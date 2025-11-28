Pederzoli a început căutările în Italia! Anunțul lui Victor Angelescu: „S-a dus acolo din mai multe motive. Asta căutăm”

19:50

Probleme pentru FCSB în momentul în care aeronava care îi aducea pe campioni de la Belgrad, după meciul pierdut cu Steaua Roșie (0-1), a încercat să aterizeze la Constanța.Cei de la FCSB planificaseră să nu mai revină la București după meciul de la Belgrad, iar delegația să zboare direct la Constanța, pentru meciul cu Farul, care se va juca duminică, 30 decembrie, de la 20:30, în runda 18 din Superliga.FCSB nu a putut ateriza la Constanța Sursele GSP. ...