Meteorologii anunță vreme blândă pentru luna DECEMBRIE

Prețul laptelui crud rămâne una dintre cele mai sensibile teme din zootehnia românească, iar fermierii avertizează că situația a devenit critică. În timp ce costurile cu hrana animalelor, furajele, energia și forța de muncă au crescut constant, plata primită de producători pentru un litru de lapte a coborât la niveluri pe care mulți le numesc […]