Ivan: În momentul de faţă sunt 3 companii care şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona activele Lukoil în România

Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au coborât luni sub pragul de 30 de euro pentru un Megawatt-oră, pentru prima dată în mai mult de un an, influenţate de majorarea importurilor precum şi de discuţiile privind încheierea războiului din Ucraina, transmite Bloomberg. La hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc