Monumentul misterios din Saxonia, supranumit „Stonehenge-ul Germaniei”. A fost refăcut complet
Adevarul.ro, 28 noiembrie 2025 23:45
În Europa mai există o structură asemănătoare celebrului Stonehenge. Arată aproximativ la fel, are aceeași doză de mister, doar că era construit exclusiv din lemn. Descoperit în anul 1991, acest Stonehenge al Germaniei a fost refăcut recent și oferă experiențe uimitoare.
Acum 30 minute
23:45
23:45
Scandal în tabăra suveraniștilor: Anca Alexandrescu, atacată de Anamaria Gavrilă: „Este o pacientă veche a acestui spital” # Adevarul.ro
Anamaria Gavrilă, a lansat acuzații dure la adresa candidatei susținute de AUR la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu.
Acum o oră
23:15
Continuă căutările în Munții Bucegi. Salvamont Brașov distribuie fotografia tânărului dispărut de 5 zile # Adevarul.ro
Salvamont Brașov a publicat vineri seară fotografia tânărului de 18 ani, dispărut încă din noaptea de duminică în Munții Bucegi.
Acum 2 ore
23:00
Trump anunță anularea tuturor documentelor semnate de Biden cu dispozitivul autopen: „Sunt fără efect” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că a anulat toate ordinele executive pe care Joe Biden le-ar fi semnat cu ajutorul dispozitivului autopen.
22:30
Dmitri Peskov reacționează la scandalul de la Kiev și demisia lui Iermak: „Evenimente care reflectă o criză profundă” # Adevarul.ro
Demisia lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, a fost interpretată de Kremlin drept un semn al unei crize politice acute la Kiev.
22:15
Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, îl împinge pe JD Vance spre cursa pentru Casa Albă # Adevarul.ro
O nouă luptă pentru putere a început în Statele Unite, cu trei ani înaintea alegerilor prezidențiale
Acum 4 ore
22:00
Președintele CNAS anunță schimbări în sistemul medical: Plata spitalelor după performanță și susținerea colaborării între unitățile medicale # Adevarul.ro
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu-Remus Moldovan, a anunțat vineri, 28 noiembrie, faptul că se analizează posibilitatea introducerii plății în funcție de performanță în unitățile medicale publice.
22:00
O fetiţă de 8 ani, blocată în maşina de spălat în timp ce se juca. Pompierii au intervenit cu un fierăstrău electric # Adevarul.ro
O fetiță de opt ani din Germania a rămas blocată într-o mașină de spălat în timp ce se juca de-a v-ați ascunselea.
21:45
Accidentul rutier, în care a fost implicat un autoturism, s-a produs în localitatea Bârzava. Acolo au fost trimise o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD, precum şi o ambulanţă SAJ.
21:45
România ar putea plăti în 2026 peste 3% din PIB pentru dobânzi. Economist: „Să mărești impozitele și să blochezi economia este o greșeală majoră” # Adevarul.ro
O analiza a Profit.ro arată că România va plăti în 2026 peste 3% din PIB și aproape 10 % din veniturile statului pentru dobânzi, peste nivelul Greciei. Doi economiști explică motivele creșterii costurilor, riscurilor apărute și cum acestea pot fi reduse doar prin reforme.
21:45
Un bărbat în vârstă de 45 de ani a murit după ce a rămas blocat într-o cutie de donații din Houston și nu a mai putut respira, au anunțat autoritățile.
21:45
Reacția lui Ludovic Orban după demisia ministrului Apărării: „Moșteanu ar fi servit unei percepții extrem de negative a USR-ului” # Adevarul.ro
Liderul partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, a dezvăluit vineri, 28 noiembrie, că a existat o discuție între președintele Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu, cel din urmă fiind cel care și-a dat demisia din funcția de ministru al Apărării.
21:30
Horoscop sâmbătă, 29 noiembrie. O zodie are parte de discuții delicate, iar alta îi poate răni pe cei din jur # Adevarul.ro
Potrivit Horoscopului de sâmbătă, 29 noiembrie, Berbecii sunt optimiști și veseli, Leii au parte de suprize plăcute, iar Vărsătorii îi pot răni pe cei din jur.
21:15
Rusia pierde capacitatea de a trimite oameni în spațiu după avarierea unei rampe de lansare # Adevarul.ro
O rampă de lansare de la principalul complex spațial al Rusiei a fost avariată în timpul lansării de joi a unei misiuni către Stația Spațială Internațională.
21:15
Familia regală a Suediei a participat la un exerciţiu de simulare de război, la inițiativa guvernului. „Consolidăm apărarea totală şi rezilienţa” # Adevarul.ro
Guvernul suedez a anunțat vineri, 28 noiembrie, într-un comunicat tradus în limba rusă, că a organizat un exerciţiu de simulare a războiului, cu participarea familiei regale.
20:45
Bilanțul inundațiilor care au lovit Asia de Sud-Est s-a agravat vineri, depășind 300 de decese.
20:45
Putin, deschis la o întâlnire cu Donald Trump găzduită de Viktor Orban. Premierul ungar, vizită rară la Moscova # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin l-a primit vineri la Moscova pe premierul Ungariei, Viktor Orban, care a efectuat una dintre rarele vizite ale unui lider dintr-o țară membră UE și NATO în Rusia.
20:30
Rusia avertizează că ar putea bloca complet WhatsApp din cauza încălcării legislației și a creșterii fraudelor online # Adevarul.ro
Serviciul de mesagerie WhatsApp ar putea fi blocat complet în Rusia dacă nu respectă legislația locală și nu adoptă măsuri pentru prevenirea fraudelor, a avertizat vineri autoritatea rusă de reglementare în telecomunicații, Roskomnadzor.
20:30
Cine ar putea deveni consilierul principal al lui Zelenski și care este viitorul lui Andrii Iermak # Adevarul.ro
După ce Andrii Iermak și-a dat demisia din cabinetul președintelui Volodimir Zelenski, experții discută despre cine i-ar putea lua locul la șefia cabinetului.
Acum 6 ore
20:00
Chirurgul care a ars penisul unui bebeluș ar putea scăpa aproape nepedepsit: spitalul rămâne cu o pagubă de 200.000 de euro # Adevarul.ro
Cazul grav petrecut la Iași în urmă cu opt ani, când un nou-născut a fost mutilat în timpul unei circumcizii, continuă să producă consecințe în instanțe, însă responsabilul direct ar putea să scape aproape complet de plata daunelor.
19:45
Dimitri Kozak, unul dintre cei mai vechi colaboratori ai lui Putin, a criticat invazia Ucrainei într-o scrisoare înainte de a pleca din funcție # Adevarul.ro
Dimitri Kozak, fostul adjunct al șefului de cabinet al președintelui Vladimir Putin a scris o scrisoare în care critica invazia Rusiei din Ucraina din 2022 și i-a prezentat-o președintelui înainte de a demisiona în septembrie.
19:30
Melania Trump debutează la Hollywood: lansează propriul studio și un documentar despre viața ei # Adevarul.ro
Prima Doamnă a Statelor Unite intră în lumea filmului cu un documentar despre propria viață și cu lansarea studioului său, Muse Films.
19:15
Urmărit internațional pentru viol și tâlhărie, reținut în Buzău. A intrat în casa unor bătrâni sub pretextul că face revizia la centrală # Adevarul.ro
Un bărbat de 39 de ani, urmărit național și internațional pentru mai multe fapte, între care viol, tâlhărie calificată și tentativă la furt calificat, a fost găsit de polițiști în comuna Bozioru, județul Buzău.
19:15
Explozie și incendiu la bordul unui petrolier în Marea Neagră, posibil din cauza unei mine # Adevarul.ro
O explozie urmată de un incendiu s-a produs vineri în sala mașinilor a unui tanc petrolier în Marea Neagră, la nord de Strâmtoarea Bosfor, potrivit agenției maritime Tribeca, citată de Reuters.
19:00
Procesul asasinatului cu bombă de la Arad: Laura Dronca și ceilalți inculpați nu recunosc faptele. Nepoata victimei cere 500.000 de euro daune # Adevarul.ro
Curtea de Apel Timișoara a programat joi, 27 noiembrie 2025, un nou termen în dosarul asasinatului cu bombă de la Arad, în care a fost ucis omul de afaceri Ioan Crișan.
18:30
Guvernul a aprobat proiectul privind pensiile magistraților: vârsta de pensionare va crește și cuantumul pensiei va fi limitat la 70% din venitul net # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat, vineri, proiectul de lege privind pensiile magistraților, care aduce modificări semnificative în sistemul de pensii de serviciu.
18:30
Guvernul a adoptat noi măsuri: schimbări la pensiile magistraților, rectificare bugetară și întărirea guvernanței întreprinderilor publice # Adevarul.ro
Guvernul României a aprobat vineri mai multe acte normative și memorandumuri cu impact asupra sistemului de pensii, bugetului de stat și investițiilor strategice.
18:30
40.000 de pelerini au ajuns la Mănăstirea Prislop. Imagini cu „asaltul” românilor la locul de veci al lui Arsenie Boca # Adevarul.ro
Mănăstirea Prislop a înregistrat, vineri, cel mai mare număr de pelerini din istoria sa de peste cinci secole. Aproape 40.000 de oameni au venit la slujba de canonizare a călugărului Arsenie Boca, oficiată la împlinirea a 36 de ani de la moartea lui, din 28 noiembrie 1989.
18:15
Radu Miruță și-a publicat diplomele după atacul lui Victor Ponta: „Doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastră” # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, și-a făcut publice diplomele vineri, ca răspuns la acuzațiile deputatului Victor Ponta, care a susținut că ministrul „a urmat simultan două facultăți – una la București și alta la Târgu-Jiu”.
Acum 8 ore
18:00
Șeful de cabinet al lui Zelenski și-a depus demisia. Anunțul făcut de președintele Ucrainei # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei a confirmat că șeful biroului său, Andrii Iermak, și-a depus demisia.
18:00
Bărbat din Covasna, reținut după ce și-a amenințat fosta soție că îi va incendia locuința. Ce au găsit polițiștii când l-au prins # Adevarul.ro
Un bărbat de 43 de ani a fost plasat sub control judiciar după ce și-a amenințat fosta concubină că îi va incendia locuința.
17:45
Premierul ungar sfidează Bruxelles-ul: Viktor Orban promite la Kremlin că va continua importurile de hidrocarburi din Rusia # Adevarul.ro
Premierul ungar Viktor Orban a declarat că Ungaria va continua să se bazeze pe energia rusească, în ciuda liniei dure adoptate de UE faţă de Rusia.
17:30
Deschiderea oficială a restaurantului Tyranozaur a avut loc pe 20 noiembrie, în centrul Sucevei, pe Strada Ștefan cel Mare nr. 26, și a atras peste o mie de participanți curioși să descopere cel mai nou concept de QSR cu tematică preistorică.
17:30
Șofer plecat „după mici” a blocat probele tehnice de pe linia de tramvai 5, parcând direct pe șine # Adevarul.ro
Un șofer a blocat pentru câteva minute probele tehnice de pe linia de tramvai 5, după ce și-a parcat mașina direct pe șine, în zona Aeroportului Băneasa. Bărbatul și-a abandonat autoturismul pentru a merge să cumpere mici.
17:30
AFP: O „eroare” în CV-ul său îl determină pe ministrul Apărării din România să demisioneze. Ce scrie presa internațională despre demisia lui Moșteanu # Adevarul.ro
Demisia ministrului român al Apărării, Ionuţ Moşteanu, a fost preluată de marile agenţii internaţionale de presă și de numeroase instituţii media.
17:15
Premierul Belgiei aduce noi obiecții planului UE de a oferi un împrumut Ucrainei din activele rusești înghețate # Adevarul.ro
Într-o scrisoare trimisă președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, premierul belgian Bart de Wever și-a exprimat îngrijorările cu privire la planul UE de a folosi activele rusești înghețate pentru a oferi un împrumut Ucrainei.
17:15
Trei bărbați au fost reținuți de polițiștii din Bistrița-Năsăud, fiind suspectați că au furat în repetate rânduri telefoane mobile noi.
17:00
Mașina de spălat oameni prezentată la Expoziția de la Osaka, disponibilă acum la vânzare. Cât costă # Adevarul.ro
O mașină de spălat oameni, prezentată la Expo 2025 de la Osaka, se găsește acum de vânzare.
17:00
Decizie de ultim moment. Mircea Lucescu NU va merge la Washington pentru tragerea la sorți a Cupei Mondiale # Adevarul.ro
Mircea Lucescu nu va participa la tragerea la sorți a Cupei Mondiale de la Washington, România fiind reprezentată acolo de oficiali ai FRF.
16:45
The Telegraph: Trump îi cedează lui Putin teritoriile ocupate ale Ucrainei. Președintele SUA trimite emisari la Moscova # Adevarul.ro
Statele Unite ar putea recunoaște anexarea de către Rusia a unor teritorii ucrainene, în cadrul unui acord menit să pună capăt războiului.
16:30
Când le cerem cetăţenilor să aibă încredere în stat, primul pas este să arătăm că noi, în partide, nu glumim cu adevărul din CV-urile propriilor oameni! # Adevarul.ro
Dincolo de „greșeala jenată”, recentul scandal al CV-ului fostului ministru al Apărării este factura pe care o plătim pentru ani întregi în care, în partide, selecţia oamenilor s-a făcut după simpatii şi conjuncturi. Nu de fiecare dată, dar de suficiente ori.
16:30
Medic de la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, concediat după moartea unui pacient transferat cu ambulanța # Adevarul.ro
Un medic UPU-SMURD de la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Târgu-Jiu a fost concediat disciplinar în urma decesului unui bărbat de 78 de ani în ambulanță, în timpul unui transfer între două clădiri ale unității medicale.
16:15
Fostul patron al echipei de fotbal FC Brașov, Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală # Adevarul.ro
Afaceristul Ioan Neculaie, fost patron al echipei de fotbal FC Braşov, a fost condamnat, vineri, de Tribunalul Braşov, la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală.
16:15
Guvernul bulgar a retras proiectul care propunea creșteri de impozite, după protestele din Sofia. Documentul va fi retrimis în parlament # Adevarul.ro
Guvernul Bulgariei va retrimite spre aprobare parlamentului proiectul de buget pentru 2026, primul elaborat în euro înainte ca ţara să adopte moneda unică la 1 ianuarie, a declarat, joi seară, premierul Rosen Jeliazkov, în urma protestelor din capitala Sofia.
16:15
Bărbat din București, arestat după ce a furat o mașină, ameninţându-l pe proprietar cu un cuţit # Adevarul.ro
Un bărbat de 36 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de polițiștii din Capitală după ce marți, 25 noiembrie, a furat o mașină, ameninţându-l pe proprietar cu un cuţit.
Acum 12 ore
16:00
Șofer beat și drogat, implicat într-un accident violent la ieșirea din Tecuci. Trei persoane au ajuns la spital # Adevarul.ro
Un șofer aflat sub influența alcoolului și a drogurilor a provocat, joi seară, un accident grav la ieșirea din Tecuci spre Munteni.
16:00
Mutare surpriză la FCSB! Mihai Stoica oficializează venirea lui Duarte și dezvăluie termenii contractului # Adevarul.ro
FCSB bifează primul transfer din iarnă. Mihai Stoica confirmă venirea lui Andre Duarte.
15:45
CV-ul unui alt ministru USR, ironizat de Victor Ponta: „A făcut o facultate la București și alta la Târgu Jiu, în același timp” # Adevarul.ro
Victor Ponta a ironizat CV-ul lui Radu Miruță, după ce acesta s-a lăudat că a făcut una din facultăți ”ca hobby”.
15:45
Ministrul Sănătății anunță includerea a trei noi unități în rețeaua națională de centre de expertiză pentru bolile rare # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri, 28 noiembrie, că se extinde rețeaua națională de centre de expertiză pentru bolile rare (CEBR) prin includerea a trei noi unități specializate.
15:30
Cine a divulgat convorbirile telefonice între Witkoff și consilierii Kremlinului? Detaliul izbitor privind scurgerea de informații # Adevarul.ro
Transcrierea și publicarea a două convorbiri presupus interceptate între negociatorul SUA Steve Witkoff și consilierul Kremlinului Iuri Ușakov, respectiv între Kirill Dmitriev și același Ușakov, publicată de Bloomberg fără semnătură a suscitat o serie de speculații privind originea scurgerilor.
