A avut nevoie Napoleon de diplomă?
QMagazine.ro, 28 noiembrie 2025 22:40
Bănuiesc că nu. Sau Ștefan cel Mare? De aceea, nu-i înțeleg pe răutăcioșii care au criticat cv-ul ministrului Moșteanu. Are nevoie patriotismul de diplomă de licență? Evident că nu. Experiența domnului Moșteanu de casier șef la un club de biliard îi oferea abilitățile necesare pentru cheltuirea a 16,68 mld euro din programul SAFE, dar și […]
După ce a primit două avize negative pe proiectul privind pensiile magistraților, premierul Ilie Bolojan a decis, în ședința de guvern extraordinară de azi, să demareze procedura de angajare a răspunderii Guvernului. „Vom demara, astăzi, procedura de angajare a răspunderii Guvernului. Estimarea este că cel mai probabil marți, în data de 2 decembrie, vom trece […]
18:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că șeful său de cabinet, Andrii Iermak, și-a prezentat demisia în urma scandalului de corupție care a căpătat amploare odată cu perchezițiile efectuate mai devreme în aceeași zi la domiciliul acestuia, informează Agerpres. „Șeful de cabinet, Andrii Iermak, și-a prezentat demisia”, a spus Zelenski în mesajul său transmis către […]
16:50
Dezastru de imagine. CV-ul falsificat și demisia lui Ionuț Moșteanu fac înconjurul lumii în presa internațională # QMagazine.ro
Vestea că ministrul Apărării dintr-o țară membră NATO a demisionat azi după ce s-a dovedit că studiile sale nu corespund cu realitatea înscrisă în CV urile oficiale a făcut înconjurul planetei în doar câteva ore. Un dezastru de imagine pentru România, pentru leadershipul de la București, poate chiar pentru NATO, cel puțin în ochii rușilor […]
Ministerul de Interne recomandă evitarea ridicării dronelor în perioada minivacanței de Ziua Națională, subliniind că este important a se respecta această regulă pentru protejarea spațiului aerian și pentru a permite „intervenții și activități oficiale, fără interferențe”. „Recomandăm cetățenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanței dedicată sărbătoririi Zilei Naționale, cu excepția cazurilor în care se […]
Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul de lege privind pensiile magistraților și consideră că proiectul „trebuie reconsiderat în totalitate”. De asemenea, Consiliul Legislativ subliniază necesitatea ca acest proiect să fie în concordanță cu dispozițiile de nivel superior în vigoare și să urmărească în mod special respectarea principiului separației puterilor în stat. Ieri, Consiliul Superior al […]
Premierul Ilie Bolojan a mulțumit demisionarului Ionuț Moșteanu pentru activitatea de la Ministerul Apărării și a anunțat pe cine va propune ca interimar pentru această funcție. Nominalizarea lui Bolojan este ministrul Economiei, Radu Miruță. „Am luat act de demisia domnului Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier al guvernului României. Îi […]
„Mass media publică – infrastructură națională de reziliență informațională în era războiului hibrid și a manipulării digitale. O conversație despre libertatea de opinie, încredere și responsabilitate”, a fost tema dezbaterii organizate joi, 27 noiembrie, de Club România, un think tank de reflecție și analize apolitic, la Biblioteca Centrală Universitară. Desfășurate sub regula Chatham House, informațiile […]
Din asumare și respect față de Aramată Română, Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării. Decizia a venit înaintea ședinței liderilor USR și după o discuție cu președintele Nicușor Dan. Moșteanu a fost nevoit să își depună demisia după ce jurnaliștii de la Libertatea au dezvăluit că CV-ul său, depus în 2015–2016, […]
Legătura dintre politica fiscală și stabilitatea financiară din perspectiva efectului de evicțiune (crowding out), în condiții de dominanță fiscală a devenit un subiect de interes, atât pentru mediul academic, cât și pentru decidenții de politici macroeconomice, în special după criza datoriilor suverane din zona euro, care a survenit ulterior crizei financiare din 2007-2009. În cadrul […]
Șeful administrației prezidențiale ucrainene, Andrii Iermak, a confirmat vineri că autoritățile anticorupție ale țării efectuează raiduri la reședința sa și și-a oferit ‘cooperarea deplină’ în cadrul anchetei, informează Agerpres. „Nu există niciun obstacol pentru anchetatori. Li s-a acordat acces deplin în apartament”, a declarat Iermak, în vârstă de 54 de ani și care ocupă acest […]
O ședință de guvern extraordinară pentru aprobarea proiectului privind pensiile magistraților ar urma să aibă loc vineri, după ce avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) va fi comunicat formal. „Avizul CSM în privința pensiilor magistraților a fost emis, însă, din cele ce știm până în acest moment, el va fi comunicat oficial Guvernului mâine (vineri […]
Ionuț Moșteanu și-a falsificat CV-ul – „o eroare care îl jenează”, dar Ilie Bolojan „nu lucrează cu diplome și CV-uri” # QMagazine.ro
Scandalul studiilor lui Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, evidențiază o problemă structurală de verificare a informațiilor din biografiile persoanelor care ocupă funcții publice. Discrepanţele dintre ce se declară și ce se confirmă afectează nu doar imaginea individului, ci şi a instituţiei pe care o conduce. Ce s-a întâmplat? Jurnaliștii de la Libertatea au dezvăluit că CV-ul […]
Consilierul prezidențial Radu Burnete lansează o invitație la Cotroceni. Unde puteți trimite CV-urile # QMagazine.ro
„O poză pentru reach, o propunere și o rugăminte de share ca să ajungă unde trebuie.”, își începe Radu Burnete, consilier al lui Nicușor Dan un apel postat pe rețelele de socializare joi, 27 noiembrie. Dând curs rugăminții sale, Q Magazine redă textul lui Radu Burnete și vă dorește succes. Suntem însă de părere că […]
Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că plenul a avizat negativ proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților a fost pus săptămâna trecută în procedură de transparență decizională, iar CSM avea termen 30 de zile pentru a […]
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiției, Lia Savonea, a afirmat, joi, că va vota „categoric” împotriva noului proiect privind reforma pensiilor magistraților dacă va fi introdus pe ordinea de zi a plenului Consiliului Superior al Magistraturii. „Voi da un vot categoric împotrivă, deoarece asistăm la o eliminare de facto a pensiilor de serviciu. (…) Toți […]
Premierul polonez Donald Tusk a asigurat că UE „nu poate impune nimic” țării sale, după ce Curtea de Justiție a UE (CJUE) a decis marți că toate statele membre ale blocului comunitar trebuie să recunoască legal căsătoriile între persoanele de același sex încheiate într-un alt stat membru al UE, relatează Agerpres. Vorbind la o conferință […]
Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați la Washington, a declarat secretarul american pentru securitate internă, Kristi Noem, într-o postare pe X, dar fără a oferi alte informații, transmite Reuters. Poliția din Washington a anunțat că suspectul care a agresat un bărbat, la o stradă distanță de Casa Albă miercuri. „Departamentul de Poliție Metropolitană anunță […]
Tamila Cristescu a rezolvat cu guvernul Mexicului revenirea echipei României de pescuit din caiac # QMagazine.ro
Scandalul stupefiant produs pe 24 noiembrie, când echipa României de pescuit din caiac a fost blocată la intrarea în Mexic, unde se calificase pentru o competiție internațională, și expulzată din țară s-a terminat cu bine. Între altele, pentru că s-a implicat pe lângă guvernul mexican fosta angajată a consulatului român la New York, Tamila Cristescu, […]
Nicușor Dan: Strategia de Apărare prevede și implicarea serviciilor de informații în colectarea datelor cu privire la corupție # QMagazine.ro
Președintele Nicușor Dan a prezentat în plenul Parlamentului Strategia Națională de Apărare a Țării pentru 2025 – 2030, care „vorbește de securitate națională din perspectiva cetățeanului”. Structurată în patru capitole, Strategia de Apărare se bazează pe un concept central: independență solidară, „cu două componente – independență și solidaritate”. Strategia identifică principalele amenințări cu care se […]
Trump: Unele teritorii ucrainene ar putea fi oricum obținute de Rusia în următoarele două luni # QMagazine.ro
Ziua Națională a României și Anul Cultural România – Italia, celebrate la 1 decembrie de Opera Națională, la Roma # QMagazine.ro
Ambasada României în Italia deschide seria evenimentelor incluse în programul Anului Cultural România–Italia 2026 printr-un Concert de Gală organizat în colaborare cu Opera Națională București și susținut de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Culturii din România, care marchează, totodată, și Ziua Națională a României. Soprana Anita Hartig, mezzosoprana Ruxandra Donose, tenorul Ștefan Pop și vor evolua în Concertul de Gală susținut de Orchestra Operei Naționale București, dirijată de Daniel Jinga, pe […]
Prințul Harry și alte șase nume cunoscute dau în judecată editorii ziarului Daily Mail pentru încălcări ale vieții private și pentru o presupusă colectare ilegală de informații care datează de 30 de ani, scrie Sky News citat de Mediafax. Cazul este în desfășurare din 2022 și este doar unul dintre numeroasele pe care Harry le-a intentat […]
CCR a stabilit că e constituțional avansul de 30% din pensiile private către un membru cotizant, dar neconstituțional ca doar bolnavii oncologic să poată retrage toată suma # QMagazine.ro
Ucraina a acceptat planul de pace. Zelenski se va întâlni cu Trump pentru a finaliza înțelegerea # QMagazine.ro
„Ucrainenii au acceptat acordul de pace. Mai sunt câteva detalii minore de rezolvat”, a declarat un oficial american pentru ABC News. Acest lucru a survenit în contextul în care secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, s-a întâlnit cu oficiali ruși în Abu Dhabi pentru a discuta un plan propus pentru încheierea războiului, potrivit unui oficial american. […]
„Manifestul Autenticității – Cartea care demontează mitul perfecționismului” este mai mult decât o lucrare psihologică: este o reîntoarcere la propria esență, prin care sufletul renunță la constrângeri și măști, într-o eră preocupată de aparențe. În centrul acestei revoluții interioare se află noua carte semnată de Malvina Roșu, „În căutarea Sinelui Autentic – 100 de revelații […]
Premiul Ratzinger 2025 urmează a fi înmânat de papa Leon al XIV-lea celebrului dirijor italian Riccardo Muti, într-o ceremonie programată pentru data de 12 decembrie, în Aula Paul al VI-lea, din Vatican. Anunțul a fost făcut de Comitetul științific și de Consiliul de administrație al Fundației Vaticane Joseph Ratzinger-Benedict al XVI-lea, care a anunțat că pontiful […]
Curtea Europeană de Justiție obligă statele UE să recunoască o căsătorie între doi homosexuali dacă este legalizată într-un stat membru # QMagazine.ro
World Vision România solicită Academiei Române revizuirea și actualizarea definiției pentru „femeie” # QMagazine.ro
World Vision România solicită Academiei Române, de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, revizuirea și actualizarea definiției pentru „femeie” din Dicționarul explicativ al limbii române, astfel încât să reflecte realitatea prezentului și principiile egalității de gen, se arată în comunicatul transmis de asociație. Organizația atrage atenția că felul în care femeile sunt definite în […]
Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în această dimineață, în proximitatea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situației, se arată într-un comunicat de presă. Potrivit comunicatului, ținta a traversat spațiul […]
Judecătorii de la Curtea de Apel București (CAB) au respins cu o majoritate covârșitoare, noul proiect al reformei pensiilor magistraților. „Judecătorii Curții de Apel București, întruniți în Adunarea Generală, astăzi, 24 noiembrie 2025, fiind prezenți 216 din 243 de judecători, cu o majoritate covârșitoare de 215 judecători, își exprimă punctul de vedere prin care resping […]
Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar (FSSP) în solidar cu Federația PUBLISIND și Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare au anunțat declanșarea unor acțiuni de protest în toate penitenciarele, începând de astăzi. În comunicatul transmis, sindicaliștii anunță că toți polițiștii din penitenciare vor refuza munca suplimentară întrucât plafonul maxim de 180 de ore pe an a […]
Strategia Națională de Apărare a Țării, prevenirea traficului și consumului de droguri sunt subiectele aflate pe agenda Consiliului Suprem de Apărare al Țării, care se reunește astăzi la Palatul Cotroceni. Potrivit Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025 – 2030, […]
Statele Unite și Ucraina au elaborat un cadru de pace „actualizat și rafinat” pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în urma discuțiilor purtate duminică la Geneva, conform unui comunicat al Kievului și Washingtonului, informează Agerpres. Ambele părți au convenit să continue să lucreze intens la propunerea comună în zilele următoare și să rămână în […]
Bolojan, acuzat că dezinformează opinia publică. „Să vă cereți scuze public față de toți angajații din sistemul public de sănătate!” # QMagazine.ro
Federația „Solidaritatea Sanitară” din România solicită premierului Ilie Bolojan scuze publice față de toți angajații din sistemul public de sănătate pentru informațiile eronate comunicate în conferința de presă de vineri, 21 noiembrie. Într-o scrisoare deschisă, reprezentanții federației îl acuză pe Bolojan că dezinformează opinia publică. În scrisoare sunt enumerate trei dintre afirmațiile eronate referitoare la […]
Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Corneliu Calotă, publică un text care a devenit viral: Atenție la USR! România nu înțelege ce i se întâmplă # QMagazine.ro
„Asistăm la un fenomen foarte periculos: în vreme ce noi suntem anesteziați de scandaluri mediatice sterile, iar partidele tradiționale sunt în metastază morală, inerte, USR a devenit de facto cel mai puternic partid din România! Al patrulea partid ca forță parlamentară s-a transformat în vioara întâi a spațiului politic!“, avertizează fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Corneliu […]
Asistăm la un fenomen foarte periculos: în vreme ce noi suntem anesteziați de scandaluri mediatice sterile, iar partidele tradiționale sunt în metastază morală, inerte, USR a devenit de facto cel mai puternic partid din România! Al patrulea partid ca forță parlamentară s-a transformat în vioara întâi a spațiului politic! Înaintează lent, metodic, disciplinat, neobosit, cu identitate internă […]
Vice-președintele Băncii Mondiale și Alexandru Rogobete au evaluat stadiul Centrului de Arși Grav din Timișoara. Ministrul anunță măsuri noi pentru personalul medical # QMagazine.ro
Astăzi, la Timișoara, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut o vizită oficială de monitorizare a lucrărilor Centrului de Arși Grav, alături de Antonella Bassani, vice-președinte a Băncii Mondiale, venită direct din Washington D.C., SUA. „Este o vizită cu o miză uriașă: este prima dată când un oficial de un asemenea nivel al Băncii Mondiale merge […]
One United Properties va acoperi costurile refacerii părților comune ale clădirii afectate de incendiu # QMagazine.ro
One United Properties a început împreună cu Asociația de proprietari demersurile pentru refacerea părților comune interioare și exterioare ale clădirii afectate de incendiu și a decis să se implice direct și să acopere aceste costuri, potrivit unei declarații a reprezentanților companiei. „În această dimineață a avut loc un incendiu într-unul dintre apartamentele din ansamblul One […]
Rustem Umerov, șeful Consiliului de Securitate al Ucrainei, anunță că încep negocierile cu americanii, în Elveția, pe baza planului propus de Trump # QMagazine.ro
Ucraina va purta în curând negocieri cu Statele Unite în Elveția pentru a discuta planul președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului cu Rusia, a anunțat sâmbătă un înalt oficial ucrainean, conform AFP și Reuters. „În zilele următoare, vom lansa consultări în Elveția între înalți oficiali ucraineni și americani cu privire la posibilii […]
JD Vance susține suveranitatea Ucrainei, dar avertizează că „pacea nu va fi realizată de diplomați sau politicieni eșuați” # QMagazine.ro
Orice plan de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina trebuie să păstreze suveranitatea ucraineană, a declarat vineri vicepreședintele american JD Vance, informează Agerpres. Președintele american Donald Trump a dat Kievului un termen limită până joi pentru a răspunde la cel mai recent plan de pace al său pentru Ucraina, care a luat prin […]
Agenția Inquam îi transmite Guvernului că are comportament de „regim iliberal”. Dogioiu: Cătălin Predoiu a decis, Ilie Bolojan a menținut decizia! # QMagazine.ro
Update. Ioana Ene Dogioiu a explicat pentru Q Magazine că „Premierul interimar Cătălin Predoiu a limitat accesul pe holul de la etajul 1 și la ședințele de guvern, singura excepție fiind pentru fotograful și operatorul oficiali. Premierul Ilie Bolojan a menținut decizia.” La rândul său, Cătălin Predoiu a precizat pentru Q Magazine: „Nu am limitat […]
Fotoreporterii agenției Inquam Photos îi cer premierului Ilie Bolojan, printr-un apel public făcut vineri, să le permită accesul înaintea ședințelor de Guvern pentru a face fotografii: „Limitarea accesului presei, o trăsătură definitorie în regimurile iliberale”, îi transmit fotoreporterii Inquam premierului. „Agenția mai transmite că Executivul a decis să trimită propriile fotografii de la ședințe sau evenimente, însă […]
Aproape de pace? Zelenski: Suntem de oțel, dar chiar și cel mai puternic metal poate ceda # QMagazine.ro
De Ziua Demnității și a Libertății și la doar cîteva ore după ce presa lumii a livrat termenul limită de 27 noiembrie pentru acceptarea planului de pace Trump-Putin, președintele Ucrainei a ținut un discurs către popor, care lasă să se întrevadă mai mult ca niciodată finalul războiului. Zelenski a renunțat la îmbățoșările de altădată, s-a […]
Curtea de Apel București a decis astăzi ca Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra, precum și nepotul, Alexandru Potra, rămân în arest preventiv pentru 30 de zile. Horațiu Potra a fost adus în instanță pentru a fi audiat de judecători în legătură cu dosarul în care s-a dispus în luna februarie arestarea preventivă în lipsă, […]
Controversatul plan de pace al lui Trump. Cedarea Donbasului, neaderarea Ucrainei la NATO și alegeri în 100 de zile sunt condiții pentru încheierea războiului ruso-ucrainean # QMagazine.ro
Rusia ar înregistra câștiguri teritoriale ample, iar Ucraina ar primi o garanție de securitate americană, încă nedefinită, în cadrul propunerii în 28 de puncte a administrației Trump de a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial. Detaliile noului plan au fost comunicate miercuri seară diverselor instituții media. Acestea […]
De ce, a fi în același timp cumnata lui Cătălin Drulă și secretar de stat, nu este o vinovăție. Cazul „Alina Roxana Gîrbea” # QMagazine.ro
Premierul Ilie Bolojan a demis-o ieri pe Luminița Zezeanu, reprezentanta PSD, din funcția de secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). În locul ei a fost numită Alina-Roxana Gîrbea, fost candidat USR la alegerile europarlamentare din 2024. Numirea a stârnit controverse după ce s-a aflat că Gîrbea este cumnata lui Cătălin Drulă, […]
