Serie A: Como – Sassuolo 2-0 şi gazdele sunt la egalitate cu Inter, în clasament

17:10

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat, în această săptămână, peste 1.200 de operatori economici din întreaga ţară şi au dat amenzi în valoare de aproape 5,5 milioane de lei. Ei au descoperit mai multe nereguli, printre care vânzarea unor jucării care nu aveau avertismentele obligatorii, comercializarea unor produse de origine animală fără elemente de identificare şi caracterizare, utilizarea echipamentelor sau ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri de rugină şi impurităţi.