09:40

De-abia gâfâind, un „veteran Z” își desființează toți comandanții chiar de lângă camarazii săi lichidați pe frontul din direcția Pokrovsk, camarazi pe care a apucat să-i care într-o clădire. Erau peste 20 de „denazificatori” ruși. După asalturile eșuate, a mai rămas doar el. Provine din Irkuțk și spune că n-a reușit să contacteze niciun confrate […] Articolul VIDEO. „Nu veniți să luptați în Ucraina! Ticăloșii din comandament au uitat de noi”. Un „veteran Z” își desființează comandanții chiar de lângă camarazii săi lichidați în Pokrovsk apare prima dată în Ziariștii.