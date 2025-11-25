Damen Shipyards, acuzată că a încălcat sancţiunile economice împotriva Rusiei
25 noiembrie 2025
Un proces împotriva celui mai mare constructor naval olandez, Damen Shipyards, a început luni în Ţările de Jos, unde acest actor important din sectorul apărării este suspectat că a încălcat sancţiunile împotriva Rusiei impuse după invadarea Ucrainei.
Şeful armatei franceze: "Trebuie sa fim pregătiți să acceptăm pierderea copiilor noștri" # ObservatorNews
Scandal în Franţa, unde şeful armatei a făcut câteva afirmaţii foarte dure. Episodul are loc în momentul în care președintele Emmanuel Macron urmează să prezinte un plan pentru serviciul militar voluntar plătit, menit să consolideze forțele armate împotriva amenințării din partea Rusiei.
Alertă în Republica Moldova: o dronă s-a prăbușit peste o casă. Zona a fost evacuată de urgență # ObservatorNews
O dronă s-a prăbușit marți dimineața peste o casă din localitatea Cuhureșții de Jos, în Republica Moldova, provocând panică printre localnici. Polițiștii au evacuat zona și au izolat perimetrul.
Larry Page, cofondator al Google LLC, a trecut înaintea lui Larry Ellison de la Oracle Corp., devenind a doua cea mai bogată persoană din lume, cu o avere de 255 de miliarde de dolari. Elon Musk, CEO-ul Tesla, ocupă primul loc cu o avere de 475,5 miliarde de dolari.
Bătrân de 88 de ani, dat dispărut şi căutat de 100 de oameni, găsit la 5 km de casă. Se pierduse pe drum # ObservatorNews
Peste 100 de poliţişti, pompieri, poliţişti de frontieră, jandarmi, voluntari au căutat în cursul nopţii de luni spre marţi, un bărbat de 88 de ani care a dispărut de la locuinţa sa din Botoşani. El a fost găsit teafăr, pe un câmp, la cinci kilometri de locuinţa sa şi a povestit salvatorilor că s-a dezorientat şi nu a mai găsit drumul spre casă.
Noi atacuri ale Rusiei la graniţa cu Ucrainei cu România. Mesaje RO-Alert şi avioane ridicate de la sol # ObservatorNews
Mesaje RO-Alert au fost transmise marţi dimineaţă pentru zone din judeţele Tulcea şi Galaţi după ce Sistemul de Monitorizare a Forţelor Aeriene (SMFA) a semnalat prezenţa unor posibile ţinte aeriene de mici dimensiuni în apropierea graniţei dintre România şi Ucraina.
Calvarul copilei de 12 ani, violată ani întregi de fratele mai mare. Familia nu ştia nimic # ObservatorNews
Caz şocant în Iaşi! O copilă de doar 12 ani ar fi fost violată de propriul frate, un tânăr de 19 ani. Mari grav este că fetiţa ar fi fost agresată sexual încă de la vârsta de şapte ani, însă nimeni nu a bănuit nimic. Nişte apropiaţi de-ai familiei ar fi aflat despre ororile la care era supusă copila şi au convins-o să-l dea pe agresor pe mâna poliţiei. Acum, fratele ei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
Scene revoltătoare filmate pe o stradă din Buzău. Un bărbat care circulă pe o trotinetă electrică a fost surprins de o cameră de bord în timp ce depăşeşte un autobuz chiar pe trecerea de pietoni.Manevra riscantă putea provoca o tragedie dacă în acel moment traversa cineva strada sau dacă şoferul autobuzului nu era atent. De altfel, în Buzău au fost interzise trotinetele electrice în toate parcurile, dar și pe strazile pietonale din centrul orașului.
Accident cumplit, în plină zi, pe o trecere de pietoni din Vaslui. O femeie de 50 de ani, aflată în timpul serviciului, a fost spulberată de un taxi chiar pe mijlocul zebrei.
Femeie de 32 de ani, lovită mortal de o basculantă, pe trecerea de pietoni. A murit sub ochii logodnicului # ObservatorNews
Tragedie pe șoseaua Pitești–Câmpulung, din judeţul Argeş. O tânără de 32 de ani a murit chiar sub ochii logodnicului ei, în timp ce traversau împreună pe trecerea de pietoni.
Premierul Taiwanului Cho Jung-tai a declarat marți că o revenire a Taiwanului sub tutela Chinei nu este o opțiune, reacționând astfel la afirmațiile președintelui chinez Xi care a reiterat pretențiile asupra Taiwanului într-un apel telefonic cu președintele Trump.
Circulaţia pe două şosele cu trafic intens, închisă. Rutele alternative pentru DN1 şi DN7 # ObservatorNews
Circulația pe DN1 și DN7, două șosele cu trafic intens, a fost închisă pentru lucrări de infrastructură. Astfel, în toată această perioadă traficul, deja aglomerat, va fi deviat pe rute alternative.
Hoţ inventiv în Marea Britanie. Bărbatul dansează cu victimele înainte de a le fura bunurile # ObservatorNews
Poliţiştii din Marea Britanie sunt în căutarea unui bărbat care a folosit o metodă cel puţin bizară pentru a fura.
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din județul Brăila. Nouă apartamente au fost distruse # ObservatorNews
Au fost clipe de panică pentru locatarii unui bloc din oraşul Însurăţei, judeţul Brăila. O explozie, urmată de un incendiu violent, a distrus mai multe apartamente, dar şi spaţii comericale de la parterul clădirii. Deflagraţia ar fi avut loc din cauza unei acumulări de gaze de la o butelie care alimenta o centrală termică de apartament.
Doi români au fost arestaţi în Elveţia după ce poliţiştii au găsit în maşina lor bijuterii ascunse în pâine # ObservatorNews
Doi români au fost arestaţi în Eleveţia după ce poliţiştii au găsit în maşina lor, ascunse în pâine, mai multe bijuterii. Bărbaţii se aflau la vamă într-un autoturism cu numere de înmatriculare franceze atunci când au fost opriţi. Agenţii au descoperit în vehicul mai multe ceasuri şi monede de aur, depozitate însă în locuri greu accesibile, precum compartimentul motorului.
ANAF scoate la vânzare un apartament de lux cu 200.000 de euro: are 135 mp şi terasă de 100 mp # ObservatorNews
ANAF scoate la licitație un apartament de lux în Călărași, evaluat la peste 1 milion de lei. Imobilul are 135 de metri părtaţi şi o terasă de peste 100 de metri pătraţi.
17 perchiziţii la reţeaua care obţinea acte româneşti pentru ruşi, ucraineni şi moldoveni. Cine sunt vizaţi # ObservatorNews
Şaptesprezece percheziţii au loc marţi dimineaţa la sediile unor instituţii publice şi la locuinţele unor persoane fizice, într-un dosar care vizează destructurarea unei reţele care ar fi obţinut documente de identitate româneşti neconforme cu realitatea în ceea ce priveşte domiciliul, dar şi cu privire la dobândirea cetăţeniei române pentru persoane născute în Federaţia Rusă, Ucraina sau Republica Moldova.
Daniel Băluţă, despre planurile sale dacă ajunge Primar General. Trafic, termoficare, investiţii, urbanism # ObservatorNews
Trafic sufocat, săptămâni întregi fără apă caldă şi căldură, şi cartiere cu străzi neasfaltate. Sunt doar câteva dintre problemele pe care le are Capitala României în anul 2025. De ani de zile, bucureştenii aşteaptă schimbări. În schimb, s-au ales doar cu promisiuni. În mai puţin de două săptămâni, oraşul va avea un nou primar. 17 candidaţi ţintesc această funcţie importantă. Unul dintre ei - Daniel Băluţă de la PSD, a fost invitat luni seară la Observator.
Horoscop 26 noiembrie 2025. Zodiile care au parte de clarificări și reconectare emoţională # ObservatorNews
Horoscop 26 noiembrie 2025. Astrele favorizează comunicarea clară, inițiativele personale și relațiile apropiate. Este o zi potrivită pentru negocieri, planuri financiare, introspecție sau momente cheie în relații. Indiferent de zodie, fiecare are ocazia să înțeleagă mai bine ce trebuie ajustat sau consolidat în viața sa.
Semnele că scandalul Nordis urma să explodeze. La ce trebuie să fim atenţi când cumpărăm un apartament # ObservatorNews
Iancu Guda, specialistul economic al Observator, ne spune cum evităm ţepele imobiliare.
Explozii puternice în Kiev, alertă antiaeriană în toată Ucraina: "Ameninţare cu rachete asupra întregii ţări" # ObservatorNews
Explozii puternice au răsunat în Kiev în noaptea de luni spre marţi, după o alertă aeriană declanşată în toată ţara, relatează AFP, citată de news.ro.
Curtea Constituţională a României (CCR) discută, marţi, 25 noiembrie, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.
Rogobete anunţă modificări în organizarea şi funcţionarea secţiilor ATI, după moartea fetiţei de 2 ani # ObservatorNews
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat luni seară că a supus dezbaterii publice un ordin care modifică organizarea şi funcţionarea secţiilor ATI, introducând o serie de obligativităţi pentru unităţile care efectuează anestezii. Rogobete a anunţat apariţia personalului dedicat monitorizării infecţiilor nosocomiale. "Sunt măsuri concrete care elimină improvizaţiile, reglementează ferm activităţile de anestezie şi consolidează protecţia pacienţilor", a transmis ministrul, citat de News.ro.
Amenzi de aproape 250.000 de lei pentru tăieri ilegale de copaci pe Bd. Nicolae Grigorescu, în București # ObservatorNews
Amenzi de 245.000 de lei au fost aplicate de autorități pentru tăierea ilegală a zeci de arbori pe Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 18, în Sectorul 3 al Capitalei, a anunțat administratorul public al Bucureștiului, Lucian Judele. El spune că este "un semnal ferm" transmis celor care își permit să taie copaci fără aviz, informează Agerpres.
S-a îmbogăţit peste noapte cu un milion de euro. Cum a crezut un neamţ că dă lovitura # ObservatorNews
A avut o idee genială şi a crezut că nu va fi prins niciodată. Dar din păcate pentru el, nu s-a întâmplat acest lucru. Un angajat al oraşului Kempten, din sudul Germaniei, este acuzat că ar fi furat cel puţin 1 milion de euro (1,15 milioane de dolari), în monede, din parcometre, transmite luni agenţia DPA.
Ștefana Mercori, concurenta care i-a impresionat pe chefi. A terminat dreptul, dar a preferat bucătăria # ObservatorNews
În ediţia de luni a emisiunii Chefi la cuţite, cei patru juraţi au fost impresionaţi de Ştefana Mercori, o concurentă din Iaşi care, deşi a terminat dreptul, a preferat să îşi urmeze adevăraul vis, bucătăria.
Moşteanu, despre tăierile salariale: Avem război la graniţă. Armata e ultimul loc de unde să tăiem acum # ObservatorNews
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, avertizează că tăierea cu 10% a cheltuielilor salariale din sistemul de apărare ar putea destabiliza complet structurile militare ale României. În plin război la graniță, spune el, Armata este "ultimul loc" de unde ar trebui reduse fonduri, iar o astfel de măsură ar provoca ieșiri masive din sistem și pierderea stabilității, scrie News.ro.
Schimburile comerciale dintre România şi Moldova s-au dublat în ultimii 10 ani. Exporturi în creştere masivă # ObservatorNews
Relaţia economică dintre România şi Republica Moldova se întăreşte vizibil. Schimburile comerciale dintre cele două țări s-au dublat în ultimul deceniu și au ajuns la 3,3 miliarde de euro în 2024, arată Cătălin Dan, director pentru relaţii externe al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, informează Agerpres.
POLITICO: Rusia numeşte planul de pace al Europei "complet neconstructiv". Planul lui Trump, "acceptabil" # ObservatorNews
Consilierul principal al preşedintelui rus Vladimir Putin, Iuri Uşakov, ridiculizează planul Europei de a pune capăt războiului din Ucraina. Acesta a declarat că Kremlinul preferă propunerea iniţială de pace a preşedintelui american Donald Trump, scrie POLITICO, citat de News.ro.
Fără drumuri la Sibiu. Copiii cu dizabilități din Mediaș vor fi evaluați local cu specialiști care vin în oraş # ObservatorNews
DGASPC Sibiu va facilita accesul copiilor cu dizabilități din zona Mediaș la evaluarea complexă, începând cu luna decembrie. Echipele Serviciului de Evaluare Complexă Copii se vor deplasa periodic în municipiu, pentru a evalua copiii cu dizabilități care se pot prezenta fizic, potrivit unui comunicat de presă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, informează Agerpres.
Femeie găsită plină de răni în grădină, în Caraş-Severin. A murit la spital; fiul ei ar fi principalul suspect # ObservatorNews
O femeie din Caraș-Severin a fost găsită în grădina casei, cu urme vizibile de violenţă pe corp. Vecinul care a descoperit-o a sunat imediat la 112, însă victima a murit la spital, în ciuda eforturilor medicilor. Poliţiştii îl caută acum pe fiul ei, un bărbat de 51 de ani, suspectat că ar fi implicat în tragedie, potrivit News.ro.
Cartierul de "lux" cu drumuri de pământ şi fără utilităţi. Era numit "al doilea Dorobanţi" # ObservatorNews
Că politicienii promit marea cu sarea în campanie iar apoi nu mai dau doi bani pe alegători, ştiam, dar uneori lucrurile frizează absurdul. Este cazul cartierului Henri Coandă, care cu un picior e în Bucureşti, iar cu celălalt în Ilfov. După 21 de ani de la demararea lucrărilor rezidenţiale, al doilea Dorobanţi, aşa cum trebuia să fie, este mai rău ca la sat. Nu sunt trase utilităţile peste tot, drumurile de pământ sunt pline de gropi, iar cea mai scurtă legătura cu oraşul se termină într-o movilă, la 500 de metri de civilizaţie. Cum şi-a bătut joc statul de peste 1.000 de familii, într-un reportaj realizat zilele trecute de Alessandra Stoicescu.
În plină criză Lukoil, prețurile carburanților urcă rapid. Motorina premium se apropie de 9 lei pe litru. Şoferii se plâng că au ajuns să plătească mii de lei pe lună pentru alimentări. În tot acest timp, statul rămâne spectator. Nu va prelua operaţiunile Lukoil, pentru că nu are bani.
Cum arată viața personală a lui Daniel Băluță: dentist, tată și soțul care a cucerit "cu o pereche de şosete" # ObservatorNews
În următoarele zile, descoperim latura mai puțin cunoscută a candidaților: dincolo de funcții, de birouri și de discursuri. I-am întâlnit acasă, alături de familie și prieteni. Pe Daniel Băluță îl știm ca primarul Sectorului 4, însă puțini știu că este medic, tatăl Alexandrei și că și-a cucerit soția cu o pereche de șosete.
Cum ar putea fi decongestionat traficul din Bucureşti. Planul lui Băluţă, explicat punct cu punct # ObservatorNews
Într-un interviu acordat în exclusivitate Observator, chiar din biroul Primăriei Capitalei, Daniel Băluţă a vorbit despre planurile sale pentru fluidizarea traficului, investiţiile în infrastructură şi viziunea pe termen lung pentru dezvoltarea oraşului. Candidatul susţine că soluţiile reale necesită timp şi o abordare unitară, nu "promisiuni rapide".
Primele măsuri pe care Daniel Băluţă le va lua în calitate de primar al Bucureştiului # ObservatorNews
Daniel Băluţă a vorbit în ediţia specială Observator 19 despre primele măsuri pe care le va lua în calitate de primar general, dacă va fi ales.
20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre # ObservatorNews
Douăzeci de mii de români ar putea rămâne fără locuri de muncă după reforma în companiile de stat. Executivul va începe restructurările cu 10 firme din transporturi şi energie. Şi asta după ce companiile de stat au reușit să acumuleze datorii istorice de 14 miliarde de lei în ciuda faptului că multe dintre ele primesc subvenții uriaşe în fiecare an.
La doar câteva zile după extrădare, Horaţiu Potra a fost adus astăzi în faţa procurorilor de la Parchetul General. Acesta a fost chemat pentru audieri în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală și delapidare, fiind suspectat că nu ar fi plătit impozit pentru banii obținuți în Congo.
Vânzătorul din Hala Veche Obor care a băgat în comă un bătrân, apărat de colegi. "Moşul fura" # ObservatorNews
Un bărbat de 74 de ani a ajuns în comă la spital după ce a fost bătut de un vânzător din Hala Veche Obor din Capitală. Atacul violent a fost surprins de camerele de supraveghere, iar agresorul a ajuns acum după gratii.
Diferenţele dintre planul de pace european vs. planul de pace american, pentru Ucraina # ObservatorNews
Europa a prezentat propriul plan de pace pentru Ucraina. Aliaţii vor mai multe garanţii de securitate pentru Ucraina şi renunţarea la interdicţia de a adera la NATO, aşa cum prevedea planul Washingtonului. Kievul tot ar urma să sufere pierderi teritoriale, dar nu la nivelul la care îşi doreşte Moscova. Draftul a fost deja respins de Rusia, ca total neconstructiv. Vladimir Putin vrea să discute în continuare pe planul americanilor, despre care tot mai multe voci spun că ar fi fost elaborat în mare parte de Kremlin.
Românii care au fugit pe pistă, printre avioane, pentru a prinde cursa Wizz Air, în presa din toată lumea # ObservatorNews
Incident incredibil pe un aeroport din Germania. Protagoniştii sunt doi români care au spart o uşă şi au intrat pe pista aeroportului din Koln, într-o încercare disperată de a prinde avionul spre casă. Aeronava avea motoarele pornite, iar riscul la care s-au expus cei doi a fost uriaş. În loc să ajungă acasă, ambii au ajuns în arest.
CSAT: România trebuie să fie gata să gestioneze un război de lungă durată în apropierea graniţelor # ObservatorNews
Strategia naţională de apărare a fost adoptată în CSAT. Documentul de 40 de pagini trasează liniile de apărare şi securitate într-un context în care Rusia ar putea ajunge la Gurile Dunării. Potrivit documentului, statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea unui conflict de amploare, conflict de lungă durată în apropierea graniţelor şi în acelaşi timp să îşi consolideze rezilienţa.
Circa 100 de ruși și moldoveni ar fi obținut ilegal acte românești. Cazuri depistate și în Capitală # ObservatorNews
În jur de 100 de persoane sunt suspectate că au obţinut certificate false de cetăţenie. În Sectorul 6 al Capitalei, Direcția de Evidență a Populației a descoperit șase astfel de cazuri de cetățeni ruși care au obţinut ilegal cetăţenia română, cu scopul de a călători în alte state ale Uniunii Europene.
Ordinea candidaţilor pe buletinul de vot. Cătălin Drulă, candidatul USR, va fi pe poziția 1 # ObservatorNews
Biroul Electoral Municipal a tras la sorţi ordinea candidaţilor pe buletinul de vot. Cătălin Drulă, candidatul USR, la alegerile pentru primăria Capitalei, va fi pe poziția 1 la alegerile din 7 decembrie.
Cum îți pregătești corect mașina pentru iarnă. Greșeala care poate bloca motorul peste noapte # ObservatorNews
A fost prima dimineaţă din acest sezon când am căutat racleta prin portbajajul maşinii. Zero grade se înregistrau de dimineaţă la Bucureşti, dar am resimţit undeva la minus 2-3 grade. Cine nu a apucat să-şi înlocuiască anvelopele ar fi cazul să se grăbească. Şi... mare atenţie, o pregătire corectă a maşinii pentru iarnă include mai mulţi paşi. Colegul meu, Alex Munteanu, ne explică în detaliu.
Drumul Naţional 1 se închide de astăzi pentru mai multe zile, în zona Păuleşti din Prahova. Traficul este oprit complet pentru lucrări la trecerea la nivel cu calea ferată, iar șoferii vor fi redirecţionaţi pe rute alternative. Restricțiile rămân în vigoare până joi, la ora 12:00, potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Prahova.
SUA și Ucraina au redactat un nou plan de pace în 19 puncte. Rusia a respins modificările cerute de europeni # ObservatorNews
SUA și Ucraina au redactat la Geneva un nou plan de pace în 19 puncte, însă cele mai sensibile prevederi din documentul inițial au fost eliminate și lăsate pentru o discuție directă între Donald Trump și Volodimir Zelenski, relatează Financial Times. Au fost eliminate sau modificate punctele legate de reducerea armatei Ucrainei, NATO, amnistia generală pentru crimele de război și cedările teritoriale. Între timp Rusia a respins modificările cerute de Ucraina şi de europeni.
A plătit-o pentru o partidă amoroasă, apoi a ucis-o pentru bani. Crimă înfiorătoare în Galaţi # ObservatorNews
Un bărbat din Galaţi, care a plătit 200 de lei unei femei pentru raporturi sexuale, a ucis-o apoi cu sânge rece şi i-a furat banii. Bărbatul în cauză a fost arestat preventiv printr-o decizie a Tribunalului Galaţi, scrie Mediafax.
