ASCOR sărbătorește 35 de ani

Asociația Studenților Creștin-Orto­docși Români (ASCOR), împreună cu Universitatea Politehnica din București, prin intermediul Centrului de spiritualitate „Sfântul Grigorie Palama”, organizează un concert caritabil de colinde intitulat: „Sub pridvorul cerului. ASCOR 35”, care va avea loc joi, 11 decembrie 2025, de la ora 18:00, în Aula Magna a Politehnicii. Evenimentul marchează 35 de ani de activitate a ASCOR, oferind publicului o seară de sărbătoare, în care frumusețea colindelor tradiționale și a muzicii religioase va îmbrăca sălile uni­versității într-o atmosferă de bucurie și comuniune. Pe scena concertului vor urca: corul Liceului Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi”, dirijat de Cristian Nica; Grupul psaltic „Tronos Junior”, dirijat de psaltul Ioan Balaban; Grupul psaltic „Nectarie Protopsaltul”, condus de părintele diac. Sabin Preda, și corul ASCOR București, sub bagheta dirijorului Petrișor Rudac.

