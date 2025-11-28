EDITORIAL | „Laborator de idei“ la dezbaterea pentru PMB: Formula 1 în Capitală, interzicerea paradelor LGBTQ+ și „estetica urâtului”

05:10

Printre candidaţii înscrişi în cursa pentru fotoliul de primar al Capitalei se numără şi doi edili de sector: Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL). Potrivit legii, dacă vreunul dintre ei va câștiga alegerile din 7 decembrie, atribuțiile lor actuale vor fi preluate de un primar interimar până la organizarea unui nou scrutin, așa cum […] The post „Moștenitorii” lui Daniel Băluță şi Ciprian Ciucu. Pe cine ar lasă interimar la sector, dacă ar câştigă cursa pentru Primăria Capitalei appeared first on Buletin de București.