Ministrul apărării a demisionat

Veridica.ro, 28 noiembrie 2025 14:50

Ionuț Moșteanu este implicat într-un scandal privind studiile sale.

„Exportul de haos”: noua marfă de la Est Veridica.ro
Belarus, aliatul cel mai apropiat al Rusiei, și-a intensificat operațiunile hibride împotriva vecinilor săi din UE, direcționând migranți către frontierele acestora și tolerând contrabanda tot mai îndrăzneață. Scopul? Crearea de instabilitate.
Rusia, cea mai pașnică țară din lume Veridica.ro
Nu există țară care să vrea mai mult pacea decât Rusia, scrie presa pro-Kremlin, care dă vina pe europeni pentru prelungirea războiului. Și pentru că tot se vorbește de pace în Ucraina, jurnaliștii pro-Putin au decis să ia la ochi următoarea țară către granița cu UE – Republica Moldova.
FAKE NEWS: Drona prăbușită în județul Vaslui e ucraineană, nu rusească Veridica.ro
Drona prăbușită pe 25 iunie în comuna Puiești, județul Vaslui, nu e un aparat de zbor rusesc, ci unul inscripționat cu un mesaj în limba ucraineană, potrivit unor postări online care citează o fotografie fake, postată eronat de publicația Vremea Veche. În fotografia falsă, pe dronă apare, în alfabetul chirilic, expresia ucraineană „Peremoha Bude”, care înseamnă „Va fi victorie”. Aceeași frază, în rusă, este „Pobeda Budet”.
O rețea de spionaj rusă exploatează adolescenți ucraineni în Europa Veridica.ro
O sută de dolari pentru incendierea unei dube, încă câteva sute pentru plantarea unei bombe sau bani rapidi pentru fotografierea unei locații strategice: serviciile de informații rusești au găsit o modalitate nouă, ieftină, și din ce în ce mai eficientă , de a desfășura operațiuni de sabotaj în toată Europa.
Fost ministru spaniol arestat pentru corupție Veridica.ro
Curtea Supremă a Spaniei a ordonat joi arestarea preventivă pentru fostul ministru al Transporturilor, Jose Luis Abalos, implicat într-unul dintre scandalurile de corupție care afectează guvernul de stânga al premierului Pedro Sanchez.
Guvernul bulgar retrage proiectul de buget în urma protestelor de stradă Veridica.ro
Bugetul pe anul viitor prevede creșterile contribuțiilor la asigurările sociale și dublarea impozitului pe dividende.
Suspectul care a împușcat soldați ai Gărzii Naționale în Washington D.C. a lucrat cu CIA în Afganistan Veridica.ro
Directorul agenției americane de spionaj a declarat că bărbatul care a deschis focul, un fagan de 29 de ani, a colaborat în țara sa natală cu CIA și cu guvernul american.
Putin își dublează cererile pentru teritoriile ucrainene înainte de discuțiile cu SUA de la Moscova Veridica.ro
Președintele Vladimir Putin și-a dublat cerințele principale pentru încetarea războiului din Ucraina, afirmând că Rusia va depune armele doar dacă trupele Kievului se retrag de pe teritoriul revendicat de Moscova.
Putin oferă un armistițiu dacă ucrainenii se retrag din teritoriile anexate de Rusia Veridica.ro
Un plan american de pace, modificat ulterior prevedea recunoașterea regiunilor Donețk și Luhansk, ca teritorii rusești.
FAKE-NEWS: Ești arestat dacă spui că ești patriot sau că România e a românilor Veridica.ro
Românii care își manifestă patriotismul riscă să fie arestați, potrivit unei serii de clipuri care, pe lângă această narațiune falsă, conțin și mesaje xenofobe, rasiste și anti-europene. Clipurile, publicate pe un cont de Facebook înființat în decembrie 2022, au făcut milioane de vizualizări dar au fost șterse imediat ce s-a scris despre ele în presă.
Papa avertizează că viitorul umanității este în joc Veridica.ro
Liderul de la Vatican și-a început vizita în Turcia cu un semnal de alarmă în fața conflictelor din lume
Trump anunţă înăsprirea politicii anti-migraţie după un atac armat la Washington Veridica.ro
Preşedintele american a criticat vehement precedenta administraţie pentru că ar fi permis intrarea a milioane de străini în Statele Unite
Franţa reformează serviciul militar voluntar Veridica.ro
Preşedintele Macron prezintă planul care vizează întărirea forţelor armate în faţa ameninţărilor Rusiei
Rusia atacă din nou Odesa cu drone Veridica.ro
Autorităţile anunţă doar pagube materiale.
Expert: războiul hibrid este un „război între Rusia și Occident” Veridica.ro
Rusia este angajată într-un război hibrid împotriva Occidentului și a reușit să-i convingă pe mulți că, dacă susțin Ucraina, țările lor riscă să fie antrenate într-un război real, crede expertul în război hibrid Mitchell A. Orenstein, profesor de studii ruse și est-europene la Universitatea din Pennsylvania și autor al cărții „The Lands In Between”. D
România a preluat președinția ICE Veridica.ro
Evenimentul a avut loc la Belgrad, sub tema Consolidarea regiunii prin conectivitate, inovație și integrare.
Kallas susține că armata Rusiei trebuie limitată nu cea a Ucrainei Veridica.ro
Responsabilul european spune că negocierile de pace ar trebui să se concentreze pe concesiile agresorului
Compania Air India a rătăcit un avion Veridica.ro
Aparatul a fost regăsit din întâmplare după 12 ani
Donald Trump atacă New York Times după un articol despre vârsta sa Veridica.ro
Ziarul a arătat că președintele și-a pierdut din vitalitate față de primul mandat
Nicholas Sarkozy condamnat pentru finanțarea ilegală a campaniei din 2012 Veridica.ro
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat pentru finanțarea ilegală a campaniei sale electorale în cadrul eșuării candidaturii sale la realegere din 2012, după ce cea mai înaltă instanță a țării i-a respins ultimul apel.
Rușii acuză occidentul de război hibrid Veridica.ro
Ministrul adjunct de externe al Rusiei a declarat că există numeroase scurgeri de informații și atacuri prin intermediul mass-media britanice și al rețelelor de socializare pe tema ajungerii la acorduri de pace în Ucraina.
Trump îl apără pe Witkoff, care îi instruiește pe ruși cum să negocieze cu președintele american Veridica.ro
Trimisul președintelui este considerat co-autorul unui plan controversat de pace în Ucraina care favoriza flagrant Rusia
Cum n-o dai! (12) - Motel de Marquis de Sade Veridica.ro
Cum n-o dai!
UE solicită urgent un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru Ucraina Veridica.ro
Uniunea Europeană a accelerat eforturile de a conveni asupra unui plan de utilizare a activelor rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina, după ce un plan de pace susținut de SUA săptămâna trecută a prezentat idei diferite, au declarat oficiali UE.
Atac masiv cu drone al rușilor la Zaporojie Veridica.ro
Forțele ruse au organizat un atac masiv cu drone asupra orașului Zaporijie, din sud-estul Ucrainei, marți seară, declanșând incendii, rănind cel puțin șapte persoane și avariind grav clădiri și vehicule, a declarat guvernatorul regional.
Influencer pro-rus arestat în Estonia. Legăturile sale cu partide estoniene Veridica.ro
Un influencer rusofon din Estonia a fost arestat după ce vreme de ani de zile a promovat narațiunile Moscovei. Oleg Besedin avea legături financiare atât cu Rusia, cât și cu partidele politice estoniene susținute de comunitatea rusofonă.
Întâlnire a miniştrilor de externe din România şi Ungaria Veridica.ro
Oana Ţoiu şi Péter Szijjártó au discutat despre cooperarea bilaterală şi agenda internaţională.
Voturile regionale din sudul Italiei umbresc perspectivele lui Meloni pentru 2027 Veridica.ro
Victoriile cheie ale opoziției italiene în alegerile regionale din sudul Italiei arată fisuri în dominația blocului conservator aflat la guvernare, ridicând îndoieli cu privire la capacitatea premierului Giorgia Meloni de a-și asigura un al doilea mandat la următoarele alegeri naționale, spun observatorii politici.
Ucraina solicită o întâlnire Trump-Zelenski în SUA săptămâna aceasta Veridica.ro
Șeful securității Ucrainei a declarat că speră să aranjeze o vizită a președintelui Volodimir Zelenski în SUA „la o dată cât mai potrivită” în această lună, în contextul în care încercările diplomatice de a pune capăt războiului continuă.
FAKE NEWS: UE sabotează planul american de pace pentru a prelungi războiul Veridica.ro
Europenii vor bloca orice plan american de pace întrucât vor ca războiul din Ucraina să dureze cât mai mult, potrivit unei narațiuni promovate de presa pro-Kremlin, care consideră că „pacea” înseamnă capitularea necondiționată în fața agresiunii de tip imperial a Rusiei.
Marea Britanie își dotează distrugătoarele cu un nou sistem anti-dronă Veridica.ro
Ministerul Apărării din Marea Britanie a anunțat că sistemul laser de mare putere DragonFire a doborât cu succes drone care zburau cu viteze de până la 650 km/h în timpul testelor recente efectuate la poligonul de luptă Hebrides din Scoția.
Încă patru persoane arestate în legătură cu jaful de la Luvru Veridica.ro
Autoritățile franceze au arestat încă patru persoane în legătură cu jaful spectaculos de luna trecută al bijuteriilor Coroanei în valoare estimată la 88 de milioane de euro din Muzeul Luvru, a anunțat procurorul din Paris .
Dronele au intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova Veridica.ro
Șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova și au fost detectate, marți dimineață, de sistemele de supraveghere din dotarea Armatei Naționale.
O nouă funcție a platformei X ridică semne de întrebare pentru conturile MAGA Veridica.ro
O nouă funcționalitate de pe X a stârnit confuzie, furie și un val de investigații online după ce utilizatorii au descoperit că platforma afișa brusc locațiile surprinzătoare în care se află anumite conturi.
Breaking fake news: Drone rusești deasupra Europei (@TVR1) Veridica.ro
Dronele au schimbat fața războiului. Rușii nu se mai mulțumesc să atace orașele ucrainene și să omoare civili, trimit drone și în Europa, adânc în teritoriul statelor membre NATO. Sunt acestea provocări și parte a războiului hibrid dus de Kremlin sau incidente izolate?
Ucraina a lovit ţinte strategice din Rusia cu drone şi rachete Veridica.ro
Concomitent, Kievul a suferit al doilea atac major rusesc din această lună
O dronă fără încărcătură a fost găsită în localitatea Puieşti, din județul Vaslui Veridica.ro
„Mi-aş fi dorit să o dea jos” - a spus ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.
Ziua în care Alexandreasca îi fură sloganul lui Macron Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 47
Atacuri pakistaneze în Afganistan Veridica.ro
Administraţia de la Kabul spune că sunt victime printre civili şi promite represalii
Convorbiri americano-ruse la Abu Dhabi pe tema războiului din Ucraina Veridica.ro
Kremlinul afirmă că nu are nimic de spus despre consultările cu americanii.
Noapte de atacuri masive în Ucraina şi Rusia Veridica.ro
Capitala ucraineană şi două regiuni ruseşi de la Marea Neagră au fost cele mai vizate.
Circa 300 de cetățeni ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești Veridica.ro
Majoritatea celor suspectați sunt infractori periculoși și oligarhi conectați la interesele Moscovei, aflați sub sancțiuni occidentale.
Investigație a Pentagonului în cazul unui senator democrat Veridica.ro
Pentagonul a declarat că îl anchetează pe senatorul democrat Mark Kelly din Arizona pentru posibile încălcări ale legii militare, după ce Kelly s-a alăturat altor parlamentari într-un videoclip care a cerut trupelor americane să refuze ordinele ilegale.
Președintele Turciei a discutat cu Vladimir Putin Veridica.ro
Putin, președintele Rusiei, și Erdogan, președintele Turciei, au discutat despre propunerile SUA privind încheierea războiului din Ucraina.
Donald Trump a avut o convorbire telefonică cu Xi Jinping Veridica.ro
Subiectul discuției a fost neclar, iar relatarea presei chineze, care a anunțat convorbirea nu conținea prea multe detalii.
Trump sugerează „progrese majore” în discuțiile cu Ucraina Veridica.ro
„Nu crede până nu vezi, dar s-ar putea să se întâmple ceva bun”, a scris Donald Trump luni dimineață după negocierile americano-ucrainene de duminică de la Geneva.
