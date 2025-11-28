„Moștenitorii” lui Daniel Băluță şi Ciprian Ciucu. Pe cine ar lasă interimar la sector, dacă ar câştigă cursa pentru Primăria Capitalei

Printre candidaţii înscrişi în cursa pentru fotoliul de primar al Capitalei se numără şi doi edili de sector: Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL). Potrivit legii, dacă vreunul dintre ei va câștiga alegerile din 7 decembrie, atribuțiile lor actuale vor fi preluate de un primar interimar până la organizarea unui nou scrutin, așa cum […] The post „Moștenitorii” lui Daniel Băluță şi Ciprian Ciucu. Pe cine ar lasă interimar la sector, dacă ar câştigă cursa pentru Primăria Capitalei appeared first on Buletin de București.

