VIDEO: Iată Colindele lui Radu Gyr pe care le vrea Fritz interzise! Aparțin chiar părintelui spiritual al Filarmonicii Banatul, Remus Georgescu, Cetățean de Onoare al Timișoarei. Managerul și Directorul artistic al Filarmonicii au băgat capul în pământ
ActiveNews.ro, 28 noiembrie 2025 23:50
În postul Nașterii Domnului, când totul este despre dragoste și bunătate, avem parte de crunta realitate lumească pe care ne-o oferă irozii acestei lumi, pripășiți la noi de pe alte meleaguri ca să ne profaneze cultura și istoria.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 30 minute
23:50
VIDEO: Iată Colindele lui Radu Gyr pe care le vrea Fritz interzise! Aparțin chiar părintelui spiritual al Filarmonicii Banatul, Remus Georgescu, Cetățean de Onoare al Timișoarei. Managerul și Directorul artistic al Filarmonicii au băgat capul în pământ # ActiveNews.ro
În postul Nașterii Domnului, când totul este despre dragoste și bunătate, avem parte de crunta realitate lumească pe care ne-o oferă irozii acestei lumi, pripășiți la noi de pe alte meleaguri ca să ne profaneze cultura și istoria.
Acum o oră
23:30
Putin către Orban la Moscova despre conversația cu Trump: ”Dacă va veni un moment în negocierile noastre când vom folosi Budapesta ca loc de întâlnire, aș fi bucuros să o fac” # ActiveNews.ro
„Gafă tehnică de proporții la Moscova, la întâlnirea la vârf Ungaria-Federația Rusă sau acțiune de manipulare a opiniei publice internaționale de către Budapesta?
Acum 2 ore
22:50
Lovitură epocală a Justiției Române: Abuzurile juridice ale Ministerului de Interne în Cazul Stegarului Dac, șterse de instanță. Judecătoria Sectorului 4 ANULEAZĂ toate actele de urmărire penală efectuate împotriva lui Cezar Avrămuță # ActiveNews.ro
Cunoscutul protestatar pentru libertate și democrație Cezar Avrămuță - Stegarul Dac a publicat în urmă cu puțin timp următorul COMUNICAT DE PRESĂ:
22:40
Pr. Bogdan Florin Vlaicu, noutăți în premieră despre creștinismul românesc în primul mileniu. Emisiune LIVE cu monahul Filotheu Bălan și istoricul Ionuț Țene - VIDEO # ActiveNews.ro
Vom vorbi despre dovezile evanghelizării strămoșilor noștri de către Sfinții Apostoli Andrei și Filip, noutăți în premieră despre creștinismul românesc în primul mileniu, filiera aromână de dezvoltare a constiinței naționale și premizele realizării Marii Uniri pe care o vom sărbători de ziua națională a României.
22:20
Pr. Bogdan Florin Vlaicu, noutăți în premieră despre creștinismul românesc în primul mileniu. Emisiune LIVE cu monahul Filotheu Bălan și istoricul Florin Țene - VIDEO # ActiveNews.ro
Vom vorbi despre dovezile evanghelizării strămoșilor noștri de către Sfinții Apostoli Andrei și Filip, noutăți în premieră despre creștinismul românesc în primul mileniu, filiera aromână de dezvoltare a constiinței naționale și premizele realizării Marii Uniri pe care o vom sărbători de ziua națională a României.
Acum 4 ore
21:20
Imagini din biserica pictată de Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie Boca, sărbătorit și de Episcopia Giurgiului. PROFEȚIA DE LA DRĂGĂNESCU - O minune mai puțin cunoscută a Sfântului de la Prislop relatată de PS Ambrozie - VIDEO/FOTO # ActiveNews.ro
Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop a fost sărbătorit, pentru prima dată de la canonizare, și în localitatea giurgiuveană Drăgănescu, de lângă orașul Mihăilești, unde a pictat mai bine de cinsprezece ani biserica Sf. Nicolae
20:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că șeful său de cabinet, Andrei Yermak, și-a dat demisia în urma unei descinderi anticorupție la domiciliul său,
Acum 6 ore
19:50
DECLARAȚIA PARLAMENTULUI ROMÂNIEI CĂTRE UCRAINA: Actul final al Conferinței CSCE de la Helsinki prevede posibilitatea modificării frontierelor pe căi pașnice, diplomatice. Statul Român către KIEV, 28 noiembrie 1991 - DOCUMENT # ActiveNews.ro
Marian Munteanu a publicat pe pagina sa de socializare un document istoric al statului român, cu mențiunea „Just for the record”: DECLARAȚIA din 28 noiembrie 1991 a Parlamentului României privind Referendumul din Ucraina
18:50
ARAFAT, CAPO DI TUTTI CAPI ÎN STATUL ROMÂN - Prin noua Lege a Apărării Naționale, Poliția se militarizează sub comanda unui civil controversat, fără experiență militară. În caz de asediu, mobilizare sau război, polițiștii vor fi coordonați de șeful DSU # ActiveNews.ro
Această lege a fost votată într-o manieră rușinoasă: parlamentarii Camerei Deputaților care ridică mâna fără să citească, fără să gândească și fără să întrebe au creat o breșă uriașă în securitateanațională. Senatul este ultima barieră și este responsabilitatea lui să refuze această monstruozitate legislativă. APEL CĂTRE SENATUL ROMÂNIEI
18:10
Marea soprană Mariana Nicolesco ar fi împlinit 77 de ani (28 noiembrie 1948 - 14 octombrie 2022) - ”Țintiți Himalaya!” # ActiveNews.ro
Astăzi, 28 noiembrie 2023, Marea Româncă ar fi împlinit 77 de ani. Colaboratorii artistei desăvârșite au povestit cum Mariana Nicolaescu, Diva Divină, după cum o numise Preafericitul Patriarh Teoctist, nu se despărțea niciodată de icoana Sfintei Parascheva, la care se ruga înainte de fiecare concert.
Acum 8 ore
17:00
VESTE MARE: Moaștele Sfântului Arsenie Boca vor fi dezgropate pentru a fi puse la închinare - anunțul de la Prislop al Mitropolitului Ardealului, IPS Laurențiu # ActiveNews.ro
IPS Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a spus azi la Mănăstirea Prislop, la finalul predicii sale, că moaștele Sfântului Arsenie vor fi scoase din mormânt și puse în biserica nouă a Mănăstirii Prislop după ce se va construi biserica mare
16:30
Sfântul Cuvios Ștefan s-a născut la începutul secolului al VIII lea, în Constantinopol. Din copilărie a cunoscut viața și învățatura tuturor sfinților prăznuiți în Biserică. A fost călugărit la vârsta de 16 ani. Cuviosul Ioan, văzător cu duhul, a zis la venirea Sfântului Ștefan la mânăstire:
Acum 12 ore
16:00
Nu are timbru sec și ștampilă pe poză. Moșteanu scrisese Athenaeum și ulterior Bioterra pentru că încă nu știa de unde i se va face rost de o diplomă.
15:40
Cine l-a girat pe PENALUL USR Ionuț Moșteanu: Incompatibilul Dominic Fritz, șeful lui, Ilie Bolojan, ministrul Daniel David, care nu a contestat DIPLOMA FALSĂ, instituțiile statului. Cine răspunde? Mădălin Pribu: Cât de greu e să vezi un fals grosolan? # ActiveNews.ro
Dar lucrul cel mai evident, care ar fi trebuit să sară în ochii oricărui procuror care se ocupă de falsuri, sau SRI care dă avizul pentru persoanele care au acces la informații ultra-clasificate, cum e cazul ministrului Apărării, este faptul că diploma a fost emisă de un minister inexistent.
15:30
Cine l-a girat pe PENALUL USR Ionuț Moșteanu: Incompatibilul Dominic Fritz, șeful Guvernului, Ilie Bolojan, ministrul Daniel David, care nu a contestat DIPLOMA FALSĂ, instituțiile statului. Cine răspunde? # ActiveNews.ro
Dar lucrul cel mai evident, care ar fi trebuit să sară în ochii oricărui procuror care se ocupă de falsuri, sau SRI care dă avizul pentru persoanele care au acces la informații ultra-clasificate, cum e cazul ministrului Apărării, este faptul că diploma a fost emisă de un minister inexistent.
15:20
Tăierea cu drujba a Troiței dela Tâncăbești este un nou semn că dracii au năvălit afară din iad și joacătontoroiul pe pământ, cu îngăduința lui Dumnezeu.
15:00
SFÂRTECATĂ DE 3 PITBULII. Tragedie în Texas: Studentă de 23 de ani ucisă de pitbulii pe care îi îngrijea # ActiveNews.ro
O tânără studentă din Texas a fost atacată mortal vineri de cei trei pitbulli pe care îi îngrijea. „Sunt devastată cum nu mi-aș fi imaginat vreodată că un om poate fi vreodată”, spune Jennifer Hubbel, încă profund șocată de atacul care...
14:50
Tânăra de 20 de ani din Garda Națională împușcată miercuri la Washington a murit, colegul ei rănit luptă pentru viață. Atacatorul afgan avea legătură cu CIA # ActiveNews.ro
În timp ce multe familii din SUA se adunau joi pentru Ziua Recunoștinței, familia unui membru al Gărzii Naționale plânge moartea fiicei lor, victima unui atac armat în stil ambuscadă în Washington, DC. Colegul ei luptă în continuare..
14:20
Niște psihopați degenerați posedați au tăiat cu drujba Troița de pe locul asasinatului lui Corneliu Codreanu și a altor 13 români. Autorii faptei penale s-au ales cu un blestem pe viață care se va transmite din neam în neam - FOTO # ActiveNews.ro
Potrivit tradiției cine profanează o cruce va avea parte de o moarte năpraznică iar urmașii lui/lor vor fi blestemați din neam în neam.
13:20
INCOMPATIBILUL FRITZ. Mandatul de primar al șefului USR s-ar putea încheia prematur: ÎCCJ îi respinge manevra, dosarul ANI de conflict de interese revine la Curtea de Apel Timișoara # ActiveNews.ro
Primarul Timișoarei și șeful USR, Dominic Fritz, se întoarce în fața instanței în dosarul deschis de Agenția Națională de Integritate (ANI). Miercuri, 26 noiembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a admis recursul ANI și a trimis cauza...
13:10
AVEM O ȚARĂ! Grupul Psaltic Tronos susține un concert în Basarabia, înainte de Ziua Națională a României # ActiveNews.ro
Grupul Psaltic „Tronos” al Patriarhiei Române va susține vineri un concert extraordinar de cântări patriotice la Palatul de Cultură „Nicolae Botgros” din Cahul, Republica Moldova, cu prilejul Zilei Naționale a României.
12:20
Ionuț Moșteanu a demisionat din fruntea Ministerului Apărării, după scandalul privind studiile sale.
12:10
Procurorii anticorupție au descins ladomiciliul lui Andrei Yermak, principalul consilier al lui Volodimir Zelenski,despre care mulți afirmă că este conducătorul de facto al țării. Perchezițiile coincidcu vizita la Kiev a emisarului lui Trump.
11:50
Grupul Psaltic Tronos susține un concert în Basarabia, înainte de Ziua Națională a României # ActiveNews.ro
Grupul Psaltic „Tronos” al Patriarhiei Române va susține vineri un concert extraordinar de cântări patriotice la Palatul de Cultură „Nicolae Botgros” din Cahul, Republica Moldova, cu prilejul Zilei Naționale a României.
11:40
O tânără studentă din Texas a fost atacată mortal vineri de cei trei pitbulli pe care îi îngrijea. „Sunt devastată cum nu mi-aș fi imaginat vreodată că un om poate fi vreodată”, spune Jennifer Hubbel, încă profund șocată de atacul care...
11:20
Grupul Psaltic Tronos susține un concert în Republica Moldova, înainte de Ziua Națională a României # ActiveNews.ro
Grupul Psaltic „Tronos” al Patriarhiei Române va susține vineri un concert extraordinar de cântări patriotice la Palatul de Cultură „Nicolae Botgros” din Cahul, Republica Moldova, cu prilejul Zilei Naționale a României.
11:10
Polonia anunță că va refuza să-i fie impusă de UE recunoașterea căsătoriilor gay: ”UE nu ne poate impune nimic” # ActiveNews.ro
Premierul polonez Donald Tusk a asigurat miercuri că UE „nu poate impune nimic” țării sale, după ce Curtea de Justiție a UE (CJUE) a decis că toate statele membre ale blocului comunitar trebuie să recunoască legal căsătoriile...
Acum 24 ore
11:00
Am comis o eroare grea în urmă cu fix o săptămână, când v-am propus jocul de-a cine controlează România. Nici eu și nici voi, cel puțin în comentarii, n-am văzut ce vine din urmă, deși era deja aici, prin refugiații săi: Ucraina.
10:40
Adriana Săftoiu, aleasă ilegal la TVR: Georgică Severin denunță votul neregulamentar al Parlamentului # ActiveNews.ro
Georgică Severin, membru CNA, atrage atenția: Aleasă ilegal la conducerea TVR – votul Parlamentului nu respectă legea specială și numirea Adrianei Săftoiu poate fi anulată în instanță.
10:30
Mandatul lui Fritz s-ar putea încheia prematur: ÎCCJ îi respinge manevra, dosarul de conflict de interese revine la Curtea de Apel Timișoara # ActiveNews.ro
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, se întoarce în fața instanței în dosarul deschis de Agenția Națională de Integritate (ANI). Miercuri, 26 noiembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a admis recursul ANI și a trimis cauza...
10:10
Tânăra de 20 de ani din Garda Națională împușcată miercuri la Washington a murit, colegul ei rănit luptă pentru viață # ActiveNews.ro
În timp ce multe familii din SUA se adunau joi pentru Ziua Recunoștinței, familia unui membru al Gărzii Naționale plânge moartea fiicei lor, victima unui atac armat în stil ambuscadă în Washington, DC. Colegul ei luptă în continuare..
09:50
Nu are timbru sec și ștampilă pe poză. Moșteanu scrisese Athenaeum și ulterior Bioterra pentru că încă nu știa de unde i se va face rost de o diplomă.
09:40
Horațiu Rădulescu: Solicit Parchetului General, DNA și Ministerului Educației să vină cu un răspuns privind diploma prezentată de Moșteanu # ActiveNews.ro
Pe baza unui C. V. care este plin de inadvertențe și falsuri, corectate și recorectate, Moșteanu a fost în funcții publice, unele în care legea spune clar că trebuie să aibă obligatoriu anumite studii!!!
09:30
NABU (Biroul Național Anticorupție din Ucraina) și SAPO (Procuratura Specializată Anticorupție din Ucraina) efectuează percheziții la biroul șefului de cabinet al președintelui Ucrainei, Andriy Yermak, în cartierul guvernamental.
08:00
28 noiembrie 1918: 107 ani de la Unirea Bucovinei cu Țara-Mamă, România, NECONDIȚIONATĂ ȘI PE VECIE # ActiveNews.ro
În urmă cu 107 ani, Congresul General al Bucovinei a adoptat, la Cernăuți, moțiunea privind Unirea necondiționată și pe vecie a Bucovinei.
08:00
Sergiu Ciocârlan: ”Spre Tabor, urcând Golgota”. Sfântul Arsenie de la Prislop – povățuitorul duhovnicesc al mărturisitorilor din temnițele comuniste (28 noiembrie 1989) # ActiveNews.ro
Sfântul Arsenie a reprezentat în spiritualitatea românească de la jumătatea secolului al XX-lea un autentic reper pentru o întreagă generație de mărturisitori. Toți l-au simțit ca fiind acel păstor trimis de Dumnezeu ca să călăuzească turma prin acea istorie tulbure, marcată de război și dictatură.
04:40
O zi mare pentru toți românii - VIDEO ÎN DIRECT: Proclamarea canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie Boca de la Prislop la 11 ani de la prima petiție online în acest sens adresată Patriarhiei. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! # ActiveNews.ro
Peste 15.000 de credincioși sunt așteptați să ia parte la manifestările religioase care au avea loc la Mănăstirea Prislop din județul Hunedoara, cu prilejul proclamării locale a canonizării părintelui Arsenie Boca
03:00
Centenar Octavian Udriște, medic, cercetător, muzician și pictor - Expoziția CHIPURI, de la Teatrul Național, la Muzeul Județean Olt, între 28 noiembrie 2025 – 15 ianuarie 2026 # ActiveNews.ro
Vineri, 28 ianuarie, Muzeul Județean Olt din Slatina găzduiește, de la ora 17:30, vernisajul expoziției „Chipuri”, dedicată centenarului nașterii medicului, artistului și cercetătorului Octavian Udriște (1925–1995)
Ieri
23:50
RADU GYR din MANUSCRISE: Vasile Voiculescu avea o figură de sfânt bizantin cu mâinile subțiri cu degete lungi, desprinse parcă dintr-o icoană. POEȚII ÎNCHISORILOR, împreună, în eternitate # ActiveNews.ro
Pe V. Voiculescu l-am întâlnit prima oară, la începutul lui 1925, în compania lui Ion Pillat, într-o braserie din capitala de altă dată.
23:40
Camelia Suruianu: Călătorie spre centrul inimii cu Vasile Voiculescu - 141 de ani de la naștere # ActiveNews.ro
Înaltpreasfinția sa Bartolomeu Valeriu Anania, în prefața volumului de versuri Acatiste, semnate de părintele Daniil Sandu Tudor, susține că în interiorul Rugului Aprins au existat două grupuri: unul literar și altul duhovnicesc. Doar, „Vasile Voiculescu era singurul care aparținea ambelor grupuri, literar și duhovnicesc."
23:10
PNL-ist la USR-ist nu-și scoate ochii - Bolojan nu vrea să-l demită pe Moșteanu: ”I-am spus 'Capul sus'!" # ActiveNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Digi24, că nu intenționează să îl demită pe ministrul Apărării, Ionuț Mosteanu, după scandalul CV-ului falsificat. Mai mult chiar, premierul a spus că i-a transmis lui Moșteanu un mesaj de încurajare: "Eu i-am spus 'Capul sus'!", citează și Antena3.
22:30
La Mulți Ani Prof. Univ. Dr. Ioan Scurtu, la 85 de ani! Adevărurile marelui istoric: Furați și de la Est și de la Vest: Despre Tezaurul României de la Moscova, Fundația Gojdu și instalarea la Arad a statuii Libertății maghiarilor - simbolul Ungariei Mari # ActiveNews.ro
De aniversară, publicăm mai sus un fragment video dintr-un interviu realizat de maestrul Ion Cristoiu și în continuare un articol de mare folos publicat de marele istoric pe site-ul lui personal, IoanScurtu.ro: SĂ RESPECTĂM ISTORIA … altora. STATUIA DE LA ARAD
22:10
Herzfeld & Rubin și Meyer au rămas fără jumătatea pe care puseseră mâna din Castelul Bran. Profit.ro: Castelul Bran a ajuns integral în mâinile moștenitorilor Principesei Ileana a României - Maica Alexandra după o decizie de arbitraj din America # ActiveNews.ro
Cea mai mare curte de arbitraj din lume, din SUA, a decis ca CADB (compania de Administrare a Domeniului Bran), cea care administrează castelul Bran să fie transferată integral moștenitorilor Principesei Ileana a României.
21:40
Șantaj mizerabil al Franței: România a fost forțată să renunțe la afacerea secolului pentru a intra în NATO. EXCLUSIV NAȚIONAL! # ActiveNews.ro
România a fost șantajată mișelește de Franța, care a amenințat că își va folosi dreptul de veto împotriva intrării țării noastre în NATO dacă nu închidem o fabrică nou construită în anul 2003, care urma să devină afacerea secolului.
21:00
Conferință de presă Putin: ”A spune că Rusia va ataca Europa este comic pentru noi, este hilar” # ActiveNews.ro
Întrebare finală: Credeți că pacea este posibilă în curând? Putin: Depinde de Kiev și de sponsorii lor. Dacă acceptă realitatea, da. Altfel, vom continua până la victoria completă. Rusia nu cedează. Mulțumesc pentru întrebări. Noapte bună.
20:30
Papahagi gata să fie bătut de un preot la Huși. Sub ochii Episcopului, Poliția l-a luat pe părinte cu cătușele și l-a internat cu forța în spital. Ignatie l-a decorat pe Papahagi pentru că a insultat Biserica # ActiveNews.ro
O scenă tensionată s-a petrecut joi, 27 noiembrie 2025, în timpul unui eveniment organizat de Episcopia Hușilor la cinematograful „Dacia”, unde bolnavul de infatuare cronică Adrian Papahagi fusese invitat să le vorbească preoților despre comunicarea publică, o decizie cel puțin nepotrivită luată de PS Ignatie.
19:40
Strigătul lui Nicolae Voiculeț pentru Radu Gyr: Dominic Samuel Fritz - USR, cum îți permiți tu, neamț venit pe pământul nostru unde s-a murit pentru Țara în care tu ai ajuns să fii primar, să îndrăznești să pui mâna pe sufletul Crăciunului românesc? # ActiveNews.ro
Dacă Radu Gyr nu are loc în concertul tău de Crăciun, atunci fă-ți tu, Dominic Fritz, propriul concert: cu steaguri curcubeu, cu colinde „inclusive” în germană și engleză, cu artiști LGBT - discursuri despre „diversitate” și cu tot ce vă place vouă, progresiștilor europeni. Dar nu te atinge de Crăciunul nostru cu Hristos, cu martirii și cu neamul nostru.
19:10
STEGARUL DAC: Proteste și Libertate - Fostul deținut politic Cezar Avrămuță povestește în exclusivitate ce s-a petrecut în închisoare și cum a învins sistemul - VIDEO # ActiveNews.ro
„Într-o țară paralizată de resemnare, există oameni care aleg să nu dispară în mulțime, ci să devină repere într-o lume care alunecă spre tăcere și conformism.
18:50
Lansare ÎN DIRECT la Librăria Sophia: Revista FAMILIA ORTODOXĂ Nr.11 (202) / 2025. Tema întâlnirii : Eroi și antieroi masculini în narativele contemporane. Invitați: Elena Tulea, conf. Dr. Andrei Drăgulinescu. Moderator: Tatiana Petrache - VIDEO # ActiveNews.ro
Lansare ÎN DIRECT la Librăria Sophia: Revista FAMILIA ORTODOXĂ Nr.11 (202) / 2025. Tema întâlnirii : Eroi și antieroi masculini în narativele contemporane. Invitați: Elena Tulea, conf. Dr. Andrei Drăgulinescu. Moderator: Tatiana Petrache - VIDEO
18:10
Ministrul USR al Apărării SE ÎNCURCĂ ÎN MINCIUNI. Avocatul Adrian Toni Neacșu pune sare pe rană: ”Cum o fi făcut Ionuț Moșteanu studii de 5 ani în numai 3 ani, cu licență în 2015? Supradotat?” FOTO-CAPTURI MApN / FB # ActiveNews.ro
După ce Moșteanu a fost silit de dezvăluirile din presă să-și publice și Diploma de Licență, avocatul Adrian Toni Neacșu, fost membru al CSM, a mai descoperit o neconcordanță: „Cum o fi făcut Ionuț Moșteanu studii de 5 ani în numai 3 ani, cu licență în 2015? Supradotat?”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.