”Nu ne mai punem baza în el”. Încă un jucător pare că nu mai are viitor la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul
Primasport.ro, 29 noiembrie 2025 00:10
”Nu ne mai punem baza în el”. Încă un jucător pare că nu mai are viitor la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 30 minute
00:20
VIDEO | Getafe - Elche 1-0. Mauro Arambarri îşi urcă echipa pe locul 7 în La Liga
Acum o oră
00:10
”Nu ne mai punem baza în el”. Încă un jucător pare că nu mai are viitor la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul # Primasport.ro
”Nu ne mai punem baza în el”. Încă un jucător pare că nu mai are viitor la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul
00:00
VIDEO | Como - Sassuolo 2-0. Gazdele o egalează pe Inter în clasament
Acum 2 ore
23:40
Victor Angelescu, discurs la superlativ despre un jucător de la Rapid: „Cel mai bun meci! A jucat senzaţional” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Victor Angelescu, discurs la superlativ despre un jucător de la Rapid: „Cel mai bun meci! A jucat senzaţional” | VIDEO EXCLUSIV
23:30
VIDEO | Deşi a câştigat clar, Costel Gâlcă nu e pe deplin mulţumit. ”Trebuia să decidem mult mai repede meciul” # Primasport.ro
VIDEO | Deşi a câştigat clar, Costel Gâlcă nu e pe deplin mulţumit. ”Trebuia să decidem mult mai repede meciul”
23:20
Nu a mai suportat şi a lansat tirada în direct, după Rapid - Csikszereda: „Mă întreb cum au făcut 16 puncte! Ai probleme, nu poţi să alergi?!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Nu a mai suportat şi a lansat tirada în direct, după Rapid - Csikszereda: „Mă întreb cum au făcut 16 puncte! Ai probleme, nu poţi să alergi?!” | VIDEO EXCLUSIV
23:20
”Nu facem asta la antrenament, a fost instinctual”. Marian Aioani, primul portar care dă o pasă de gol în acest sezon # Primasport.ro
”Nu facem asta la antrenament, a fost instinctual”. Marian Aioani, primul portar care dă o pasă de gol în acest sezon
23:20
Nebunie în Bolivia! 17 cartonaşe roşii într-un meci din sferturile Cupei
23:10
Claudiu Petrila, prestaţie de excepţie cu Csikszereda. ”Am făcut un meci perfect”
23:00
VIDEO | ”Nu se mai poate, am explicat o dată, de două ori”. Robert Ilyes s-a supărat foarte tare pe un jucător # Primasport.ro
VIDEO | ”Nu se mai poate, am explicat o dată, de două ori”. Robert Ilyes s-a supărat foarte tare pe un jucător
Acum 4 ore
22:30
VIDEO | Rapid – Csikszereda 4-1. Giuleştenii îşi repară moralul
22:10
Bomba iernii în România! Nicoale Stanciu îşi face bagajele şi pleacă de la Genoa! Internaţionalul român, aşteptat cu braţele deschise la Rapid # Primasport.ro
Bomba iernii în România! Nicoale Stanciu îşi face bagajele şi pleacă de la Genoa! Internaţionalul român, aşteptat cu braţele deschise la Rapid
21:40
Prima plecare a iernii de la Dinamo? Jucător de bază în sezonul trecut, acum are zilele numărate în Ştefan cel Mare: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Prima plecare a iernii de la Dinamo? Jucător de bază în sezonul trecut, acum are zilele numărate în Ştefan cel Mare: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5” | VIDEO EXCLUSIV
21:40
Iulian Chiriţa, vicecampion la dublu mixt, în cadrul mondialului de tenis de masă U19 # Primasport.ro
Iulian Chiriţa, vicecampion la dublu mixt, în cadrul mondialului de tenis de masă U19
21:20
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Eppel reduce diferenţa # Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Eppel reduce diferenţa
21:10
Piastri, pole position pentru cursa sprint din Qatar. Verstappen e abia pe 6. Dezastru din nou pentru Ferrari # Primasport.ro
Piastri, pole position pentru cursa sprint din Qatar. Verstappen e abia pe 6. Dezastru din nou pentru Ferrari
21:00
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre dublează avantajul # Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre dublează avantajul
20:50
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor timpurie # Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor timpurie
Acum 6 ore
20:30
E gata! Andrei Nicolescu a dezvăluit primele 3 transferuri pe care Dinamo le va face în iarnă: „Fotbalişti, nu jucători” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
E gata! Andrei Nicolescu a dezvăluit primele 3 transferuri pe care Dinamo le va face în iarnă: „Fotbalişti, nu jucători” | VIDEO EXCLUSIV
20:30
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:10
Zeljko Kopic, în locul lui Mircea Lucescu la echipa naţională? Anunţul venit din Ştefan cel Mare: „Este o confirmare” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Zeljko Kopic, în locul lui Mircea Lucescu la echipa naţională? Anunţul venit din Ştefan cel Mare: „Este o confirmare” | VIDEO EXCLUSIV
20:10
”Credem cu tărie că orice neînţelegere poate fi depăşită prin dialog”. Măsură de ultim moment luată de Dinamo înainte de meciul cu Oţelul # Primasport.ro
”Credem cu tărie că orice neînţelegere poate fi depăşită prin dialog”. Măsură de ultim moment luată de Dinamo înainte de meciul cu Oţelul
19:40
O fostă mare handbalistă a preluat banca tehnică a celor de la CSM Bucureşti
19:30
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Concordia Chiajna 0-0. Cele două formaţii cu profil ofensiv au dezamăgit # Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Concordia Chiajna 0-0. Cele două formaţii cu profil ofensiv au dezamăgit
19:20
Marian Barbu şi Iulian Călin vor arbitra meciurile de sâmbătă din Superliga
19:10
”Du-te la palat şi reziliază contractul!” . I-a cerut de urgenţă lui Gigi Becali să îl dea afară de la FCSB după eşecul de la Belgrad # Primasport.ro
”Du-te la palat şi reziliază contractul!” . I-a cerut de urgenţă lui Gigi Becali să îl dea afară de la FCSB după eşecul de la Belgrad
19:00
Marea Britanie şi-a depus candidatura pentru a organiza Cupa Mondială Feminină din 2035 # Primasport.ro
Marea Britanie şi-a depus candidatura pentru a organiza Cupa Mondială Feminină din 2035
Acum 8 ore
18:40
Ce lovitură! Au început negocierile pentru transferul lui Ştefan Baiaram! Jucătorul Craiovei este aşteptat să ajungă lângă starurile unui gigant din Champions League # Primasport.ro
Ce lovitură! Au început negocierile pentru transferul lui Ştefan Baiaram! Jucătorul Craiovei este aşteptat să ajungă lângă starurile unui gigant din Champions League
18:30
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Concordia Chiajna, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii # Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Concordia Chiajna, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii
18:20
Ce lovitură! Au început negocierile pentru transferul lui Ştefan Baiaram! Starul din Bănie este aşteptat să ajungă lângă starurile unui gigant din Champions League # Primasport.ro
Ce lovitură! Au început negocierile pentru transferul lui Ştefan Baiaram! Starul din Bănie este aşteptat să ajungă lângă starurile unui gigant din Champions League
18:20
Trei jucători de la FCSB vor primi propuneri de reziliere
18:00
A venit primul titlu câştigat sub steagul Rusiei, din februarie 2022 încoace
17:50
O echipă cu pretenţii din Liga 3, în mare pericol. Consiliul Local nu mai dă bani şi nu există resurse pentru a se prezenta la următorul meci # Primasport.ro
O echipă cu pretenţii din Liga 3, în mare pericol. Consiliul Local nu mai dă bani şi nu există resurse pentru a se prezenta la următorul meci
17:50
E scandal în SuperLiga! Oţelul a dat de pământ cu Dinamo înaintea meciului direct: „Metode securiste. Nu se poate desprinde de propriul trecut obscur" # Primasport.ro
E scandal în SuperLiga! Oţelul a dat de pământ cu Dinamo înaintea meciului direct: „Metode securiste. Nu se poate desprinde de propriul trecut obscur"
17:40
O echipă cu pretenţii din Liga 3, în mare pericol. Consiliul Local nu mai dă bani şi nu mai sunt resurse pentru a se prezenta la următorul meci # Primasport.ro
O echipă cu pretenţii din Liga 3, în mare pericol. Consiliul Local nu mai dă bani şi nu mai sunt resurse pentru a se prezenta la următorul meci
17:40
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Concordia Chiajna, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Concordia Chiajna, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:30
Iulian Chiriţa face spectacol la Campionatul Mondial de Juniori de tenis de masă. E în cărţi pentru 3 medalii! # Primasport.ro
Iulian Chiriţa face spectacol la Campionatul Mondial de Juniori de tenis de masă. E în cărţi pentru 3 medalii!
17:00
S-a aflat motivul uluitor pentru care Gigi Becali nu îi demite pe Charalambous şi Pintilii! Marea temere a patronului de la FCSB # Primasport.ro
S-a aflat motivul uluitor pentru care Gigi Becali nu îi demite pe Charalambous şi Pintilii! Marea temere a patronului de la FCSB
17:00
”Nu vezi aşa ceva decât dacă-ţi ia dracii minţile”. Becali, tiradă la adresa unui jucător care a strălucit sezonul trecut # Primasport.ro
”Nu vezi aşa ceva decât dacă-ţi ia dracii minţile”. Becali, tiradă la adresa unui jucător care a strălucit sezonul trecut
16:50
Gigi Becali a luat decizia finală! Cine va fi antrenor la FCSB. ”Poate iau campionatul” # Primasport.ro
Gigi Becali a luat decizia finală! Cine va fi antrenor la FCSB. ”Poate iau campionatul”
Acum 12 ore
16:40
Rapid va înfrunta o echipă turcă în faza următoare din EuroCup
16:30
Lindon Emerllahu e la mare căutare! Încă o echipă îl vrea pe kosovarul de la CFR Cluj # Primasport.ro
Lindon Emerllahu e la mare căutare! Încă o echipă îl vrea pe kosovarul de la CFR Cluj
16:30
Surpriză mare! Primul jucător pe care Gigi Becali îl vinde în perioada de mercato de iarnă! Vedeta FCSB-ului, faţă în faţă cu transferul carierei: „Îl văd omul numărul 1” # Primasport.ro
Surpriză mare! Primul jucător pe care Gigi Becali îl vinde în perioada de mercato de iarnă! Vedeta FCSB-ului, faţă în faţă cu transferul carierei: „Îl văd omul numărul 1”
16:20
Boxerul Daniel Raj Stoican, în finală la Campionatul European U23
16:10
Eşec la limită pentru naţionala de fotbal feminin, în meciul amical cu Muntenegru
16:00
Fosta vedetă a lui Real Madrid s-a accidentat
15:50
O pictură murală pe 400mp care îl reprezintă pe campionul olimpic şi mondial David Popovici, pe o clădire din Timişoara # Primasport.ro
O pictură murală pe 400mp care îl reprezintă pe campionul olimpic şi mondial David Popovici, pe o clădire din Timişoara
15:10
Şocul iernii! Marius Şumudică, la FCSB. Giovanni Becali a făcut anunţul: ”Vorbeşte cu Gigi la telefon!” # Primasport.ro
Şocul iernii! Marius Şumudică, la FCSB. Giovanni Becali a făcut anunţul: ”Vorbeşte cu Gigi la telefon!”
14:30
Van Persie şi-a debutat fiul în Europa: ”Am luat această decizie în calitate de antrenor, nu de tată!” # Primasport.ro
Van Persie şi-a debutat fiul în Europa: ”Am luat această decizie în calitate de antrenor, nu de tată!”
13:30
E gata! După coşmarul de la Belgrad, FCSB a confirmat transferul. Oficialul a mai anunţat şi alte două mutări # Primasport.ro
E gata! După coşmarul de la Belgrad, FCSB a confirmat transferul. Oficialul a mai anunţat şi alte două mutări
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.