Turcia: Şaptesprezece jucători de la acelaşi club, suspendaţi pentru pariuri ilegale

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că eventualele reduceri salariale în sistemul de apărare nu sunt o opţiune oportună în actualul context de securitate, în care and #8222;avem un război la graniţă, de trei ani de zile, care nu ştim cât va mai continua and #8221;, potrivit Digi 24, de la care transmitem cele ce urmează. El a precizat că discuţiile din coaliţie nu s-au încheiat, dar este convins că se va ajunge and #8222;la o soluţie corectă pentru momentul istoric în care suntem acum and #8221;.