Fața occidentală a putinismului

12:40

Negocierile dintre autoritățile executive ale României (Președinție, Guvern) și casta magistraților (reprezentată de CSM) au ajuns într-un punct mort: cerințele „specialilor” sunt scandalos de mari. Pretențiile lor nerușinate par chiar o provocare la adresa statului român. E posibil ca atitudinea magistraturii să ne aducă în curând o pierdere majoră, de 231 de milioane de euro […] Articolul Pretenții obscene ale magistraților: vor, prin lege, pensii mai mari decât salariul, unele chiar duble! Ei șantajează cu întârzierea avizului, provocând României o pierdere enormă: 231 de milioane de euro din PNRR apare prima dată în Ziariștii.