitatea frontierei cu România, a anunțat MApN.
Vremea se încălzește ușor, însă va rămâne în continuare capricioasă. Va ploua în mai multe județe din țară # Adevarul.ro
Vremea se va încălzi ușor în cea mai mare parte a țării. Luni, 24 noiembrie, cerul va fi variabil în regiunile sudice și temporar noros în rest. Mai ales noaptea, izolat, vor fi ploi slabe, cu o probabilitate mai mare în Banat și Crișana, iar la munte precipitații mixte.
