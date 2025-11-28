Transportul public va fi modificat la Arcul de Triumf, de Ziua Națională
Buletin de București, 28 noiembrie 2025 05:10
Ziua Nationala va modifica circulația transportului public, în zona Arcului de Triumf. Se vor devia unele linii de transport public în zona Șos. Kiseleff – Bd. Regele Mihai I – Piața Arcul de Triumf. Pentru repetiții și paradă, dar și pentru executarea lucrărilor de amplasare a sistemului de sonorizare și a tribunei oficiale, traficul rutier
• • •
Acum o oră
05:10
05:10
„Moștenitorii” lui Daniel Băluță şi Ciprian Ciucu. Pe cine ar lasă interimar la sector, dacă ar câştigă cursa pentru Primăria Capitalei # Buletin de București
Printre candidaţii înscrişi în cursa pentru fotoliul de primar al Capitalei se numără şi doi edili de sector: Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL). Potrivit legii, dacă vreunul dintre ei va câștiga alegerile din 7 decembrie, atribuțiile lor actuale vor fi preluate de un primar interimar până la organizarea unui nou scrutin, așa cum
Acum 8 ore
22:00
Deschiderea târgului de Crăciun din Piața Alba Iulia a fost amânată. Când se deschide „Winter Wonderland” # Buletin de București
Târgul de Crăciun „Winter Wonderland", organizat în Piața Alba Iulia de Primăria Sectorului 3, ar fi trebui să de deschidă joi, 27 noiembrie, însă deschiderea a fost amânată cu o zi, din cauza vremii nefavorabile. Astfel, târgul îşi va deschide porţile de vineri, 28 noiembrie, de la ora 15:00, indiferent de condiţiile meteo, se precizează
Acum 12 ore
18:30
Artificiile și petardele, interzise în București, inclusiv la evenimentele private. Este propusă o singură excepție # Buletin de București
Artificiile și petardele ar urma să fie interzise în Capitală, inclusiv în cadrul evenimentelor și festivităților publice și private, potrivit unui proiect de hotărâre aflat în dezbatere publică. Inițiativa are drept scop protejarea animalelor de zgomotul puternic, reducerea poluării și a accidentelor cauzate de articolele pirotehnice, cu precădere în preajma sărbătorilor de iarnă. Artificiile și
17:20
Forța Dreptei îl susține pe Ciprian Ciucu, în alegerile pentru Primăria Capitalei # Buletin de București
Ciprian Ciucu, candidatul PNL, în cursă pentru Primăria Capitalei este susținut de Forța Dreptei. Anunțul a fost făcut astăzi de președintele formațiunii Ludovic Orban. Liderul partidului Forța Dreptei a declarat, într-o conferință de presă că Ciprian Ciucu „este singurul candidat din bazinul de centru-dreapta care are șansa să câștiga Primăria Capitalei. Am convingerea că va
Acum 24 ore
16:20
Fostul primar general Sorin Oprescu, condamnat pentru corupție, rămâne în Grecia. Curtea de Apel din Salonic a respins extrădarea # Buletin de București
Curtea de Apel din Salonic a decis joi să respingă cererea de extrădare a fostului primar general Sorin Oprescu, scrie Libertatea. Decizia vine la trei ani după ce a fugit în Grecia, fiind condamnat definitiv, în lipsă, la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție. Fostul edil ar fi lipsit de la pronunțare,
15:10
Proiecte de 1,7 miliarde euro, votate de Consiliul General pe „repede-înainte”. Vor fi cumpărate 79 de tramvaie și 100 de troleibuze articulate # Buletin de București
Trei proiecte importante au fost votate în grabă de Consiliul General al Municipiului București (CGMB), într-o ședință extraordinară convocată pentru joi. Proiectele au vizeazat modernizarea transportului public. Primul este legat de modernizarea transportului public cu tramvaiul. Valoarea proiectului ajunge la 7.147.697.404,10 de lei, echivalentul a aproape 1,5 miliarde de euro. Potrivit notei de fundamentare, presupune:
14:40
Ciucu, inspirație pentru Piedone Junior. Vrea să facă „Parcul Șinei” peste calea ferată către Gara Progresu # Buletin de București
Primăria Sectorului 5, condusă de Vlad Popescu Piedone, a lansat o consultare publică pentru transformarea așa-numitei „zone a Șinei" într-un parc liniar, similar cu Parcul Liniei din Sectorul 6. Proiectul, prezentat ca o investiție în regenerare urbană și spații verzi, vizează un culoar liniar aflat în apropierea Șoselei Viilor, o „fâșie urbană reziduală", folosită în
13:50
A7 | La ce oră se deschide lotul Pietroasele-Buzău care leagă Capitala de Moldova fără întreruperi # Buletin de București
Șoferii vor putea circula neîntrerupt între București-Focșani sub două ore, începând de joi, ora 15:30, după ce autoritățile au confirmat deschiderea traficului pe ultimul segment lipsă. Constructorul lotului 3, Pietroasele-Buzău, a finalizat lucrările în termenul contractual la cei 13,9 kilometri care țineau despărțite cele două tronsoane majore deja inaugurate. Direcția Regională de Drumuri și Poduri
13:00
Campania „Oprește Motorul”, extinsă și în Sectorul 2. Cât poluează un șofer staționat cu motorul pornit # Buletin de București
Campania „Oprește Motorul", inițiată de Asociația Părinți de Cireșari, ar putea fi extinsă şi în Sectorul 2, conform unui proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului Local. Dacă acesta va fi aprobat, indicatoare de informare cu privire la efectele staţionării cu motorul pornit asupra sănătăţii vor fi amplasate în apropierea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a
12:20
București Nord – Alba Iulia cu „Regele Ferdinand”: Când vor circula trenurile redenumite simbolic # Buletin de București
Trei trenuri operate de CFR Călători, cu opriri în Gara de Nord, vor purta nume simbolice cu ocazia Zilei Naționale, potrivit unui comunicat de presă. Trenurile vizate vor circula în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie. Garniturile aniversare, operate de compania de stat vor circula astfel: „Aceste garnituri speciale vor parcurge țara, asigurând legătura
10:30
Ce poți vedea la West Side Christmas Market 2025. Cum ajungi la târgul din Drumul Taberei # Buletin de București
Târgul de Crăciun din parcul Drumul Taberei începe vineri, 28 noiembrie. Poți vedea la West Side Christmas Market 2025 mai multe „atracții", cum le-a numit Primăria Sectorului 6. Printre acestea se numără podul hobanat, amenajat cu o perdea de 200.000 de luminițe, și un patinoar de 750 de metri pătrați. Caruselul și roata panoramică de 33 de metri
06:10
„Târgul de Crăciun București – ediția a 18-a" restricționează traficul în perioada 26 noiembrie-02 decembrie, în Piața Constituției. Pentru desfășurarea a evenimentului, circulația se va desfășura parțial. Traficul rutier se va desfășura, după cum urmează: În zilele în care traficul rutier nu este restricționat, pentru siguranța participanților, se vor amplasa trei treceri pentru pietoni temporare,
05:50
Sector 2 | Parcurile promise în cartierele Andronache și Ion Creangă nu vor fi gata anul acesta. Noul termen dat de primărie # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 a transmis, la solicitarea Buletin de București, că proiectele pentru cele două grădini urbane din Andronache și parcul din Ion Creangă sunt întârziate față de promisiunile inițiale, unele dintre ele fiind abia la începutul proceselor administrative, deși fostul primar spunea, la începutul lui 2025, că ar trebui finalizate „în acest an". La
Ieri
05:20
Vremea se răcește, la finalul lunii noiembrie. Meteorologii anunță că temperaturile maxime nu mai trec de 8…9 grade. Joi, 27 noiembrie, vremea se răcește, față de ziua precedentă. Cerul va fi noros și va ploua. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări noaptea, cu viteze de până la 45 km/h. Temperatura maximă va
05:10
„Târgul de Crăciun București" deviază traseele pentru trei linii STB, pe 28, 29 și 30.11.2025. Același eveniment impune restricții și în zilele de 01, 05, 06, 07, 12, 13 și 14.12.2025. De asemenea, măsura se aplică și în perioada 19 – 28.12.2025, în intervalul orar 15:00 – 02:00, ca urmare a restricţionării traficul rutier pe Bd.
02:00
Linia 5 de tramvai ar fi trebuit să simplifice drumul până la Aeroportul Băneasa. Deocamdată, nu se poate # Buletin de București
Linia 5 de tramvai va fi redată circulației săptămâna viitoare, după 8 ani de când a fost închisă. Deși este numit, neoficial, „linia corporatiștilor", traseul poate avea o altă utilitate: transport până la Aeroportul Băneasa. Doar că, în prezent, deși între capătul de liniei 5 de pe strada Grațioasă și aeroport sunt doar câțiva zeci
00:20
130 de ani de la nașterea Clarei Haskil – celebrarea unei legende a pianisticii internaționale la București # Buletin de București
Anul 2025 marchează un moment important pentru lumea muzicii clasice internaționale: se împlinesc 130 de ani de la nașterea Clarei Haskil (1895–1960), una dintre cele mai mari pianiste ale secolului XX, un simbol al sensibilității interpretative și al devotamentului față de artă. Născută la București, pe 7 ianuarie 1895, într-o familie de evrei sefarzi, Clara
26 noiembrie 2025
19:10
Programul târgului Crăciunul Nordului, primul organizat în Sectorul 1. Se deschide 28 noiembrie # Buletin de București
Primul târg de sărbători din Sectorul 1 se deschide la Romexpo, vineri, 28 noiembrie, cu aprinderea luminilor festive. Programul târgului Crăciunul Nordului pentru primul weekend conține concerte live și surprize. Târgul de Crăciun își va deschide porțile de la ora 17:00, odată cu aprinderea luminilor. Tot atunci se deschid și principalele atracții. Intrarea la târgul
17:20
Sector 6 | Parcarea de pe strada Brașov, din Drumul Taberei, devine bandă de circulație în perioada West Side Christmas Market # Buletin de București
În perioada West Side Christmas Market, parcarea de pe strada Brașov, din Drumul Taberei, devine bandă de circulație până după sărbătorile de iarnă, a anunțat Poliția Locală Sector 6. Această măsură a intrat în vigoare de astăzi, 26 noiembrie, cu două zile înainte de deschiderea târgului de Crăciun din Sectorul 6. Parcarea de pe strada
16:50
A fost aprobat protocolul pentru dezvoltarea unui nod intermodal la Gara de Nord | Club Feroviar # Buletin de București
Zilele trecute, Adunarea Generală a Acționarilor CFR SA a aprobat un protocol de asociere pentru crearea unui nod intermodal complex la Gara de Nord. Documentul a fost aprobat în ședința din 21 noiembrie, prin Hotărârea AGA nr. 30, potrivit Club Feroviar. Punctul de pe ordinea de zi a fost „aprobare privind încheierea protocolului de asociere privind pregătirea
16:10
Târg de Crăciun și parc de distracții, fără autorizații, în zona retrocedată din IOR. A fost aplicată o amendă de 10.000 lei # Buletin de București
Sub denumirea de „Mushi Land", un parc de distracții și un târg de Crăciun sunt în pregătire în zona retrocedată din IOR. Pentru moment, arborii defrișați ilegal și incendiați au fost înlocuiți de un cort de mari dimensiuni, cu steagurile mai multor țări. Târg de Crăciun organizat ilegal, în zona retrocedată din IOR Organizatorii „Mushi
16:00
CNAB lansează licitația pentru modernizarea Pistei nr. 1 de pe Aeroportul Otopeni. Contractul, estimat la peste 100 de milioane de euro # Buletin de București
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că lansează licitația pentru modernizarea Pistei nr. 1 de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă" Otopeni, potrivit unui comunicat de presă. Acest proiect este considerat cea mai amplă investiți din istoria aeroportului și reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii aviatice din România, precum și în conformarea acesteia la
15:00
Mai multe unități sanitare, din Capitală, asigură urgențele pe 1 Decembrie. Ziua Națională este declarată sărbătoare legală. Spitalele care asigură urgențele pe 1 Decembrie sunt următoarele: De asemenea, Serviciul de Ambulanță al Municipiului București va avea program normal de lucru. În această perioadă, va asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces în întreaga Capitală. Solicitările
14:30
Sector 2 | Sprijin oftalmologic pentru persoanele vârstnice și cu venituri reduse. Cine poate beneficia de program # Buletin de București
Persoanele vârstnice și cele cu venituri reduse din Sectorul 2 vor beneficia de sprijin oftalmologic. Acesta este acordat de Primăria Sectorului 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și include mai multe servicii oftalmologice. Proiectul pilot este intitulat „Un viitor mai clar", iar persoanele eligibile vor beneficia atât de consultații
14:00
Sector 1 | Consiliul Local a aprobat bugetul pentru noul parc din cartierul Henri Coandă și pentru reabilitarea parcului Regina Maria. Costuri totale: 61,3 milioane de lei # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a primit acordul Consiliului Local pentru a construi moul parc din cartierul Henri Coandă. Valoarea proiectului este de 43,7 milioane de lei și, în principiu, ar trebui să fie gata în 20 de luni. Consiliul Local a aprobat în ședința de marți două proiecte de hotărâre care vizează două parcuri din sector.
11:40
500 de milioane de euro pentru aeroporturile Otopeni și Băneasa. Fondul Proprietatea susține listarea la bursă a CNAB # Buletin de București
Fondul Proprietatea, acționar minoritar la Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), și-a reafirmat sprijinul pentru listarea companiei la Bursa de Valori București (BVB), care ar putea genera 500 de milioane de euro pentru aeroporturile Otopeni și Băneasa, scrie Ziarul Financiar. În același timp, listarea la bursă ar reprezenta o oportunitate pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportuare din zona
09:10
„Privatizarea” infrastructurii școlare. 14 săli de sport și 10 săli de clasă din Sectorul 5, scoase la închiriat # Buletin de București
14 săli de sport și zece săli de clasă din Sectorul 5 ar urma să fie scoase la închiriat către terți, pentru organizarea de activități extracurriculare, cum ar fi baschet, karate sau cursuri de robotică, potrivit mai multor proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local din Sectorul 5. Majoritatea
08:40
Catedrala Națională va avea program special pe 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, dar și de1 Decembrie. Cele două zile sunt declarate și sărbători legale. Slujbele la Catedrala Națională se vor desfășura după următorul program: În ziua de 30 noiembrie 2025, începând cu ora 7.00 și până la ora 10.00 vor avea loc slujbele
05:50
Instanța a ridicat sechestrul de pe averea primarului din Otopeni. Dosarul DNA, tergiversat de „lipsa de apărare” # Buletin de București
Magistrații Tribunalului București au decis ridicarea măsurilor asigurătorii impuse de procurorii DNA pe bunurile primarului orașului Otopeni, Silviu Gheorghe. Între timp, judecata pe fond a dosarului de corupție, cu un prejudiciu estimat la 7 milioane de euro, suferă noi amânări. În timp ce averea edilului a scăpat de restricții, judecătorii au amânat procesul principal până […] The post Instanța a ridicat sechestrul de pe averea primarului din Otopeni. Dosarul DNA, tergiversat de „lipsa de apărare” appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
05:20
Sector 5 | Proiectul de locuințe eficiente energetic pentru tineri, finanțat prin PNRR, a fost actualizat și va fi supus la vot # Buletin de București
A fost actualizat proiectul de construire a unor locuințe eficiente energetic pentru tineri, finanțat prin PNRR, și va fi supus la vot în următoarea ședință a Consiliului Local Sector 5, din 26 noiembrie. Valoarea totală actualizată a investiției este de peste 147,5 milioane lei, cu TVA. Mai exact, este vorba despre 147.537.941,17 lei, dintre care […] The post Sector 5 | Proiectul de locuințe eficiente energetic pentru tineri, finanțat prin PNRR, a fost actualizat și va fi supus la vot appeared first on Buletin de București.
05:10
Elevii din Sectorul 5 ar putea avea acces la mai multe facilități sportive, gratuit # Buletin de București
Elevii din Sectorul 5 ar putea avea acces la mai multe facilități sportive, gratuit, potrivit mai multor proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 5. Activitățile se vor derula în colaborare cu mai multe asociații de profil. Cele șase proiecte menționează școli precum Liceul Teoretic „Ion Barbu”, și Școala […] The post Elevii din Sectorul 5 ar putea avea acces la mai multe facilități sportive, gratuit appeared first on Buletin de București.
05:10
Sector 5 | Noi reguli în sistemul de despăgubiri pentru mașinile avariate de arbori # Buletin de București
Consiliul Local al Sectorului 5 va dezbate un proiect de hotărâre care vine cu noi reguli pentru mașinile avariate de arbori sau ramuri ale acestora, aflate pe domeniul public. Este vorba despre o obligație pe care o vor avea proprietarii autovehiculelor. Acest proiect actualizarea Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 176/30.09.2021, în urma necesităților apărute […] The post Sector 5 | Noi reguli în sistemul de despăgubiri pentru mașinile avariate de arbori appeared first on Buletin de București.
05:00
Ziua Naţională va fi sărbătorită luni, 1 decembrie, la Muzeul Național de Istorie a României. O serie de evenimente îi așteaptă pe vizitatori, pe tot parcursul zilei. Muzeul va fi deschis pentru public între orele 09ꓽ00 – 17ꓽ00, iar accesul va fi gratuit. „Cu această ocazie, ne vom întâmpina vizitatorii cu un document cu valoare […] The post Ziua Naţională, sărbătorită la Muzeul Național de Istorie a României appeared first on Buletin de București.
05:00
Peste 2.900 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor vor participa la parada de Ziua Națională. De asemenea, 220 de mijloace tehnice, dintre care 60 în expoziție statică și 45 de aeronave, vor lua parte la manifestări. Parada Militară Națională […] The post Parada de Ziua Națională, la Arcul de Triumf. Programul evenimentelor appeared first on Buletin de București.
00:00
Sector 1 | Programul de dezăpezire a fost aprobat de Consiliul Local. Este reintrodusă taxa de așteptare a ninsorii. Dacă nu ninge, 30 de utilaje vor fi folosite pentru curățenie # Buletin de București
Programul de dezăpezire pentru iarna 2025-2026 a fost adoptat marți de Consiliul Local al Sectorului 1. Documentul stabilește modul de intervenție atunci când ninge și definește procedurile pentru prevenirea poleiului, degajarea zăpezii și menținerea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță. Romprest va avea utilaje programate pentru fiecare stradă în parte, potrivit hotărârii adoptate […] The post Sector 1 | Programul de dezăpezire a fost aprobat de Consiliul Local. Este reintrodusă taxa de așteptare a ninsorii. Dacă nu ninge, 30 de utilaje vor fi folosite pentru curățenie appeared first on Buletin de București.
25 noiembrie 2025
20:20
Programul West Side Christmas Market 2025. Ce concerte poți vedea în primele 10 seri # Buletin de București
Târgul de Crăciun din Drumul Tabere începe vineri, 28 noiembrie, cu un spectacol de artificii, concert live și aprinderea festivă a luminilor. Programul West Side Christmas Market 2025 cuprinde câte un concert în fiecare seară. Târgul de Crăciun din Drumul Taberei va fi deschis până pe 27 decembrie, perioadă în care vizitatorii vor avea parte […] The post Programul West Side Christmas Market 2025. Ce concerte poți vedea în primele 10 seri appeared first on Buletin de București.
18:50
Explozie puternică la parterul unui bloc din Buftea. Imobilul prezintă risc de prăbușire # Buletin de București
O explozie puternică a avut loc la parterul unui bloc din Buftea, pe Aleea Tineretului, din cauza unei acumulări de gaze. Deflagrația s-a produs marți, 25 noiembrie, la parterul unui imobil cu regim P+1 și nu a fost urmată de un incendiu. Update, 18:48. Patru victime au fost identificate în urma exploziei, dintre care una […] The post Explozie puternică la parterul unui bloc din Buftea. Imobilul prezintă risc de prăbușire appeared first on Buletin de București.
15:20
Alegeri București | Ordinea candidaților pe buletinele de vot, la alegerile din 7 decembrie # Buletin de București
Biroul Electoral Municipal a stabilit ordinea candidaților pe buletinele de vot, la alegerile alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei. Scrutinul are loc pe 7 decembrie. Ordinea candidaților pe buletinele de vot a fost făcută prin tragere la sorți. 17 candidați intră în cursa electorală Ordinea candidaților este următoarea: 1. Cătălin Drulă – Uniunea Salvați România (USR); […] The post Alegeri București | Ordinea candidaților pe buletinele de vot, la alegerile din 7 decembrie appeared first on Buletin de București.
14:30
Constructorul liniei de tramvai de pe Bulevardul Expoziției, amendat pentru că iese cu noroi din șantier # Buletin de București
Constructorul liniei de tramvai de pe Bulevardul Expoziției a fost amendat de Poliția Locală București, pentru că nu respectă normele și iese cu noroi din șantier. Este a doua firmă amendată în ultima săptămână pentru neglijență care a dus la murdărirea străzilor din jurul șantierului. „În urma verificărilor efectuate la santierul de reabilitare a liniei […] The post Constructorul liniei de tramvai de pe Bulevardul Expoziției, amendat pentru că iese cu noroi din șantier appeared first on Buletin de București.
14:30
EXCLUSIV | Linia 5 de tramvai ar putea fi pusă în funcțiune săptămâna viitoare. Constructor:„Vineri facem probe de traseu fără călători” # Buletin de București
Circulația tramvaielor pe linia 5 ar putea fi reluată săptămâna viitoare, după ce a fost închisă timp de 8 ani. Constructorul Marian Mândrilă, patronul Mari Vila Com, firma care a câştigat licitaţia pentru reabilitarea „tramvaiului corporatiştilor”, a declarat pentru Buletin de București că vineri, 28 noiembrie, vor avea loc probe de traseu fără călători, de […] The post EXCLUSIV | Linia 5 de tramvai ar putea fi pusă în funcțiune săptămâna viitoare. Constructor:„Vineri facem probe de traseu fără călători” appeared first on Buletin de București.
13:20
Un târg de Sfântul Andrei, va fi organizat la Muzeul Satului. Evenimentul are loc în perioada 29 noiembrie și 1 decembrie 2025. „Aici, la fiecare pas, fiecare lucru povestește despre bogăția vieții – arhitectură și obiecte tradiționale, istorie, tradiții, înțelesuri de demult, natură, toate vă așteaptă să le descoperiți. Odată trecut pragul muzeului, veți întâlni […] The post Târg de Sfântul Andrei, la Muzeul Satului appeared first on Buletin de București.
13:00
TERMOFICARE | Sute de blocuri fără apă caldă și căldură, deși 91% din rețea funcționează normal # Buletin de București
Marți, 25 noiembrie 2025, sunt sute de blocuri fără apă caldă și căldură, deși sistemul de termoficare funcționează la capacitate de 91%, potrivit aplicaţiei Termoenergetica. Sunt vizate mai multe zone din Capitală, cele mai afectate fiind Sectoarele 3, 4 și 6. Compania Termoenergetica (CMTEB) efectuează lucrări de mentenanță, dar și de remediere a unor avarii. […] The post TERMOFICARE | Sute de blocuri fără apă caldă și căldură, deși 91% din rețea funcționează normal appeared first on Buletin de București.
11:10
Primăria Sectorului 6 explică implicarea sa în dosarul documentelor de identitate românești obținute de oligarhi și infractori ruși # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 a transmis, printr-un comunicat de presă trimis marți dimineață, că a anulat 68 de cărți de identitate emise cu documente false. 300 de procese sunt pe rol, a precizat instituția. Reacția Primăriei Sectorului 6 a venit după ce Parchetul General a transmis la rândul său, luni, un comunicat de presă în care […] The post Primăria Sectorului 6 explică implicarea sa în dosarul documentelor de identitate românești obținute de oligarhi și infractori ruși appeared first on Buletin de București.
08:50
Surpriză pe Autostrada Moldovei: București-Focșani, sub două ore, începând de joi # Buletin de București
Șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă de la București până la nord de Focșani începând de joi, după ce constructorul lotului 3 Pietroasele-Buzău a confirmat finalizarea lucrărilor în termenul contractual la cei 13,9 kilometri restanți. Asociația Pro Infrastructură a anunțat că joi după-amiază se va deschide traficul pe segmentul care ocolește municipiul Buzău prin […] The post Surpriză pe Autostrada Moldovei: București-Focșani, sub două ore, începând de joi appeared first on Buletin de București.
07:30
Sector 2 | Parcurile „invizibile“ ale lui Rareș Hopincă. Primăria nu răspunde la întrebările despre spațiile verzi promise în Andronache și Ion Creangă # Buletin de București
Au trecut 50 de zile de când Buletin de București a trimis două solicitări în baza Legii 544/2001 primăriei conduse de Rareș Hopincă despre stadiul unor proiecte importante de spații verzi, iar instituția nu a trimis nici măcar o notificare de prelungire a termenului de răspuns. Termenul legal a fost depășit cu 40 de zile. […] The post Sector 2 | Parcurile „invizibile“ ale lui Rareș Hopincă. Primăria nu răspunde la întrebările despre spațiile verzi promise în Andronache și Ion Creangă appeared first on Buletin de București.
07:20
Program special la Muzeul „Grigore Antipa” în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie, potrivit informațiilor de pe site-ul instituției. Măsura vine în contextul în care zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie sunt declarate zile de sărbătoare legală. Astfel, programul după care va funcționa în acest weekend muzeul este următorul: În zilele de 29 și […] The post Program special la Muzeul „Grigore Antipa”. Când poate fi vizitat appeared first on Buletin de București.
07:20
PMB vrea să solicite Guvernului prelungirea termenului pentru finalizarea „Parcului SRI“ # Buletin de București
Primăria Capitalei ar urma să solicite Guvernului o extensie la termenul în care Parcul SRI ar trebui să fie gata. Decizia va fi dezbătută de consilierii generali săptămâna aceasta, în ședința ordinară organizată joi, 27 noiembrie. Astfel, potrivit referatului de aprobare, proiectul vizează modificarea unui articol de hotărâre de guvern în care este stipulat faptul […] The post PMB vrea să solicite Guvernului prelungirea termenului pentru finalizarea „Parcului SRI“ appeared first on Buletin de București.
24 noiembrie 2025
18:40
300 de oligarhi și infractori ruși au obținut fraudulos documente de identitate românești. Ancheta Parchetului General a pornit de la o sesizare a Primăriei Sectorului 6 # Buletin de București
Parchetul General anchetează modul cum circa 300 de oligarhi și infractori ruși au obținut documente de identitate românești în mod fraudulos. Sesizarea a fost făcută de Primăria Sectorului 6. Informația este confirmată de portalul instanțelor de judecată unde, în acest an, Direcția Locală de Evidența Persoanelor Sector 6 a cerut judecătorilor să anuleze certificate de naștere românești […] The post 300 de oligarhi și infractori ruși au obținut fraudulos documente de identitate românești. Ancheta Parchetului General a pornit de la o sesizare a Primăriei Sectorului 6 appeared first on Buletin de București.
18:40
REPORTAJ | „Halloween Residence”: Proiectul din Sectorul 4 cu vedere la mormântul lui Eminescu și cavoul lui Videanu # Buletin de București
„Descoperă o experiență unică de a locui cu priveliște direct spre viața de apoi: un cadru rar, liniștit și sombru, pe care dezvoltatorii tăi preferați din Sectorul 4 l-au transformat în noul tău avantaj imobiliar”. Așa ar suna un promo la imaginarul „Halloween Residence”, un nou proiect imobiliar, încă nebotezat, apărut la limita cu Cimitirul […] The post REPORTAJ | „Halloween Residence”: Proiectul din Sectorul 4 cu vedere la mormântul lui Eminescu și cavoul lui Videanu appeared first on Buletin de București.
