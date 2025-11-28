Meteorologii anunță vreme blândă pentru luna DECEMBRIE
Agro-TV.ro, 28 noiembrie 2025 11:20
Se pare că vremea în luna decembrie 2025 va fi una blândă față de cea de anul trecut, potrivit estimărilor privind temperatura aerului și cantitățile de precipitații în următoarele patru săptămâni, publicate vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astfel, în săptămâna 1-8 decembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această […]
• • •
Alte ştiri de Agro-TV.ro
Acum 30 minute
11:20
Se pare că vremea în luna decembrie 2025 va fi una blândă față de cea de anul trecut, potrivit estimărilor privind temperatura aerului și cantitățile de precipitații în următoarele patru săptămâni, publicate vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astfel, în săptămâna 1-8 decembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această […]
Acum 4 ore
08:40
Prețul cerealelor traversează o perioadă de stabilitate, însă analiștii anticipează evoluții pozitive după sărbătorile de iarnă, atât pentru grâu, cât și pentru porumb și orz. Expertul Cezar Gheorghe explică de ce bazinul Mării Negre ar putea beneficia de contextul global, în timp ce prețurile actuale din Portul Constanța se mențin la niveluri constante. Conform datelor […]
Acum 6 ore
07:30
Linia de finanțare DR-30, una dintre cele mai populare măsuri din Planul Național Strategic, rămâne în centrul interesului fermierilor chiar și după ce fondurile disponibile pentru instalarea tinerilor fermieri s-au dovedit insuficiente pentru cererea uriașă. Adrian Chesnoiu, directorul general AFIR, a explicat într-o intervenție publică de ce programul a fost suprasubscris și ce scenarii sunt […]
06:30
Ministrul Agriculturii clarifică eco-schema PD-28: „Subvenția va fi mai mare decât anul trecut” # Agro-TV.ro
Eco-schema PD-28 revine în centrul atenției după noile declarații ale ministrului Agriculturii, Florin Barbu, care susține că fermierii români vor beneficia de un sprijin mai mare în 2025, datorită unei modificări esențiale operate la nivelul regulamentelor europene. Potrivit ministrului, România este singurul stat membru care a reușit să introducă o eco-schemă suplimentară în urma modificării […]
Acum 24 ore
18:50
Anunț de ultimă oră privind plățile APIA în avans! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură transmite joi că a finalizat procesul de autorizare la plată a sumelor acordate în avans din subvențiile aferente Campaniei 2025, care se desfășoară anual în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie. Potrivit unui comunicat al APIA remis redacției AgroTV, […]
16:50
Un document document esențial pentru agricultura românească a fost aprobat de Guvern în ședința de joi, 27 noiembrie. Este vorba despre Strategia națională de promovare a produselor agroalimentare românești 2025 – 2029 împreună cu Planul de acțiune aferent. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) remis redacției AgroTV, Strategia are ca obiectiv […]
14:50
AgriDrone România prezentă la Agritechnica 2025: Viitorul agriculturii de precizie vine în România # Agro-TV.ro
AgriDrone România, Distribuitor Autorizat DJI Agriculture în Romania, a participat la Agritechnica 2025, cea mai importantă expoziție mondială de utilaje și tehnologii agricole, desfășurată între 9-15 noiembrie la Hanovra, Germania. Evenimentul, organizat sub tema „Touch Smart Efficiency”, a reunit peste 2.700 de expozanți din peste 50 de țări și aproape jumătate de milion de vizitatori, […]
13:20
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis joi dimineață un Cod galben de inundații, valabil până vineri la prânz, pe râuri din 11 județe. „Având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, I.N.H.G.A. a instituit Codul Galben de inundații, valabil în intervalul 27 noiembrie, ora […]
11:50
Un TIR cu 24 de tone de uree a luat foc pe A2! Autoritățile au creat un perimetru de siguranță # Agro-TV.ro
Un TIR încărcat cu 24 de tone de uree a fost cuprins de flăcări joi dimineață pe autostrada A2, în apropierea stației de taxare Fetești, circulația fiind oprită pe sensul dinspre Constanța spre București, la kilometrul 145, informează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Ialomița, la […]
Ieri
08:40
Mediul asociativ salută controalele ANAF în ferme: „Sunt normale și trebuie să continue” # Agro-TV.ro
Controalele desfășurate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) în rândul fermierilor care beneficiază de subvenții APIA au generat reacții mixte în sectorul agricol. În timp ce o parte dintre agricultori privesc acțiunea cu îngrijorare, reprezentanții organizațiilor profesionale susțin că verificările sunt firești și necesare pentru menținerea corectitudinii în distribuirea fondurilor europene și naționale. Ionel […]
07:40
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, reacționează ferm la decizia Guvernului de a introduce, începând cu 1 ianuarie 2026, un nou sistem de impozitare pentru spațiile protejate. Barbu avertizează că prevederile sunt neclare, dificil de aplicat și riscă să genereze haos administrativ în cazul fermierilor persoane fizice. Ministrul a declarat că a analizat proiectul, însă în baza […]
06:30
Crescătorii de ovine trag un semnal de alarmă tot mai puternic în fața noilor obligații impuse de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Liderii din sector acuză autoritățile, inclusiv pe premierul Ilie Bolojan, că iau decizii fără consultarea fermierilor și că împing zootehnia românească spre colaps, într-un moment în care tot mai […]
26 noiembrie 2025
18:30
Din caua secetei, furajele au devenit din ce în ce mai scumpe, iar fermierii se văd nevoiți să reducă porția de hrană pentru animale, pentru a trece cu bine peste iarnă. „S-a scumpit nutrețul și-l dau cu rația!”, se pâlnge un crescător de ovine din Argeș. Emil Bădescu, din comuna Bârla, care deține cateva sute […]
16:10
Apicultori trimiși în judecată pentru o fraudă cu fonduri europene de 1,2 milioane de lei # Agro-TV.ro
Mai mulți apicultori și reprezentanți ai unor firme au fost trimiși în judecată, în stare de libertate, de procurii anticorupție într-un dosar în care sunt acuzați de fraudă cu fonduri europene și naționale în valoare de circa 1,2 milioane de lei, transmite Direcția Națională Anticorupție (DNA) printr-un comunicat remis miercuri redacției AgroTV. Potrivit DNA, este […]
14:50
Cuprul (Cu) este unul dintre cei opt micronutrienți indispensabili culturilor agricole, având un rol crucial în fotosinteză, rezistența la boli și dezvoltarea echilibrată a plantelor. Deficitul de cupru este întâlnită frecvent în: cereale pentru boabe, crucifere, culturi bulboase, verdețuri, rădăcinoase. Aceasta apare în special în soluri: calcaroase, sărăturate, nisipoase, bogate în calciu și cu pH […]
13:10
Pentru că se apropie sărbătorile, iar sacrificarea porcilor în gospodărie va deveni un fel de sport național, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) vine cu o serie precizări privind condițiile obligatorii în care se poate face aceasta, precum și cu recomandări esențiale privind achiziția, manipularea și consumul alimentelor de origine animală în […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Meteorologii anunță o răcire semnificativă a vremii în următoarele zile, însoțită de cantități importante de precipitații ce se vor transforma în lapoviță și ninsoare în unele regiuni. Potrivit unei informări publicate mircuri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în intervalul 26 noiembrie, ora 10:00 – 30 noiembrie, ora 20:00, precipitațiile se vor extinde dinspre vest […]
08:40
Grâul românesc continuă să fie una dintre cele mai atractive mărfuri din bazinul Mării Negre, atât datorită calității, cât și avantajului logistic pe principalele rute de export. Potrivit expertului în piețele de mărfuri agricole, Cezar Gheorghe, România reușește să se mențină competitivă în fața unor mari producători globali precum Rusia, Ucraina, Argentina sau Statele Unite, […]
07:40
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a transferat deja fondurile către Direcțiile Agricole Județene pentru plata sprijinului dedicat legumelor cultivate în spații protejate, a anunțat ministrul Florin Barbu. Programul, considerat o reușită de actuala conducere a MADR, a ajuns anul acesta la aproape 3.600 de hectare înscrise la finanțare. Potrivit șefului MADR, peste 271 de […]
06:30
Ionică Ciobanu: ”Persoanele fizice sunt cei mai buni plătitori de taxe și impozite!” Ministrul agriculturii dă replica # Agro-TV.ro
Tensiunile din sectorul zootehnic cresc pe final de an, după ce tot mai mulți crescători de animale reclamă că se iau decizii fără consultare și, mai ales, fără ca nevoile reale din teritoriu să fie luate în calcul. Ionică Sterp, cunoscut în rândul fermierilor ca Ionică Ciobanu, crescător de ovine și lider asociativ, lansează un […]
25 noiembrie 2025
19:40
Circa 10.000 de fermieri se vor mobiliza pentru a participa pe 18 decembrie la un protest la Bruxelles, ca parte „a celor mai dure negocieri care au avut loc vreodată în istoria UE” legate de bugetul blocului comunitar pe cadrul financiar multianual 2028-2034, se arată într-un comunicat al Alianței pentru Agricultură și Cooperare (AAC), în […]
16:40
130 de milioane de euro vor fi acordați suplimentar pentru defrișarea plantațiilor de viță-de-vie, a anunțat luni Ministerul Agriculturii din Franța, transmite agenția Reuters, citată de AGERRES. Potrivit oficialilor ministerului, sprijinul suplimentar acordat industriei viticole, pentru care instituția va cere o contribuție din partea Uniunii Europene, este menit să prevină o producție excedentară, care ar […]
16:10
Turcia – România, meciul unei națiuni, se vede la Prima TV! Câte milioane de fani are naționala # Agro-TV.ro
Meciul așteptat de toată România se vede la Prima TV! Turcia – România este partida care poate duce naționala lui Mircea Lucescu mai aproape de Cupa Mondială din 2026. Semifinala barajului pentru Mondial se va disputa joi, 26 martie, pe terenul turcilor, iar Prima TV va transmite, în exclusivitate pentru România, meciul decisiv al “tricolorilor”. […]
15:10
Fermierii, scutiți de povara TVA pentru proiectele finanțate prin AFIR! Explicațiile lui Adrian Chesnoiu # Agro-TV.ro
Veste bună pentru fermieri de la directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu: a fost operaționalizat mecanismul prin care beneficiarii de poiecte derulate prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale sunt scutiți de plata efectivă a TVA prin cedarea dreptului de rambursare a acesteia direct către furnizori. Măsura a fost gândită pentru a debloca fluxurile financiare în […]
14:30
Iarna nu iartă pe nimeni: drumuri blocate, curți pline de zăpadă și ferme unde accesul devine o adevărată provocare. Dar fermierii și administratorii de terenuri au găsit soluția: lame de zapada pentru tractor, care fac deszăpezirea rapidă și eficientă. Vă prezentăm cele mai performante modele disponibile pe piață, ideale pentru orice tip de teren. Lame […]
13:10
Lgea nu ține cont nici de proprietatea privată atunci când vine vorba de păduri. Un bărbat a fost condamndat la închisoare cu suspendare după 3 ani, după ce a tăiat cu drujba un fag din pădurea familiei aflată în paza Ocolului Silvic. În plus, bărbatul este obligat să presteze 60 de zile de muncă în […]
11:50
Problema neonicotinoidelor revine în prim-plan: Promisiuni făcute României de comisarul european Olivér Várhelyi # Agro-TV.ro
Problema acordării în continuare a derogărilor pentru utilizarea neonicotinoidelor în România, țară care se confruntă cu amenințări grave din partea dăunătorilor, a revenit din nou pe tapet la Bruxelles, în cadrul dezbaterilor organizate de COPA-COGECA în perioada 18-21 noiembrie, la Parlamentul European, la care a participat și comisarul european pentru Sănătate și Bunăstare Animală, Olivér […]
10:10
Schimbare majoră pregătită de MADR: toate registrele de închiriere a pășunilor vor fi făcute publice # Agro-TV.ro
Ministerul Agriculturii anunță una dintre cele mai importante măsuri de transparență din ultimii ani în gestionarea pășunilor: publicarea registrului electronic al contractelor de concesiune și închiriere, împreună cu încărcătura reală de animale aferentă fiecărei suprafețe. Inițiativa legislativă este deja susținută de Comisia de Agricultură din Senat și ar urma să elimine practicile abuzive, susține secretarul […]
08:30
Ministerul Agriculturii și APIA intră în ultimele zile ale campaniei de avans pentru anul de plată 2025, cu un ritm intensificat de autorizare și cu promisiunea eliminării diferențelor dintre fermele mici și fermele mari. Secretarul de stat Emil Dumitru a anunțat că instituția își propune vireze câte 50 de milioane de euro pe zi până […]
07:30
Medicii veterinari, neputincioși împotriva samsarilor de animale. Se cer măsuri URGENTE de la Guvern # Agro-TV.ro
Sectorul creșterii porcilor trece printr-un nou moment critic, iar fermierii cer intervenții rapide și ferme din partea Guvernului. Dimitrie Muscă, unul dintre cei mai mari crescători de animale din România, trage un nou semnal de alarmă privind lipsa de control asupra mișcărilor de animale în gospodării și rolul insuficient exercitat de medicii veterinari concesionari, care […]
06:30
Plata de bază APIA și eco-schema PD-28 – Sumele exacte pe care le primesc fermierii anul acesta # Agro-TV.ro
Fermierii au acum confirmarea oficială privind cuantumurile plăților APIA pentru anul de cerere 2025, după ce secretarul de stat Emil Dumitru a explicat public cum vor fi distribuite fondurile între plata de bază și eco-scheme. Deși discuțiile din spațiul public au generat confuzie în ultimele zile, MADR transmite că valorile aprobate rămân ferme și se […]
24 noiembrie 2025
20:10
Emil Dumitru, secretat de stat în MADR: Agricultura cu două viteze: Prea multe plăți directe pe persoană fizică! # Agro-TV.ro
Agricultura românească va merge în continuare cu două viteze, având ca efect creșterea deficitului balanței comerciale, atât timp cât vom lăsa ca din cele aproximativ 700.000 de cereri unice de plată pe suprafață, în valoare de circa 2,1 miliarde de euro, doar 86.000 vin din partea unor companii înregistrate fiscal, restul sunt pe persoană fizică, […]
19:10
EXCLUSIV! Vești bune din ferma lui Dimitrie Muscă: Mii de porci, salvați din focarul de PPA # Agro-TV.ro
Situația de la ferma din Olari, județul Arad, începe să se stabilizeze, după câteva zile extrem de tensionate pentru unul dintre cei mai cunoscuți fermieri ai României, Dimitrie Muscă. Acesta anunță că sectorul de îngrășare – aproximativ 6.000 de capete – ar putea fi salvat, după măsuri drastice luate pentru limitarea focarului de pestă porcină […]
18:10
Mulți fermieri își pregătesc acum solariile pentru viitoarele culturi, însă, pentru a fi eficiente și a evita cheltuielile nejustificate, soluțiile și tratamente aplicate trebuie alese cu mare grijă. Care sunt cele mai potrivite tratamente pentru buruienile din solar aflați de la dr. ing. Horia Ghibu în materialul video următor.
14:30
E foame mare de bani la buget, așa că Guvernul s-a gândit să-și crească sursele de finanțare inclusiv prin impozite aplicate fermierilor cu spații protejate, cum ar fi solariile. Al doilea pachet de măsuri fiscale al Cabinetului Bolojan, adoptat de Parlament, lovește puternic într-o mare parte a fermierilor, care vor avea de plățit noi impozite […]
12:00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineață o avertizare Cod galben de vijelii ce vizează 16 județe (vezi harta). Potrivit meteorologilor, în intervalul 25 noiembrie, ora 3:00 – 26 noiembrie, ora 8:00, vântul va avea temporar intensificări în Banat și în sudul Crișanei, cu viteze de 55-65 km/h, iar din după-amiaza zilei de […]
08:30
Sectorul suin din România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Prețul cărnii de porc la poarta fermei a coborât în ultimele săptămâni la un nivel critic, insuficient pentru a acoperi costurile de producție, susține deputatul George Scarlat, deși acest lucru nu se resimte și în prețul cărnii la raft. Parlamentarul susține […]
07:30
Resturi de porci sacrificați aruncate pe câmp – Gest revoltător, în plin val de focare de pestă porcină # Agro-TV.ro
Situație alarmantă în județul Arad, unde mai multe resturi de porci sacrificați au fost descoperite abandonate pe câmp, în apropierea localității Nădab. Descoperirea vine într-un moment critic, în care județul se confruntă cu focare active de pestă porcină africană (PPA), inclusiv în una dintre cele mai mari ferme din vestul țării, administrată de cunoscutul fermier […]
06:30
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, lansează un avertisment ferm către actualul ministru, Florin Barbu, în contextul discuțiilor privind restructurarea ministerului și posibila reorganizare a instituțiilor din subordine. Într-o declarație tranșantă, Daea subliniază că desființarea sau comasarea unor instituții-cheie din agricultură ar fi „păguboasă, de neacceptat și de nediscutat”. Potrivit lui Daea, instituțiile din arhitectura […]
23 noiembrie 2025
17:40
Descoperire șocantă în județul Vaslui: trupul neînsuflețit al unei femei în vârstă de 85 de ani a fost descoperit într-o zonă izolată, puțin frecventată de localnici. Se presupune că victima ar fi fost sfârtecată de animale sălbatice sau de haite de câini. Descoperirea ar fi fost făcută de doi săteni în drumul lor spre casă, […]
14:30
Crimă la fermă, chiar în sfânta zi de Duminică! Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din comuna Vorniceni, județul Botoșani, a fost găsit decedat duminică dimineață, la o fermă de vaci din localitate, unde lucra. Poliția a reținut un suspect, fiind vorba despre un adolescent de 17 ani care era coleg de muncă […]
22 noiembrie 2025
12:20
Subvențiile agricole acordate prin eco-schemele PD-28 și PD-04 au provocat agitație mare în lumea agricolă de la noi din țară, fermierii acuzând Ministerul Agriculturii atât de reduceri masive ale plăților directe cât și de o comunicare înșelătoare privind cuantumurile anunțate. Pentru a liniști spiritele, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) răspunde acestor acuzații printr-un comunicat […]
11:30
Pe măsură ce a început Postul Crăciunului, românii încearcă să respecte cu strictețe regulile religioase, însă acest efort se resimte tot mai mult la buzunar. Prețurile alimentelor au urcat semnificativ, iar mulți abia reușesc să facă față cheltuielilor zilnice. Printre cele mai căutate produse în această perioadă se numără spanacul, care a ajuns să coste […]
08:40
Producătorii se plâng că seceta le-a afectat culturile, iar acest lucru se reflectă în prețurile tot mai mari de pe piață. Un kilogram de nuci în coajă se vinde în prezent cu 10–15 lei, în funcție de calitatea produsului și de cantitatea achiziționată. „Nu a fost un sezon prea bun, dar față de alte zone […]
21 noiembrie 2025
20:20
Premierul Ilie Bolojan a avut vineri o întâlnire de lucru cu o delegație a Băncii Mondiale condusă de Antonella Bassani, vicepreședinte pentru Europa și Asia Centrală, iar agricultura a fost una dintre principalele teme abordate. Potrivit unui comunicat al Guvernului, în cadrul discuțiilor care au vizat sprijinul tehnic și financiar de care România are nevoie […]
15:40
EPPO: Încă o fraudă cu subvenții agricole, cu implicarea unor înalți funcționari publici! # Agro-TV.ro
Procurorii europeni investighează o nouă fraudă cu subvenții agricole desfășurată între anii 2023 și 2025, în care se pare că sunt implicați mai mulți înalți funcționari publici din Bulgaria. „Într-o anchetă condusă de Parchetul European (EPPO) la Sofia (Bulgaria), Direcția Generală a Poliției Naționale a efectuat mai multe percheziții și confiscări în această săptămână, ca […]
15:10
Peste 280.000 de hectare de terenuri degradate au fost readuse în circuitul agricol prin aplicarea unor practici moderne. Inițiativa oferă fermierilor acces la expertiză tehnică, sprijin financiar și soluții inovatoare, demonstrând că agricultura regenerativă poate îmbina protecția solului cu creșterea productivității. Programul REVERTE® de la Syngenta a fost recunoscut ca fiind cel mai bun din clasa sa […]
13:20
Cifre umflate și infrastructură blocată – Fermierii acuză probleme grave în privința sistemului de irigații # Agro-TV.ro
Promisiunile privind extinderea irigațiilor au devenit, din nou, subiect de dispută între fermieri și autorități. În timp ce declarațiile oficiale anunță milioane de hectare irigate, realitatea din datele tehnice ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) și, mai ales, din teren, arată o realitate mult mai modestă. Fermierii acuză incoerență, manipularea cifrelor și un blocaj […]
12:10
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis vineri dimineață o avertizare privind iminența unui pericol de inundații pe râuri din șase de județe (vezi harta). Potrivit hidrologilor, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, în intervalul 21.11.2025 ora 22:00 – 22.11.2025 ora 12:00 este în vigoare o […]
07:40
Prețul laptelui la poarta fermei, derizoriu: ”Mai mult de 2 lei nu luăm, indiferent ce facem” # Agro-TV.ro
Prețul laptelui crud rămâne una dintre cele mai sensibile teme din zootehnia românească, iar fermierii avertizează că situația a devenit critică. În timp ce costurile cu hrana animalelor, furajele, energia și forța de muncă au crescut constant, plata primită de producători pentru un litru de lapte a coborât la niveluri pe care mulți le numesc […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.