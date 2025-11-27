Cum să iei în mod responsabil suplimente și pastile de somn
Ziaristii, 27 noiembrie 2025 17:50
În momentul în care decizi să folosești pastile de somn, este crucial să abordezi această decizie cu responsabilitate și înțelegere a modului corect de utilizare. Utilizarea sigură și eficientă a pastilelor de somn poate fi cheia pentru a obține un somn odihnitor și benefic pentru sănătatea ta. Iată câteva sfaturi importante pentru utilizarea responsabilă a […] Articolul Cum să iei în mod responsabil suplimente și pastile de somn apare prima dată în Ziariștii.
• • •
Alte ştiri de Ziaristii
Acum 30 minute
17:50
În momentul în care decizi să folosești pastile de somn, este crucial să abordezi această decizie cu responsabilitate și înțelegere a modului corect de utilizare. Utilizarea sigură și eficientă a pastilelor de somn poate fi cheia pentru a obține un somn odihnitor și benefic pentru sănătatea ta. Iată câteva sfaturi importante pentru utilizarea responsabilă a […] Articolul Cum să iei în mod responsabil suplimente și pastile de somn apare prima dată în Ziariștii.
Acum 12 ore
09:10
Să privim un pic altfel câteva cuvinte din Dicțonarul Explicativ al Limbii Române (DEX). Tristeţea – O fată ce-şi înăbuşă plânsul în sine şi care se bucură numai atunci când în inimă plouă cu fluturi. Se simte în largul ei doar când stă singură printre scaieţi, ca macul. Dezamăgirea – O rază de lumină ce […] Articolul Un DEX altfel apare prima dată în Ziariștii.
08:20
Articol publicat de regretatul scriitor basarabean Nicolae Dabija (1948–2021) pe 11 decembrie 2003. Salvaţi Basarabia! Salutul meu ar putea fi rezumat la această singură frază. Dar ar mai fi câteva. După avaria de la Cernobâl, în zonă au fost atestaţi şerpi cu două cozi şi belaruşi care vorbesc, gândesc şi simt ruseşte. Pornind de aici, […] Articolul Salvați Basarabia! apare prima dată în Ziariștii.
Acum 24 ore
22:20
Etapa a 5-a din grupa de Europa League duce FCSB în Serbia, pe celebra „Maracana din Belgrad” (stadionul „Rajko Mitici”), pentru o confruntare de totul sau nimic privind viitorul european al acestui sezon. Pe locul 31 în clasament, cu trei înfrângeri consecutive în UEL, campioana României are nevoie de un rezultat pozitiv în capitala Serbiei […] Articolul FCSB, pe plus cu echipele din fosta Iugoslavie. Cade reduta „Maracana”? apare prima dată în Ziariștii.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:30
Diversificarea este una dintre cele mai importante etape în dezvoltarea unui copil. După luni în care hrănirea a fost simplificată prin alăptare sau formulă, părinții intră într-o lume nouă: prima linguriță, primul piure, prima masă la masă. Pentru ca această tranziție să fie cât mai ușoară, sigură și plăcută, amenajarea unui colț de diversificare organizat […] Articolul Ce conține un colț de diversificare bine organizat apare prima dată în Ziariștii.
21:10
Cât costă încălzirea unei case cu o centrală pe peleți în 2025. Analiză pe baza datelor publicate de Dolinex # Ziaristii
Costurile cu încălzirea locuințelor vor continua să fie un subiect sensibil în 2025, în special în contextul creșterilor repetate ale prețurilor la energie și combustibili. În acest peisaj, tot mai mulți proprietari de case se orientează către centralele pe peleți, considerate o soluție modernă și relativ predictibilă. Pentru a afla cât costă în realitate încălzirea […] Articolul Cât costă încălzirea unei case cu o centrală pe peleți în 2025. Analiză pe baza datelor publicate de Dolinex apare prima dată în Ziariștii.
21:00
Ochii noștri merită atenție specială. Într-o lume în care tehnologia și estetica merg mână în mână, alegerea corectă a lentilelor sau a ochelarilor nu ar trebui să fie niciodată lăsată la întâmplare. Tocmai de aceea, lansarea primelor saloane optice KODANO în România – la Buzău și Kodano in Târgu Mureș – vine să sublinieze un adevăr […] Articolul (P) De ce sfatul profesional optic este indispensabil pentru o vedere perfectă? apare prima dată în Ziariștii.
20:20
După preluarea puterii de la București de către pro-sovieticii români, sub directa supraveghere a comisarilor trimiși de Stalin, Păstorel a scris o epigramă dedicată nașului său de botez, Mihail Sadoveanu, devenit atunci unul dintre vectorii puterii sovietice de la noi: „Sadoveanu, filo-rus, / Stă cu curul la apus / Ca s-arate-apusului / Care-i faţa rusului„. […] Articolul Fața occidentală a putinismului apare prima dată în Ziariștii.
14:10
Planul de capitulare a Ucrainei impus de administrația Trump e integral o ticăloșie. Rusia primește mai mult decât a ocupat militar pe teren în aproape 4 ani de eforturi, e premiată și primită înapoi în civilizație (G8, zero sancțiuni). Cu alte cuvinte, e încurajată să mai invadeze și alte țări, sau din nou Ucraina, și […] Articolul Planul de pace american nu era nici plan, nici de pace, nici american! apare prima dată în Ziariștii.
13:50
Am primit pe surse adevăratul plan în 10 puncte al lui Trump și Putin. 1. Ucraina nu va adera la NATO și la UE, ci la Federația Rusă. 2. Regimul nazist-soroșist-reptilian al lui Zelenski va fi denazificat-desoroșizat-dereptilizat prin metodele consacrate de tov. Stalin. 3. Ucraina va plăti despăgubiri Statelor Unite fiindcă nu a zis „mulțumesc” […] Articolul Slugi mai abjecte nu există! apare prima dată în Ziariștii.
13:10
Cea mai penibilă prevedere din „planul de pace” e aia că Ucraina trebuie să-și limiteze armata. Adică piticul atomic Putin se chinuie de patru ani să bată armata aia, pierde un milion de ruși (1.000.000) în război și apoi piticul cere la masa verde reducerea acelei armate. Cum ar fi, să speri că-i rupi tibia […] Articolul Agenții și retarzii apare prima dată în Ziariștii.
10:10
VIDEO. Un colonel rus și-a luat soldații de pe front și i-a dus să-i construiască vila, tocmai în Tatarstan, la 1.600 de kilometri de zona luptelor din Ucraina # Ziaristii
„Eroii Z” dintr-o unitate militară rusă care luptă în Ucraina au fost trimiși de comandantul regimentului lor într-un sat din Republica Tatarstan, pentru a-i construi o casă. „Operațiunea specială” imobiliară are loc într-o regiune situată între Moscova și Munții Urali, departe de linia frontului. Un colonel din armata rusă și-a luat soldații din Ucraina și […] Articolul VIDEO. Un colonel rus și-a luat soldații de pe front și i-a dus să-i construiască vila, tocmai în Tatarstan, la 1.600 de kilometri de zona luptelor din Ucraina apare prima dată în Ziariștii.
08:50
Prin rate fără dobândă, proprietarii de vehicule pot distribui costul asigurării pe mai multe luni, cu zero costuri suplimentare. Aceasta înseamnă că o poliță RCA de 1.000 de lei devine o plată lunară de doar 50-85 de lei, în funcție de termenul ales. Românii se confruntă cu o realitate dureroasă: asigurările auto s-au scumpit masiv în […] Articolul (P) RCA în rate fără dobândă: cum obții asigurarea auto cu plăți mici lunare apare prima dată în Ziariștii.
08:40
Mașinile de spălat rufe devin mai costisitoare: cum scumpesc facturile la electricitate și cum poți alege un aparat eficient # Ziaristii
Românii simt tot mai mult presiunea creșterii prețurilor la energie electrică, iar mașina de spălat – unul dintre electrocasnicele indispensabile din orice gospodărie – se numără printre principalii „vinovați” pentru facturi umflate. După expirarea plafonării prețurilor la energie din 1 iulie 2025, costurile au explodat, iar calculele arată că un simplu ciclu de spălare poate […] Articolul Mașinile de spălat rufe devin mai costisitoare: cum scumpesc facturile la electricitate și cum poți alege un aparat eficient apare prima dată în Ziariștii.
23 noiembrie 2025
20:40
Lista finală: cei 17 candidați de pe buletinul de vot la Primăria Capitalei. Doar 4 au șanse să câștige. E posibil să mai existe cel puțin o retragere „strategică” # Ziaristii
Cu două săptămâni înaintea alegerilor locale parțiale din 7 decembrie, lista candidaților pentru Primăria Capitalei conține 17 nume. Doar 4 candidați au șanse reale de a-i succeda în funcție lui Nicușor Dan: Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD) și Anca Alexandrescu (AUR + alte câteva partidulețe „suveraniste”). Biroul Electopral Central (BEC) a […] Articolul Lista finală: cei 17 candidați de pe buletinul de vot la Primăria Capitalei. Doar 4 au șanse să câștige. E posibil să mai existe cel puțin o retragere „strategică” apare prima dată în Ziariștii.
06:50
#1 – Magistrații: Noi nu avem voie să ne facem firme, nu avem voie să intrăm în politică. Astfel că cerem pensii speciale. De fapt: Magistrații au voie să participe la orice fond privat de pensii, fond privat de investiții, pot participa la o schemă de asigurări de viață, pot investi pe bursă, pot investi […] Articolul #Magistrații apare prima dată în Ziariștii.
22 noiembrie 2025
20:30
Comisarul Berbeceanu era şef la poliția care se bătea cu crima organizată. A fost arestat de către un procuror pentru că deranja nişte mafioți. Vinerea trecută, pe 14, Berbeceanu a câştigat daune de 200.000 de euro. Le vei plăti tu din buzunar! CSM este instituția statului român aleasă de procurori şi judecători. CSM nu are […] Articolul 200.000 pentru Berbeceanu apare prima dată în Ziariștii.
13:00
Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR: 30 de ani de Bursă – trecut, prezent și viitor al pieței de capital # Ziaristii
Declarația lui Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR, în cadrul evenimentului „30 de ani de Bursă – trecut, prezent și viitor al pieței de capital”, organizat miercuri, 19 noiembrie, de Bursa de Valori București Ne reunește astăzi un moment cu semnificație specială: aniversarea a 30 de ani de existență a BVB în forma sa modernă, ca […] Articolul Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR: 30 de ani de Bursă – trecut, prezent și viitor al pieței de capital apare prima dată în Ziariștii.
12:20
IÎn contextul actual, tot mai mulți cetățeni și antreprenori se confruntă cu situații complexe legate de executări silite, popriri sau recuperări de creanțe. Legislația română oferă instrumente clare de apărare, însă acestea necesită o interpretare și aplicare corectă. Aici intervine rolul esențial al unui avocat executări silite, care poate analiza situația, identifica neregulile și iniția […] Articolul Avocat executări silite – soluții juridice pentru protejarea drepturilor tale apare prima dată în Ziariștii.
11:50
Dacă te confrunți des cu strănut, mâncărime sau tuse fără o cauză clară, e normal să-ți pui întrebări despre sănătatea ta sau a celor dragi. Alergiile apar frecvent în rândul copiilor și adulților și pot crea neplăceri pe termen lung dacă nu sunt recunoscute la timp. Acest articol explică pe scurt ce înseamnă o alergie, […] Articolul Cele mai comune tipuri de alergii și cum le recunoști apare prima dată în Ziariștii.
10:20
În doua campanii electorale, AUR a pierdut 10 milioane de euro, adică valoarea întregii subvenții pe anul 2025, bani care n-au fost decontați de AEP. Cei mai mulți s-au dus la televiziunea Realitatea – că popor, suveraniști, de-astea, dar duamna Anca e pe bani. Mulți! Investigație Snoop.ro: „Pentru cele două tururi de scrutin, Realitatea Plus […] Articolul Duamna Anca și-un cățel în lesă apare prima dată în Ziariștii.
09:40
Superliga e „back in business” după pauza echipei naționale. Se anunță o etapă a 17-a condimentată de derby-ul vișiniu dintre CFR Cluj și Rapid, de debutul lui Filipe Coelho pe banca Universității Craiova (în deplasarea de la Mioveni, cu FC Argeș) și de încercarea celor de la FCSB de a se apropia de locurile fruntașe […] Articolul Coelho, Grozav și Pancu, în prim-plan! Super-cote pentru etapa a 17-a a Superligii apare prima dată în Ziariștii.
07:00
Darryl Nirenberg, viitorul ambasador al SUA la București, a ținut un scurt discurs, extrem de bun, referitor la România, în fața Senatului american, cu ocazia confirmării sale în funcție. El a subliniat că „România este un aliat-cheie al NATO” și că „relația noastră cu România nu a fost niciodată mai importantă”. Iată discursul lui Darryl […] Articolul Ambasadorul apare prima dată în Ziariștii.
21 noiembrie 2025
22:50
Nehalita de Alexandreasca: 450.000 de euro de la AUR pentru o emisiune cu Simion! „O televiziune privată are dreptul să-și pună ce tarife dorește”, spune propagandista putinistă # Ziaristii
O dezvăluire făcută de site-ul de investigații Snoop arată dezmățul făcut de AUR cu banii publici, primiți ca subvenție de partid, dar și lăcomia infernală a propagandistei putiniste Anca Alexandrescu, devenită între timp candidată susținută de AUR la Primăria Capitalei. Site-ul de investigații Snoop a dezvăluit că Autoritatea Electorală Permanntă (AEP) a făcut plângere penală […] Articolul Nehalita de Alexandreasca: 450.000 de euro de la AUR pentru o emisiune cu Simion! „O televiziune privată are dreptul să-și pună ce tarife dorește”, spune propagandista putinistă apare prima dată în Ziariștii.
12:20
Turneele zilnice și săptămânale au devenit una dintre cele mai populare forme de competiție în cazinourile online moderne. Ele oferă jucătorilor ocazia de a se întrece între ei, de a acumula puncte și de a urca într-un clasament pentru premii speciale. În continuare, vei descoperi mecanismele de funcționare ale acestor turnee și modul în care […] Articolul (P) Cum funcționează turneele zilnice și săptămânale în cazinourile online apare prima dată în Ziariștii.
12:10
Nu are sens să implicăm bani publici în ceva ce poate fi gestionat fără bani publici. Nu are sens să creștem proprietatea statului, ci s-o micșorăm. „De fiecare dată când apar informații pe surse cum că s-a ajuns la o soluție în coaliție pe un pachet de măsuri de reducere a cheltuielilor publice sau, chiar […] Articolul Mesajul schizofrenic al PSD apare prima dată în Ziariștii.
11:40
Procedurile cu acid hialuronic au devenit unele dintre cele mai populare soluții de estetică facială, fiind apreciate pentru naturalețea rezultatului și lipsa recuperării. Tot mai multe femei aleg această opțiune minim invazivă pentru corectarea ridurilor, volumizarea buzelor sau redefinirea conturului feței. Cu toate acestea, înainte de injectarea cu acid hialuronic, există câteva aspecte esențiale care-ți […] Articolul 5 lucruri pe care trebuie să le știi înainte de injectarea cu acid hialuronic apare prima dată în Ziariștii.
11:30
Acum vreo trei ani am ascultat un podcast stupefiant în care un diplomat român, fost ambasador în China, a făcut timp de vreo două ore și jumătate o odă literalmente deșănțată la adresa regimului comunist de la Beijing. Omul n-a suflat o vorbă despre teroarea și exterminarea uigurilor, despre tragedia poporului tibetan căruia i se […] Articolul Pericolul China apare prima dată în Ziariștii.
20 noiembrie 2025
15:40
Barajul pentru Mondiale: s-a terminat norocul! Jucăm doar în deplasare: cu Turcia în semifinale, cu Slovacia sau Kosovo în posibila finală # Ziaristii
Sorții au decis: România va întâlni Turcia și, posibil, Slovacia sau Kosovo în încercarea de a ajunge, totuși, la Campionatul Mondial de fotbal, ediția numărul 23, care se va desfășura în vara anului viitor. Tot sorții au decis că, dacă ne vom califica în finala play-off-ului, vom juca tot în deplasare. Formidabilul noroc al României […] Articolul Barajul pentru Mondiale: s-a terminat norocul! Jucăm doar în deplasare: cu Turcia în semifinale, cu Slovacia sau Kosovo în posibila finală apare prima dată în Ziariștii.
13:30
(P) Băuturi tari pentru caractere puternice. Iată cum alegerile îți reflectă personalitatea! # Ziaristii
Există oameni care-și dezvăluie personalitatea abia după ce-i cunoști bine, iar alții o lasă să se citească direct în preferințele lor, inclusiv atunci când vine vorba despre consumul de băuturi alcoolice. Fiecare alegere spune ceva, chiar dacă nu-ți dai seama pe moment: modul în care ridici un pahar; tipul de aromă care te atrage; ritualul […] Articolul (P) Băuturi tari pentru caractere puternice. Iată cum alegerile îți reflectă personalitatea! apare prima dată în Ziariștii.
13:00
Margareta este una dintre acele flori de toamnă cu o putere rară de a se adapta anotimpurilor, nu degeaba fiind considerată o floare ”de suflet”. Nu pentru că ar fi cea mai spectaculoasă, ci pentru că simbolizează echilibrul, iar în spatele delicateții vizuale se ascunde o forță impresionantă, o adaptabilitate care i-a permis să devină […] Articolul Margareta, floarea de toamnă ce-ți încântă privirile în grădina casei apare prima dată în Ziariștii.
12:30
URȘI HABITUAȚI – Fundamentarea necesității unei definiții oficiale și a cadrului tehnic de intervenție și reglementare # Ziaristii
Specia vizată: Ursul brun – Ursus arctos arctos Obiectiv: Oferirea unui suport științific și tehnic în vederea definirii oficiale pentru categoria ”urșilor habituați”, ca fundament pentru elaborarea viitoarelor reglementări legale și a politicilor de management faunistic. 1. Cadrul general Specia urs brun ( Ursus arctos arctos) ocupă o poziție-cheie în ecosistemele montane, deluroase și depresionare […] Articolul URȘI HABITUAȚI – Fundamentarea necesității unei definiții oficiale și a cadrului tehnic de intervenție și reglementare apare prima dată în Ziariștii.
19 noiembrie 2025
16:00
A murit Flavia Groşan. A fost ucisă de popriile conspirații anti-medicale, după ce i-a împins în groapă și pe alții # Ziaristii
Flavia Groșan, medic pneumolog bântuit de teorii conspiraționiste, anti-medicale, a murit miercuri la Spitalul Județean din Oradea, la vârsta de 59 de ani. Ea și-a câștigat o sinistră celebritate prin sfidarea științei medicale în pandemia de Covid-19. A fost anchetată de Colegiul Medicilor pentru postări cu informații „false” și „periculoase”. Și-a tratat empiric inclusiv propriile […] Articolul A murit Flavia Groşan. A fost ucisă de popriile conspirații anti-medicale, după ce i-a împins în groapă și pe alții apare prima dată în Ziariștii.
14:20
Rocadă Turturică – Săftoiu la conducerea TVR. Monica Ghiurco defilează cu AUR, după ce milita pentru scoaterea corupților din pușcărie! # Ziaristii
După patru ani, Dan Turturică va ceda funcția de Președinte – Director General al Televiziunii Române (TVR). Cea care-i va lua locul este fosta jurnalistă Adriana Săftoiu, care a făcut și carieră politică, în Parlament (deputată) și la Președinție (consiliera lui Traian Băsescu). Plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului a votat, marţi, noile […] Articolul Rocadă Turturică – Săftoiu la conducerea TVR. Monica Ghiurco defilează cu AUR, după ce milita pentru scoaterea corupților din pușcărie! apare prima dată în Ziariștii.
11:30
VIDEO. 30 de ruși au încercat să se infiltreze în Ucraina printr-o conductă de gaze. Doar unul a rămas viu # Ziaristii
Un comando rusesc a mers 25 de kilometri printr-o conductă de gaze pentru a ajunge în Ucraina. Înaintau câte doi într-un cărucior. Din 30 de invadatori, unul singur a supraviețuit. Singurul invadator care a supraviețuit în operațiunea „Conducta 2” povestește, din captivitatea ucraineană, cum camarazii săi au fost așteptați la ieșire de trupele lui Zelenski […] Articolul VIDEO. 30 de ruși au încercat să se infiltreze în Ucraina printr-o conductă de gaze. Doar unul a rămas viu apare prima dată în Ziariștii.
03:10
Scrisoare către doi președinți Domnului Nicușor Dan, președintele României Doamnei Maia Sandu președintele Republicii Moldova Excelențele Voastre, Românii de pe ambele maluri ale Prutului sunt îndurerați de vestea tristă că eroul Ilie Ilașcu a trecut la cele veșnice. Oricât de grele ar fi timpurile pe care le traversează R. Moldova și România, se știe că […] Articolul La moartea lui Ilașcu apare prima dată în Ziariștii.
18 noiembrie 2025
19:50
România termină campania de calificare la CM 2026 cu un meci de palmares contra micuțului San Marino, marți, de la ora 21.45. Cum partida nu poate influența poziția finală a niciunei echipe din Grupa H, se pune doar problema scorului și a modului în care echipa antrenată de Mircea Lucescu va reacționa după dezamăgirea suferită […] Articolul Ploaie de goluri cu cea mai slabă defensivă din preliminarii? Ce spun cotele Superbet apare prima dată în Ziariștii.
14:00
Ludovic Orban a fost dat afară de Nicușor Dan la exact un an de când l-a ajutat decisiv pe acesta! Consilierul prezidențial plătește pentru „ranga” băgată în campania lui Cătălin Drulă # Ziaristii
La aproape o lună și jumătate de la numirea în funcția de consilier prezidențial pentru politică internă, Ludovic Orban a fost demis de Nicușor Dan. Fostul prim-ministru și președinte al PNL plătește pentru daunele aduse candidatului USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, prin „săgețile” lansate la Antena 3. Nu e exclus să fi contat și […] Articolul Ludovic Orban a fost dat afară de Nicușor Dan la exact un an de când l-a ajutat decisiv pe acesta! Consilierul prezidențial plătește pentru „ranga” băgată în campania lui Cătălin Drulă apare prima dată în Ziariștii.
11:30
SUA se reînarmează. Hegseth: „Trăim vremurile anului 1939” / „Este o chestiune de viață și de moarte” / „Un moment de urgență absolută” / „Să reconstruim arsenalul libertății noastre” # Ziaristii
Într-un discurs ținut la National War College pe 7 noiembrie, Pete Hegseth, secretarul nou-numitului Departament de Război al SUA, anunță trecerea Pentagonului și a industriei americane de armament în format de război. În viziunea acestuia, Statele Unite se află în preziua unui șoc militar masiv și face apel la industria de armament americană să producă […] Articolul SUA se reînarmează. Hegseth: „Trăim vremurile anului 1939” / „Este o chestiune de viață și de moarte” / „Un moment de urgență absolută” / „Să reconstruim arsenalul libertății noastre” apare prima dată în Ziariștii.
07:00
Germania și Olanda întăresc „legiunea europeană” pentru World Cup 2026. Cele 34 de echipe calificate (din 48). Cei 4+2 posibili adversari ai României # Ziaristii
Primele 7 bilete europene pentru Campionatul Mondial de fotbal din 2026 au fost acordate deja: Anglia, Franța, Croația, Norvegia, Portugalia, Germania și Olanda s-au calificat matematic. Pentru Spania, Belgia și Elveția mai e de bifat o simplă formalitate, iar Austria – Bosnia și Scoția – Danemarca vor fi două „finale” în registrul „care pe care”. […] Articolul Germania și Olanda întăresc „legiunea europeană” pentru World Cup 2026. Cele 34 de echipe calificate (din 48). Cei 4+2 posibili adversari ai României apare prima dată în Ziariștii.
04:10
Textul jurnalistului Vitalie Cojocari, apărut recent în “Cronica lui Vitalie”, la RFI România și pe Ziaristii.com, a generat mai multe comentarii pe marginea unui subiect tot mai fierbinte – relațiile actuale dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului. Există suficiente argumente că din decembrie 1989 și până în prezent, rețelele vechi și mai noi […] Articolul România este țara tuturor românilor apare prima dată în Ziariștii.
02:00
World Cup story: Eroul irlandez și tragedia maghiară / Italia – Norvegia 1-7! / Cristiano Ronaldo – 6 Mondiale și 6 Europene / Cu cine putem juca la baraj # Ziaristii
Seara de duminică a avut câteva povești fabuloase, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. S-au încheiat 4 grupe din cele 12. O adevărată tragedie fotbalistică a avut loc la Budapesta: Ungaria a fost eliminată în ultima secundă, ratând pentru a 10-a oară consecutiv prezența la Mondiale! Ungaria a fost o mare putere a fotbalului: a […] Articolul World Cup story: Eroul irlandez și tragedia maghiară / Italia – Norvegia 1-7! / Cristiano Ronaldo – 6 Mondiale și 6 Europene / Cu cine putem juca la baraj apare prima dată în Ziariștii.
17 noiembrie 2025
14:40
Fotbalul unește oameni și totodată ne oferă motive de bucurie și de mândrie. Acesta este motivul pentru care orice meci jucat de naționala României adună o mulțime de suporteri pe stadioane și în fața televizoarelor. Atunci când naționala României joacă, uităm de rivalitățile în ceea ce privește echipele de club, iar toți iubitorii de fotbal […] Articolul Cele mai frumoase meciuri jucate de naționala României apare prima dată în Ziariștii.
14:10
În Tormania, în anul de grație 20…, gunoierii au prins de știre că există o categorie de oameni care muncesc până la 50 de ani pe salarii de zece ori cât ale lor și apoi primesc zeci de ani o pensie egală cu salariul, sau chiar mai mare. Așa că gunoierii au intrat în grevă, […] Articolul Dreptate în Tormania apare prima dată în Ziariștii.
13:40
Găsirea unei soluții rapide pentru cheltuieli neprevăzute te poate scoate din impas. AXI Card oferă un mod simplu și accesibil prin care poți folosi o limită de credit pentru cumpărături sau retrageri. Mulți aleg această opțiune ca alternativă la creditele clasice. În acest articol vei afla pe scurt ce înseamnă AXI Card, cum îl folosești, […] Articolul (P) Ce este AXI Card și cum funcționează? Tot ce trebuie să știi înainte să aplici apare prima dată în Ziariștii.
13:20
(P) Eleganță discretă sau statement îndrăzneț? Cum porți haine de blană naturală damă în funcție de stilul tău # Ziaristii
Ți s-a întâmplat să vezi o femeie într-o haină de blană și să te întrebi dacă tu ai putea purta așa ceva fără să pari „prea mult”? Când vorbim despre haine de blană naturală damă, nu vorbim doar despre căldură, ci despre atitudine, despre felul în care intri într-o încăpere și știi că toți au […] Articolul (P) Eleganță discretă sau statement îndrăzneț? Cum porți haine de blană naturală damă în funcție de stilul tău apare prima dată în Ziariștii.
12:50
Ieri a început perioada aia în care putem pretinde că suntem creștini ortodocși doar pentru că îndesăm în noi cartofi și fasole. Postul Crăciunului ne oferă o acoperire perfectă. Ajunge să zbieri că nu mai mănânci cartofii pentru că s-au atins de carne și gata, lumea te pune în icoană. Ești creștin, bre! Într-o mână […] Articolul Fasole și înjurături apare prima dată în Ziariștii.
10:50
Pensiile speciale totale au crescut de la 6,3 miliarde de lei în 2016 la 17 miliarde în 2024 (aproximativ 1% din PIB). O creștere de 170%, mult peste inflație. Știți de ce? Pentru că pensiile speciale nu depind de punctul de pensie, ci se indexează și cu inflația și cu creșterile salariale din sectorul din […] Articolul Explozia pensiilor speciale apare prima dată în Ziariștii.
09:40
VIDEO. „Nu veniți să luptați în Ucraina! Ticăloșii din comandament au uitat de noi”. Un „veteran Z” își desființează comandanții chiar de lângă camarazii săi lichidați în Pokrovsk # Ziaristii
De-abia gâfâind, un „veteran Z” își desființează toți comandanții chiar de lângă camarazii săi lichidați pe frontul din direcția Pokrovsk, camarazi pe care a apucat să-i care într-o clădire. Erau peste 20 de „denazificatori” ruși. După asalturile eșuate, a mai rămas doar el. Provine din Irkuțk și spune că n-a reușit să contacteze niciun confrate […] Articolul VIDEO. „Nu veniți să luptați în Ucraina! Ticăloșii din comandament au uitat de noi”. Un „veteran Z” își desființează comandanții chiar de lângă camarazii săi lichidați în Pokrovsk apare prima dată în Ziariștii.
16 noiembrie 2025
16:50
Bosnia – România 3-1: Lucescu a distrus „Naționala de suflet”! Falimentul experimentului „selecționer la 80 de ani”. Care e soluția pentru barajul din martie 2026 # Ziaristii
Naționala de fotbal a Românei s-a dezintegrat în repriza a doua a partidei de la Zenica: 1-3 cu Bosnia, după 1-0 la pauză. N-a fost pierdut doar un meci, a fost distrusă coeziunea unei generații. Mircea Luceascu a demonstrat că vârsta nu poate fi învinsă: la 80 de ani nu mai poți fi un selecționer […] Articolul Bosnia – România 3-1: Lucescu a distrus „Naționala de suflet”! Falimentul experimentului „selecționer la 80 de ani”. Care e soluția pentru barajul din martie 2026 apare prima dată în Ziariștii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.