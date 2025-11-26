Ziua „Z” continuă: 150 de percheziții în dosare de trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori și criminalitate informatică
26 noiembrie 2025
Peste 150 de mandate de percheziție domiciliară și peste 240 mandate de aducere sunt puse în executare miercuri, 26 noiembrie, în cauze ce vizează destructurarea unor grupuri infracționale organizate
O tânără de 20 de ani a murit, după ce mașina condusă de prietena ei a intrat într-un stâlp în București # Adevarul.ro
Un grav accident rutier a avut loc în noaptea de marți spre miercuri în Capitală. O tânără de 20 de ani a murit, iar o alta, de 21 de ani, a fost rănită după ce maşina în care se aflau a izbit un stâlp de iluminat.
S-au disputat primele 9 partide contând pentru etapa a 5-a din faza grupelor.
Tenis de masă: Iulian Chiriță, aproape de medalie la dubu mixt la Mondialele de juniori # Adevarul.ro
Tinerii tricolori performează la competiția de la Cluj.
Ziua „Z” continuă: 150 de percheziții în dosare de trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori și criminalitate informatică # Adevarul.ro
Peste 150 de mandate de percheziție domiciliară și peste 240 mandate de aducere sunt puse în executare miercuri, 26 noiembrie, în cauze ce vizează destructurarea unor grupuri infracționale organizate
Elev bătut de un coleg mai mare, într-o școală din Suceava. Polițiștii au emis ordin de protecție și fac cercetări # Adevarul.ro
Un elev de la o unitate de învăţământ din oraşul Vicovu de Sus, judeţul Suceava, a fost bătut marţi, 25 noiembrie, în timpul unei pauze, de un coleg mai mare. Poliția a demarat o anchetă.
Preşedintele Taiwanului propune creşterea cheltuielilor de apărare cu 40 de miliarde de dolari pentru a proteja țara împotriva unei potenţiale invazii chineze # Adevarul.ro
Lai Ching-te, preşedintele Taiwanului, a anunţat că guvernul său va propune cheltuieli suplimentare pentru apărare în valoare de 40 de miliarde de dolari pe parcursul mai multor ani, în timp ce insula încearcă să se protejeze împotriva unei potenţiale invazii chineze
Nicușor Dan prezintă miercuri Strategia Națională de Apărare pentru perioada 2025-2030: „Să răspundă în mod adecvat noilor amenințări și riscuri de securitate” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan va adresa, miercuri, în cadrul ședinței comune a Camerelor Parlamentului, un mesaj referitor la Strategia Națională de Apărare a României pentru perioada 2025-2030.
Pariul lui Putin pe câștiguri lente, dar inevitabile. Cum se explică încrederea liderului de la Kremlin în succesul militar al Rusiei # Adevarul.ro
Îmbrăcat în uniformă militară, președintele rus Vladimir Putin a vizitat săptămâna trecută un post de comandă militară, unde a primit rapoarte despre progresele strălucite ale Rusiei: comandanții l-au informat că trupele ruse au cucerit orașul ucrainean Kupiansk.
Ce se întâmplă, de fapt, în Donețk, în timp ce Trump și Putin încearcă să împingă Ucraina spre un „acord de pace” # Adevarul.ro
În timp ce Washingtonul și Moscova tatonează ideea unei „înțelegeri rapide” privind războiul, situația de pe linia frontului arată cu totul altfel.
Witkoff se va întâlni cu Putin săptămâna viitoare. Ce sfaturi dădea Kremlinului emisarul american, în urmă cu o lună, pentru ca discuția cu Trump să iasă bine pentru Rusia # Adevarul.ro
Emisarul special american Steve Witkoff urmează să se întâlnească cu Vladimir Putin săptămâna viitoare, la Moscova, Witkoff i-a oferit, din octombrie, câteva sfaturi unui consilier al preşedintelui rus, pentru ca negocierile cu Trump privind Ucraina să iasă bine pentru Kremlin.
Iranul ar putea fi forțat să relocheze aproape 10 milioane de oameni. Unde s-ar putea muta capitala? # Adevarul.ro
Președintele Iranului a avertizat că Teheranul, capitala cu aproximativ 9,7 milioane de locuitori, ar putea fi forțat să se mute din cauza penuriei acute de apă și a suprapopulării.
Povestea fabuloasă a ucraineanului care a fugit de război ca să devină împărat la sumo în Japonia # Adevarul.ro
Danylo Yavhusishyna are doar 21 de ani, dar rivalii se tem de forța lui.
Turiştii străini vor trebui să plătească o suprataxă pentru a vizita parcurile naţionale din SUA. Anunțul făcut de administraţia Trump # Adevarul.ro
Începând cu 2026, turiştii străini care doresc să viziteze parcurile naţionale americane, precum faimoasele Marele Canion şi Yellowstone, vor trebui să plătească o suprataxă importantă, a anunţat marţi, 25 noiembrie, administraţia Trump, explicând că doreşte să acorde „prioritate americanilor”.
Trump nu a înțeles niciodată psihologia distorsionată a lui Putin. Europa trebuie să țină linia pentru Kiev, scrie The Telegraph # Adevarul.ro
Pentru oricine urmărește conflictul încă din 2014, un lucru rămâne clar: ambițiile lui Vladimir Putin pentru „Rusia Mare” nu s-au clătinat. Liniile frontului s-au schimbat după 24 februarie 2022, dar obiectivul strategic – subordonarea completă a Ucrainei – rămâne același.
Paradoxul agriculturii românești: Îi putem hrăni pe alții, dar mâncăm de la ei. Explicațiile unui expert # Adevarul.ro
România deține a cincea cea mai extinsă suprafață agricolă din Uniunea Europeană și se numără printre principalii producători de cereale. Cu toate acestea, pierde semnificativ din valoare pe parcursul circuitului intern.
Black Friday se încheie în România, dar abia începe la nivel global. Ce așteaptă investitorii # Adevarul.ro
În România Black Friday aproape s-a epuizat, la nivel internațional abia începe. Populara sărbătoare a reducerilor marchează începutul simbolic al celei mai profitabile perioade pentru comercianții din întreaga lume, în special pentru platformele online.
Adevăratul „green flag”: Ce caută, de fapt, femeile într-o relație stabilă. De ce vulnerabilitatea asumată e mai puternică decât farmecul # Adevarul.ro
Un studiu publicat în Evolutionary Psychological Science arată că în relațiile de durată, femeile sunt atrase de bărbații care vor să se dezvolte personal și să se înțeleagă pe ei înșiși. Nu vorbim despre discursuri motivaționale sau atitudini superficiale.
Neanderthalienii, vânători de femei și copii? Descoperirile șocante care scot la iveală o realitate cruntă a Europei preistorice # Adevarul.ro
Noile cercetări efectuate pe baza săpăturilor și descoperirilor arheologice dintr-o peșteră din Belgia scot la iveală un secret tulburător al comunităților preistorice. S-a ajuns la concluzia că Omul de Neanderthal, ale cărui gene le poartă mulți oameni actuali vânau femei și copii pentru a-i mânca.
Marile cetăți ale României, reclădite din ruine. Monumentele neglijate în trecut au redevenit emblemele orașelor # Adevarul.ro
Sume impresionante au fost investite în ultimii ani, cu sprijinul Uniunii Europene, în restaurarea a zeci de cetăți medievale din România, dar și a unor fortificații mai mici, embleme ale unor localități istorice din România.
Ucraina a testat cu succes o nouă dronă terestră capabilă de misiuni de luptă autonome # Adevarul.ro
Compania ucraineană „Ukrainian Armor” a anunțat că a testat cu succes sistemul terestru fără pilot Protector. Sistemul are capacitatea de a efectua misiuni de luptă de la distanță, în timp ce operatorii rămân într-o locație sigură în cele mai periculoase sectoare ale frontului.
Noile programe de liceu prind contur: ce se schimbă la Istorie și cum ar trebui să arate manualele viitorului # Adevarul.ro
După aproape 20 de ani de când conținutul nu a mai fost schimbat, liceenii vor studia după programe noi de la anul. Ministerul Educației a lansat în consultare publică noile proiecte. La Istorie, noul conținut propus a fost prezentat de președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop.
Spionaj şi propagandă în favoarea Rusiei în inima Parisului, sub paravanul unei asociaţii umanitare. Trei suspecţi arestaţi şi unul plasat sub control judiciar # Adevarul.ro
Trei persoane au fost arestate la Paris, iar o a patra a fost pusă sub control judiciar, în cadrul unei anchete ample privind spionajul economic și ingerința pro-rusă. Investigația a pornit după descoperirea unor afișe pro-Kremlin lipite pe Arcul de Triumf.
România lui Ceaușescu îi uluia pe occidentali: „Stau la cozi pentru gheare și aripi. Nimeni nu pare să știe unde e restul păsărilor” # Adevarul.ro
Amintit cu nostalgie de unii români, Nicolae Ceaușescu devenise, în anii ’80, un personaj aproape anecdotic pentru presa occidentală, uluită de cultul personalității pe care îl impunea unui popor chinuit de lipsuri și de temeri în fața unui regim opresiv.
26 noiembrie: 85 de ani de la odiosul masacru legionar de la Jilava. 64 de demnitari au fost uciși # Adevarul.ro
Se împlinesc 85 de ani de când un comando de legionari a împuşcat 64 de persoane găsite responsabile de asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu şi altor membri ai mişcării legionare. 26 noiembrie este și data la care, în 1917 s-a încheia armistiţiul dintre România şi Puterile Centrale.
Primarul comunei Livezile, fotografiat în timp ce agresa o angajată, a fost plasat în arest la domiciliu # Adevarul.ro
Primarul comunei Livezile, Traian Simionca, aflat în centrul unui scandal sexual declanșat de apariția unor imagini compromițătoare, a fost plasat în arest la domiciliu.
Va accepta Rusia planul american de pace? Istoric: „Putin crede că înaintează ca în finalul celui de-al Doilea Război Mondial” # Adevarul.ro
Guvernul Ucrainei a „acceptat un acord de pace” intermediat de administrația Trump, spun surse din presa americană. Analistul Cosmina Popa, specializat pe istoria Rusiei, explică de ce Putin va ține cu dinții de varianta maximalistă.
25 noiembrie 2025
Ce urmează pentru Legea pensiilor private, după decizia CCR. Explicațiile unui fost președinte al Curții # Adevarul.ro
Un articolul declarat neconstituțional de către CCR, în Legea care reglementează modul în care beneficiarii pensiilor private își vor putea retrage banii, va duce proiectul înapoi în Parlament, pentru a fi corectat.
Volodimir Zelenski confirmă că e „pregătit să meargă mai departe” cu planul de pace propus de SUA # Adevarul.ro
Volodimir Zelenski le-a transmis aliaților că e „pregătit să meargă mai departe” cu planul american de pace, însă afirmă că documentul conține încă puncte sensibile ce necesită discuții directe cu președintele american Donald Trump.
Ghidul complet al iernii pe pârtie: cele mai bune haine și accesorii pentru întreaga familie ca să vă bucurați de schi și săniuș fără griji # Adevarul.ro
Descoperă ghidul complet al iernii pe pârtie: haine și accesorii pentru schi și săniuș, recomandate pentru confort, căldură și cumpărături rapide online. Alege inteligent și bucură-te de zăpadă fără griji!
Horoscop miercuri, 26 noiembrie. Zodiile pentru care se deschid oportunități pe toate planurile, până la sfârșitul acestei luni # Adevarul.ro
Sfârșitul lunii noiembrie 2025 vine cu o încărcătură astrală aparte. Lorina, astrologul Click! știe care sunt cele trei zodii care intră, de pe 26 noiembrie, într-o perioadă guvernată de posibilități nelimitate pe toate planurile.
Trump a transformat ceremonia de Ziua Recunoștinței în atacuri, ironii și glume acide la adresa adversarilor: „Refuz să vorbesc despre faptul că este un grăsan neîngrijit. Nu menționez asta” # Adevarul.ro
La ceremonia tradițională de grațiere a curcanilor de Ziua Recunoștinței, Donald Trump a transformat evenimentul într-un spectacol politic, presărat cu glume acide, atacuri la adresa adversarilor și remarci provocatoare.
De ce legea pensiilor private a fost declarată neconstituțională: discriminare pe criterii de boală și amenințarea pentru Pilonul 3 # Adevarul.ro
Curtea Constituțională consideră neconstituțional proiectul privind plata în rate a pensiilor private. Analiștii consultați de „Adevărul” explică principalele probleme de neconstituționalitate și propun cum ar putea fi modificat documentul pentru a primi avizul favorabil..
Trump anunță că planul de pace dintre Rusia și Ucraina intră în faza finală a negocierilor. Când se va întâlni personal cu Vladimir Putin și cu Volodimir Zelenski # Adevarul.ro
Donald Trump anunță că planul de pace dintre Rusia și Ucraina ar fi ajuns în faza finală a negocierilor, iar emisarii săi urmează să se întâlnească separat cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski pentru a definitiva ultimele puncte ale acordului.
Ce trebuie să faci dacă ai de vândut un imobil în 2025. Ce ai de plătit și ce acte trebuie să pregătești # Adevarul.ro
Vânzarea unei locuințe în 2025 presupune un dosar cu acte obligatorii, taxe achitate și verificări astfel încât să nu ai multe bătăi de cap. Astfel, tranzacția se poate finaliza rapid dacă ai pregătite documentele necesare și ai achitat taxele și impozitele datorate statului pentru anul în curs.
Tinerii români vor studia un an în SUA în cadrul programului FLEX. Acord istoric între Ministerul Educației și American Councils # Adevarul.ro
Ministerul Educației și Cercetării din România și organizația American Councils for International Education au semnat recent un acord de co-finanțare pentru programul Future Leaders Exchange (FLEX) în anul școlar 2026–2027.
Instituțiile statului, iluminate în portocaliu de Ziua Internaţională pentru eliminarea violenţei asupra femeilor # Adevarul.ro
Administrația Prezidențială a anunțat, marți seară, 25 noiembrie, că se alătură campaniei internaţionale 16 zile de activism împotriva violenţei asupra femeilor (25 noiembrie - 10 decembrie).
Cum arată buletinul de vot pentru alegerile la Primăria Capitalei. Ordinea candidaților # Adevarul.ro
Biroul Electoral Central a publicat cum va arăta buletinul de vot la alegerile locale parțiale din 7 decembrie din Capitală.
Presată de sancțiunile împotriva Lukoil, Rusia anunță extinderea exporturilor de petrol și GNL către Beijing # Adevarul.ro
Rusia își consolidează colaborarea energetică cu China în pofida sancțiunilor occidentale. Vicepremierul Alexander Novak a anunțat la Beijing că Moscova intenționează să majoreze exporturile de petrol și gaze naturale lichefiate (GNL).
General american: România va avea o capacitate letală și mobilă antidrone, de 10 ori mai ieftină decât dronele Shahed # Adevarul.ro
Generalul american Curtis King, comandantul Comandamentului 10 Apărare Antiaeriană și Antirachetă al armatei SUA, a transmis marți că Flancul Estic, inclusiv România, intră direct în centrul programelor americane de apărare antidrone.
Sezonul rece nu vine doar cu temperaturi scăzute, ci și cu o provocare vestimentară pe care nu o putem ignora: cum rămânem elegante, fără să facem compromisuri când vine vorba de confort termic? O jachetă bună nu este doar o piesă practică, ci și o extensie a stilului personal.
Comisarul european pentru economie transmite că situația din România s-a îmbunătățit datorită măsurilor fiscale, spune Bolojan # Adevarul.ro
Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a transmis marţi că, datorită măsurilor fiscale adoptate vara aceasta, situaţia din România s-a îmbunătăţit, iar Comisia nu va propune, deocamdată, suspendarea fondurilor europene, a transmis premierul Ilie Bolojan.
Transportul aerian românesc se află într-o etapă de transformare accelerată, determinată atât de creșterea cererii, cât și de schimbările tehnologice care redefinesc mobilitatea globală.
Șeful Comandamentului 10 Apărare Antiaeriană al armatei SUA: Continuăm să sprijinim apărarea colectivă în cadrul NATO # Adevarul.ro
Oficialii americani au reafirmat angajamentul SUA pentru securitatea Flancului Estic, răspunzând întrebărilor Kiev Post despre rotația trupelor, extinderea sistemului MEROPS și cooperarea NATO în apărarea antidrone.
Un mister vechi de peste 25 de ani a fost elucidat în timpul golirii Lacului Vidraru: „Au cărat-o prin tunelurile dacice/Exportă apa la francezi” # Adevarul.ro
Golirea controlată a Lacului Vidraru a scos la iveală un mister vechi de peste 25 de ani: epava unui vapor turistic dispărut în anii ’90 a ieșit la suprafață. Imaginile spectaculoase au devenit virale.
Grindeanu, mesaj de Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor: „Responsabilitatea noastră este să facem mai mult” # Adevarul.ro
De Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat că violența nu trebuie tolerată niciodată, sub nicio formă.
În fiecare zi indiferent de anotimp la margine de stradă la Frankfurt are loc un ritual mut. Bărbați din România și Moldova cu brațele gata de lucru sar rapid într-un camion care apare ca o promisiune efemeră de câștig.
Ungaria, interesată de gazele din Marea Neagră, deşi Rusia rămâne „un partener strategic”. „Suntem interesaţi să adăugăm România la sursele de aprovizionare” # Adevarul.ro
Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat la București că Ungaria este interesată să importe gaze din zăcământul Neptun Deep dacă România decide să exporte.
Fostul președinte al Braziliei și-a epuizat toate căile de atac. Bolsonaro, pe care Trump îl dorea scos din pușcărie, va ispăși 27 de ani de închisoare # Adevarul.ro
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, a epuizat toate recursurile posibile împotriva pedepsei sale de 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, potrivit unui document publicat marţi de Curtea Supremă a ţării.
NATO grăbește instalarea sistemului antidrone în Delta Dunării. Generalul american Donahue: „Foarte curând îl veți vedea” # Adevarul.ro
Generalul american Christopher Donahue, șeful forțelor terestre NATO, a declarat marți, 25 noiembrie, că sistemul antidronă cu care Alianța intenționează să protejeze România de dronele rusești va fi operaționalizat în scurt timp în Delta Dunării.
Sutele de victime împușcate, într-un haos total, de militari, în decembrie 1989, au fost rezultatul lipsei unei strategii de apărare a țării perfect legiferate, ordonate și regularizate, astfel încât asemenea improvizații devastatoare să nu poată avea loc, spune expertul Hari Bucur-Marcu.
