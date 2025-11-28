Bătaia de la liceul din Vicov, temă de dezbatere pentru școlile sucevene

17:30

Inspectoratul Școlar Suceava promite sprijin pentru copiii care învață la Izvoarele Sucevei, localitatea de munte din nordul județului nostru care se află la granița cu Ucraina și care se întinde pe o suprafață de 132 de kilometri pătrați. În localitatea în care trăiesc aproximativ 2.000 de oameni sînt nouă unități de învățămînt împrăștiate în toate […] Profesori dedicați, la unitățile de învățămînt din cătunele Izvoarelor Sucevei. În construcțiile din lemn cu cîte o singură cameră învață cîte 3, 5 sau 8 copii de grădiniță și pînă la clasa a IV-a