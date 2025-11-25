Generația a doua a seriei Volkswagen T-Roc vine ca o propunere neașteptat de competitivă la nivelul clasei mici
Auto Bild, 25 noiembrie 2025 10:30
Consecință a unui succes comercial apreciabil la nivel european, povestea seriei crossover-SUV VW T-Roc a primit o continuare. Proiectat în Germania pe baza platformei tehnice MQB A1 Evo și asamblat în Portugalia, Volkswagen T-Roc a debutat în 2017. Incluzând producția de după faceliftul din 2021, VW T-Roc a fost construit în peste două milioane de […]
• • •
Alte ştiri de Auto Bild
Acum 30 minute
10:30
Generația a doua a seriei Volkswagen T-Roc vine ca o propunere neașteptat de competitivă la nivelul clasei mici # Auto Bild
Consecință a unui succes comercial apreciabil la nivel european, povestea seriei crossover-SUV VW T-Roc a primit o continuare. Proiectat în Germania pe baza platformei tehnice MQB A1 Evo și asamblat în Portugalia, Volkswagen T-Roc a debutat în 2017. Incluzând producția de după faceliftul din 2021, VW T-Roc a fost construit în peste două milioane de […]
Acum 24 ore
18:40
Proaspăt lansatul Porsche Cayenne Electric arată impresionant, dar tehnica și potențialul său sunt și mai impresionante! # Auto Bild
Câteva cuvinte relevante pentru a începe: noul Porsche Cayenne Electric Turbo este cel mai puternic automobil de serie al mărcii produs vreodată, dispunând de 1156 CP. Paradoxal, frânele cu discuri PCCB (Porsche Ceramic Composite Brake – opționale) rareori ajung să fie folosite, deoarece până la 97% din situațiile de încetinire întâlnite în conducerea curentă pot […]
13:50
Țiriac Collection se extinde la peste 300 de automobile – Galerie nouă, spațiu mărit și piese unicat # Auto Bild
Țiriac Collection marchează un moment major în evoluția sa, odată cu finalizarea unui amplu proces de extindere și remodelare a spațiului expozițional. Noua galerie include acum aproximativ 300 de automobile, într-o dispunere complet reconfigurată, menită să ofere publicului o experiență de vizitare fluidă, coerentă și spectaculoasă. Ceremonia de inaugurare a avut loc în prezența lui […]
Mai mult de 2 zile în urmă
21:10
La prima vedere, Renault Austral 2026 pare complet nou. Totuși, e o modenizare consistentă a primei generații # Auto Bild
Uneori, designul obține imediat acel efect impresionant pe care extinderea ofertei de opțiuni și perfecționările tehnice nu îl pot produce decât în urma unei interacțiuni cu mașina. În cazul lui Renault Austral (apărut în 2022), șansat ca succesor la seriei Renault Kadjar, aspectul său purta inconfindabila amprentă stilistică a designerului Laurens van den Acker, cel […]
15:40
În ultimii ani, costurile reparațiilor auto au crescut brusc, iar o singură defecțiune poate perturba cu ușurință chiar și un buget al unei familii atent planificat. O garanție extinsă este una dintre cele mai eficiente modalități de a te proteja de aceste cheltuieli neașteptate. Cu toate acestea, mulți șoferi încă o trec cu vederea atunci […]
20 noiembrie 2025
12:30
Astăzi, de la volan, nu i-ai da nici pe departe vârsta conceptuală reală: Audi Coupe Quattro a apărut cu 45 de ani în urmă # Auto Bild
Audi Coupe Quattro și-a făcut debutul oficial în 1980, la Salonul Auto de la Geneva. Noutate tehnică semnificativă: transmisia includea diferențiale blocabile central și spate. Acestea puteau fi cuplate/decuplate prin intermediul a două manete mici, situate lângă frâna de mână. Indicații luminoase de pe bord arătau starea funcțională a diferențialelor. Chiar dacă designul părții frontale […]
19 noiembrie 2025
17:10
Iarna este, fără îndoială, cel mai solicitant anotimp pentru mașina ta. Temperaturile scăzute, umezeala și drumurile acoperite cu zăpadă sau sare pun la încercare toate sistemele mașinii – de la motor și baterie, până la frâne și anvelope. Dacă vara poți trece peste o verificare amânată, în sezonul rece orice neglijență se simte imediat. O […]
18 noiembrie 2025
21:50
Este doar un vehicul comercial, însă ce bine arată! În plus, cifrele lui Renault Trafic E-Tech confirmă promisiunile designului # Auto Bild
Electrificarea intervine incisiv în evoluția vehiculelor comerciale ale mărcii franceze prin noua generație Renault Trafic. Platforma sa tehnică a fost dezvoltată de către divizia Ampere mizând pe o arhitectură de 800 V și extinderea familiei de variante va asigura un grad de versatilitate a ofertei remarcabil. Printre altele, aceasta va include configurații de tip cabină […]
17 noiembrie 2025
22:40
Generație proaspătă pentru Nissan Pathfinder, avansând în continuare pe stilul hightech adoptat de predecesor # Auto Bild
Sub forma redefinită pentru modelul 2026, Nissan Pathfinder propune o tratare evolutivă a temei de design deja cunoscute – să nu uităm că aceasta a însemnat un salt amplu în momentul apariției actualei generații. Deocamdată, avem în fața ochilor versiunea destinată pieței americane. Foarte probabil, oferta pentru Europa va fi altfel eșalonată și linii le […]
16:40
(P) Cauți un dealer de mașini rulate în Suceava? AutoSV promite transparență și siguranță! # Auto Bild
Dacă alegi să achiziționezi o mașină la mâna a doua, trebuie să știi cum să acționezi pentru a te bucura de o achiziție reușită. Procesul în sine poate dura mai mult decât te-ai aștepta, de aceea apelarea la un dealer de mașini rulate în Suceava te poate scuti de timp și bani pierduți. Poți verifica […]
04:10
Unde rămăsesem? A, la sport, categoria grea. Bentley Supersports are maniera sa unică de a aborda tema sportului # Auto Bild
Au trecut mai bine de 100 de ani de când Bentley își făcuse abonament pentru cinci victorii la Le Mans, mai precis în intervalul 1924-1930. În zilele noastre, Bentley s-a axat eminemante pe lux de top și partea cu performanțele dinamice ridicate ale mașinilor Bentley înmatriculabile – deși există – este tratată în acest context. […]
14 noiembrie 2025
17:00
(P) Vrei să obții permisul de motocicletă în Suceava? Școala BDG te pregătește rapid și eficient # Auto Bild
Te afli în căutarea unei școli de șoferi care să te ajute să înveți eficient și să obții rapid permisul de motocicletă în Suceava? Hai să afli mai multe despre Școala BDG! Pe străzile din Suceava remarci tot felul de vehicule și ai vrea să te afli și tu în postura de a conduce unul […]
10:50
Piața SUV-urilor este mai diversă ca oricând, iar diferențele dintre modelele premium și cele de serie pot părea neclare pentru un cumpărător obișnuit. La exterior pot arăta similar, însă în practică două SUV-uri din categorii diferite oferă experiențe complet opuse. Din acest motiv este important să înțelegi ce anume definește un SUV premium, ce oferă […]
13 noiembrie 2025
22:10
Studiu radical privind viitorul segmentului B și nu numai al acestuia: Peugeot Polygon. Un viitor destul de apropiat, de altfel. # Auto Bild
Prin conceptul Peugeot Polygon, marca franceză și-a propus – nici mai mult, nici mai puțin – decât să redefinească modul în care interacționăm cu autombilul, în general. Vorbim în cazul său despre o nouă generație i-Cockpit, un volan reinventat și posibilități nelimitate (chiar acesta a fost termenul folosit în comunicatul oficial) de personalizare. Așadar, francezii […]
17:30
LUPTA LUPILOR by RoBuild 2025 – unde ideile studenților întâlnesc experiența liderilor din industrie # Auto Bild
Lupta Lupilor by RoBuild este competiția studențească de antreprenoriat tehnologic organizată în cadrul RoBuild Conference & Exhibition 2025, un eveniment dedicat inovației din lumea utilajelor și tehnologiilor pentru construcții. Pentru cititorii Auto Bild România care întâlnesc pentru prima dată acest proiect, „Lupta Lupilor” reprezintă o platformă în care tinerii ingineri își transformă ideile în soluții […]
12 noiembrie 2025
21:50
Cea de-a noua generație Toyota Hilux răstoarnă complet imaginea tradiționalistă a seriei. A zis cineva „hidrogen”? # Auto Bild
Până la cea de-a opta generație inclusiv, te apropiai de orice Toyota Hilux cu încrederea nestrămutată că poți conta pe un cuplu consecvent din partea motorizării turbodiesel, o versatilitate funcțională acoperitoare petru mai toate necesitățile din partea transmisiei de tip 4×4 nepermanent cu gamă redusă de viteze și pe o robustețe constructivă devenită legendară. Ei […]
00:00
A încetat din viață Louis Schweitzer, fostul președinte al Grupului Renault și arhitect vizionar al revitalizării mărcii Dacia # Auto Bild
Louis Schweitzer a părăsit lumea noastră la vârsta de 83 de ani. Realizările sale în calitate de președinte-director general al Grupului Renault constituie referințe în istoria industriei auto. Una dintre acestea este chiar revitalizarea mărcii românești Dacia. Louis Schweitzer s-a născut pe 8 iulie 1942 la Geneva. A studiat la Sciences Po Paris, ulterior a […]
11 noiembrie 2025
17:00
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA) anunță organizarea celei de-a III-a ediții a Forumului Mobilității Sustenabile și Accesibile, eveniment devenit reper pentru industria auto și ecosistemul de mobilitate din România. Forumul va avea loc pe 18 noiembrie 2025, la Crowne Plaza București, și promite o zi plină de idei, soluții și dialog […]
16:50
APIA se alătură inițiativei internaționale pentru diversificarea combustibililor sustenabili, intorducând România în dialogul global pe această temă de maximă importanță pentru epoca post 2035 # Auto Bild
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) anunță oficial aderarea la Declarația comună ANFAVEA–JAMA – „Pragmatic and Successful Decarbonization of Road Transport: The Strategic Role of Sustainable Fuels including Biofuels and Technological Diversity” – un apel internațional pentru o tranziție deschisă tehnologic și extinderea utilizării combustibililor sustenabili, inclusiv dincolo de 2035, complementar electrificării, pentru atingerea […]
00:40
Cu sau fără apropouri britaince în imagine, Kia Telluride 2027 are un mesaj al său: nu te mulțumi cu mai puțin decât poți primi! # Auto Bild
Seria SUV-urilor de lux semnată Kia a debutat cu șase ani în urmă și, la orizontul anului 2027, se profilează apariția unei noi generații, sub această formă – mai precis. Știm și cât de mult se va vedea lăsat în urmă pragul lunginii de 5,0 m cu acest prilej, oricum, asta devine mai puțin important […]
6 noiembrie 2025
00:30
De ce să schimbi ceva succes? Renault Twingo ne arată că e suficient să-l reinventezi după exigențele noilor vremuri # Auto Bild
Un monovolum de clasă mini – asta a fost la origine Renault Twingo, apărut în 1992. Automobilul venea să transpună la cealaltă extremă dimensională a gamei Renault ideea lui Espace, monovolumul francez de top cu decenii în urmă, care a și inaugurat tematica MPV europeană, în general. Acum în proporțiile și tratarea stilistică a noului […]
6 noiembrie 2025
17:20
(P) Black Friday la FineStore: reduceri explozive la mii de băuturi premium. Acum e momentul perfect să-ți faci plinul de sărbători! # Auto Bild
Noiembrie e luna Black Friday la FineStore, iar reducerile sunt pur și simplu spectaculoase: discounturile ajung până la 70% la peste 3.000 de produse atent selecționate. Nu rata startul în cursa pentru cele mai bune băuturi la cele mai bune prețuri! Fie că ești pasionat de whisky maturat, coniac rafinat, gin aromat sau tequila cu […]
13:20
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA) anunță organizarea celei de-a III-a ediții a Forumului Mobilității Sustenabile și Accesibile, eveniment devenit reper pentru industria auto și ecosistemul de mobilitate din România. Forumul va avea loc pe 18 noiembrie 2025, la Crowne Plaza București, și promite o zi plină de idei, soluții și dialog […]
01:20
Noi elemente tehnice avansate pentru transmisia AWD a lui Maserati Grecale Folgore, versiune 100% electrică # Auto Bild
Printre înnoirile pe care Maserati le introduce la modelele sale în perspectiva anului 2026 atrage în mod special atenția introducerea unei versiuni nou a binecunoscutei serii de SUV-uri de lux. Este vorba despre Maserati Grecale Folgore. Îninte de toate, amintim că Maserati Grecale Folgore este varianta cu propulsie 100% electrică a seriei Folgore. Automobilul dispune […]
5 noiembrie 2025
15:50
Ai pornit deja o spălătorie self service și vezi că cererea pentru astfel de servicii crește rapid? Extinderea afacerii spre alte orașe devine o opțiune tot mai atrăgătoare pentru antreprenorii care vor mai mult de la munca lor. Să dezvolți o rețea națională presupune răbdare, planificare concretă și adaptare la condițiile pieței, dar rezultatul poate […]
3 noiembrie 2025
00:40
Aprobare internațională conformă DCAS pentru noi sisteme de asistare a conducerii propuse de BMW Group # Auto Bild
BMW Group este primul producător auto din Germania care a primit aprobarea internaţională pentru sisteme inovatoare de asistenţă, în conformitate cu noua reglementare DCAS (Driver Control assistance Systems) susținută de UNECE (Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa). BMW Neue Klasse cu o nouă generaţie de sisteme inovatoare de asistare a conducerii. Aprobarea în […]
30 octombrie 2025
01:30
Utilitară ușoară greu de pensionat: Fiat Doblò a împlinit 25 de ani de carieră, sărbătoriți cu ediție specială # Auto Bild
Anul acesta Fiat Doblò împlinește 25 de ani, marcând o călătorie remarcabilă care l-a transformat într-unul dintre cele mai longevive și apreciate modele din gama de vehicule comerciale ușoare a mărcii. De la debutul său în anul 2000, Fiat Doblò s-a impus ca un partener de încredere și versatil pentru familii, profesioniști și flote, adaptându-se […]
30 octombrie 2025
16:40
(P) AutoDelRulate – mașini rulate în leasing operațional, adică siguranță și flexibilitate # Auto Bild
Mașina pe care o conduci trebuie să îți inspire încredere. Este nevoie să te simți în siguranță chiar și atunci când este vorba despre un vehicul la mâna a doua. La AutoDelRulate, în Suceava, te bucuri de leasing operațional ca formă de finanțare avantajoasă, de garanție și servicii complete pentru orice mașină care te interesează. […]
16:40
În funcție de modul în care se uzează o anvelopă, putem afla din timp dacă avem sau nu o problemă la mașină și cât de urgent ar trebui să fie remediată, pentru a limita sau îndepărta efectele negative. Anvelopele reprezintă unul dintre cele mai importante elemente de siguranță ale unui vehicul, iar starea lor influențează […]
08:00
Două noi concepte Mazda la Japan Mobility Show. Numite Vision X-Coupe și Vision X-Compact, ele conturează viitorul mărcii # Auto Bild
Plus două motive de satisfacție pentru fanii mărcii din Hiroshima, cu respectivul prilej. Primul: în contextul cenușiu prin care trece acum domeniul auto, Mazda reușește să dea un mesaj de prosperitate. Al doilea: eleganța și rafinamentul celor două concepte reprezintă o treaptă superioară în tendința stilistică pe care marca a abordat-o cu succes în anii […]
29 octombrie 2025
14:40
Verificarea pompei de înaltă presiune la motorul diesel este una dintre operațiunile importante pentru diagnosticarea corectă a sistemului de alimentare. Pompa de înaltă presiune are rolul de a furniza combustibil la o presiune precisă către injectoare, asigurând arderea eficientă și performanța motorului. Când această componentă începe să cedeze, apar simptome precum pornirea greoaie, pierderea de […]
12:50
În perioadele delicate care necesită urgent intervenţia ta financiară este important să găseşti metode şi soluţii de ajutor. O astfel de opţiune o reprezintă accesarea unui credit. Pe piaţă există foarte multe instituţii financiare bancare şi nonbancare, iar întrebarea în această situaţie este cum poţi obţine un credit mai avantajos. Acest lucru poate însemna obţinerea […]
12:40
Dansul are puterea să transforme corpul, sufletul şi relaţiile cu cei din jur. Participarea la lecţii de dans nu este doar un mod de a învăţa paşi noi. Este și o experienţă complexă ce aduce beneficii fizice, emoţionale şi sociale. Participarea regulată la cursuri de dans aduce multiple beneficii pentru corp. Prin mişcare ritmică, corpul […]
12:30
Curtea Europeană a Drepturilor Omului reprezintă una dintre cele mai importante instituții juridice internaționale. Are rolul de a garanta respectarea drepturilor fundamentale prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Orice persoană care consideră că i-au fost încălcate drepturile de către statul său poate depune o plângere la CEDO. Procedura este însa complexă iar pentru a […]
00:30
Cu o înfățișare parcă desprinsă din benzile desenate manga, Toyota Land Cruiser FJ evocă explorarea lumii viitorului # Auto Bild
Nu știm ce a vrut să însemne indicativul FJ cu ani în urmă, la vremea lasnării primelor vehicule 4×4 pe care Toyota le-a botezat astfel, dar în anul 2025, FJ se traduce prin „Freedom and Joy”. Acesta este primul mesaj pe care îl transmite noul concept SUV compact Toyota Land Cruiser FJ. Pe de altă […]
28 octombrie 2025
16:20
Maserati Grecale Tributo Il Bruciato – când pasiunea pentru mașini întâlnește arta vinului # Auto Bild
Maserati a prezentat Grecale Tributo Il Bruciato, o serie unică de exemplare one-off, născute din întâlnirea dintre SUV-ul Trident și Il Bruciato, vinul emblematic produs în Bolgheri de Marchesi Antinori. Rezultatul este mai mult decât un exercițiu de design – este o celebrare a know-how-ului italian, o punte între ingineria de înaltă precizie și rafinamentul […]
15:50
(P) Ghid de personalizare auto: 3 upgrade-uri care îți fac mașina mai sigură și mai atrăgătoare # Auto Bild
Pentru un pasionat auto adevărat, mașina nu e doar un vehicul care te duce din punctul A în punctul B. Este mai mult o carte de vizită pe roți și, de multe ori, cel mai scump hobby al tău. Știi sentimentul: o parchezi și, înainte să pleci, o mai privești o dată peste umăr. Mereu […]
27 octombrie 2025
20:50
Ferrari SC40, unicatul care nu duce mai departe viziunea Ferrari, dar dezvoltă teme notorii din trecut în manieră diferită # Auto Bild
Proaspăt prezentat, unicatul Ferrari SC40 are acel „ceva” care pune confuzie în percepția cunoscătorilor. Parcă ai mai văzut undeva unele dintre detaliile sale de design, însă aspectul său nu corespunde actualelor abordări stilistice de la Ferrari, chiar și denumirea are un factor familiar deși nu a mai fost folosită – totul, de parcă Ferrari SC40 […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.