Principalul consilier al lui Zelenski demisionează pe fondul unui scandal de corupție
Veridica.ro, 28 noiembrie 2025 19:50
Andrii Iermak fusese numit recent negociator șef pentru planul de pace cu Rusia
• • •
Alte ştiri de Veridica.ro
Acum 30 minute
19:50
Andrii Iermak fusese numit recent negociator șef pentru planul de pace cu Rusia
Acum 6 ore
14:50
Ionuț Moșteanu este implicat într-un scandal privind studiile sale.
Acum 8 ore
13:30
Belarus, aliatul cel mai apropiat al Rusiei, și-a intensificat operațiunile hibride împotriva vecinilor săi din UE, direcționând migranți către frontierele acestora și tolerând contrabanda tot mai îndrăzneață. Scopul? Crearea de instabilitate.
Acum 12 ore
11:00
Nu există țară care să vrea mai mult pacea decât Rusia, scrie presa pro-Kremlin, care dă vina pe europeni pentru prelungirea războiului. Și pentru că tot se vorbește de pace în Ucraina, jurnaliștii pro-Putin au decis să ia la ochi următoarea țară către granița cu UE – Republica Moldova.
08:40
Drona prăbușită pe 25 iunie în comuna Puiești, județul Vaslui, nu e un aparat de zbor rusesc, ci unul inscripționat cu un mesaj în limba ucraineană, potrivit unor postări online care citează o fotografie fake, postată eronat de publicația Vremea Veche. În fotografia falsă, pe dronă apare, în alfabetul chirilic, expresia ucraineană „Peremoha Bude”, care înseamnă „Va fi victorie”. Aceeași frază, în rusă, este „Pobeda Budet”.
Acum 24 ore
21:00
O sută de dolari pentru incendierea unei dube, încă câteva sute pentru plantarea unei bombe sau bani rapidi pentru fotografierea unei locații strategice: serviciile de informații rusești au găsit o modalitate nouă, ieftină, și din ce în ce mai eficientă , de a desfășura operațiuni de sabotaj în toată Europa.
20:50
Curtea Supremă a Spaniei a ordonat joi arestarea preventivă pentru fostul ministru al Transporturilor, Jose Luis Abalos, implicat într-unul dintre scandalurile de corupție care afectează guvernul de stânga al premierului Pedro Sanchez.
20:40
Bugetul pe anul viitor prevede creșterile contribuțiilor la asigurările sociale și dublarea impozitului pe dividende.
20:30
Suspectul care a împușcat soldați ai Gărzii Naționale în Washington D.C. a lucrat cu CIA în Afganistan # Veridica.ro
Directorul agenției americane de spionaj a declarat că bărbatul care a deschis focul, un fagan de 29 de ani, a colaborat în țara sa natală cu CIA și cu guvernul american.
20:20
Putin își dublează cererile pentru teritoriile ucrainene înainte de discuțiile cu SUA de la Moscova # Veridica.ro
Președintele Vladimir Putin și-a dublat cerințele principale pentru încetarea războiului din Ucraina, afirmând că Rusia va depune armele doar dacă trupele Kievului se retrag de pe teritoriul revendicat de Moscova.
20:10
Un plan american de pace, modificat ulterior prevedea recunoașterea regiunilor Donețk și Luhansk, ca teritorii rusești.
Ieri
19:40
Românii care își manifestă patriotismul riscă să fie arestați, potrivit unei serii de clipuri care, pe lângă această narațiune falsă, conțin și mesaje xenofobe, rasiste și anti-europene. Clipurile, publicate pe un cont de Facebook înființat în decembrie 2022, au făcut milioane de vizualizări dar au fost șterse imediat ce s-a scris despre ele în presă.
19:00
Liderul de la Vatican și-a început vizita în Turcia cu un semnal de alarmă în fața conflictelor din lume
13:10
Preşedintele american a criticat vehement precedenta administraţie pentru că ar fi permis intrarea a milioane de străini în Statele Unite
12:30
Preşedintele Macron prezintă planul care vizează întărirea forţelor armate în faţa ameninţărilor Rusiei
11:20
Autorităţile anunţă doar pagube materiale.
11:00
Rusia este angajată într-un război hibrid împotriva Occidentului și a reușit să-i convingă pe mulți că, dacă susțin Ucraina, țările lor riscă să fie antrenate într-un război real, crede expertul în război hibrid Mitchell A. Orenstein, profesor de studii ruse și est-europene la Universitatea din Pennsylvania și autor al cărții „The Lands In Between”. D
08:50
Evenimentul a avut loc la Belgrad, sub tema Consolidarea regiunii prin conectivitate, inovație și integrare.
26 noiembrie 2025
20:40
Responsabilul european spune că negocierile de pace ar trebui să se concentreze pe concesiile agresorului
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
Aparatul a fost regăsit din întâmplare după 12 ani
19:00
Ziarul a arătat că președintele și-a pierdut din vitalitate față de primul mandat
18:40
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat pentru finanțarea ilegală a campaniei sale electorale în cadrul eșuării candidaturii sale la realegere din 2012, după ce cea mai înaltă instanță a țării i-a respins ultimul apel.
18:20
Ministrul adjunct de externe al Rusiei a declarat că există numeroase scurgeri de informații și atacuri prin intermediul mass-media britanice și al rețelelor de socializare pe tema ajungerii la acorduri de pace în Ucraina.
18:10
Trump îl apără pe Witkoff, care îi instruiește pe ruși cum să negocieze cu președintele american # Veridica.ro
Trimisul președintelui este considerat co-autorul unui plan controversat de pace în Ucraina care favoriza flagrant Rusia
17:40
Pompierii nu știu câți locatari se află în cele 2000 de apartamente.
17:20
Cel puțin 13 persoane au fost ucise și 15 rănite într-un incendiu major care a cuprins blocuri de apartamente în districtul Tai Po din Hong Kong.
15:00
Cum n-o dai!
13:10
UE solicită urgent un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru Ucraina # Veridica.ro
Uniunea Europeană a accelerat eforturile de a conveni asupra unui plan de utilizare a activelor rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina, după ce un plan de pace susținut de SUA săptămâna trecută a prezentat idei diferite, au declarat oficiali UE.
12:50
Forțele ruse au organizat un atac masiv cu drone asupra orașului Zaporijie, din sud-estul Ucrainei, marți seară, declanșând incendii, rănind cel puțin șapte persoane și avariind grav clădiri și vehicule, a declarat guvernatorul regional.
08:30
Un influencer rusofon din Estonia a fost arestat după ce vreme de ani de zile a promovat narațiunile Moscovei. Oleg Besedin avea legături financiare atât cu Rusia, cât și cu partidele politice estoniene susținute de comunitatea rusofonă.
05:30
Oana Ţoiu şi Péter Szijjártó au discutat despre cooperarea bilaterală şi agenda internaţională.
25 noiembrie 2025
20:10
Victoriile cheie ale opoziției italiene în alegerile regionale din sudul Italiei arată fisuri în dominația blocului conservator aflat la guvernare, ridicând îndoieli cu privire la capacitatea premierului Giorgia Meloni de a-și asigura un al doilea mandat la următoarele alegeri naționale, spun observatorii politici.
20:00
Șeful securității Ucrainei a declarat că speră să aranjeze o vizită a președintelui Volodimir Zelenski în SUA „la o dată cât mai potrivită” în această lună, în contextul în care încercările diplomatice de a pune capăt războiului continuă.
19:10
Europenii vor bloca orice plan american de pace întrucât vor ca războiul din Ucraina să dureze cât mai mult, potrivit unei narațiuni promovate de presa pro-Kremlin, care consideră că „pacea” înseamnă capitularea necondiționată în fața agresiunii de tip imperial a Rusiei.
18:30
Ministerul Apărării din Marea Britanie a anunțat că sistemul laser de mare putere DragonFire a doborât cu succes drone care zburau cu viteze de până la 650 km/h în timpul testelor recente efectuate la poligonul de luptă Hebrides din Scoția.
18:20
Autoritățile franceze au arestat încă patru persoane în legătură cu jaful spectaculos de luna trecută al bijuteriilor Coroanei în valoare estimată la 88 de milioane de euro din Muzeul Luvru, a anunțat procurorul din Paris .
18:00
Șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova și au fost detectate, marți dimineață, de sistemele de supraveghere din dotarea Armatei Naționale.
17:20
O nouă funcționalitate de pe X a stârnit confuzie, furie și un val de investigații online după ce utilizatorii au descoperit că platforma afișa brusc locațiile surprinzătoare în care se află anumite conturi.
17:10
Dronele au schimbat fața războiului. Rușii nu se mai mulțumesc să atace orașele ucrainene și să omoare civili, trimit drone și în Europa, adânc în teritoriul statelor membre NATO. Sunt acestea provocări și parte a războiului hibrid dus de Kremlin sau incidente izolate?
13:20
Concomitent, Kievul a suferit al doilea atac major rusesc din această lună
13:00
„Mi-aş fi dorit să o dea jos” - a spus ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.
13:00
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 47
11:20
Administraţia de la Kabul spune că sunt victime printre civili şi promite represalii
11:00
Kremlinul afirmă că nu are nimic de spus despre consultările cu americanii.
09:50
Capitala ucraineană şi două regiuni ruseşi de la Marea Neagră au fost cele mai vizate.
24 noiembrie 2025
20:00
Majoritatea celor suspectați sunt infractori periculoși și oligarhi conectați la interesele Moscovei, aflați sub sancțiuni occidentale.
19:50
Pentagonul a declarat că îl anchetează pe senatorul democrat Mark Kelly din Arizona pentru posibile încălcări ale legii militare, după ce Kelly s-a alăturat altor parlamentari într-un videoclip care a cerut trupelor americane să refuze ordinele ilegale.
19:40
O nouă funcționalitate de pe X a stârnit confuzie, furie și un val de investigații online după ce utilizatorii au descoperit că platforma afișa brusc locațiile surprinzătoare în care se află anumite conturi.
19:30
Putin, președintele Rusiei, și Erdogan, președintele Turciei, au discutat despre propunerile SUA privind încheierea războiului din Ucraina.
18:10
Subiectul discuției a fost neclar, iar relatarea presei chineze, care a anunțat convorbirea nu conținea prea multe detalii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.