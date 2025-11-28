Serie A: Como – Sassuolo 2-0 şi gazdele sunt la egalitate cu Inter, în clasament
News.ro, 28 noiembrie 2025 23:50
Echipa italiană Como a dispus vineri seara, pe teren propriu, scor 2-0, de gruparea Sassuolo, în etapa a 13-a din Serie A.
• • •
Acum 30 minute
23:50
Echipa italiană Como a dispus vineri seara, pe teren propriu, scor 2-0, de gruparea Sassuolo, în etapa a 13-a din Serie A.
Acum o oră
23:30
Două petroliere ruseşti au luat foc în largul Mării Negre, după explozii de origine necunoscută # News.ro
Explozii de origine necunoscută, urmate de incendii, au avut loc la bordul a două petroliere în largul coastelor turceşti din Marea Neagră, fără a face victime, au anunţat vineri seara autorităţile turce, relatează AFP.
Acum 2 ore
23:00
Managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. Dr. Matei Balş”, medicul Adrian Marinescu, afirmă că sezonul de gripă nu a ajuns în punctul său maxim. În ceea ce priveşte cazurile de COVID, medicul explică faptul că acestea încă există, însă în această perioadă infecţiile cu COVID sunt mai rare.
23:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, a vorbit săptămâna trecută la telefon cu Nicolas Maduro, omologul din Venezuela, şi au discutat despre o posibilă întâlnire între ei în Statele Unite, a relatat vineri „The New York Times” (NYT), citând mai multe surse informate.
22:50
Compania Wizz Air confirmă că unele dintre aeronavele sale se numără printre cele care necesită o actualizare de software şi anunţă că unele zboruri din acest weekend pot fi afectate # News.ro
Reprezentanţii companiei Wizz Air au anunţat, vineri seară, că unele dintre aeronavele sale se numără printre cele din familia Airbus A320 care necesită o actualizare de software, fiind programate deja lucrări de mentenanţă. Ca urmare, unele zboruri din acest weekend pot fi afectate.
22:40
Echipa bucureşteană Rapid a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Csikszereda, în etapa a 18-a din Superligă.
22:40
Dr. Adrian Marinescu: Lumea consideră că bolile infecţioase ale trecutului au dispărut şi nu mai apar. Nu, ele nu sunt eradicate, în afară de variolă/ Vaccinarea de-a lungul istoriei a salvat milioane de vieţi # News.ro
Managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. Dr. Matei Balş”, medicul Adrian Marinescu, atrage atenţia asupra faptului că o singură boală infecţioasă, variola umană, a fost eradicată, şi că în alte state, unele apropiate de România din punct de vedere geografic, boli precum poliomielita, considerată a fi eradicată, încă există. Medicul subliniază că virusul nu cunoaşte graniţe şi, în lipsa vaccinării, oamenii sunt expuşi unor boli care pot fi prevenite prin imunizare.
22:20
Plecarea lui Andrii Iermak din funcţia de şef de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, o funcţie extrem de influentă, reprezintă o schimbare radicală pentru Ucraina, care pregăteşte terenul pentru o luptă acerbă în ceea ce priveşte modul în care este guvernată ţara, comentează POLITICO.
22:10
Salvamont Braşov distribuie fotografia tânărului căutat, încă de duminică, în Munţii Bucegi şi îndeamnă persoanele care l-au văzut sau au informaţii relevante să contacteze autorităţile # News.ro
Salvamont Braşov a distribuit, vineri seară, fotografia tânărului de 18 ani care este căutat, încă de duminică seară, în Munţii Bucegi, după ce a cerut ajutor, întrucât era epuizat şi în hipotermie. Salvamontiştii îndeamnă persoanele care l-au văzut pe tânăr sau au informaţii relevante să contacteze autorităţile.
22:10
17 cartonaşe roşii au fost acordate marţi în meciul dintre Real Oruro şi Blooming, din manşa a doua a sferturilor de finală ale Cupei Boliviei, scor 2-2.
22:10
Dr. Adrian Marinescu: România plăteşte anual 100 de milioane de euro pentru tratamentul pacienţilor infectaţi cu HIV # News.ro
Statul român plăteşte, în fiecare an, aproximativ o sută de milioane de euro pentru tratamentele pacienţilor infectaţi cu HIV care sunt înregistraţi în bazele de date şi al căror număr este de aproximativ 16.000, afirmă medicul Adrian Marinescu, managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. Dr. Matei Balş”.
Acum 4 ore
22:00
Dr. Adrian Marinescu, despre decizia unor ţări de a legaliza unele droguri: E o prevenţie în raport cu bolile infecţioase, dar răul tot se întâmplă. Nu se justifică medical, nu înseamnă că cei care consumă nu-şi distrug creierul # News.ro
Medicul Adrian Marinescu, managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. Dr. Matei Balş”, vorbeşte despre decizia unor ţări de a legaliza anumite tipuri de droguri, arătând că aceasta este o metodă de prevenţie privind răspândirea bolilor infecţioase, dar subliniind că ”răul tot se întâmplă”. Medicul arată că aceia care consumă substanţe stupefiante considerate legale în unele state ”nu înseamnă că nu-şi distrug creierul”, iar decizia de a legaliza consumul nu se justifică, din punct de vedere medical.
21:40
Airbus dispune rechemarea urgentă a peste 6.000 de avioane A320, după un incident grav de control al zborului # News.ro
Airbus a anunţat vineri o rechemare masivă pentru o parte semnificativă a flotei globale A320, după ce o problemă de software legată de radiaţiile solare a fost identificată ca risc pentru funcţionarea sistemelor de control al zborului, relatează CNBC.
21:40
Reporteri fără frontiere avertizează asupra prezenţei unor site-uri de ştiri false pro-Kremlin cu câteva luni înainte de alegerile locale din Franţa # News.ro
Cu câteva luni înainte de alegerile municipale din Franţa, organizaţia Reporteri fără frontiere (RSF) este alarmată de „campania de dezinformare” condusă de Rusia cu ajutorul a zeci de site-uri false de ştiri care imită „codurile editoriale ale mass-media regionale şi naţionale” franceze, relatează Le Figaro.
21:30
Dr. Adrian Marinescu: Sunt copiii consumatori care vin cu probleme şi vin foarte devreme, adică s-a ajuns în punctul în care, la 11 ani, consumă droguri, au relaţii sexuale neprotejate/ Înseamnă un eşec pentru noi toţi # News.ro
Managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. Dr. Matei Balş”, medicul Adrian Marinescu, afirmă că în România s-a ajuns în situaţia în care copii de 11 ani să ajungă la medic pentru că au consumat droguri şi au relaţii sexuale neprotejate. El e de părere că pentru astfel de cazuri, care pot fi considerate ”eşecuri”, nu sunt de vină părinţii, ci responsabilă este întreaga societate.
21:20
Iulian Chiriţa a cucerit medalia mondială de argint, vineri, alături de partenera galeză de U19 dublu mixt, Anna Hursey, la Cluj-Napoca.
21:10
Medicul Adrian Marinescu, despre bolile infecţioase descoperite târziu: E ca la cancer, sunt cazuri în care pacienţii ajung la deces în momentul în care descoperă diagnosticul # News.ro
Evoluţia bolilor infecţioase netratate la timp este similară cu cea a unui cancer descoperit târziu, spune medicul Adrian Marinescu, managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. Dr. Matei Balş”. El afirmă că au existat cazuri în pacienţi care erau infectaţi cu HIV sau cu virus hepatic au ajuns la deces în momentul în care le-a fost descoperit diagnosticul, deşi bolile de care sufereau erau fie prevenibile, fie tratabile.
21:00
Arad: O femeie a murit şi o altă persoană a fost rănită într-un accident în care a fost implicat un autoturism # News.ro
O femeie de 64 de ani a murit, iar o altă persoană a fost rănită, vineri seară, într-un accident produs în judeţul Arad, în care a fost implicat un autoturism.
21:00
Oscar Piastri a plasat echipa McLaren în pole position pentru cursa sprint din Qatar, vineri, iar coechipierul său şi liderul campionatului de Formula 1, Lando Norris, a ocupat locul al treilea.
20:40
Dr. Adrian Marinescu: Cel mai complicat pacient, din toate punctele de vedere, este consumatorul de droguri # News.ro
Consumatorii de droguri care ajung la spital sunt, din punctul de vedere al medicilor, unii dintre cei mai ”complicaţi” pacienţi, afirmă managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. Dr. Matei Balş”, medicul Adrian Marinescu. El explică faptul că, de la comportamentul bolnavului, până la bolile de care acesta poate suferi, din cauza comportamentului distructiv cauzat de consumul de stupefiante, tot tabloul îl face pe consumatorul de droguri un pacient extrem de dificil de tratat.
20:30
Guvernul suedez dezvăluie, în limba rusă, că a organizat cu familia regală un exerciţiu de simulare de război # News.ro
Guvernul suedez a anunţat vineri, într-un comunicat tradus în limba rusă, că a organizat un exerciţiu de simulare a războiului, cu participarea regelui Suediei, a prinţesei moştenitoare, a forţelor armate şi a aleşilor, relatează AFP.
20:20
Putin i-a spus lui Orban că ar fi încântat ca Budapesta să găzduiască o întâlnire între el şi Trump # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a întâmpinat vineri la Moscova pe premierul Ungariei Viktor Orban - o vizită rară din partea unui lider al unei ţări membre UE şi NATO - şi i-a spus că ar fi în continuare încântat ca Budapesta să găzduiască o întâlnire a sa cu preşedintele american Donald Trump, relatează Reuters.
20:10
Ministrul Finanţelor, despre rectificarea bugetară: Înseamnă o redistribuire corectivă între ministere. Concret, am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde nevoile sunt reale şi urgente # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru nazare, a declarat vineri, despre rectificarea bugetară adoptată în şedinţa de Guvern, că înseamnă o redistribuire corectivă între ministere. Concret, am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde nevoile sunt reale şi urgente. Ministrul mai spune că accentul, în următoarea perioadǎ, va fi pe asigurarea cofinanţărilor necesare pentru plata facturilor aflate în procesare la nivelul ministerelor, în vederea atragerii fondurilor europene si asigurării fluxului de bani fără impact pe deficit.
Acum 6 ore
19:40
Încă opt persoane au fost arestate în legătură cu incendiul din Hong Kong în care au murit cel puţin 128 de persoane. Cauza tragediei rămâne neclarificată # News.ro
Organismul anticorupţie din Hong Kong a anunţat vineri că a arestat opt persoane în legătură cu incendiul care a distrus un complex de blocuri înalte de locuinţe, ucigând cel puţin 128 de persoane în timp ce aproximativ 200 sunt în continuare dispărute şi 79 sunt rănite, în cea mai gravă tragedie de acest fel din oraş din ultimii aproape 80 de ani, relatează BBC.
19:40
Echipa Concordia Chiajna a încheiat la egalitate vineri, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia ASA Tg Mureş, în primul meci al etapei a 15-a din Liga 2.
19:40
Ministerul Finanţelor: Ultima ediţie Fidelis din 2025 vine cu dobânzi neimpozabile de până la 7,55% # News.ro
Ministerul Finanţelor anunţă că Fidelis 11, care se va desfăşura în perioada 5-12 decembrie, va avea dobânzi de până la 7,55% la emisiunile în lei şi de până la 6,20% la cele în euro.
19:30
Iulian Chiriţa a adăugat vineri o medalie preţioasă în palmaresul său, o performanţă care bucură întreg tenisul de masă românesc, la ediţia Campionatului Mondial de Juniori 2025 de la Cluj-Napoca. Medaliat cu bronz alături de echipa României U19 la ediţia de anul trecut din Helsingborg, Iulian Chiriţa a repetat performanţa şi a ajuns din nou pe podium, de această dată în proba de U19 dublu masculin, alături de portughezul Tiago Abiodun.
19:10
Handbal feminin: Bojana Popović, fosta mare jucătoare, preia CSM Bucureşti după Campionatul Mondial; Cristina Neagu, aşteptată să revină ca manager # News.ro
Campioana CSM Bucureşti a anunţat, vineri, că echipa feminină va fi preluată, începând cu 1 decembrie, de fosta mare jucătoare Bojana Popović, care a mai antrenat Buducnost Podgorica şi naţionala Muntenegrului.
19:10
Acţionarii companiei care editează HotNews anunţă că Pluralis, cu sediul în Olanda, a notificat statul român că intenţionează să facă o investiţie minoritată în HotNews şi în celelalte publicaţii ale grupului # News.ro
Acţionarii grupului de presă românesc ZYX Publishing Group anunţă că Pluralis, companie cu sediul în Olanda, dedicată susţinerii presei independente, a informat, vineri, statul român de intenţia unei investiţii minoritare în HotNews şi în celelalte publicaţii ale grupului.
18:50
Mircea Abrudean, despre angajarea răspunderii Guvernului pe proiectul pensiilor magistraţilor: Dacă România, cu participatea tuturor instituţiilor, va reuşi să aibă o lege promulgată până la finalul anului, banii din PNRR pot fi salvaţi # News.ro
Preşedintele Senatul, Mircea Abrudean, a transmis vineri că, dacă România, cu participatea tuturor instituţiilor ei, va reuşi să aibă o lege a pensiilor magistraţilor promulgată până la finalul anului, banii din PNRR pot fi salvaţi.
18:30
Parlament: Guvernul îşi angajează răspunderea pe proiectul pensiilor magistraţilor marţi, după şedinţa solemnă dedicată aniversării Zilei Naţionale a României # News.ro
Conducerea Parlamentului a decis, vineri, că Guvernul îşi va angaja răspunderea pe proiectul pensiilor magistraţilor marţi, după şedinţa solemnă dedicată aniversării Zilei Naţionale a României.
18:30
Marian Barbu şi Iulian Călin vor arbitra partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 18-a a Superligii.
18:30
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care se ia act de demisia lui Liviu Moşteanu din funcţiile de viceprim-ministru şi ministru al apărării naţionale şi preluarea interimatului de către ministrul Economiei, Radu Miruţă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, decretul prin care se ia act de demisia lui Liviu Moşteanu din funcţiile de viceprim-ministru şi ministrul apărării naţionale şi decretul care prevede preluarea interimatului de către ministrul Economiei, Radu Miruţă.
18:20
Guvernul a adoptat cea de-a doua rectificare bugetară pe anul 2025: Cheltuielile de personal se diminuează cu 255 milioane lei, iar cheltuielile cu bunuri şi servicii cresc cu 6 milioane lei # News.ro
Guvernul a adoptat, vineri, în şedinţă, cea de-a doua rectificare bugetară pe anul 2025, care a fost determinată de reflectarea în bugetele ordonatorilor principali de credite a influenţelor determinate de forma revizuită a Planului de redresare şi rezilienţă al României şi asigurarea fondurilor în vederea desfăşurării normale a activităţii unor ordonatori principali de credite până la finele anului, asigurarea fondurilor necesare pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, datorită creşterii numărului acestor beneficiari. Cheltuielile de personal se diminuează cu 255 milioane lei, iar cheltuielile cu bunuri şi servicii cresc cu 6 milioane lei.
18:20
Noul preşedinte CSM: O justiţie independentă este un drept al cetăţeanului, şi nu privilegiu al magistratului. Acesta îşi exercită atribuţiile fără influenţe din partea clasei politice, a presei sau a oricăror alte persoane # News.ro
Noul preşedinte al Consiliului superior al Magistraturii, Gheorghe-Liviu Odagiu, al cărui mandat de un an începe în 7 ianuarie 2026, afirmă că o justiţie independentă „este un drept al cetăţeanului, şi nu privilegiu al magistratului”. Tocmai în virtutea acestui drept, consideră magistratul, procurorii şi judecătorii îşi exercită atribuţiile fără influenţe din partea clasei politice, a presei sau a oricăror alte persoane. „Realităţile sociale şi politice din societatea actuală conduc la provocări suplimentare pentru autoritatea judecătorească, cu potenţial de a genera dificultăţi în activitatea sistemului judiciar sau chiar de a afecta grav funcţionarea acestuia, iar anul 2026 nu va duce lipsă de acestea”, atenţionează magistratul.
Acum 8 ore
18:00
Guvernul a aprobat proiectul privind pensiile magistraţilor, care prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare, cu câte un an, pentru fiecare generaţie şi limitarea cuantumului net al pensiei la 70% din venitul net din ultima lună de activitate # News.ro
Guvernul a aprobat, vineri, proiectul privind pensiile magistraţilor, care prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare, cu câte un an, pentru fiecare generaţie şi limitarea cuantumului net al pensiei la 70% din venitul net din ultima lună de activitate
18:00
Fotbal: Marea Britanie şi-a depus candidatura pentru a organiza Cupa Mondială Feminină din 2035 # News.ro
Cele patru asociaţii de fotbal din Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord şi-au depus vineri candidatura comună oficială pentru a găzdui Cupa Mondială Feminină din 2035.
17:50
UPDATE - Andrii Iermak a fost eliberat din funcţie de preşedintele Zelenski: „Nu vreau să existe zvonuri şi speculaţii” # News.ro
Şeful cancelariei prezidenţiale ucrainene, influentul Andrii Iermak, a fost eliberat din funcţie, vineri, de preşedintele Volodimir Zelenski, după ce agenţiile ucrainene de combatere a corupţiei i-au percheziţionat reşedinţa, agravând o criză politică majoră, în contextul în care Kievul se confruntă cu presiuni din partea Washingtonului pentru a accepta termenii unui acord de pace.
17:50
STUDIU Deloitte: Instabilitatea politică şi corupţia, în top trei motive de îngrijorare pentru tinerii români în 2025. Costul vieţii de zi cu zi rămâne pe primul loc # News.ro
Costul vieţii de zi cu zi rămâne cea mai mare îngrijorare pentru Millennials (48%, în creştere de la 43% anul trecut) şi pentru cei din Generaţia Z (39%, faţă de 29% cu un an în urmă), arată un studiu Deloitte. Potrivit acestuia, stabilitatea politică şi corupţia urcă anul acesta în top trei motive de îngrijorare pentru tinerii din România (36%, respectiv 22% dintre Millennials şi 23%, respectiv 25% dintre reprezentanţii Generaţiei Z sunt preocupaţi de aceste aspecte).
17:40
Statele Unite sunt pregătite să recunoască controlul Rusiei în Crimeea şi în alte teritorii ucrainene ocupate de ruşi, pentru a obţine astfel un acord care să pună capăt Războiului din Ucraina, iar Donald Trump i-a trimis pe emisarul Steve Witkoff şi pe ginerele său Jared Kushner la Moscova ca să-i facă această ofertă directă lui Vladimir Putin, dezvăluie The Telegraph.
17:40
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, îşi publică diplomele, după ce a fost atacat de Victor Ponta: Răspund din respect pentru oamenii plătitori de taxe, care au dreptul să afle adevărul / Doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastră # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, şi-a publicat vineri diplomele, după ce a fost atacat de deputatul Victor Ponta, care l-a acuzat că ”a făcut o facultate la Bucureşti şi alta la Târgu Jiu în acelaşi timp”. ”Răspund din respect pentru oamenii plătitori de taxe, care au dreptul să afle adevărul atunci când cei deranjaţi de măsurile luate în minister urlă din toţi rărunchii”, spune Miruţă. Ministrul explică faptul că, neavând la Electronică niciodată restanţe, pentru examenele care se suprapuneau mergea la examenele de la Tg. Jiu, în sesiunea din toamnă. Ministrul mai afirmă că ”doctoratul său e pe bune, nu ca al lui Victor Ponta”.
17:30
Polonia a reţinut doi cetăţeni ucraineni şi trei belaruşi sub acuzaţia de a fi acţionat la ordinele serviciilor de informaţii străine, au anunţat vineri procurorii, în contextul în care Varşovia avertizează asupra încercărilor Rusiei de a destabiliza ţările care susţin Kievul, relatează Reuters.
17:30
Statele Unite sunt pregătite să recunoască controlul Rusiei în Crimeea şi în alte teritorii ucrainene ocupate de ruşi, pentru a obţine astfel un acord care să pună capăt Războiului din Ucraina, iar Donald Trump i-a trimis pe emisarul Steve Witkoff şi pe ginerele său Jared Kushner la Moscova pentru ca să-i facă această ofertă directă lui Vladimir Putin, dezvăluie The Telegraph.
17:30
Judoka rus Ayub Bliev a devenit primul sportiv din ţara sa care a câştigat un titlu sub steag rusesc la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi, vineri, în urma reintegrării complete a ţării în acest sport, anunţată cu o zi înainte de Federaţia Internaţională de Judo (IJF).
17:30
Şeful cancelariei prezidenţiale ucrainene, influentul Andrii Iermak, a fost demis din funcţie, vineri, de preşedintele Volodimir Zelenski, după ce agenţiile ucrainene de combatere a corupţiei i-au percheziţionat reşedinţa, agravând o criză politică majoră, în contextul în care Kievul se confruntă cu presiuni din partea Washingtonului pentru a accepta termenii unui acord de pace. (Vom reveni)
17:20
Cele mai frecvente tipuri de cancer din sfera ORL/ Medicul Ştefan Adrian, Clinica Neolife Băneasa: „Există cancere de fose nazale şi chiar de sinusuri paranazale al foselor nazale” # News.ro
Cancerele din sfera OLR sunt tot mai prezente în ziua de astăzi, iar factorii de risc ţin în primul rând de mediul de viaţă. Medicul Ştefan Adrian, medic primar ORL în cadrul Centrului Medical Neolife Băneasa a explicat care sunt cele mai frecvente cancere ORL întâlnite în practica medicală.
17:10
Tineri reţinuţi după ce au bătut cu pumnii şi picioarele un adolescent într-un părculeţ din Bucureşti, ameninţându-l cu moartea dacă dă în vileag faptele - VIDEO # News.ro
Un tânăr de 18 ani şi un minor de 15 ani au fost reţinuţi pentru 24 de ore, fiind acuzaţi că au ameninţat şi bătut cu pumnii şi picioarele, într-un părculeţ din Sectorul 3 al Capitalei, un adolescent de 15 ani chiar şi când acesta era deja căzut la pământ. Potrivit anchetatorilor, ulterior, agresorii l-ar fi ameninţat cu moartea pe băiat în cazul în care va reclama agresiunea.
17:10
Comisarii ANPC au dat amenzi de aproape 5,5 milioane de lei, în urma controalelor din această săptămână / Ei au găsit produse de origine animală fără elemente de identificare, dar şi jucării vândute fără avertismentele obligatorii # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat, în această săptămână, peste 1.200 de operatori economici din întreaga ţară şi au dat amenzi în valoare de aproape 5,5 milioane de lei. Ei au descoperit mai multe nereguli, printre care vânzarea unor jucării care nu aveau avertismentele obligatorii, comercializarea unor produse de origine animală fără elemente de identificare şi caracterizare, utilizarea echipamentelor sau ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri de rugină şi impurităţi.
17:00
USR: Cristian Stamate, preşedintele filialei USR Măgurele, este noul subprefect al judeţului Ilfov/ Are un master în fizică şi o experienţă de peste 20 de ani în antreprenoriat în domeniul IT # News.ro
Cristian Stamate, preşedintele filialei USR- Măgurele a fost numit subprefect al judeţului Ilfov, anunţă vineri USR.
17:00
Presa internaţională: Ministrul român al apărării demisionează după ce a recunoscut că a minţit în CV-ul său # News.ro
Demisia ministrului român al apărării, Ionuţ Moşteanu, este consemnată de agenţiile internaţionale de presă şi de alte instituţii media, care pun în context faptul că România are cea mai lungă graniţă cu Ucraina dintre ţările NATO şi a fost martora unor incidente repetate în care spaţiul său aerian a fost încălcat. În plus, România pregăteşte actualizări ale angajamentelor naţionale de securitate, iar demisia intervine cu două zile înainte de termenul-limită pentru a prezenta Comisiei Europene planul său privind modul în care va cheltui banii din programul SAFE al UE.
