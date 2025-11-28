Expoziția de la Muzeul de Istorie Suceava dedicată Jandarmeriei, ”o expoziție absolut interesantă, cu foarte multe costume”
Radio Top Suceava, 28 noiembrie 2025 10:20
Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, crede că expoziția temporară dedicată Jandarmeriei va atrage un public numeros. Expoziția "Jandarmeria Română – 1850 – 2020" deschisă la Muzeul de Istorie Suceava va putea fi vizitată pînă pe 18 ianuarie 2026. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Ursu a spus: "Este vorba de istoria Jandarmeriei
Acum 5 minute
11:00
Laboratorul Zonal de Restaurare de la Muzeul Național al Bucovinei a împlinit jumătate de secol. Emil Ursu: Restaurarea presupune, în primul rînd, foarte, foarte multă răbdare, foarte, foarte multă atenție… Răspunderea este foarte mare # Radio Top Suceava
Pe 27 noiembrie, la Muzeul de Istorie din Suceava, alături actuali și foști angajați din județ, dar și din alte orașe ale țării, s-a sărbătorit împlinirea a 50 de ani de la înființarea Laboratorului Zonal de Restaurare de la Muzeul Național al Bucovinei. Este vorba despre unul din cele opt laboratoare zonale deschise în urmă
Acum o oră
10:20
Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, crede că expoziția temporară dedicată Jandarmeriei va atrage un public numeros. Expoziția "Jandarmeria Română – 1850 – 2020" deschisă la Muzeul de Istorie Suceava va putea fi vizitată pînă pe 18 ianuarie 2026. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Ursu a spus: "Este vorba de istoria Jandarmeriei
Acum 4 ore
07:20
Doina Schipor este un psiholog apreciat și conferențiar universitar doctor la Departamentul de Științe ale Educației din cadrul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava. Vorbim despre un profesionist care este foarte nimerit să discute despre cazul de la Liceul Tehnologic "Ion Nistor" din Vicovu de Sus, acolo unde un băiat de clasa a X-a l-a bătut
Acum 24 ore
17:00
Suceava a solicitat Guvernului 81,86 de milioane de lei pentru refacerea infrastructurii distruse de inundații, Guvernul a alocat numai 32,7 milioane # Radio Top Suceava
Guvernul a adoptat în ședința de joi, 27 noiembrie, o hotărîre privind alocarea de bani din Fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025 pentru pentru județul Suceava și pentru oraşul Broşteni, ca urmare a inundațiilor din noaptea de 27 spre 28 iulie. Executivul a alocat 32,7 milioane de lei pentru refacerea
15:00
Un șofer de 32 de ani, băut și recalcitrant, a ajuns în arest pentru două infracțiuni și a încasat amenzi de peste 10.000 de lei # Radio Top Suceava
Un șofer rădăuțean în vîrstă de 32 de ani, băut și recalcitrant, a fost încătușat și a ajuns în arest, și a primit amenzi de peste 10.000 de lei. Acesta conducea un autoturism Volvo și a fost oprit de polițiștii rădăuțeni în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 0.00. Tînărul a devenit recalcitrant
14:20
Împrumut de 30 de milioane de lei, pentru subvenționarea agentului termic pentru sucevenii ale căror locuințe sînt racordate la sistemul public de încălzire. De pe 31 martie 2026 ar putea să dispară subvenția # Radio Top Suceava
Consiliul Local Suceava a votat în unanimitate contractarea de către Primărie de la Trezoria Statului a unui împrumut din venituri din privatizare de 30 de milioane de lei, pentru finanțarea cheltuielilor necesare producerii, transportului, distribuției şi furnizării agentului termic pentru sezonul rece 2025 – 2026. Banii sînt și pentru plata facturilor restante aferente prestării serviciului
13:20
Județul Suceava vrea să revină la stema pe care o avea în perioada interbelică. Pe aceasta vor fi doi lei și un scut # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava a început procedura de transparență decizională pentru un proiect de schimbare a stemei județului. Proiectul prevedere revenirea la stema județului Suceava din perioada interbelică. Dacă va fi aprobat acest proiect, stema județului Suceava se va compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite. În cîmp roşu sînt cinci piscuri rotunjite, ieşind din vîrful
13:00
CSU Suceava speră să vină cu puncte de la CSM București. Meciul de handbal masculin de vineri, 28 noiembrie, începînd cu ora 17.30, va fi transmis de Pro Arena # Radio Top Suceava
Antrenorul principal al echipei de handbal masculin de primă ligă CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, speră ca echipa să vină cu puncte din deplasarea de la București. CSU Suceava va juca vineri, 28 noiembrie, de la ora 17.30, pe terenul echipei CSM București. Meciul contează pentru etapa a X-a din Liga Națională și va fi transmis
12:10
Control judiciar, pentru elevul bătăuș de la Liceul Tehnologic ”Ion Nistor” Vicovu de Sus # Radio Top Suceava
Procurorii au luat măsura controlului judiciar față de elevul bătăuș de la Vicovu de Sus. Procurorii Parchetului de pe lîngă Judecătoria Rădăuți au transmis printr-un comunicat de presă emis, astăzi, că au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat minor, în vîrstă de 16 ani, pentru săvîrșirea infracțiunilor de lovire sau
11:20
Daniel Apostol, analist economic: Rămîn în continuare în funcție directori interimari la Hidroelectrica și mîine asta s-ar putea să ne coste 230 de milioane de euro # Radio Top Suceava
În condițiile în care la Hidroelectrica vor rămîne în funcție, în continuare, directorii interimari, "mîine asta s-ar putea să ne coste 230 de milioane de euro", a spus, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, analistul economic Daniel Apostol. Domnul Apostol a subliniat că "una dintre condiții (pentru a nu pierde banii de la
Ieri
10:30
Bătaia de la liceul din Vicovu de Sus. Psihologul Doina Schipor: Dacă societatea este una care folosește comportamente agresive, și copiii noștri vor învăța că dacă vrei să te adaptezi va trebui să înveți acest instrument al comportamentului dominator # Radio Top Suceava
Psihologul Doina Schipor, conferențiar universitar doctor în cadrul Universității "Ștefan cel Mare", consideră că este bine că au fost consecințe pentru elevii de la Liceul Tehnologic "Ion Nistor" Vicovu de Sus implicați într-o agresiune fizică. După incidentul care a avut loc pe 25 noiembrie, pe 26 noiembrie, Inspectoratul Școlar Suceava a anunțat primele măsuri luate.
07:20
Ziua Bucovinei va însemna în acest an o ceremonie la bustul unionistului Iancu Flondor, din apropierea Palatului Administrativ, și o serie de manifestări cultural-artistice pe esplanada Casei Culturii din centrul municipiului Suceava. Vineri, 28 noiembrie 2025, de Ziua Bucovinei, la ora 11.00, la bustul lui Iancu Flondor va avea loc o depunere de coroane și
06:10
Fonduri de la CE și pentru Suceava. Gheorghe Șoldan, în Slovacia: Pentru Suceava miza este clară: fonduri europene pentru infrastructură, securitate, turism, zone montane și cooperare transfrontalieră # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, consideră că Suceava trebuie să fie pe lista regiunilor frontierei Uniunii Europene care vor primi sprijin suplimentar în următorul exercițiu financiar, 2028–2034. Spune domnul Șoldan că "sîntem în prima linie a Uniunii și trebuie să fim tratați ca atare". Pe 26 noiembrie, la Prešov – Slovacia, domnul Șoldan participat
26 noiembrie 2025
16:50
La simularea examenului de bacalaureat organizată de Inspectoratul Școlar, în cea de-a treia zi au lipsit 1.076 de elevi de clasa a XII-a. Astăzi a fost proba la alegere. Au fost înscriși 5.701 candidați. 4.625 de lucrări vor fi evaluate. Examenul s-a desfășurat în 41 de centre. În prima zi au lipsit 841 de elevi,
13:30
Petru Ghervan, unul dintre susținătorii legii care le impune echipelor sportive să folosească sportivi români în proporție de cel puțin 40%: Daniel Stanciuc este un jucător de meci, un jucător de mobilizare, foarte eficient atunci cînd se angrenează 100% # Radio Top Suceava
Coordonatorul tehnic al CSU Suceava, prof. univ. dr. Petru Ghervan, "nu le înțelege rostul contestatarilor români, cel puțin, care invocă diverse legi europene care nu ar fi respectate", în ceea ce privește Legea Novak. Aceasta impune echipelor sportive să folosească jucători români în proporție de cel puțin 40% în competițiile organizate în țară. Legea trebuie
13:10
CSU Suceava așteaptă darea în folosință a sălii polivalente cu 5.000 de locuri. CSU speră să poată organiza în această sala Campionatul European Universitar de handbal masculin # Radio Top Suceava
Coordonatorul tehnic al CSU Suceava, prof. univ. dr. Petru Ghervan, a subliniat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că, odată cu finalizarea sălii polivalente, Suceava "va trebui să aibă un turneu tradițional la care să aducă echipe nu numai din România", lucru care ar putea face mai mult pentru promovarea handbalului în județ.
13:00
Agresiunea de la Liceul Tehnologic ”Ion Nistor” Vicovu de Sus. Agresorul a fost exmatriculat, iar elevii care au asistat la agresiune fără să intervină au preaviz de exmatriculare și nota scăzută la purtare # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Suceava își exprimă regretul pentru incidentul de la Liceul Tehnologic "Ion Nistor" Vicovu de Sus în care au fost implicați doi elevi și anunță luarea unor măsuri. Conform Poliției, marți, 25 noiembrie, în jurul orei 11.00, într-o pauză școlară, un elev din clasa a VIII-a în vîrstă de 14 ani 10 luni, a
12:40
Pe tot parcursul lunii decembrie, în municipiul-stațiune Vatra Dornei vor avea loc mai multe manifestări cultural-artistice, iar Moș Crăciun va aduce cadouri pentru copii Într-o intervenție telefonică la Radio Top, primarul Marius Rîpan a spus: "Vom avea de Ziua Națională acele manifestări pe care le avem în fața Primăriei cu Unitatea Militară de la Roșu,
12:30
Campanie a Poliției Suceava dedicată eliminării violenței asupra femeii. În primele 9 luni ale acestui an au fost emise 196 ordine de protecție provizorii și 283 de ordine de protecție # Radio Top Suceava
Cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței asupra Femeii și debutul celor 16 zile de activism împotriva violenței de gen, 25 noiembrie – 10 decembrie, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a organizat un eveniment dedicat conștientizării fenomenului violenței domestice și responsabilizării comunității. Evenimentul a avut loc la Iulius Mall. Cu această ocazie au fost desemnați
12:20
Universitatea suceveană, premiată la un eveniment susținut de Academia Oamenilor de Știință din România # Radio Top Suceava
Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava a primit Marele premiu al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, trofeul Innovation Star al Euro Politehnicus 2025, precum și Premiul de Excelență din partea celui mai renumit institut de cercetare din România, ICECHIM București. În plus, institutul a premiat cu medalie de aur invențiile "Sistem parasolar reglabil dinamic pentru parbrizele autovehiculelor"
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
La solicitarea locuitorilor municipiului-stațiune, Primăria Vatra Dornei ar putea renunța la focul de artificii din noaptea de Revelion # Radio Top Suceava
Primarul municipiului-stațiune Vatra Dornei, Marius Rîpan, va propune Consiliului Local în ședința de mîine să se renunțe la organizarea tradiționalului foc de artificii din noaptea de Revelion. Pe 15 noiembrie, pe pagina de Facebook a Primăriei a fost postat un text în care li se cerea locuitorilor să spună dacă mai vor sau nu foc
07:20
O fi comuna Burla ca o floare, iar primarul Pintiliuc merită titlul de grădinarul anului? # Radio Top Suceava
Are dreptate primarul comunei Burla, Viorel Pintiliuc, cînd spune că Ministerul Educației ar trebui să deconteze naveta cadrelor didactice. Însă, pe de altă parte nu are dreptate atunci cînd dă de înțeles că profesorii ar trebui mai întîi să aibă rezultate și după aceea să aibă pretenții la banii pentru navetă. Să le luăm pre
06:20
În seara zilei de 25 noiembrie a fost pusă în funcțiune instalația de nocturnă a terenului mare de la Liceul cu Program Sportiv Suceava. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, fost director al liceului, care a spus: "Punerea în funcțiune a nocturnei reprezintă un pas important în modernizarea campusului școlar,
25 noiembrie 2025
17:30
967 de elevi de-a XII-a au absentat în cea de-a doua zi a simulării Bacalaureatului # Radio Top Suceava
La cea de-a doua probă a simulării Bacalaureatului, cea obligatorie a profilului, au lipsit 967 de elevi de clasa a XII-a. La simularea organizată de Inspectoratul Școlar Suceava au fost înscriși 5.701 elevi. 4.734 de lucrări vor fi evaluate. Examenul s-a desfășurat în 41 de centre. În prima zi au lipsit 841 de elevi.
17:30
Profesori dedicați, la unitățile de învățămînt din cătunele Izvoarelor Sucevei. În construcțiile din lemn cu cîte o singură cameră învață cîte 3, 5 sau 8 copii de grădiniță și pînă la clasa a IV-a (Foto) # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Suceava promite sprijin pentru copiii care învață la Izvoarele Sucevei, localitatea de munte din nordul județului nostru care se află la granița cu Ucraina și care se întinde pe o suprafață de 132 de kilometri pătrați. În localitatea în care trăiesc aproximativ 2.000 de oameni sînt nouă unități de învățămînt împrăștiate în toate
17:10
80.000 de cazuri de violență domestică, în atenția poliției. Mirela Adomnicăi: În ultimii ani, statul a pus la dispoziție mai multe forme de sprijin. Toate gratuite # Radio Top Suceava
Deputata PSD de Suceava, Mirela Adomnicăi, s-a numărat printre cei 400 de participanți la dezbaterea despre combaterea violenței împotriva femeilor, care a fost găzduită de Camera Deputaților pe 24 noiembrie. Pe 25 noiembrie este Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor. Doamna Adomnicăi a declarat: "Am ascultat femei care au trecut prin ceea ce nici
15:30
După aproape 8 luni de interimat, Cătălin Axinte a demisionat de la șefia Centrului Cultural Bucovina # Radio Top Suceava
Preotul Cătălin Axinte a demisionat, astăzi, din funcția de director al Centrului Cultural Bucovina, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Suceava. Surse bine informate susțin că domnul Axinte a scris în demisie că pleacă din motive personale. Cătălin Axinte, membru AUR, a fost numit cu titlu interimat la conducerea Centrului pe 1 aprilie 2025. În
14:40
Percheziții la primarul de la Dumbrăveni, Ioan Pavăl. Primarul a declarat că a trecut pe domiciliul său opt cetățeni din Republica Moldova, printre care un primar și un deputat, și susține că nu a încălcat legislația # Radio Top Suceava
Perchezițiile de marți dimineață de la Dumbrăveni, coordonate de Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de Casație și Justi
12:40
Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz pe 26 noiembrie, în intervalul orar 09:00-16:00, la consumatori de pe cîteva străzi din municipiul Suceava. Acestea sînt George Enescu, Humorului, Zorilor și Calea Obcinilor. Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, […] Articolul Cîteva străzi din Suceava, fără gaz metan pe 26 noiembrie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Primarul Municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a semnat contractul pentru proiectul de consolidare si extindere prin supraetajare la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2021-2027, Prioritatea 6, “O regiune educată”. Valoarea totală a investiției este de 2.091.000 euro. Primarul le-a mulțumit celor care cu contribuit la realizarea proiectului pînă în această […] Articolul Contract pentru consolidarea și extinderea Școlii ”Mihai Eminescu” Rădăuți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
Problematica decontării navetei pentru personalul din unitățile de învățămînt din județul Suceava, discutată în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social # Radio Top Suceava
”Problematica decontării navetei pentru personalul din unitățile de învățămînt din județul Suceava a fost discutată astăzi, 25 noiembrie, în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social”, informează Prefectura Suceava. Ședința a avut loc în sala a Palatului Administrativ din Suceava și a fost convocată la inițiativa Uniunii Județene CNSLR-Frăția Suceava, reprezentată legal de Buliga […] Articolul Problematica decontării navetei pentru personalul din unitățile de învățămînt din județul Suceava, discutată în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
”Program de popularizare a interesului pentru vaccinare”, inițiat de Colegiul Medicilor Suceava, în contextul în care ”Suceava este unul dintre județele codașe la vaccinări”. Dr. Irina Badrajan: Vaccinarea este o politică de sănătate națională # Radio Top Suceava
Colegiul Medicilor Suceava are ”în plan un program de popularizare a interesului pentru vaccinare”, în contextul în care ”Suceava este unul dintre județele codașe la vaccinări”, ”la toate vaccinările, atît cele prevăzute în programul național, cît și cele sezoniere”. Anunțul a fost făcut de medicul de familie Irina Badrajan, secretarul general al CMS, în cadrul […] Articolul ”Program de popularizare a interesului pentru vaccinare”, inițiat de Colegiul Medicilor Suceava, în contextul în care ”Suceava este unul dintre județele codașe la vaccinări”. Dr. Irina Badrajan: Vaccinarea este o politică de sănătate națională apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:20
”Campania de vaccinare împotriva gripei decurge foarte bine”. Dr. Irina Badrajan: Populația a început să priceapă și să încline către adevărul și eficiența acestei vaccinări, renunțînd la niște informații negative # Radio Top Suceava
”Campania de vaccinare împotriva gripei decurge foarte bine, pentru că sînt foarte multe grupe de vîrstă cuprinse în vaccinarea gratuită”, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, medicul de familie Irina Badrajan, secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava. A punctat medicul: ”Populația a început să priceapă și să încline către adevărul și […] Articolul ”Campania de vaccinare împotriva gripei decurge foarte bine”. Dr. Irina Badrajan: Populația a început să priceapă și să încline către adevărul și eficiența acestei vaccinări, renunțînd la niște informații negative apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:10
Rezultate slabe la simularea Evaluării Naționale. Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton: Rezultatele nu sînt îngrijorătoare. De ce? Pentru că avem timp să le corectăm # Radio Top Suceava
Rezultatele slabe obținute de elevii suceveni la simularea Evaluării Naționale nu reprezintă un motiv de îngrijorare foarte mare pentru șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton. În cadrul unei emisiuni la Radio Top, acesta a declarat: ”Să știți că dintr-o anumită perspectivă, din punctul nostru de vedere, rezultatele nu sînt îngrijorătoare. De ce? Pentru că avem […] Articolul Rezultate slabe la simularea Evaluării Naționale. Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton: Rezultatele nu sînt îngrijorătoare. De ce? Pentru că avem timp să le corectăm apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Premii pentru 200 de elevi sportivi, pe 21 decembrie, în cadrul Galei Sportului Sucevean # Radio Top Suceava
Pe 21 decembrie, începînd cu ora 17.00, Primăria Suceava va organiza la Teatrul ”Matei Vișniec” Suceava un eveniment în cadrul căruia vor fi premiați cu sume simbolice elevii sportivi cu rezultate deosebite în anul școlar trecut. Inițiativa aparține viceprimarului Daniel Ungurian și consilierul local Ciprian Anton. Pînă a fi șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton […] Articolul Premii pentru 200 de elevi sportivi, pe 21 decembrie, în cadrul Galei Sportului Sucevean apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:20
Ziua Bucovinei, cu depuneri de coroane de flori la bustul lui Iancu Flondor și cu spectacole pe esplanada din fața Casei de Cultură Suceava # Radio Top Suceava
Pe 28 noiembrie, atunci cînd se vor împlini 107 ani de la Unirea Bucovinei cu Țara, Consiliul Județean Suceava va organiza o ceremonie la bustul unionistului Iancu Flondor, din apropierea Palatului Administrativ. După aceea, pe esplanada Casei Culturii vor avea loc manifestări cultural-artistice. Vineri, 28 noiembrie 2025, de Ziua Bucovinei, la ora 11.00, la bustul […] Articolul Ziua Bucovinei, cu depuneri de coroane de flori la bustul lui Iancu Flondor și cu spectacole pe esplanada din fața Casei de Cultură Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
La Siret este posibil să fie astupată gaura lăsată de compania HS Timber Productions, care la începutul anului 2022 a închis fabrica unde lucrau aproximativ 300 de oameni. La vremea respectivă s-a organizat un protest la care oamenii au afișat pancarte pe care scria „Vrem să muncim în Siret”, „Nu închideți fabrica”, „De ce nu […] Articolul Vin investitorii la Siret, dar cu cine vor lucra aceștia? apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
24 noiembrie 2025
17:40
Un spectaculos punct de belvedere va fi amenajat pe Drumul Talienilor, la granița dintre județele Suceava și Neamț (Foto) # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat continuarea investițiile pe Drumul Talienilor – DJ 209B, pe care-l consideră ”unul dintre cele mai frumoase și spectaculoase drumuri montane din România, cu un potențial turistic foarte mare”. Președintele CJ se referă la o poartă de intrare la limita dintre județele Suceava și Neamț, și la un […] Articolul Un spectaculos punct de belvedere va fi amenajat pe Drumul Talienilor, la granița dintre județele Suceava și Neamț (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:50
Un tînăr în vîrstă de 26 de ani a fost arestat preventiv după ce, monitorizat de structurile Antidrog, a fost depistat în timp ce transporta un kilogram de substanță cristalină 4-BMC încadrată la categoria droguri prihoactive. Acțiunea de prindere a suspectului a avut loc pe 22 noiembrie la Gura Humorului, unde suspectul ajunsese de la […] Articolul Tineri prinși cu droguri la Gura Humorului și la Vîrfu Cîmpului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:40
841 de absenți, în prima zi la simularea Bacalaureatului organizată de Inspectoratul Școlar Suceava # Radio Top Suceava
La simularea examenului de bacalaureat organizată de Inspectoratul Școlar Suceava, la prima probă, desfășurată astăzi, au lipsit 841 de candidați din cei 5.692. 4.851 lucrări vor fi evaluate. Examenul s-a desfășurat în 41 de centre. Marți va fi proba obligatorie a profilului. Articolul 841 de absenți, în prima zi la simularea Bacalaureatului organizată de Inspectoratul Școlar Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:50
Expoziția foto-documentară Patrimoniul balnear din Moldova, din 25 noiembrie, la Muzeul de Istorie Suceava # Radio Top Suceava
Pe 25 noiembrie, de la ora 12.00, la Muzeul de Istorie Suceava va fi vernisată expoziția foto-documentară Patrimoniul balnear din Moldova. Pe 26 noiembrie, la Casa de Cultură din orașul Borsec, începînd cu ora 13.00, va avea loc vernisajul expoziției foto-documentare Patrimoniul balnear din estul Transilvaniei. Cu aceste prilejuri se vor lansa Ghidul de bune […] Articolul Expoziția foto-documentară Patrimoniul balnear din Moldova, din 25 noiembrie, la Muzeul de Istorie Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:00
Biblioteca Municipală Cîmpulung Moldovenesc urmează să fie botezată George Bodea # Radio Top Suceava
Biblioteca Municipală Cîmpulung Moldovenesc aflată în subordinea Consiliului Local urmează să se numească George Bodea. Proiectul de hotărîre în acest sens inițiat de primarul Mihăiță Negură ar urma să fie aprobat în ședința de joi, 27 noiembrie. Propunerea de schimbare a denumirii Bibliotecii a fost înaintată de managerul instituției, Bogoș Nicoleta-Petronela ”în semn de omagiu adus personalității […] Articolul Biblioteca Municipală Cîmpulung Moldovenesc urmează să fie botezată George Bodea apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:20
Directorul DSVSA Suceava, Sorin Mihai Voloșeniuc: Pentru cei care abandonează cîini vom lua măsurile cele mai drastice. Amenda poate ajunge pînă la 20.000 de lei # Radio Top Suceava
Doctorul Sorin Mihai Voloșeniuc, directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, a spus, în cadrul unei emisiuni la Radio Top, referitor la problema cîinilor comunitari, că aceasta este ”una complexă, care necesită o rezolvare complexă”. Potrivit domnului Voloșeniuc, numărul cîinilor a început să crească odată cu ”începerea evenimentului nefericit din Ucraina, de peste […] Articolul Directorul DSVSA Suceava, Sorin Mihai Voloșeniuc: Pentru cei care abandonează cîini vom lua măsurile cele mai drastice. Amenda poate ajunge pînă la 20.000 de lei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:20
40 de voluntari ai Crucii Roșii, implicați într-o nouă campanie de sprijinire a familiilor din Broșteni afectate de inundații # Radio Top Suceava
Crucea Roșie Suceava susține în continuare familiile din Broșteni afectate de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie, suma alocată pentru activități umanitare pînă la sfîrșitul anului urmînd să depășească 250.000 de lei. Începînd cu data de 22 noiembrie, Crucea Roşie Suceava derulează o nouă campanie de ajutorare a familiilor din Broșteni. Conform unui […] Articolul 40 de voluntari ai Crucii Roșii, implicați într-o nouă campanie de sprijinire a familiilor din Broșteni afectate de inundații apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
Directorul DSVSA Suceava: Sacrificarea porcului tradițional este permisă, avem derogare de la Comisia Europeană, face parte din tradiția poporului român, însă produsele care se obțin în urma sacrificării tradiționale sînt destinate strict consumului familial # Radio Top Suceava
Directorul DSVSA Suceava: Sacrificarea porcului tradițional este permisă, avem derogare de la Comisia Europeană, face parte din tradiția poporului român, însă produsele care se obțin în urma sacrificării tradiționale sînt destinate strict consumului familial La fel ca în fiecare an, în pragul Sărbătorilor de Iarnă, direcțiile sanitar veterninare și siguranța alimentelor sînt în alertă. Doctorul […] Articolul Directorul DSVSA Suceava: Sacrificarea porcului tradițional este permisă, avem derogare de la Comisia Europeană, face parte din tradiția poporului român, însă produsele care se obțin în urma sacrificării tradiționale sînt destinate strict consumului familial apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
O firmă vrea să închirize teren de la Primăria Cîmpulung Moldovenesc pentru a construi un parc fotovoltaic # Radio Top Suceava
Primarul Mihăiță Negură va propune Consiliului Local Cîmpulung Moldovenesc să aprobe închirierea unei suprafețe de teren pentru construirea unui parc fotovoltaic. Discuția despre închirierea terenului în suprafață de aproape 1.350 de metri pătrați va avea loc în ședința din 27 noiembrie. Prețul de pornire al licitației stabilit de un evaluator atestat este de 2.277 lei/lună […] Articolul O firmă vrea să închirize teren de la Primăria Cîmpulung Moldovenesc pentru a construi un parc fotovoltaic apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Criză de ouă în Uniunea Europeană. Mihai Sorin Voloșeniuc, director DSVSA Suceava: Noi producem mai mult decît consumăm. Sper ca producătorii noștri să onoreze în primul rînd comenzile pe care le au în România # Radio Top Suceava
Directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, Sorin Mihai Voloșneic, speră ca producătorii de ouă să onoreze comenzile interne și, astfel, să nu fie probleme cu acest produs în perioada Sărbătorilor de Iarnă, cînd este foarte căutat. Într-o emisiune la Radio Top, domnul Voloșeniuc a declarat referitor la producția internă de ouă: ”Dacă […] Articolul Criză de ouă în Uniunea Europeană. Mihai Sorin Voloșeniuc, director DSVSA Suceava: Noi producem mai mult decît consumăm. Sper ca producătorii noștri să onoreze în primul rînd comenzile pe care le au în România apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Casa Cărții din centrul municipiului Suceava, aparținînd Librăriilor Alexandria, are de cîteva zile o față nouă, una foarte atrăgătoare. Și nu doar fața s-a schimbat în bine, ci și interiorul, care este foarte spațios, luminat și elegant aranjat. Investițiile făcute în Casa Cărții, care trebuie să fi fost foarte costisitoare, au schimbat astfel aspectul centrului […] Articolul Pofta vine văzînd. Văzînd Casa Cărții din centrul Sucevei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
23 noiembrie 2025
17:40
Pe 24 noiembrie, prima probă la simularea examenului de bacalaureat organizată de Inspectoratul Școlar Suceava # Radio Top Suceava
Luni, 24 noiembrie, aproximativ 5.700 de elevi suceveni sînt așteptați la simularea examenului de bacalaureat organizată de Inspectoratul Școlar Suceava. Prima probă este cea la limba și literatura română. În urmă cu două săptămîni a fost simularea Evaluării Naționale organizată de Inspectoratul Școlar Suceava, iar rezultatele au fost foarte slabe. Media generală la Română a […] Articolul Pe 24 noiembrie, prima probă la simularea examenului de bacalaureat organizată de Inspectoratul Școlar Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:10
Jucătorii de la RC Gura Humorului au primit medaliile de campioni ai Diviziei Naționale de Rugby # Radio Top Suceava
Jucătorii și membri staff-ului Rugby Club Gura Humorului au primit, astăzi, la București, la baza sportivă Parcul Copilului, medaliile de campioni ai Diviziei Naționale de Rugby – ediția 2025. Cu locul I deja asigurat, RC Gura Humorului a pierdut meciul jucat cu Grivița București cu scor 31-21. Locul I asigură și promovarea în Liga Națională […] Articolul Jucătorii de la RC Gura Humorului au primit medaliile de campioni ai Diviziei Naționale de Rugby apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
