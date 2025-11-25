Turcia: Şaptesprezece jucători de la acelaşi club, suspendaţi pentru pariuri ilegale
Bursa, 25 noiembrie 2025 06:50
Şaptesprezece jucători de fotbal ai echipei Agri Spor, echipă turcă din liga a patra, au fost suspendaţi în cadrul unui scandal de pariuri care zguduie fotbalul din Turcia, lăsându-şi antrenorul cu un efectiv redus la doar şapte jucători.
Acum 30 minute
07:00
FC Voluntari şi Igor Armaş au ajuns la un acord în ceea ce priveşte preluarea funcţiei de director sportiv. Tot luni, jucătorul şi-a anunţat oficial şi retragerea din activitatea de fotbalist profesionist.
Acum o oră
06:50
Acum 8 ore
00:00
Preţurile de referinţă ale gazelor naturale în Europa au coborât ieri sub pragul de 30 de euro pentru un Megawatt-oră, pentru prima dată în mai mult de un an, influenţate de majorarea importurilor precum şi de discuţiile privind încheierea războiului din Ucraina, transmite Bloomberg, conform Agerpres.
00:00
Nord-vestul Greciei se confruntă cu unul dintre cele mai severe episoade de vreme extremă din acest an, după ce furtuni puternice, însoţite de ploi torenţiale, au provocat inundaţii masive, alunecări de teren şi pagube materiale în numeroase localităţi.
00:00
Vietnamul traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, în urma ploilor torenţiale care au lovit sudul şi centrul ţării.
00:00
Vietnam is going through one of the most difficult periods in recent years, following the torrential rains that hit the south and center of the country.
00:00
Iranul cere ajutor internaţional pentru a stinge incendiile care devastează pădurile hircaniene, bijuterie UNESCO # Bursa
Iranul se confruntă cu unul dintre cele mai grave incendii de vegetaţie din ultimii ani, iar autorităţile au solicitat sprijin internaţional de urgenţă pentru a salva pădurile hircaniene, un ecosistem unic, de importanţă globală, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,72%.
00:00
Euro a scăzut, ieri, cu 0,20 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0871 lei/euro.
00:00
Propaganda pro-totalitară în mediul online, and #8222;ameninţare reală and #8221; pentru tineri # Bursa
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) avertizează că propaganda pro-totalitară din mediul online a devenit un fenomen cu impact major asupra societăţii, în special asupra tinerilor.
00:00
Prognoza pentru RomâniaVremea se va încălzi semnificativ şi va deveni mai caldă decât în mod normal pentru această dată în toată ţara. Cerul va fi variabil, cu înnorări şi averse, mai ales seara şi noaptea, în Banat, Crişana, izolat în Oltenia şi în Maramureş.
00:00
Rezultatele financiare consemnate de 2Performant Network în primele nouă luni din 2025 arată o evoluţie mixtă, cu o stabilizare a veniturilor, îmbunătăţire a profitabilităţii operaţionale şi ajustarea estimărilor pentru perioada următoare.
00:00
* Marcel Murgoci, Estinvest: and #8221;Bani există; trendul de creştere poate să mai dureze atât timp cât nu apar ştiri negative and #8221;* Dragoş Mesaroş, Goldring: and #8221;Cred că politicul va influenţa, în mare parte, piaţa; dacă vom avea stabilitate, va fi ok and #8221;
00:00
Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, în aşteptarea deciziei de politică monetară a băncii centrale americane (Fed) de luna viitoare.
00:00
Zilele trecute am participat la o emisiune unde moderatoarea m-a întrebat ce cred despre noua 'propunere de pace and #8221; pe care Donald Trump încearcă să o înfunde pe gâtul Ucrainei.
00:00
* Tranzacţiile cu acţiuni Banca Transilvania - pe prima treaptă în topul rulajului
00:00
Dezbaterea privind alegerile parţiale din Bucureşti din 7 decembrie este dominată de avalanşa de sondaje de opinie.
00:00
* Productivitatea Chinei, o economie emergentă, a crescut cu aproximativ 340% din 2005, impulsionată de modernizarea industrială rapidă şi investiţiile în tehnologie
00:00
Discuţiile de la Geneva pentru un acord de pace s-au oprit temporar, exact după ce Donald Trump şi Marco Rubio anunţaseră în mass-media americană că s-au realizat unele concesii, ba mai mult Secretarul de Stat a susţinut că termenul limită de 28 noiembrie poate fi depăşit, atât timp cât partea ucraineană este deschisă la dialog privind găsirea unei soluţii care să mulţumească ambele părţi.
00:00
Investitorul modern şi drumul către independenţa financiară; Strategia Annei Rozanska, Popular Investor eToro # Bursa
Reporter: Care au fost primii paşi pe care i-ai făcut pentru a deveni investitor?Anna Rozanska: Am auzit mai mulţi prieteni vorbind despre asta şi, în cele din urmă, l-am rugat pe unul dintre ei să-mi arate cum se face.
Acum 12 ore
22:00
Amazon va investi 50 de miliarde de dolari în AI pentru consumatorii din guvernul SUA, conform Al-Jazeera, de unde urmează să relatăm. Investiţia, care are drept ţintă sectorul public, este una dintre cele mai mari din infrastructura cloud.
22:00
Parlamentul European a introdus luni pe ordinea de zi o dezbatere privind noul plan de pace pentru Ucraina, dezbatere care va avea loc miercuri dimineaţă cu participarea preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ulterior, eurodeputaţii vor supune la vot şi o rezoluţie pe acest subiect.
21:40
Ministerul Sănătăţii a pus în transparenţă decizională un proiect de ordin care actualizează Regulamentul de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor ATI, proiect ce introduce un mecanism clar de clasificare a secţiilor ATI în trei categorii, a anunţat ministrul Alexandru Rogobete.
21:40
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că eventualele reduceri salariale în sistemul de apărare nu sunt o opţiune oportună în actualul context de securitate, în care and #8222;avem un război la graniţă, de trei ani de zile, care nu ştim cât va mai continua and #8221;, potrivit Digi 24, de la care transmitem cele ce urmează. El a precizat că discuţiile din coaliţie nu s-au încheiat, dar este convins că se va ajunge and #8222;la o soluţie corectă pentru momentul istoric în care suntem acum and #8221;.
21:30
Pentagonul va analiza acuzaţia de and #8222;abatere and #8221; împotriva senatorului Mark Kelly # Bursa
Pentagonul a transmis că va analiza acuzaţiile de and #8222;abateri serioase and #8221; împotriva senatorului democrat Mark Kelly, conform BBC, de unde urmează să relatăm.
21:30
Rusia modifică în noua variantă a dicţionarului limbii de stat definiţia cuvântului and #8222;democraţie and #8221; # Bursa
Rusia a modificat în noua variantă a dicţionarului limbii de stat definiţia cuvântului and #8222;democraţie and #8221;, schimbând sensul acestui termen fundamental într-o interpretare care delegitimează modelul occidental, potrivit Meduza, de la care relatăm cele ce urmează.
21:10
Ministerul Finanţelor a raportat încasări mai mari din TVA şi a prezentat mecanismele tehnice care influenţează încasările lunare, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm.
20:40
Volodimir Zelenski planifică să se întâlnească cu Trump până la sfârşitul săptămânii, la Casa Albă, conform The Guardian, de unde urmează să relatăm. Acest lucru este indicat de către o serie de apeluri între Kiev şi Washington.
20:00
Operatorul de telefonie mobilă Kyivstar, cel mai mare din Ucraina, a devenit primul din Europa care introduce tehnologia satelitară and #8222;direct-to-cell and #8221; a Starlink, pentru a menţine milioane de utilizatori conectaţi în condiţiile penelor masive de curent şi ale infrastructurii avariate de război, transmite Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
20:00
Ministerul Apărării Naţionale a publicat în Monitorul Oficial un ordin semnat de vicepremierul şi ministrul Apărării, care reorganizează din temelii procesul prin care România dezvoltă, testează şi omologhează tehnologii militare şi produse sensibile, potrivit documentului oficial. Regulamentul, care depăşeşte 20 de pagini, introduce pentru prima dată o arhitectură centralizată şi strict controlată a cercetării militare, acoperind întregul flux - de la identificarea nevoilor şi planificarea proiectelor, până la testarea şi omologarea finală a echipamentelor ce urmează să intre în înzestrarea armatei.
19:50
Statele Unite şi Ucraina au finalizat un proiect de acord de pace în 19 puncte, însă problemele cele mai sensibile - inclusiv cele teritoriale şi arhitectura de securitate NATO-Rusia-SUA - vor fi tranşate de preşedinţii Donald Trump şi Volodimir Zelenski, potrivit declaraţiilor prim-viceministrului ucrainean de externe, Serhii Kislitsia, citate de Financial Times.
19:50
Preşedintele chinez Xi Jinping şi omologul american Donald Trump au avut o discuţie telefonică importantă, pe fondul escaladării tensiunilor legate de Taiwan şi Ucraina, potrivit presei internaţionale. Convorbirea vine după o serie de mişcări geopolitice rapide în ultimele săptămâni.
19:40
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionuţ Săvoiu, a explicat stadiul lichidării CFR Marfă şi a precizat că, începând din 2026, piaţa feroviară de marfă va funcţiona exclusiv în condiţii competitive, potrivit Euronews, de la care transmitem cele ce urmează.
19:20
Armata israeliană a anunţat demiterea mai multor generali în legătură cu atacurile din 7 octombrie 2023 # Bursa
Armata israeliană a anunţat demiterea mai multor generali aflaţi în funcţii cheie pe 7 octombrie 2023, pentru eşecul lor de a preveni atacul mişcării islamiste palestiniene Hamas din acea zi, devenită cea mai sângeroasă din istoria Israelului, conform AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
19:20
*CSAT a aprobat şi planul naţional pentru proiectele finanţate din SAFE *Prin SAFE, ţara noastră va primi o finanţare de 16,68 miliarde euro în domeniul apărăriiConsiliul Suprem de Apărare a Ţării a aprobat astăzi Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030, document ce va redesena direcţia strategică a statului în faţa celui mai tensionat climat militar din regiune după sfârşitul Războiului Rece, potrivit comunicatului de presă emis de Administraţia Prezidenţială.
18:50
IMM România a organizat evenimentul de lansare a celei de-a doua ediţii a studiului and #8222;Carta Albă a Agriculturii din România and #8221;, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm.
18:40
Malaysia are în plan, pentru anul viitor, interzicerea reţelelor de socializare pentru persoanele sub 16 ani, conform Al-Jazeera, de unde urmează să relatăm. Mai multe ţări se gândesc la a lua decizia, din cauza problemelor de siguranţă digitală a copiilor.
18:40
Softbinator Technologies a continuat parcursul stabil în 2025, cu rezultate operaţionale şi financiare îmbunătăţite # Bursa
Softbinator Technologies a raportat, la nivel consolidat, o cifră de afaceri de 19,8 milioane de lei în primele nouă luni din 2025, în scădere cu 7% faţă de perioada similară a anului trecut, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. EBITDA a crescut cu 9%, ajungând la 3,3 milioane de lei, profitul din exploatare a urcat la 2,9 milioane de lei, iar profitul net a crescut cu 43% până la 1,9 milioane de lei.
Acum 24 ore
18:20
Reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au explicat, azi, că termenul and #8222;neconform and #8221; din Legea nr. 190/2025 se referă exclusiv la produsele care nu respectă cerinţele legale de calitate şi nu pot fi utilizate conform destinaţiei lor, relatează News.ro, de la care transmitem cele ce urmează.
18:20
Volodimir Zelenski s-ar putea întâlni cu Trump până la sfârşitul săptămânii, la Casa Albă, conform The Guardian, de unde urmează să relatăm. Acest lucru este indicat de către o serie de apeluri între Kiev şi Washington.
18:20
Ziarul BURSA a organizat, în data de 19 noiembrie, Gala BURSA 2025 - 35 de ani de excelenţă
18:10
Kremlinul a respins contrapropunerea elaborată de statele europene în urma planului de pace american în 28 de puncte pentru războiul din Ucraina, catalogând documentul drept and #8222;complet neconstructiv and #8221;, transmite Reuters. Propunerea europeană ar atenua concesiile teritoriale prevăzute în varianta americană şi ar include o garanţie de securitate în stil NATO oferită Ucrainei de Statele Unite în cazul unui nou atac.
18:00
Senatul a adoptat tacit, azi, proiectele iniţiate de PSD care elimină obligaţia de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veterani, văduve de război, invalizi, foşti deţinuţi politici, personal monahal şi mamele aflate în concediu de creştere a copilului, potrivit Agerpres, de la care relatăm cele ce urmează. Termenul pentru dezbaterea şi adoptarea proiectelor a expirat pe 19 noiembrie, iar iniţiativele se consideră adoptate tacit şi urmează să fie transmise Camerei Deputaţilor.
18:00
Preşedintele Coreei de Sud a avertizat că relaţiile intercoreene sunt and #8222;într-o situaţie periculoasă and #8221; # Bursa
Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a avertizat luni asupra riscului unor ciocniri accidentale cu Coreea de Nord, afirmând că Seulul trebuie să continue eforturile de reluare a dialogului cu Phenianul pentru a reduce tensiunile, informează agenţia Yonhap, de la care transmitem cele ce urmează.
17:50
Guvernul irlandez a aprobat luni o lege care obligă băncile să garanteze că 97% din populaţia Republicii Irlanda va avea acces la un bancomat pe o rază de 10 kilometri, informează agenţia EFE, de la care relatăm cele ce urmează. Noua legislaţie impune menţinerea unui număr de ATM-uri cel puţin egal cu cel existent la sfârşitul anului 2022 şi obligă anumite companii, inclusiv farmaciile, să accepte plăţi în numerar
17:40
Rusia a lansat un atac cu drone în oraşul Pavlohrad, din Ucraina, trei persoane fiind rănite, conform Al-Jazeera, de unde urmează să relatăm. De asemenea, o clădire administrativă şi o clădire industrială au fost lovite de drone, iar patru maşini au fost distruse.
17:40
Planul SUA pentru pace în Ucraina include mai multe măsuri care au fost propuse şi respinse în negocierile anterioare, notează CNN.
17:40
Procurorul general al Spaniei, Alvaro Garcia Ortiz, şi-a anunţat demisia după ce Curtea Supremă l-a găsit vinovat de încălcarea secretului judiciar, relatează Reuters, de la care transmitem cele ce urmează. Aceasta reprezintă o lovitură pentru guvernul premierului socialist Pedro Sanchez, care l-a numit în funcţie în 2022 şi i-a apărat nevinovăţia.
17:30
Autorităţile poloneze au acuzat un al treilea cetăţean ucrainean, Volodimir B., suspectat că a sprijinit o operaţiune de sabotaj asupra căilor ferate poloneze, despre care Varşovia susţine că ar fi susţinută de Rusia, potrivit news.ro, de la care relatăm cele ce urmează. Volodimir B. a fost reţinut pe 20 noiembrie, iar un tribunal a dispus ulterior arestarea sa provizorie.
17:20
Comitetul naţional pentru reforma companiilor de stat a decis luni ca procesul de reorganizare să înceapă în 10 companii, listă care urmează să fie finalizată în cursul acestei săptămâni, potrivit declaraţiilor făcute de vicepremierul pentru reforma companiilor de stat, Oana Gheorghiu.
