Pederzoli a început căutările în Italia! Anunțul lui Victor Angelescu: „S-a dus acolo din mai multe motive. Asta căutăm”
Gazeta Sporturilor, 28 noiembrie 2025 23:50
Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a intervenit după victoria cu Csikszereda, scor 4-1, meci din etapa #18 din Superliga. Acesta a dezvăluit că Mauro Pederzoli este în Italia pentru a găsi un nou mebru în staff-ul echipei, fără să menționeze despre ce post este vorba. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 30 minute
23:50
O angajată a clubului Chelsea a pledat vinovată în instanță pentru că a fraudat clubul din Premier League cu aproximativ 235.000 de euro. Claire Walsh, în vârstă de 39 de ani, era asistent manager de trezorerie și a profitat de poziția sa pentru a obține această sumă. Conform acuzației prezentate la Tribunalul Magistraților din Westminster, actele au avut loc între 8 iunie 2019 și 23 octombrie 2023. ...
23:50
Pederzoli a început căutările în Italia! Anunțul lui Victor Angelescu: „S-a dus acolo din mai multe motive. Asta căutăm” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a intervenit după victoria cu Csikszereda, scor 4-1, meci din etapa #18 din Superliga. Acesta a dezvăluit că Mauro Pederzoli este în Italia pentru a găsi un nou mebru în staff-ul echipei, fără să menționeze despre ce post este vorba. ...
Acum o oră
23:30
După 4-1 cu Csikszereda, Constantin Gâlcă avertizează: „Nu putem gestiona astfel finalurile de meci!” # Gazeta Sporturilor
Rapid a făcut spectacol în Giulești și a trecut cu 4-1 de Csikszereda, în etapa a 18-a a Superligii, rezultat care o menține pe prima poziție la finalul rundei. Echipa lui Costel Gâlcă (53 de ani) a dominat autoritar duelul și a tranșat partida încă din prima repriză.Grameni (10'), Dobre (27'), Petrila (82') și Manea (86') au înscris golurile Rapidului, în timp ce oaspeții au marcat doar prin penalty-ul lui Eppel (38'). ...
23:20
Marian Aioani, încântat după assist-ul spectaculos: „Am văzut spațiul și am pus mingea perfect! Ar merge un bonus” # Gazeta Sporturilor
Rapid a făcut spectacol în Giulești și a trecut cu 4-1 de Csikszereda, în etapa a 18-a a Superligii, rezultat care o menține pe prima poziție la finalul rundei. Echipa lui Costel Gâlcă (53 de ani) a controlat autoritar meciul și a rezolvat disputa încă din prima repriză.Constantin Grameni (min. 10) a deschis scorul după o fază creată surprinzător de portarul Marian Aioani, care a oferit primul assist al unui goalkeeper în acest sezon. ...
23:10
Robert Ilyeș a anunțat amenzi după eșecul cu Rapid: „Va primi o amendă usturătoare! Afectează imaginea clubului” # Gazeta Sporturilor
Robert Ilyeș, antrenorul celor la Csikszereda, a reacționat după ce echipa sa a pierdut în fața liderului Rapid, scor 1-4, într-un meci din etapa #18 din Superliga. Tehnicianul ciucanilor a anunțat că Anderson Ceara va primi o amendă în urma răbufnirii pe care a avut-o când nu a fost lăsat să bată lovitura de pedeapsă, transformată ulterior de Eppel în minutul 38. Robert Ilyeș a anunțat amenzi pentru Anderson Ceara după Rapid - Csikszereda: „Avem o ierarhie. ...
23:10
Ada Nechita, fosta mare extremă a României, intervenție rară, chiar în timpul Mondialului » Cum explică dispariția din viața publică: „Am ales să fiu discretă” + marele atu al actualei generații: „Poate face diferența!” # Gazeta Sporturilor
Adriana Nechita (42 de ani), una dintre cele mai importante extreme din istoria recentă a României, a oferit un interviu Gazetei Sporturilor. A povestit despre marile performanțe ale carierei, a dezvăluit cum se vede lumea handbalului din exterior și a analizat debutul „tricolorelor” la Campionatul Mondial, triumful 33-24 în fața Croației. ...
23:10
Claudiu Petrila (25 de ani), aripa stângă și „decarul” de la Rapid, a explicat cum a fost marcat ultimul gol din meciul cu Csikszereda, scor 4-1, din runda 18 din Superliga. Petrila a fost eroul meciului din Giulești, cu un gol și două pase decisive. Acesta a spus ce i-a transmis Cristi Manea înainte de cornerul din care apărătorul a dus scorul la 4-1. Fostul coleg de la CFR i-a transmis lui Petrila unde să trimită mingea, iar jucătorul de atac s-a conformat. ...
Acum 2 ore
23:00
Cristi Săpunaru a rămas impresionat la Rapid - Csikszereda: „Senzațională din toate punctele de vedere!” # Gazeta Sporturilor
Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul fundaș central de la Rapid și legendă a giuleștenilor, s-a declarat încântat de jocul prestat de echipa lui în repriza a doua cu Csikszereda, 4-1, din runda 18 din Superliga.Cristi Săpunaru consideră că a doua repriză facută de Rapid împotriva ciucanilor a fost una senzațională și își dorște ca așa să joace elevii lui Gâlcă în fiecare meci. Gazdele au marcat câte două goluri pe repriză în acest meci. ...
Acum 4 ore
22:00
Oscar Piastri, pole-position pentru sprintul din Qatar! Ce au făcut Lando Norris și Max Verstappen # Gazeta Sporturilor
Calificările Marelui Premiu din Qatar s-au încheiat. Oscar Piastri, pilotul celor de la McLaren a obținut pole-position-ul pentru cursa sprint programtă mâine, 29 noiembrie, de la ora 16:00. Pe locurile 2 și s-au clasat George Russell și celălalt pilot McLaren, Lando Norris, liderul clasamentului. Max Verstappen va începe cursa sprint de pe poziția 6.Marele Premiu din Qatar va avea startul duminică, la 18:00. Cursa va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP. ...
21:50
Panică în Giulești! A căzut de pe balustradă la Rapid - Csikszereda: scutierii și medicii au urcat imediat în peluză # Gazeta Sporturilor
Un spectator a suferit un traumatism în urma unui accident petrecut în finalul primei reprize din Rapid - Csikszereda, în runda cu numărul 18 din Superliga.Chiar la ultima fază a primei părți, într-un moment în care mingea se afla în careul gazdelor, un bărbat care susținea Rapidul din Peluza Nord a căzut de pe balustradă și a suferit un traumatism cranian.GALERIE FOTO. ...
21:50
Fostul star al lui PSG și campion mondial cu Germania în 2014, Julian Draxler, a vorbit deschis în emisiunea QSL Chats despre motivele care l-au făcut să părăsească fotbalul european și să își construiască o nouă viață în Qatar.Mijlocașul spune că s-a săturat de presiune, expunere și atenția sufocantă din Paris, iar mutarea la Al Ahli i-a schimbat complet rutina. ...
21:40
Stăpânit cu greu, după ce n-a fost lăsat să execute penalty-ul în Rapid - Csikszereda # Gazeta Sporturilor
În minutul 38 al partidei Rapid - Csikszereda, oaspeții au primit un penalty după o eroare a lui Leo Bolgado în propriul careu. Anderson Ceara luase mingea să bată, dar alesul lui Ilyeș pentru a executa a fost atacantul Marton Eppel.Anderson Ceara a reacționat nervos după această decizie tactică, a aruncat cu mingea și a protestat. FOTO. ...
21:10
Marian Aioani, „assist” la primul gol din Rapid - Csikszereda! Revanșa portarului după gafa din Gruia # Gazeta Sporturilor
Marian Aioani (26 de ani), portarul de la Rapid, a pasat decisiv la golul prin care Constantin Grameni (23) a deschis scorul în meciul cu Csikszereda, din runda cu numărul 18 din Superliga.Marian Aioani s-a revanșat față de suporterii Rapidului, după ce i-a supărat etapa trecută, când a scăpat în față o minge la unul dintre golurile marcate de Andrei Cordea, iar fostul fotbalist de la FCSB reușea să înscrie. VIDEO. ...
21:10
Mii de oameni s-au înghesuit pentru Estavana Polman, dar partenerul Van de Vaart a fost „blocat” în București: „Să poarte o cască, vor arunca cu ouă în el!” :) # Gazeta Sporturilor
Rafael van der Vaart, partenerul vedetei olandeze Estavana Polman, va rata primul meci jucat de Olanda la Campionatul Mondial de handbal feminin. Fostul mare fotbalist este „reținut” cu treburi casnice la București. Estavana Polman, una dintre cele mai mari handbaliste din istoria Olandei, campioană mondială în 2019, se va retrage din națională la finalul turneului în curs. Are prilejul să o facă pe tărâm natal, la Rotterdam. ...
20:50
Ultimele vești despre Marius Marin » Ce șanse ar avea mijlocașul de la Pisa să înfrunte Interul lui Cristi Chivu # Gazeta Sporturilor
Marius Marin (27 de ani), mijlocașul celor de la Pisa, ar putea reveni în lotul lui Alberto Gilardino pentru partida de duminică după-amiază contra lui Inter de pe teren propriu. Internaționalul român, care a ratat jocul cu Sassuolo din pricina accidentări la ureche, s-a recuperat și de pe urma unei probleme la tendon. ...
20:50
Naționala Egiptului nu s-a făcut de râs în primul meci jucat vreodată la Campionatul Mondial de handbal feminin! GSP a asistat la moment istoric # Gazeta Sporturilor
Naționala Egiptului nu s-a făcut de râs la debutul în cadrul Campionatului Mondial de handbal feminin. A cedat în limite decente contra Austriei, scor 20-29.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și transmit toate informațiile și imaginile care conteazăEgipt este o forță în handbalul masculin, dar naționala feminină nu se calificase vreodată la un turneu final mondial. ...
20:40
Miriam Bulgaru s-a oprit în sferturile de finală ale turneului WTA 125 de la Buenos Aires # Gazeta Sporturilor
Miriam Bulgaru (27 de ani, 219 WTA) a fost învinsă în sferturile de finală ale turneului WTA 125 de la Buenos Aires de Panna Udvardy (27 de ani, 107 WTA), favorita numărul 3, cu 6-1, 6-2.Miriam Bulgaru a evoluat în această săptămână la turneul WTA 125 de la Buenos Aires, disputat pe zgură. Românca s-a oprit în sferturile de finală, învinsă de Panna Udvardy din Ungaria cu 6-1, 6-2, într-o oră și două minute. ...
20:40
Ce au găsit șefii lui Csikszereda în lojă, la meciul cu Rapid » Mesaj tipărit și în maghiară: „Vă dorim...” # Gazeta Sporturilor
Rapidiștii i-au primit cu ospitalitate pe cei de la Csikszereda înaintea meciului din runda cu numărul 18 din Superliga. Oaspeții au fost întâmpinați cu un mesaj special afișat în lojă, tipărit și în maghiară.Luni, 1 decembrie, este Ziua Națională a României, iar steagul țării a fost prezent în toate lojele din Giulești la meciul cu Csikszereda. Inclusiv șervețelele au fost în culorile drapelului. ...
20:30
Cristi Săpunaru și Ilie Dumitrescu s-au pus de acord în studio după ce Vali Crețu și-a „mitraliat” colegul: „Nu poți să faci așa! Niciodată” # Gazeta Sporturilor
Cristian Săpunaru, fostul fotbalist de la Rapid, și Ilie Dumitrescu, fost internațional român și actual analist TV, au analizat reacția lui Vali Crețu la finalul meciului dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB, scor 0-1, în etapa #5 din Europa League. Vali Crețu, fundașul dreapta al celor de la FCSB, l-a criticat public pe colegul Ngezana în fața galeriei după ce au pierdut cu Steaua Roșie Belgrad. ...
20:10
Mărturia lui Wojciech Szczesny: „Mă dor mâinile și îmi paralizează la un moment dat. M-am săturat să sufăr!” # Gazeta Sporturilor
Wojciech Szczesny (35 de ani) s-a plâns, într-un interviu pentru revista GQ Polonia, că nu mai suportă suferința. „Vine un moment în timpul antrenamentului când îmi pierd complet simțurile în ambele mâini și nu mai pot ține nici măcar o sticlă de apă din cauza durerii”, a dezvăluit goalkeeperul Barcelonei. ...
20:10
„Mi-a dat mesaj Kopic la 2:30 noaptea” » O veste bună și una rea la Dinamo: „E optimist că revine cu FCSB” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a spus ce a vorbit cu antrenorul Zeljko Kopic (48 de ani), după meciul cu FC Botoșani (1-1), și a dat o veste despre Daniel Armstrong (28 de ani, aripă dreaptă).Exasperați de ratările din meciul cu Botoșani, Andrei Nicolescu și Zeljko Kopic au vorbit despre punctele pierdute la limită în acest sezon chiar la 2:30 noapte, când tehnicianul i-a dat mesaj președintelui. ...
Acum 6 ore
20:00
Ca Maradona în '85 » Handbalistele „tricolore” au cerut mingea de fotbal, antrenamentul a fost „deturnat” + încălzire cu strigături și hohote de râs # Gazeta Sporturilor
GSP a asistat astăzi la antrenamentul oficial al naționalei de handbal feminin a României. Meciul cu Japonia, de sâmbătă, ora 19:00, a fost pregătit cu zâmbetul pe buze, cu muzică bună și cu un meci de tenis cu piciorul.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și transmit toate informațiile și imaginile care contează.România a a debutat perfect la turneul final, victorie 33-24 în fața Croației. ...
20:00
Dinamo retrage măsura contestată de Oțelul după scandalul „filtrării pe domiciliu” » Comunicatul oficial al bucureștenilor # Gazeta Sporturilor
Scandalul dintre Dinamo și Oțelul, iscat cu 48 de ore înaintea meciului direct din etapa a 18-a a Superligii, a primit un nou episod vineri după-amiază. După ce clubul gălățean a acuzat „metode securiste” și „practici discriminatorii”, Dinamo a transmis un comunicat oficial prin care își explică decizia și anunță că renunță la restricția privind accesul suporterilor oaspeți pe criteriul domiciliului. ...
20:00
19:50
Probleme pentru FCSB la întoarcerea de la Belgrad » Aeronava nu a putut ateriza la Constanța # Gazeta Sporturilor
Probleme pentru FCSB în momentul în care aeronava care îi aducea pe campioni de la Belgrad, după meciul pierdut cu Steaua Roșie (0-1), a încercat să aterizeze la Constanța.Cei de la FCSB planificaseră să nu mai revină la București după meciul de la Belgrad, iar delegația să zboare direct la Constanța, pentru meciul cu Farul, care se va juca duminică, 30 decembrie, de la 20:30, în runda 18 din Superliga.FCSB nu a putut ateriza la Constanța Sursele GSP. ...
19:50
Un singur pas rămas, iar echipa din Superliga poate reveni pe propriul stadion » Când poate fi primul meci # Gazeta Sporturilor
Noi detalii despre arena „1 Mai”, din Slobozia, stadion al căror lucrări au fost finalizate. Mai este nevoie doar de montarea instalației de nocturnă. Unirea Slobozia este la un pas de revenirea acasă, după ce în ultimele sezoane a jucat la Clinceni. Echipa antrenată de Andrei Prepeliță ar putea juca în propriul oraș chiar primul meci din anul 2026. Un singur pas până la revenirea celor de la Unirea Slobozia pe stadionul „1 Mai”+1 FOTOSursele GSP. ...
19:40
Mijlocașul lui Liverpool a primit un deadline de la un fost „cormoran”: „Are timp până la Crăciun să-și salveze cariera!” # Gazeta Sporturilor
Ajuns în această vară în Anglia de la Bayer Leverkusen, Florian Wirtz (22 de ani), al doilea cel mai scump transfer din istoria lui Liverpool (135 de milioane de euro), a ajuns oficial sub lupa unui fost „cormoran”. ...
19:30
Volei Alba Blaj a debutat în grupele Ligii Campionilor cu o înfrângere în fața finalistei de anul trecut # Gazeta Sporturilor
Volei Alba Blaj a fost depășită joi seara de echipa italiană Savino Del Bene Scandicci cu 3-0 (25-13, 25-21, 25-14) în prima partidă din grupa A a Ligii Campionilor. Campioana României a avut o sarcină dificilă în fața finalistei de anul trecut din Liga Campionilor, la debutul său în această ediție a celei mai tari competiții europene intercluburi.Prima confruntare a celor de la Volei Alba Blaj a avut loc în Palazzo Wanny din Florența și a durat doar 68 de minute. ...
19:20
Șeful McLaren l-a comparat pe Max Verstappen cu un personaj din filmele de groază înainte de cursa decisivă a sezonului: „Exact când crezi că ai scăpat, el reapare” # Gazeta Sporturilor
Zak Brown, șeful celor de la McLaren, l-a comparat pe cvadruplul campion mondial de Formula 1, Max Verstappen, cu un personaj negativ dintr-un film de groază înainte de Marele Premiu din Qatar, cursă care s-ar putea dovedi a fi decisivă în lupta la titlu în Formula 1.Marele Premiu din Qatar va avea startul duminică, la 18:00. Cursa va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 3 CNN. ...
19:20
Gabriela Ruse s-a calificat în semifinalele turneului ITF de categorie W75 de la Trnava # Gazeta Sporturilor
Jucătoarea română Gabriela Ruse (28 de ani, locul 101 WTA) a avansat în semifinalele turneului ITF de categorie W75 de la Trnava, după ce a învins-o cu 6-3, 6-1 pe Anastasiia Sobolieva (21 de ani, locul 267 mondial).Drumul Gabrielei Ruse pe tabloul de la Trnava, în turneul ITF cu premii de 60.000 de dolari, a continuat, ea calificându-se în semifinalele competiției. ...
19:10
19:10
19:10
19:10
19:10
Cristiano Ronaldo își va deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Cât e taxa de membru # Gazeta Sporturilor
Cristiano Ronaldo (40 de ani) își extinde afacerile în Spania. După „Pestana CR7”, hotelul din rețeaua proprie, căpitanul echipei naționale a Portugaliei își va lansa o nouă investiție de lux, clubul intitulat Vega. ...
19:00
Fostul mijlocaș de la Juventus și Roma își anunță retragerea! Va deveni agent de jucători # Gazeta Sporturilor
Bosniacul Miralem Pjanic, fostul mijlocaș al lui AS Roma și Juventus, a decis să pună punct carierei la 35 de ani, anunță tuttomercatoweb.com. Decizia vine la scurt timp după ce zvonurile privind o revenire la Juventus au fost spulberate.Potrivit sursei citate, Pjanic renunță la fotbalul profesionist și s-a apucat de studiat pentru a deveni agent, licență pe care vrea să o obțină în următoarele luni. ...
18:20
Euforie la apariția lui Ronaldinho la Iași! » Primarul l-a așteptat două ore pe brazilian să coboare din camera de hotel + câți bani a primit superstarul # Gazeta Sporturilor
Magicianul Ronaldinho Gaucho a ajuns astăzi la Iași, unde mâine va juca într-un meci demonstrativ între o echipă formată din el și alți foști jucători străini și o selecționată a unor foști fotbaliști români. Partida va avea loc pe stadionul din Copou, cu începere de la ora 16:00, și va fi televizată de Prima Sport. La ora meciului, la Iași, unde nu e stadion acoperit, e anunțată vreme ploioasă și 9 grade Celsius. ...
18:20
Ironic cu Real Madrid: „Suferă de Barcelonită” » Joan Laporta jură că „arbitrii, în general, nu ne favorizează!” # Gazeta Sporturilor
Joan Laporta, președintele Barcelonei, s-a folosit de prilejul lansării cărții „Principado azulgrana: un país con sentimiento culé” (Principatul Blaugrana: O țară cu un sentiment culé), pentru a-i critica dur din nou pe Real Madrid și Florentino Pérez. Avocatul spune arbitrii favorizează echipa lui Xabi Alonso și a sugerat că președintele clubului blanco vrea să-l elimine pe Tebas din La Liga. ...
Acum 8 ore
18:00
Nouă înotători din România vor participa la Campionatele Europene în bazin scurt din Polonia # Gazeta Sporturilor
Delegația României, care va participa la Campionatele Europene în bazin scurt de la Lublin între 2 și 7 decembrie, este una crudă, având o medie de vârstă de 18 ani. Cel mai experimentat este Denis Popescu (22 de ani), iar mezinele sunt Daria Silișteanu (16 ani) și Daria Asaftei (16 ani). ...
17:50
LaLiga și-a vândut drepturile TV pentru 5,25 miliarde de euro! Creștere de 9% și contract record # Gazeta Sporturilor
LaLiga a anunțat oficial atribuirea drepturilor de televizare pentru intervalul sezoanelor 2027/28 - 2031/32, într-un acord uriaș de 5,25 miliarde de euro semnat cu Telefonica (Movistar) și DAZN. Precedentul acord (2022-2027) fusese în valoare de 4,95 miliarde de euro, adică aproximativ 990 de milioane de euro pe sezon, iar LaLiga își propusese să depășească pragul de 1 miliard anual, obiectiv pe care l-a atins acum, cu un plus de 50 de milioane de euro pe sezon. ...
17:50
Horia Tecău aniversează 10 ani de la titlul la Wimbledon lansând o platformă educațională # Gazeta Sporturilor
Horia Tecău (40 de ani), triplu campion de Grand Slam la dublu și dublu mixt, învingător la Turneul Campionilor în 2015, va lansa o platformă educațională dedicată sportivilor, cu ocazia împlinirii unui deceniu de la triumful său la Wimbledon.După 10 ani de la cucerirea primului titlu de Grand Slam la dublu, Wimbledon 2015, alături de Jean-Julien Rojer, Horia Tecău va marca momentul, la câteva luni distanță, prin lansarea unei platforme educaționale, Mind.Set.Match. ...
17:40
Deși cu om în plus din minutul 27, când a fost eliminat Uchenna de la gazde, FCSB a pierdut meciul de Europa League susținut la Belgrad cu Steaua Roșie, 0-1. Eșecul campioanei noastre nu poate fi socotit o "bombă" în condițiile în care echipa roș-albastră nu se regăsește nici în Superligă, unde ocupă un neverosimil loc 10. ...
17:40
CSM București a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare faptul că Bojana Popovic (46 de ani) va prelua echipa de handbal feminin de la data de 1 decembrie 2025.Bojana Popovic va prelua funcția de „principal” de la Iulia Curea, antrenorul interimar numit de CSM București după plecarea lui Adrian Vasile de la cârma echipei. Popovic va debuta pe banca „tigroaicelor” la meciul de pe 29 decembrie din Liga Florilor împotriva handbalistelor de la HC Zalău. ...
17:40
Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, a decis să nu participe la tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale din 2026. Tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale din 2026 va avea loc vineri, 5 decembrie, de la 19:00 (ora României). Naționala noastră își va afla cele 3 adversare pe care le poate întâlni în grupă în cazul în care va trece de barajul din luna martie. ...
17:30
Paolo Di Canio, atac dur la Cristi Chivu: „Mânca iarbă și juca fotbal cu cască, dar să ne lase acum cu scuzele!” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a intrat în colimator după ce a pierdut al doilea meci la rând (1-2 cu Atletico), a doua serie negativă din acest sezon pe banca nerazzurrilor. Paolo Di Canio, fostul atacant italian și în prezent analist la Sky Sports, îl critică pe român într-un interviu publicat de ziarul La Repubblica. ...
17:10
Descătușare de bucurie pentru Iulian Chiriță, după calificarea în „sferturi” la Mondialul U19 » Urmează o semifinală și o finală pentru român # Gazeta Sporturilor
Iulian Chiriță (19 ani) a obținut vineri, 28 noiembrie, calificarea în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de Tenis de Masă la Juniori. În cursul acestei seri, el va juca în semifinala mondială la dublu masculin (17:30) și în finala mondială la dublu mixt (20:00), în direct pe TVR Sport.În perioada 23-30 noiembrie, BTarena din Cluj-Napoca este gazda Campionatului Mondial de Tenis de Masă la Juniori. ...
17:00
„Patron, ce părere aveți?” » Gigi Becali l-a văzut pe Crețu distrugându-l pe Ngezana: „În piața publică!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, 67 de ani, a comentat imaginile în care Valentin Crețu își arată cu degetul un coechipier, pe Siyabonga Ngezana, pentru înfrângerea cu Steaua Roșie Belgrad (0-1).FCSB a jucat peste 65 de minute în superioritate numerică, dar nu a putut înscrie la Belgrad, cât să obțină măcar un punct din această deplasare europeană. ...
16:50
Clubul din Italia cu o istorie de 113 ani s-a desființat » Regretele românului care i-a îmbrăcat tricoul: „Eram o forță” # Gazeta Sporturilor
Rimini Calcio, unul dintre cluburile cu rezonanță din Italia, a fost declarat în faliment, astăzi, de Federația Italiană de Fotbal, după 113 ani de activitate. Fostul club pentru care a evoluat Sorin Paraschiv (44 de ani), în perioada 2007-2009, a fost exclus din Serie C.Istoria formației din Emilia-Romagna se încheie într-un comunicat de un rând și jumătate, semnat de președintele FIGC, Gabriele Gravina. ...
16:50
Omul de afaceri Ioan Neculaie, fost patron al celor de la FC Brașov, a fost condamnat la 10 ani de închisoare, potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată în apel.Acesta era investigat încă din 2016 într-un dosar în care procurorii îl acuzau că ar fi retras ilegal sume importante de bani din firmele pe care le controla. ...
16:40
Adi Popa nu exclude plecarea de la Steaua » Cum a răspuns la întrebarea: „Ai accepta o ofertă de la FCSB?” # Gazeta Sporturilor
Adi Popa, 37 de ani, încă în activitate la Steaua București și absolvent al celei de-a doua generații de cursuri pentru directori sportivi, a vorbit despre importanța cunoștințelor acumulate în cadrul modulelor FRF, realizate în parteneriat cu DoublePass.El a discutat despre planurile sale de viitor și a explicat că ar putea lua în calcul o ofertă de la un alt club, în cazul în care „militarii” nu vor decide să-l numească director sportiv. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.