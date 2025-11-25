Macron vrea and #8221;pacea, dar o pace care să nu fie o capitulare and #8221; a Ucrainei
Bursa, 25 noiembrie 2025 10:30
Preşedintele francez Emmanuel Macron, care se află în Africa, evocă marţi dimineaţa situaţia internaţională, la RTL şi M6, în timp ce o nouă reuniune a and #8221;Coaliţiei Voluntarilor and #8221;, a aliaţilor Ucrainei, pe care o asigură de susţinerea Franţei, este prevăzută marţi prin videoconferinţă, relatează AFP.
• • •
O investigaţie declanşată de Comitetul pentru Etică şi Protecţie Sportivă scoate la iveală ani de practici frauduloase în cadrul unui club al Federaţiei Pancipriote de Box Amator. Cazul a ajuns deja la Procurorul General şi la Poliţia Ciprului.
Brazilianul Vinicius Jr ar refuza să-şi prelungească acordul cu Real Madrid până când relaţiile sale cu antrenorul său, Xabi Alonso, nu se vor normaliza.
China şi India au devenit principalii cumpărători de petrol rusesc de la începutul campaniei militare din Ucraina, în februarie 2022, potrivit G4Media, de la care transmitem cele ce urmează. Moscova şi Beijingul au discutat azi modalităţile de creştere a exporturilor de petrol rusesc către China, a declarat vicepremierul rus Aleksandr Novak.
Nicuşor Dan va participa la reuniunea and #8222;Coaliţiei de Voinţă and #8221; pe tema negocierilor planului de pace din Ucraina # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan va participa marţi, la ora 17:00, la reuniunea and #8222;Coaliţiei de Voinţă and #8221;, unde se vor discuta negocierile pe planul de pace în Ucraina, conform G4Media, de la care relatăm cele ce urmează. Întâlnirea are loc în format videoconferinţă, fiind găzduită de premierul Marii Britanii, Keir Starmer, şi convocată de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron.
INS: Afacerile din comerţul cu autovehicule şi motociclete, în creştere cu 4,4% în primele nouă luni # Bursa
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut, în primele nouă luni ale acestui an, atât ca serie brută cu 4,4%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 4,1%, faţă de intervalul similar din 2024, arată datele publicate, marţi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
INS: Cifra de afaceri a serviciilor pentru populaţie a scăzut cu 1,1% în primele 9 luni din 2025 # Bursa
Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a înregistrat, în primele nouă luni ale anului 2025, o scădere de 1,1% faţă de perioada similară din 2024, serie brută, şi de 1,7% ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi sezonalitate, potrivit raportului Institutului Naţional de Statistică (INS).
Germania intenţionează să organizeze licitaţii pentru construirea de noi centrale electrice pe gaz în luna martie 2026, a declarat luni seară ministrul Economiei, Katherina Reiche, la o conferinţă organizată de EON SE, transmite Bloomberg.
Înmatriculările de autoturisme noi în Europa au înregistrat o creştere de 4,9% în luna octombrie, a patra lună de creştere consecutivă, iar piaţa auto din România a consemnat un avans de 11,1% în ritm anual, a anunţat marţi Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters.
Secretarul armatei SUA, Dan Driscoll, a purtat luni discuţii cu oficiali ruşi la Abu Dhabi, a declarat un oficial american pentru Reuters, de la care relatăm cele ce urmează. Întâlnirea reprezintă cel mai recent demers al administraţiei preşedintelui Donald Trump de a media un acord de pace între Rusia şi Ucraina.
Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a înregistrat, în primele nouă luni ale anului 2025, o scădere de 1,1% faţă de perioada similară din 2024, serie brută, şi de 1,7% ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi sezonalitate, potrivit raportului Institutului Naţional de Statistică (INS).
Mesaje Ro-Alert în Galaţi şi Tulcea după ce posibile ţinte aeriene au fost detectate la graniţa cu Ucraina # Bursa
Autorităţile române au transmis marţi dimineaţă mesaje RO-Alert pentru judeţele Galaţi şi Tulcea, ca urmare a semnalării unor posibile ţinte aeriene de mici dimensiuni în apropierea graniţei cu Ucraina, potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).
Compania de consultanţă imobiliară SVN Romania a intermediat prevânzarea a 100 de apartamente în cadrul Sema Home, reprezentând o treime din prima fază a proiectului, al cărui consultant şi agent exclusiv este, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Inteligenţa artificială va oferi, în acest secol, o influenţă comparabilă cu cea a tehnologiei nucleare ţărilor care reuşesc acum să se desprindă în faţă, afirmă Alexander Vediahin, prim-vicepreşedinte al Sberbank, într-un interviu acordat Reuters, de la care relatăm cele ce urmează. Vediahin, care coordonează transformarea Sberbank dintr-o bancă tradiţională într-un conglomerat tehnologic centrat pe AI, consideră drept un succes faptul că Rusia se numără printre cele şapte state care dispun de modele AI dezvoltate integral pe plan intern.
În ţara noastră, Black Friday a devenit ziua de vârf a comerţului online, singurul moment din an în care vânzările digitale depăşesc retailul tradiţional, iar tot mai mulţi consumatori participă la eveniment cu liste de cumpărături pregătite şi bugete atent planificate, conform unei analize Ebury, de la care relatăm cele ce urmează.
Un număr fără precedent de americani este aşteptat să iasă la cumpărături de Black Friday, însă mulţi îşi vor limita cheltuielile din cauza reducerilor tot mai puţine şi a preţurilor ridicate, afectate inclusiv de tarifele comerciale, transmite Reuters.
Poliţia italiană a descins luni în două locaţii ale Amazon, în cadrul unei anchete tot mai ample privind presupuse fraude vamale şi fiscale legate de importuri chinezeşti, au declarat trei surse apropiate investigaţiei
Investigaţie Follow The Money: Occidentul finanţează maşinăria de propagandă a Crucii Roşii Ruse # Bursa
Sub faldul neutru al unei embleme recunoscute mondial, se petrece una dintre cele mai cinice deturnări ale unei instituţii umanitare în and #8222;arma blândă and #8221; a Kremlinului:
CCR intenţionează să decidă asupra sesizărilor de neconstituţionalitate a legii privind plata pensiilor private # Bursa
Curtea Constituţională a României (CCR) ar urma să decidă, marţi, asupra sesizărilor făcute de AUR şi ICCJ în ceea ce priveşte neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private. La termenele anterioare, decizia a fost amânată
Ro-Alert în Galaţi şi Tulcea după ce posibile ţinte aeriene au fost detectate la graniţa cu Ucraina # Bursa
OpenAI anunţă integrarea în ChatGPT a unui asistent menit să ajute utilizatorii să facă cumpărături de sărbători şi, în proces, să aducă producătorului un procent din vânzări.
O nouă serie de atacuri aeriene ruseşti masive au vizat marţi infrastructura energetică a Ucrainei şi capitala Kiev, potrivit autorităţilor, Rusia, la rândul său, raportând cel puţin trei morţi în mai multe atacuri ucrainene în sudul ţării, comentează AFP.
Curtea Constituţională discută sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private # Bursa
Curtea Constituţională a României (CCR) discută, marţi, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.
Acţiunile Novo Nordisk au scăzut luni cu până la 10%, la cel mai redus nivel din ultimii patru ani, după ce compania farmaceutică daneză a anunţat că un studiu foarte aşteptat pentru tratarea bolii Alzheimer nu şi-a atins obiectivul principal, transmite CNBC, de la care relatăm cele ce urmează.
Trump a ordonat prin decret ca Frăţia Musulmană să fie declarată drept and #8222;organizaţie teroristă and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a semnat luni un decret ce declanşează o procedură în urma căreia ramurile organizaţiei Frăţia Musulmană din mai multe ţări urmează să fie desemnate drept and #8222;organizaţii teroriste străine and #8221;, relatează AFP şi Reuters.
Amazon a anunţat luni un program investiţional de până la 50 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea capacităţilor de inteligenţă artificială şi supercomputing destinate clienţilor guvernamentali ai Amazon Web Services (AWS), unul dintre cele mai ample angajamente de infrastructură cloud dedicate sectorului public, potrivit Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
SUA cer reguli digitale and #8221;echilibrate and #8221; în UE înainte de reducerea tarifelor la oţel # Bursa
Statele Unite au cerut luni Uniunii Europene să îşi and #8221;reechilibreze and #8221; reglementările din sectorul digital înainte ca Washingtonul să reducă tarifele impuse importurilor europene de oţel şi aluminiu, au declarat oficialii după o reuniune la Bruxelles, relatează Reuters.
Pieţele europene au început săptămâna în ton pozitiv, urmând trendul global, pe măsură ce revin speranţele pentru o reducere a dobânzii de referinţă a Rezervei Federale americane în luna decembrie, relatează CNBC.
Statele Unite au presat Ucraina să accepte propunerile sale de a pune capăt războiului cu Rusia în timpul negocierilor de la Geneva, a declarat un înalt oficial pentru AFP, în ciuda protestelor Kievului, care considera că planul ceda prea mult Moscovei, relatează France24.
Alphabet, compania-mamă Google, a continuat luni ascensiunea spectaculoasă la bursă, apropiindu-se de pragul unei capitalizări de 4 trilioane de dolari şi fiind pe cale să devină a patra companie din lume care intră în acest club extrem de exclusivist, conform Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
Explozii puternice au răsunat în Kiev în noaptea de luni spre marţi, după o alertă aeriană declanşată în toată ţara, relatează AFP.
FC Voluntari şi Igor Armaş au ajuns la un acord în ceea ce priveşte preluarea funcţiei de director sportiv. Tot luni, jucătorul şi-a anunţat oficial şi retragerea din activitatea de fotbalist profesionist.
Şaptesprezece jucători de fotbal ai echipei Agri Spor, echipă turcă din liga a patra, au fost suspendaţi în cadrul unui scandal de pariuri care zguduie fotbalul din Turcia, lăsându-şi antrenorul cu un efectiv redus la doar şapte jucători.
Preţurile de referinţă ale gazelor naturale în Europa au coborât ieri sub pragul de 30 de euro pentru un Megawatt-oră, pentru prima dată în mai mult de un an, influenţate de majorarea importurilor precum şi de discuţiile privind încheierea războiului din Ucraina, transmite Bloomberg, conform Agerpres.
Nord-vestul Greciei se confruntă cu unul dintre cele mai severe episoade de vreme extremă din acest an, după ce furtuni puternice, însoţite de ploi torenţiale, au provocat inundaţii masive, alunecări de teren şi pagube materiale în numeroase localităţi.
Vietnamul traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, în urma ploilor torenţiale care au lovit sudul şi centrul ţării.
Vietnam is going through one of the most difficult periods in recent years, following the torrential rains that hit the south and center of the country.
Iranul cere ajutor internaţional pentru a stinge incendiile care devastează pădurile hircaniene, bijuterie UNESCO # Bursa
Iranul se confruntă cu unul dintre cele mai grave incendii de vegetaţie din ultimii ani, iar autorităţile au solicitat sprijin internaţional de urgenţă pentru a salva pădurile hircaniene, un ecosistem unic, de importanţă globală, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO.
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,72%.
Euro a scăzut, ieri, cu 0,20 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0871 lei/euro.
Propaganda pro-totalitară în mediul online, and #8222;ameninţare reală and #8221; pentru tineri # Bursa
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) avertizează că propaganda pro-totalitară din mediul online a devenit un fenomen cu impact major asupra societăţii, în special asupra tinerilor.
Prognoza pentru RomâniaVremea se va încălzi semnificativ şi va deveni mai caldă decât în mod normal pentru această dată în toată ţara. Cerul va fi variabil, cu înnorări şi averse, mai ales seara şi noaptea, în Banat, Crişana, izolat în Oltenia şi în Maramureş.
Rezultatele financiare consemnate de 2Performant Network în primele nouă luni din 2025 arată o evoluţie mixtă, cu o stabilizare a veniturilor, îmbunătăţire a profitabilităţii operaţionale şi ajustarea estimărilor pentru perioada următoare.
* Marcel Murgoci, Estinvest: and #8221;Bani există; trendul de creştere poate să mai dureze atât timp cât nu apar ştiri negative and #8221;* Dragoş Mesaroş, Goldring: and #8221;Cred că politicul va influenţa, în mare parte, piaţa; dacă vom avea stabilitate, va fi ok and #8221;
Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, în aşteptarea deciziei de politică monetară a băncii centrale americane (Fed) de luna viitoare.
Zilele trecute am participat la o emisiune unde moderatoarea m-a întrebat ce cred despre noua 'propunere de pace and #8221; pe care Donald Trump încearcă să o înfunde pe gâtul Ucrainei.
* Tranzacţiile cu acţiuni Banca Transilvania - pe prima treaptă în topul rulajului
Dezbaterea privind alegerile parţiale din Bucureşti din 7 decembrie este dominată de avalanşa de sondaje de opinie.
* Productivitatea Chinei, o economie emergentă, a crescut cu aproximativ 340% din 2005, impulsionată de modernizarea industrială rapidă şi investiţiile în tehnologie
Discuţiile de la Geneva pentru un acord de pace s-au oprit temporar, exact după ce Donald Trump şi Marco Rubio anunţaseră în mass-media americană că s-au realizat unele concesii, ba mai mult Secretarul de Stat a susţinut că termenul limită de 28 noiembrie poate fi depăşit, atât timp cât partea ucraineană este deschisă la dialog privind găsirea unei soluţii care să mulţumească ambele părţi.
