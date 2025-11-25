Nicuşor Dan: În 1999, preşedintele Constantinescu mi-a propus să fiu secretar de stat pentru românii din diaspora
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că în anul 1999, preşedintele Constantinescu i-a propus să fie secretar de stat pentru românii din diaspora dar a refuzat, pentru a rămâne în zona de matematică. El a mai spus că afirma, atunci, că ar fi foarte util să avem un instrument digital prin care să avem o
Candidatul independent la Primăria Capitalei Vlad Gheorghe anunță la RFI un sondaj din care reiese că are împreună cu Ana Ciceală 15% din intențiile de vot. Datele vor fi publicate miercuri, precizează fostul europarlamentar, care subliniază că scorul amintit este apropiat de cel al candidatului USR. Vlad Gheorghe spune că are împreună cu candidata Ana Ciceală (SENS) spre
Biroul electoral al Municipiului București (BEM) a stabilit ordinea pe buletinele de vot pentru alegerile din Capitală. Primele locuri sunt ocupate, conform legii, de reprezentanții partidelor parlamentare, conform Euronews. Cătălin Drulă, din partea USR, deschide lista. Pe pozițiile 2, 3 și 4 sunt, în această ordine, social-democratul Daniel Băluță, propunerea POT, George Burcea și, din
O parte din consilierii parlamentarilor riscă să plece acasă dacă suma forfetară se reduce cu 10% # PSNews.ro
Dacă suma forfetară a parlamentarilor va fi redusă cu 10%, așa cum a sugerat premierul Ilie Bolojan, o parte din consilierii senatorilor și deputaților vor pleca acasă, a precizat liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie. Acesta a declarat că este de acord cu măsura și a atras atenția că nu este nevoie de o lege specială
PS News la Strasbourg. Eurodeputații din comisiile pentru Transporturi și Apărare din Parlamentul European cer de urgență facilitarea deplasării trupelor și echipamentelor militare în interiorul UE prin eliminarea obstacolelor administrative și modernizarea infrastructurii. Proiectul de rezoluție adoptat subliniază necesitatea ca Europa să fie pregătită să răspundă unei posibile agresiuni ruse, în special pe flancul estic.
Șeful Forțelor Terestre ale SUA în Europa vizitează baza Mihail Kogălniceanu, de unde au fost retrași sute de militari # PSNews.ro
Comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa, generalul Christopher Donahue, se află marți într-o vizită la Baza 57 Mihail Kogălniceanu, de unde au fost retrași aproape o mie de militari americani. Alături de Donahue este și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Generalul Christopher Donahue și Ionuț Moșteanu se află în această dimineață la baza
BNR: În ciuda crizei, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut uşor în octombrie # PSNews.ro
Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,8% în octombrie, faţă de luna anterioară, până la 254,406 miliarde lei şi cu 4,6% (-4,7% în termeni reali) faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR). În acelaşi timp, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au
Sondaj Eurobarometru: Aproape jumătate dintre europeni consideră războiul din Ucraina cea mai mare provocare a UE # PSNews.ro
Aproape jumătate dintre cetățenii UE consideră că războiul din Ucraina rămâne principala provocare a blocului. În același timp, liderii europeni avertizează că planul de pace al lui Trump necesită îmbunătățiri, conform Mediafax. Rezultatele celui mai recent sondaj Flash Eurobarometru arată că optimismul cu privire la viitorul UE a scăzut în rândul europenilor, cu 6% față
Cresc taxele pentru șoferi: impozitul pe mașinile hibrid ar urma să fie majorat masiv. Și vehiculele electrice, vizate # PSNews.ro
Impozitul pentru mașinile hibrid ar putea crește de până la 13 ori începând cu 1 ianuarie 2026, ajungând la nivelul taxelor plătite pentru vehiculele pe benzină sau motorină. Tot de anul viitor, și proprietarii de mașini electrice vor plăti impozit, după ce până acum au fost scutiți. Parlamentul a adoptat proiectul Guvernului care modifică formula
Ivan: În momentul de faţă sunt 3 companii care şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona activele Lukoil în România # PSNews.ro
Trei companii şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona activele Lukoil în România, atât rafinăria cât şi reţelele de benzinării, a declarat, marţi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan. „În momentul de faţă sunt trei companii care şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona activele Lukoil în România, atât rafinăria cât şi reţelele de benzinării, care poartă negocieri direct
Ionuț Moșteanu: Reducerea cheltuielilor salariale în apărare ar putea afecta stabilitatea militară # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, avertizează că tăierea cu 10% a cheltuielilor salariale din sistemul de apărare ar putea destabiliza complet structurile militare ale României. În plin război la graniță, spune el, Armata este „ultimul loc" de unde ar trebui reduse fonduri, iar o astfel de măsură ar provoca ieșiri masive din sistem și pierderea stabilității,
Filarmonica 'George Enescu' lansează, marți, o campanie unică în peisajul cultural românesc de conștientizare atât a impactului pe care îl are violența împotriva femeii asupra societății și a fiecărui cetățean în parte, cât și a capacității fiecăruia de a acționa pentru combaterea fenomenului. Potrivit unui comunicat al Filarmonicii transmis AGERPRES, evenimentul va avea loc în
Cum sărbătorile de iarnă este la doar o lună distanță, putem începe oficial pregătirile pentru sărbători. Odată puse pe o listă dorințele și cadouri care trebuie cumpărate pentru cei dragi, vine și momentul căutării unui brad de Crăciun. Magazinele sunt pregătite să răspundă cererii românilor, cu modele și dimensiuni variate. De la cât pornește prețul
Simion: Să măreşti taxa pe proprietate, după ce ai taxat deja fiecare material de construcţie, e jaf cu acte în regulă" # PSNews.ro
Liderul AUR, George Simion, a criticat, luni seară, măsurile pe care coaliţia intenţionează să le impună pentru reducerea deficitului, referindu-se la o serie de impozite, informează news.ro. "Să măreşti taxa pe proprietate, după ce ai taxat deja fiecare material de construcţie cu TVA… asta înseamnă, de fapt, să fii Bolojan", a declarat Simion. În plus,
Statele Unite au presat Ucraina să accepte propunerile sale de a pune capăt războiului cu Rusia în timpul negocierilor de la Geneva, a declarat un înalt oficial pentru AFP, în ciuda protestelor Kievului, care considera că planul ceda prea mult Moscovei, relatează France24. Oficialul, care a vorbit sub condiţia anonimatului, a afirmat că Washingtonul nu
Moşteanu: Drona apărută pe radare dimineaţă în zona judeţelor Tulcea şi Galaţi a fost găsită căzută în judeţul Vaslui # PSNews.ro
Drona apărută pe radare în cursul dimineţii de marţi în zona judeţelor Tulcea şi Galaţi a fost găsită căzută în judeţul Vaslui, în zona localităţii Puieşti, a declarat, marţi, ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu. UPDATE – "Mai devreme am primit informaţia că au găsit o dronă căzută, probabil acea dronă, o să văd raportul misiunii în
MApN – drone intrate în spațiul aerian al României: Nu mai apare nicio țintă pe sistemul de supraveghere radar # PSNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale (MApN), Corneliu Pavel, a anunțat, marți dimineața, că în jurul orei 10:00 au încetat mesajele RO-ALERT pentru județele Tulcea, Vrancea și Galați, în condițiile în care nicio țintă nu mai apare pe sistemul de supraveghere radar. 'La ora 10:00 mesajele RO-ALERT pentru județele Tulcea și Vrancea au încetat,
VIDEO Călin Georgescu îl provoacă pe Nicușor Dan: "Băiatul ăsta nu are curajul să desecretizeze stenogramele CSAT" # PSNews.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a lansat, marți, un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan. Idolul suveraniștilor a spus despre acesta că nu are curajul să desecretizeze stenogramele CSAT. "Are unele bănuieli despre mine. Eu am despre el doar certitudini. (…) Băiatul ăsta bătea cadența, suspect de militară, a unui narativ preluat ulterior
Comisiile pentru cultură ale Camerei Deputaților și Senatului au termen până miercuri, la ora 12:00, pentru a-i audia pe candidații pentru funcțiile de președinte-director general de la SRTV și SRR și a da un aviz pentru aceste propuneri, conform Agerpres. Funcția de președinte-director general al Societății Române de Televiziune urmează să fie ocupată de Adriana
O serie de slujbe vor fi oficiate la Catedrala Naţională cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României şi al Catedralei Naţionale – 30 noiembrie şi al celebrării Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie.
George Simion critică majorarea taxelor pe proprietate: „Nu e taxare, e jaf cu acte în regulă” # PSNews.ro
Liderul AUR, George Simion, a criticat, luni seară, măsurile pe care coaliţia intenţionează să le impună pentru reducerea deficitului, referindu-se la o serie de impozite, scrie News.ro. „Să măreşti taxa pe proprietate, după ce ai taxat deja fiecare material de construcţie cu TVA… asta înseamnă, de fapt, să fii Bolojan”, a declarat Simion. În plus, […] Articolul George Simion critică majorarea taxelor pe proprietate: „Nu e taxare, e jaf cu acte în regulă” apare prima dată în PS News.
Percheziții de amploare la instituții publice: Ruși, ucraineni și moldoveni au obținut ilegal documente românești # PSNews.ro
Marţi dimineaţă au loc 17 percheziţii, inclusiv la instituţii publice, într-un dosar privind emiterea unor acte de identitate româneşti bazate pe domicilii fictive pentru persoane din Rusia, Ucraina, Republica Moldova şi alte state din fosta URSS, transmite news.ro. Procurorii cercetează infracţiuni de fals informatic, uz de fals şi complicitate la fals informatic, în legătură cu […] Articolul Percheziții de amploare la instituții publice: Ruși, ucraineni și moldoveni au obținut ilegal documente românești apare prima dată în PS News.
VIDEO Primul drum construit de chinezi în România se deschide în decembrie în Transilvania, după întârzieri majore # PSNews.ro
Cu un termen de execuție inițial de doi ani și jumătate și cu încă tot atât întârzieri, un drum de doar 5,5 kilometri – cu o singură bandă pe sens – care trebuia finalizat în martie 2023 urmează să fie deschis traficului în luna decembrie. Este vorba despre Centura Municipiului Zalău, o șosea de aproximativ […] Articolul VIDEO Primul drum construit de chinezi în România se deschide în decembrie în Transilvania, după întârzieri majore apare prima dată în PS News.
Vizita președintelui Nicușor Dan în SUA: detalii privind grupul de lucru și procesul de pregătire # PSNews.ro
Consilierul prezidențial pentru politică externă și pentru securitate națională, Marius Lazurca, a vorbit luni, la Digi24, despre pregătirea vizitei președintelui Nicușor Dan la Casa Albă. Lazurca a precizat că președintele a decis crearea unui grup de lucru pentru acest eveniment diplomatic, precizând că acesta este de fapt „liderul activ” al acestui grup. Conform consilierului prezidențial, există […] Articolul Vizita președintelui Nicușor Dan în SUA: detalii privind grupul de lucru și procesul de pregătire apare prima dată în PS News.
Ana Ciceală, primele măsuri ca primar: Infrastructură grea, proiecte curate și fonduri europene # PSNews.ro
Ana Ciceală evită promisiunile facile: „Nu pot promite viață mai ieftină, pot promite investiții mari și proiecte curate”. Întrebată care ar fi primele trei proiecte din „prima zi de mandat”, Ana Ciceală refuză rețeta clasică a listelor și vorbește despre infrastructură grea, curățarea proiectelor prost făcute și atragerea de fonduri europene, în loc […] Articolul Ana Ciceală, primele măsuri ca primar: Infrastructură grea, proiecte curate și fonduri europene apare prima dată în PS News.
Pătrunderi de drone în spaţiul aerian naţional. Mesaje RO-Alert pentru judeţele Tulcea, Galaţi, Vrancea și Bacău # PSNews.ro
Forţele Aeriene au detectat, marţi dimineaţă, pătrunderi de drone în spaţiul aerian naţional. Una dintre acestea a traversat spaţiul aerian dinspre Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche din judeţul Tulcea, iar cea de-a doua a fost detectată în zona judeţului Galaţi. Două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriană Mihail Kogalniceanu şi două […] Articolul Pătrunderi de drone în spaţiul aerian naţional. Mesaje RO-Alert pentru judeţele Tulcea, Galaţi, Vrancea și Bacău apare prima dată în PS News.
VIDEO Nicușor Dan insistă cu mesajul ca mediului privat să suplinească statul: Proiecte pentru a câștiga timp # PSNews.ro
Nicușor Dan a reluat apelul către mediul privat de a elabora proiecte de acte normative și soluții concrete pentru digitalizarea statului, susținând că statul mai are doi ani până când va avea capacitatea de a veni cu proiecte funcționale. Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj în cadrul Summitului pentru Guvernanță Digitală 2025, […] Articolul VIDEO Nicușor Dan insistă cu mesajul ca mediului privat să suplinească statul: Proiecte pentru a câștiga timp apare prima dată în PS News.
Tánczos Barna a vorbit despre motivele pentru care coaliția de guvernare nu a reușit să ia la timp o decizie politică privind pachetul de reforme discutat în ultimele luni. Acesta a explicat că anul electoral a complicat orice proces decizional, conform Mediafax. „Decizia politică se putea lua și anul trecut, și la sfârșitul anului trecut, […] Articolul Tánczos Barna explică întârzierile deciziei politice privind pachetul de reforme apare prima dată în PS News.
„Puterea Știrilor”, din Parlamentul European – Marinela Angheluș în dialog cu europarlamentarul Victor Negrescu # PSNews.ro
Marți, de la ora 16:00, Marinela Angheluș vă aduce o ediție specială a emisiunii „Puterea Știrilor”, realizată chiar în Parlamentul European de la Strasbourg. Invitatul ediției este europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European. Nu ratați o ediție exclusivă, cu o perspectivă europeană asupra temelor care ne privesc pe toți – marți, ora 16:00, la […] Articolul „Puterea Știrilor”, din Parlamentul European – Marinela Angheluș în dialog cu europarlamentarul Victor Negrescu apare prima dată în PS News.
Pragmatism economic vs. revoltă online: două Românii care nu se mai întâlnesc. Analiză NewsVibe # PSNews.ro
În monitorizarea media modernă, volumul de date nu mai este problema principală – ci relevanța lor. Folosind algoritmii machine learning antrenați special de NewsVibe, s-a izolat automat dezbaterile online despre ECONOMIE pe ultimele 30 de zile. Analiza a cuprins peste 95.000 de mențiuni din toate tipurile de surse monitorizate de NewsVibe (web, Facebook, YouTube, TikTok) și au […] Articolul Pragmatism economic vs. revoltă online: două Românii care nu se mai întâlnesc. Analiză NewsVibe apare prima dată în PS News.
Cum contribuie alegerea ta la eliberarea străzilor, fluidizarea traficului și eliberarea parcărilor. Campania noastră este un apel la unitate și eficiență urbană. Sinergia Colectivă: De ce „Împreună”? Campania poartă numele Bucureștiul se mișcă împreună dintr-un motiv esențial și profund: problema traficului urban nu este o sumă de probleme individuale, ci o provocare colectivă care poate […] Articolul Bucureștiul se mișcă împreună: Fiecare călătorie e un act de decongestie socială apare prima dată în PS News.
Sunt bătrân, fraților. Nu doar fizic, ci și aici, în presă. Am prins toate ocaziile în care un vânzător de mașini a condus Sănătatea, un electrician Mediul, un vânzător de telefoane o divizie întreagă din ANAF și uite, că și zilele astea am de ce râde: un șef de sală de biliard conduce Armata și […] Articolul Bogdan Stoica: Atenție, medicul Oana Gheorghiu de la ATI-ul firmelor nu e medic. apare prima dată în PS News.
PE SCURT: Comisia Europeană este presată să corecteze dezechilibrele privind reprezentarea personalului. Mai multe state cer măsuri mai ferme, inclusiv cote naționale. În Belgia, coaliția condusă de Bart De Wever a ajuns la un acord bugetar multianual pentru reducerea unui deficit de 9,2 miliarde de euro, evitând colapsul guvernului. Reforma radicală a azilului din Marea […] Articolul Știri din capitalele Europei, 24 noiembrie apare prima dată în PS News.
Teodorovici promite un audit al marilor contracte ale Primăriei Capitalei: „Am dovezi, le voi folosi” # PSNews.ro
Eugen Teodorovici a declarat că, dacă va ajunge primar general, va dispune un audit al marilor contracte ale Primăriei Capitalei, cu accent pe utilizarea fondurilor europene. El susține că are „întotdeauna dovezi” atunci când critică modul în care sunt cheltuiți banii publici. „Voi verifica toate marile contracte ale Primăriei, mai ales cele cu bani […] Articolul Teodorovici promite un audit al marilor contracte ale Primăriei Capitalei: „Am dovezi, le voi folosi” apare prima dată în PS News.
Ilie Bolojan, întrevedere cu ministrul francez al justiţiei. Discuții despre securitate și întărirea Flancului Estic # PSNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit, luni, la Palatul Victoria pe Gérald Darmanin, ministrul justiţiei din Franţa. Întâlnirea a avut loc în contextul dialogului constant dintre cele două ţări şi al aniversării a 145 de ani de relaţii diplomatice româno-franceze, marcate în 2025. Cei doi au discutat despre riscurile din regiune şi modul în care colaborarea […] Articolul Ilie Bolojan, întrevedere cu ministrul francez al justiţiei. Discuții despre securitate și întărirea Flancului Estic apare prima dată în PS News.
Gabriela Firea: Băluță mi-a promis că va duce mai departe programele sociale la Primăria București # PSNews.ro
La „Ai Aflat” cu Ionuț Cristache, Gabriela Firea a spus că a discutat cu Daniel Băluță și că acesta a promis să continue și să extindă programele pentru femeile victime ale violenței domestice. Prezentă luni seară la emisiunea „Ai Aflat”, de la Gândul, moderată de Ionuț Cristache, fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, a […] Articolul Gabriela Firea: Băluță mi-a promis că va duce mai departe programele sociale la Primăria București apare prima dată în PS News.
Situații în care buletinul de vot poate fi anulat la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025 # PSNews.ro
Alegerile locale parțiale pentru Primăria Municipiului București au loc pe 7 decembrie 2025. Peste 1.8 milioane de oameni sunt așteptați să își aleagă primarul, iar pe lista cu candidații admiși se află 17 nume. Există câteva scenarii la care trebuie să fiți atenți în care votul exprimat poate fi anulat. Alegerile pentru Primăria Capitalei vor […] Articolul Situații în care buletinul de vot poate fi anulat la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025 apare prima dată în PS News.
Eutanasierea câinilor sănătoși ar putea fi interzisă. Noi propuneri legislative pentru protecția animalelor # PSNews.ro
Eutanasierea câinilor sănătoși ar putea fi interzisă în România, iar animalele ar putea primi, prin lege, un statut de ființe vii, cu drepturi și libertăți. Deputatul PNL Andrei Baciu a anunțat luni, 24 noiembrie, noi proiecte legislative care urmăresc schimbarea modului în care statul gestionează problema animalelor fără stăpân. Inițiatorii au transmis că România trebuie […] Articolul Eutanasierea câinilor sănătoși ar putea fi interzisă. Noi propuneri legislative pentru protecția animalelor apare prima dată în PS News.
Răsturnare de situație: Fostul senator Marius Isăilă declară că nu a vorbit niciodată cu Moșteanu și că nu-l cunoaște # PSNews.ro
Marius Isăilă este acuzat de procurori că ar fi vrut să dea şpagă 1 milion de euro pentru a cumpăra influența ministrului Apărării. Fostul senator PSD a declarat că nu-l știe pe Ionuţ Moşteanu şi că nu a vorbit niciodată cu el, potrivit Antena3 CNN. Isăilă a fost eliberat din arestul preventiv, după 13 zile, şi pus […] Articolul Răsturnare de situație: Fostul senator Marius Isăilă declară că nu a vorbit niciodată cu Moșteanu și că nu-l cunoaște apare prima dată în PS News.
Record – Preţul gazelor în Europa a scăzut sub pragul de 30 euro Mwh, cel mai mic nivel din mai 2024 şi până acum # PSNews.ro
Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au coborât luni sub pragul de 30 de euro pentru un Megawatt-oră, pentru prima dată în mai mult de un an, influenţate de majorarea importurilor precum şi de discuţiile privind încheierea războiului din Ucraina, transmite Bloomberg. La hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc […] Articolul Record – Preţul gazelor în Europa a scăzut sub pragul de 30 euro Mwh, cel mai mic nivel din mai 2024 şi până acum apare prima dată în PS News.
Câți bani a investit Moscova în alegerile din R. Moldova pentru a avea deputați controlați. Anunțul lui Igor Grosu # PSNews.ro
Președintele legislativului din Republica Moldova și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a participat la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea care se desfășoară la Stockholm. În timpul discursului său, Igor Grosu a vorbit și despre câți bani a investit Kremlinul în alegerile parlamentare din Moldova, desfășurate în luna septembrie a acestui an, cu […] Articolul Câți bani a investit Moscova în alegerile din R. Moldova pentru a avea deputați controlați. Anunțul lui Igor Grosu apare prima dată în PS News.
Proiectele de lege PSD care elimină obligaţia de plată a CASS pentru categorii defavorizate, adoptate tacit de Senat # PSNews.ro
Proiectele de lege PSD care elimină obligaţia de plată a CASS pentru veteranii şi văduvele de război, invalizi, foştii detinuţi politici şi personalul monhal dar şi pentru mamele aflate în concediul de creştere copil, au fost adoptate tacit, luni, de Senat şi merg la Camera Deputaţilor, for decizional, în forma depusă de iniţiatori. Primul proiect […] Articolul Proiectele de lege PSD care elimină obligaţia de plată a CASS pentru categorii defavorizate, adoptate tacit de Senat apare prima dată în PS News.
Gabriela Firea: Ludovic Orban a periclitat obținerea celui de-al doilea mandat de către Nicușor Dan # PSNews.ro
Gabriela Firea susține că demiterea lui Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial a fost necesară pentru a evita tensiuni în coaliția actuală. Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, a comentat luni seară, la emisiunea Ai AFLAT cu Ionuț Cristache, decizia președintelui Nicușor Dan de a-l demite pe Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial. […] Articolul Gabriela Firea: Ludovic Orban a periclitat obținerea celui de-al doilea mandat de către Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
Tehnologii dual-use și cerințe NATO: ICI București anunță un nou centru de securitate cibernetică # PSNews.ro
ICI București a organizat astăzi, 24 noiembrie 2025, la Palatul Parlamentului, în incinta Senatului României, workshop-ul „The defense industry facing Dual-Use Technologies & NATO Requirements”, un eveniment dedicat modului în care industria de apărare răspunde evoluțiilor tehnologice accelerate și cerințelor actuale ale NATO. Discuțiile au vizat atât modul în care tehnologiile emergente pot fi integrate […] Articolul Tehnologii dual-use și cerințe NATO: ICI București anunță un nou centru de securitate cibernetică apare prima dată în PS News.
Lucrările la stația Paris din Magistrala 6 aduc restricții temporare pe DN1, în zona străzii Padina, unde circulația este reconfigurată începând de luni, pentru a permite desfășurarea șantierului. Metrorex a anunțat luni instituirea unor restricții temporare de circulație pe Drumul Național 1, în dreptul intersecției cu Strada Padina. Acestea sunt necesare pentru execuția lucrărilor la […] Articolul Restricții pe DN1 pentru lucrările la magistrala 6 de metrou. Precizările Metrorex apare prima dată în PS News.
Plăţile pentru beneficiile de asistenţă socială aferente lunii octombrie. Anunț de ultimă oră de la ANPIS, finalizate # PSNews.ro
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) anunţă că au fost finalizate plăţile pentru beneficiile de asistenţă socială aferente lunii octombrie. Potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, de ANPIS, în prima jumătate a lunii noiembrie au fost făcute plăţile pentru trei dintre cele mai importante beneficii de asistenţă socială – alocaţia de stat pentru […] Articolul Plăţile pentru beneficiile de asistenţă socială aferente lunii octombrie. Anunț de ultimă oră de la ANPIS, finalizate apare prima dată în PS News.
BNR: Majorarea cotelor de TVA, transferată aproape integral asupra preţurilor de consum la finele trimestrului III # PSNews.ro
Consumul gospodăriilor populaţiei este aşteptat să-şi frâneze creşterea în 2025-2026 în raport cu anul 2024, în timp ce formarea brută de capital fix va redeveni şi va rămâne probabil principalul determinant al avansului economiei, se arată în minuta şedinţei de politică monetară a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din 12 noiembrie 2025. […] Articolul BNR: Majorarea cotelor de TVA, transferată aproape integral asupra preţurilor de consum la finele trimestrului III apare prima dată în PS News.
Poliţia Română avertizează cu privire la valul de înșelăciuni care folosesc AI. Top moduri de operare întâlnite în 2025 # PSNews.ro
Poliţia Română atrage atenţia că videoclipurile false create cu ajutorul inteligenţei artificiale – „deepfake-urile” – şi imaginile generate artificial au devenit instrumentele preferate ale autorilor infracţiunilor din domeniul criminalităţii informatice, fiind promovate masiv pe reţelele de socializare, iar cetăţenii de bună-credinţă sunt induşi în eroare de aceste „capcane”, crezând că văd celebrităţi, experţi financiari sau […] Articolul Poliţia Română avertizează cu privire la valul de înșelăciuni care folosesc AI. Top moduri de operare întâlnite în 2025 apare prima dată în PS News.
O explozie puternică, urmată de un incendiu, s-a produs într-un bloc din localitatea Înșurăței, județul Brăila. Deflagrația a afectat mai multe apartamente, iar la fața locului intervin mai multe echipaje ISU și ambulanțe. Clădirea se află chiar pe marginea DN584, iar deflagrația a afectat mai multe apartamente. Potrivit martorilor, s-a auzit o bubuitură, iar la […] Articolul Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brăila. Flăcări uriașe apare prima dată în PS News.
VIDEO Un vulcan din Etiopia a erupt pentru prima dată în 12.000 de ani. Imagini spectaculoase # PSNews.ro
Un vulcan din regiunea de nord-est a Etiopiei a erupt, duminică, pentru prima dată în 12.000 de ani. Norii de cenușă din vulcan s-au răspândit peste Yemen, Oman, India și nordul Pakistanului. Un vulcan din regiunea de nord-est a Etiopiei a erupt, duminică, pentru prima dată în aproape 12.000 de ani, aruncând în aer coloane […] Articolul VIDEO Un vulcan din Etiopia a erupt pentru prima dată în 12.000 de ani. Imagini spectaculoase apare prima dată în PS News.
