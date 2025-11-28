Misiune diplomatică weekendul acesta. O delegaţie ucraineană pleacă în SUA pentru negocieri de pace
Digi24.ro, 29 noiembrie 2025 00:10
Negociatorii ucraineni sunt aşteptaţi în Statele Unite în acest weekend pentru discuţii privind planul american de a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat vineri pentru AFP un oficial apropiat dosarului.
Acum o oră
00:10
28 noiembrie 2025
23:50
Donald Trump și Nicolas Maduro au vorbit la telefon. Când a avut loc discuția dintre cei doi lideri # Digi24.ro
Președinții Donald Trump și Nicolas Maduro au vorbit săptămâna trecută, relatează New York Times, citând mai multe persoane care au cunoștință despre acest subiect. Cei doi lideri au discutat despre o posibilă întrevedere în SUA, conform Reuters.
Acum 2 ore
23:40
Manifestanţie pro-UE la Tbilisi. Mii de georgieni au ieșit în stradă pentru a se opune „autoritarismului de tip rusesc” # Digi24.ro
Mii de manifestanţi pro-europeni au ieşit vineri pe străzile din Tbilisi pentru a marca prima aniversare a suspendării, la sfârşitul anului 2024, a procesului de aderare a ţării la Uniunea Europeană, o decizie care a declanşat o mişcare masivă de protest, notează AFP.
23:20
Căderea „Cardinalului Verde”: de ce demiterea lui Andrii Iermak este un cutremur politic pentru Ucraina. „Zelenski s-a ales pe sine” # Digi24.ro
Renunțarea lui Andrii Iermak la funcția de șef al cabinetului președintelui Volodimir Zelenski constituie o schimbare radicală pentru Ucraina, care pregătește terenul pentru o luptă acerbă privind modul în care este guvernată țara, notează Politico.
23:20
Suedia a anunțat, într-un mesaj în limba rusă, că a organizat un exercițiu de război de amploare, pentru prima dată din anii ‘90 # Digi24.ro
Guvernul suedez a anunţat vineri, într-un comunicat tradus în limba rusă, că a organizat un exerciţiu de simulare a războiului, cu participarea regelui Suediei, a prinţesei moştenitoare, a forţelor armate şi a aleşilor, relatează AFP, preluat de News.ro.
23:00
Germania alocă armatei cel mai mare buget din ultimii 34 de ani. Suma uriașă pe care o primește Bundeswehrul # Digi24.ro
Camera inferioară a parlamentului german a aprobat vineri bugetul Germaniei pentru 2026, care va include cheltuieli în valoare de 525 miliarde de euro.
23:00
Europa dezbate viitorul activelor rusești. Belgia: Programul de împrumuturi pentru reparații destinat Ucrainei, fundamental greșit # Digi24.ro
Având în vedere că Ucraina se confruntă cu un deficit bugetar uriaș în următorii doi ani, Comisia Europeană a propus utilizarea a 185 de miliarde de euro din activele rusești înghețate pentru a garanta un împrumut fără dobândă acordat Kievului, anunță France24. Însă Belgia, statul gazdă al casei de compensare care deține fondurile înghețate, ezită din teama de a se confrunta cu represalii din partea Moscovei, legale sau de altă natură. Prim-ministrul belgian Bart De Wever a declarat că vede drept „fundamental greșită” propunerea Comisiei Europene de a acorda Ucrainei împrumuturi pentru reparații, garantate cu active rusești înghețate, anunță European Pravda.
23:00
Cum a pus o britanică la cale un jaf îndrăzneț de vinuri într-un restaurant de lux din SUA # Digi24.ro
Britanica Natali Ray riscă până la 50 de ani de închisoare pentru presupusa implicare în furtul de vinuri fine în valoare de zeci de mii de dolari dintr-o cramă din Virginia, Statele Unite ale Americii, scrie The Times.
22:50
Ce motiv a găsit Donald Trump să anuleze 92% din ordinele executive semnate de Joe Biden. Anunțul făcut de președintele SUA # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că a anulat toate ordinele executive semnate de predecesorul său, Joe Biden, cu ajutorul dispozitivul autopen, de semnătură automată, transmite Reuters.
Acum 4 ore
22:20
Salvamont Braşov publică fotografia unui tânăr de 18 ani căutat de duminică în Bucegi. Cine are informații să contacteze autoritățile # Digi24.ro
Salvamont Braşov publică fotografia unui tânăr de 18 ani căutat de duminică în Bucegi. Cine are informații să contacteze autoritățile
22:10
Reporteri fără frontiere atenționează cu privire la site-uri de ştiri false, pro-Kremlin, active înainte de alegerile locale din Franța # Digi24.ro
Cu câteva luni înainte de alegerile municipale din Franţa, organizaţia Reporteri fără frontiere (RSF) este alarmată de „campania de dezinformare” condusă de Rusia cu ajutorul a zeci de site-uri false de ştiri care imită „codurile editoriale ale mass-media regionale şi naţionale” franceze, relatează Le Figaro.
22:10
Marco Rubio intenționează să spună „pas” reuniunii NATO. Cine ar urma să reprezinte Washingtonul (surse Reuters) # Digi24.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio are de gând să nu se prezinte la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO de la Bruxelles de săptămâna viitoare, au spus doi oficiali americani, ceea ce reprezintă o absență foarte neobișnuită a celui mai înalt diplomat american de la o reuniune transatlantică importantă, relatează Reuters.
21:50
Sri Lanka, lovită de inundații puternice: 69 de morți. Cel puțin 18.000 de persoane au fost evacuate către adăposturi temporare # Digi24.ro
Echipele de intervenție din Sri Lanka au intervenit vineri pentru salvarea a sute de persoane izolate de apele în creștere, în timp ce numărul morților din cauza condițiilor meteorologice a ajuns la 69. Alte 34 de persoane au fost declarate dispărute, anunță The Guardian.
21:40
Rusia reacționează după ce șeful de cabinet al lui Zelenski și-a dat demisia: „O profundă criză politică” # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut vineri că demisia șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a aruncat țara într-o profundă criză politică, relatează Reuters.
21:10
Un paznic de vânătoare din judeţul Teleorman, care a prins trei bărbaţi aflaţi la braconaj, a fost bătut şi ameninţat cu moartea de doi dintre aceştia, informează, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Teleorman.
21:10
Ce spune ministrul Finanțelor despre rectificarea bugetară: „Am direcţionat banii pentru a stinge datoriile care s-ar fi acumulat” # Digi24.ro
Alexandru Nazare a explicat vineri seară, 28 noiembrie, că rectificarea bugetară adoptată în ședința de Guvern reprezintă o redistribuire „corectivă între ministere”. Ministrul Finanțelor a precizat că resursele au fost transferate din zonele unde nu au fost consumate către cele cu nevoi reale și urgente.
21:10
Mii de avioane Airbus din familia A320 necesită o modificare urgentă a softului. Care e motivul și care sunt implicațiile # Digi24.ro
Grupul aeronautic european Airbus a anunţat vineri că a ordonat o modificare imediată a softului la un important din familia de avioane A320, cea mai bine vândută gamă dintre tiopruile de aeronave produse de companie, transmite Reuters.
20:50
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu # Digi24.ro
Ludovic Orban, liderul partidului Forța Dreptei și fost consilier prezidențial, a dezvăluit vineri seară, la Digi24, că a existat o discuție între președintele Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu, însă nu se știe ce au discutat cei doi.
20:50
Ministrul Rogobete: România va avea Registre Naționale de Screening care unifică raportările din întreg sistemul de sănătate # Digi24.ro
Alexandru Rogobete spune că pentru prima dată, România va avea Registre Naționale de Screening care unifică raportările din întreg sistemul de sănătate. „Este un pas necesar și mult așteptat, prin care aducem ordine, coerență și predictibilitate în prevenția cancerului”, scrie ministrul Sănătății pe Facebook.
Acum 6 ore
20:30
Drone suspecte, detectate deasupra unei baze militare germane unde se antrenează soldaţi ucraineni. Reacție de la Berlin # Digi24.ro
Drone suspecte au fost observate deasupra unei baze militare din apropierea oraşului german Rostock unde erau instruiţi soldaţi ucraineni, un incident petrecut în luna octombrie, dar care a ieşit la suprafaţă abia acum, scrie vineri cotidianul Der Spiegel, citat de agenţia DPA.
20:20
Hezbollah anunță că va răspunde la asasinarea de către Israel a lui Haitham Ali Tabatabai, liderul său militar # Digi24.ro
Hezbollah „are dreptul de a răspunde” la asasinarea liderului său militar de către Israel, a declarat vineri liderul organizaţiei şiite libaneze, Naim Qassem, într-un discurs, transmite Agerpres care citează AFP.
20:10
Ministerul Finanţelor lansează programul Fidelis 11. Care sunt dobânzile de care beneficiază cei care investesc în titlurile de stat # Digi24.ro
Ministerul Finanţelor anunţă că Fidelis 11, care se va desfăşura în perioada 5-12 decembrie, va avea dobânzi de până la 7,55% la emisiunile în lei şi de până la 6,20% la cele în euro.
20:10
Adolescenții români acuzați de tentativă de viol în Irlanda de Nord au fost achitați: „Evoluții semnificative” ale probelor # Digi24.ro
Procurorii au renunțat la acuzațiile împotriva celor doi adolescenți români care erau acuzați de violarea unei eleve în Ballymena, acuzații care au declanșat revolte rasiale în Irlanda de Nord, relatează The Guardian.
20:00
Noul șef CSM: Justiţia independentă e un drept al cetăţeanului, nu privilegiu al magistratului. Realitatea socială aduce noi provocări # Digi24.ro
Noul preşedinte al Consiliului superior al Magistraturii, Gheorghe-Liviu Odagiu, al cărui mandat de un an începe în 7 ianuarie 2026, afirmă că o justiţie independentă „este un drept al cetăţeanului, şi nu privilegiu al magistratului”. Tocmai în virtutea acestui drept, consideră magistratul, procurorii şi judecătorii îşi exercită atribuţiile fără influenţe din partea clasei politice, a presei sau a oricăror alte persoane. „Realităţile sociale şi politice din societatea actuală conduc la provocări suplimentare pentru autoritatea judecătorească, cu potenţial de a genera dificultăţi în activitatea sistemului judiciar sau chiar de a afecta grav funcţionarea acestuia, iar anul 2026 nu va duce lipsă de acestea”, atenţionează magistratul.
20:00
Serviciul de mesagerie WhatsApp ar putea fi blocat complet în Rusia, ca urmare a încălcării legilor locale şi lipsei măsurilor de prevenire a folosirii acestuia pentru fraude, a avertizat vineri autoritatea rusă de reglementare în sectorul telecomunicaţiilor, Roskomnadzor, transmite Agerpres.
20:00
Cel puțin 13 persoane au fost ucise într-un raid israelian asupra unui sat din sudul Siriei în cursul nopții, a raportat presa de stat, într-unul dintre cele mai sângeroase incidente de acest gen din ultimele luni. Se spune că printre morți se află și copii, anunță BBC.
19:50
Incendiul din Hong Kong: numărul morților crește la 128, în timp ce alte opt persoane au fost arestate # Digi24.ro
Organismul anticorupţie din Hong Kong a anunţat vineri că a arestat opt persoane în legătură cu incendiul care a distrus un complex de blocuri înalte de locuinţe, ucigând cel puţin 128 de persoane în timp ce aproximativ 200 sunt în continuare dispărute şi 79 sunt rănite, în cea mai gravă tragedie de acest fel din oraş din ultimii aproape 80 de ani, relatează BBC.
19:40
Peter Szijjarto: Vladimir Putin a dat asigurări că „summitul de pace” pentru războiul din Ucraina va avea loc la Budapesta # Digi24.ro
Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat, în urma discuțiilor cu conducerea rusă la Moscova, că Rusia consideră Budapesta drept un potențial loc de desfășurare a „summitului de pace”, relatează Ukrainska Pravda.
19:30
FC Barcelona, criticată pentru că a acceptat sponsori controversați precum o companie promovată de Andrew Tate dar și statul Congo # Digi24.ro
Au apărut critici după ce FC Barcelona și-a anunțat noii sponsori principali. Printre ei este și o companie de criptomonede despre care se știe doar că are sediul într-un paradis fiscal și că este promovată de controversatul influencer Andrew Tate. De asemenea, guvernul Republicii Democrate Congo ar fi plătit 44 de milioane de euro pentru a fi promovat statul african de echipa cu renume mondial.
19:30
Bojana Popovic, fosta mare jucătoare de handbal, va fi noua antrenoare a CSM Bucureşti. Cristina Neagu ar putea reveni la club # Digi24.ro
Campioana CSM Bucureşti a anunţat, vineri, că echipa feminină va fi preluată, începând cu 1 decembrie, de fosta mare jucătoare Bojana Popovic, care a mai antrenat Buducnost Podgorica şi naţionala Muntenegrului.
19:30
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, despre pensiile magistraților: Banii din PNRR pot fi salvaţi # Digi24.ro
Preşedintele Senatul, Mircea Abrudean, a transmis vineri că, dacă România, cu participatea tuturor instituţiilor ei, va reuşi să aibă o lege a pensiilor magistraţilor promulgată până la finalul anului, banii din PNRR pot fi salvaţi.
19:20
Pelerinaj la Mănăstirea Prislop. Mii de credincioși așteaptă canonizarea părintelui Arsenie Boca # Digi24.ro
Slujba religioasă organizată cu prilejul proclamării locale a canonizării părintelui Arsenie Boca a început, vineri, la Mănăstirea Prislop, din județul Hunedoara, în prezența a mii de credincioși din toată țara. După proclamarea oficială ca sfânt, acesta va fi trecut în calendarul ortodox cu roșu, sub numele de Sfântul Mărturisitor Arsenie de la Prislop.
19:00
„Tramvaiul corporatiștilor” din Capitală a dat primele probe după ani de pauză: În China se face o cale ferată de 6.000 km în 7-8 luni # Digi24.ro
Linia corporatiștilor se redeschide în luna decembrie, a anunțat Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Astăzi, 28 noiembrie, au început probele, iar în perioada următoare va fi pusă în funcțiune pentru călători în funcție de rezultatele testelor. Ruta va fi deschisă cu câteva elemente nefinalizate, precum adăposturile pentru călători din stații.
18:50
Explozie şi incendiu la bordul unui petrolier în Marea Neagră, la nord de Bosfor, posibil în urma impactului cu o mină # Digi24.ro
O explozie urmată de un incendiu s-a produs vineri în sala maşinilor a unui tanc petrolier în Marea Neagră, la nord de Strâmtoare Bosfor, a comunicat agenţia maritimă Tribeca, potrivit Reuters.
Acum 8 ore
18:10
Decor horror la târgul de Crăciun: „Halloween-ul este prezent în fiecare zi în Constanța” # Digi24.ro
În Constanța, decorarea de sărbătoare a unui bloc pentru Târgul de Crăciun a devenit virală, dar nu pentru atmosfera de sărbătoare, ci pentru contrastul puternic dintre clădirea degradată și zecile de ursuleți agățați pe fațadă. Primăria spune că nu a cheltuit niciun ban pentru organizarea târgului, iar decoratorii recunosc neoficial că ideea lor a fost bună… dar pe o clădire nepotrivită.
18:10
„Principalul buton de pe telecomanda președintelui”. Cine e Andrii Iermak, consilierul demis de Zelenski în urma dosarului de corupție # Digi24.ro
Lipsit de sprijinul popular, fostul șef de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski a acumulat un nivel de putere rar întâlnit în Ucraina modernă, scriu jurnaliștii Kyiv Independent. Andrii Iermak și-a consolidat nivelul de putere în cadrul guvernului ucrainean, exercitând influență asupra parlamentului, cabinetului și instituțiilor cheie ale statului. În ciuda dominației sale, a rămas însă o figură controversată, adesea privită cu scepticism atât în Ucraina, cât și în străinătate.
18:10
Radu Miruță își publică diplomele după atacurile lui Victor Ponta: „Răspund din respect pentru plătitorii de taxe” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, și-a publicat vineri, 28 noiembrie, diplomele de studii, după ce a fost acuzat de deputatul Victor Ponta că ar fi urmat simultan două facultăți. Miruță spune că a decis să răspundă „din respect pentru oamenii plătitori de taxe, care au dreptul să afle adevărul”.
17:40
Zelenski l-a dat afară din conducerea Ucrainei pe cel mai de încredere aliat al său. Iermak era vizat într-un dosar de corupție # Digi24.ro
Andriy Iermak, șeful Biroului Președintelui, și-a prezentat demisia în urma perchezițiilor efectuate de Biroul Național Anticorupție (NABU) la sediul său, mai devreme, pe 28 noiembrie, a anunțat președintele Volodimir Zelenski.
17:40
CV-uri la secret. Parlamentarii care nu au publicat informațiile despre studii și experiență, nici la 1 an de la preluarea mandatelor # Digi24.ro
Se împlinește aproape un an de la alegerile pentru noul Legislativ. De atunci și până acum, nu mai puțin de 140 de senatori și deputați nu și-au publicat CV-urile pe site-ul Parlamentului, pentru a putea demonstra ce îi recomandă pe funcție, dar și studiile pe care le-au urmat. Raportat la numărul aleșilor, cele mai multe CV-uri lipsă sunt în rândurile reprezentanților SOS, POT și neafiliaților.
17:40
Ce scrie presa internațională despre demisia lui Ionuț Moșteanu: E pusă în contextul războiului din Ucraina și al programului SAFE # Digi24.ro
Demisia ministrului român al apărării, Ionuţ Moşteanu, este consemnată de agenţiile internaţionale de presă şi de alte instituţii media, care pun în context faptul că România are cea mai lungă graniţă cu Ucraina dintre ţările NATO şi a fost martora unor incidente repetate în care spaţiul său aerian a fost încălcat. În plus, România pregăteşte actualizări ale angajamentelor naţionale de securitate, iar demisia intervine cu două zile înainte de termenul-limită pentru a prezenta Comisiei Europene planul său privind modul în care va cheltui banii din programul SAFE al UE.
17:30
Casa prefectului este singurul martor păstrat din ansamblul de construcții al Prefecturii de Teleorman, din perioada când orașul avea statut de capitală a județului.
17:20
Explozie uriașă la o bază din Rusia unde sunt amplasate cele mai noi tipuri de rachete nucleare. Un nor violet s-a ridicat în aer # Digi24.ro
La baza forțelor strategice de rachete din orașul Yasnîi, regiunea Orenburg, unde sunt amplasate cele mai noi complexe de rachete „Avangard”, a avut loc o explozie puternică, după care în cer s-a ridicat un nor uriaș de fum violet. Despre acest lucru informează „Ural56.Ru”, citând locuitorii din zonă.
17:20
Vremea la sfârșit de toamnă: Temperaturi maxime de 13 grade Celsius. Din 1 decembrie se va încălzi. Unde vor fi ninsori # Digi24.ro
Vremea se va menține ploioasă în cea mai mare parte a țării până Duminică, fiind în vigoare o atenționare de precipitații însemnate cantitativ, potrivit directorului general ANM, Elena Mateescu. Aceasta a spus, în cadrul unei intervenții de vineri la Digi24, că la munte, în special pe creste, vor fi precipitații predominant sub formă de lapoviță și ninsoare. În ultima zi din toamnă vor fi temperaturi maxime de 3 – 13 grade Celsius în țară, cu un maxim de 7 grade Celsius în Capitală. Începând cu 1 decembrie, temperaturile vor urca.
17:10
Abordarea multidisciplinară integrată are un rol important în diagnosticarea și tratarea mai multor afecțiuni, fără ca pacientul să fie nevoit să se adreseze mai multor centre medicale. De o astfel de abordare a beneficiat și Corneliu, un bărbat acum în vârstă de 75 de ani.
17:00
Dialog pentru pace cu liderii creștini din Orientul Mijlociu: papa Leon cere încetarea violenței religioase # Digi24.ro
Papa Leon se întâlnește vineri în Turcia cu liderii creștini din Orientul Mijlociu, urmând să facă apel, în cadrul primei sale călătorii în străinătate în calitate de lider al Bisericii Catolice mondiale, la unitatea dintre confesiunile divizate de secole, scriu jurnaliștii Reuters. Primul papă american participă la celebrarea a 1.700 de ani de la un conciliu bisericesc istoric, care a avut loc în Turcia modernă. Acesta a dat naștere Crezului de la Niceea, folosit și astăzi de majoritatea celor 2,6 miliarde de creștini din lume.
16:50
Acum 12 ore
16:40
Viktor Orban, luat la țintă de Friedrich Merz pentru vizita la Moscova: „Merge acolo fără un mandat european” # Digi24.ro
Vizita premierului ungar Viktor Orban la Moscova a stârnit critici din partea lui Friedrich Merz. Cancelarul german a adus în atenție modul în care atacurile aeriene rusești s-au intensificat după ultima vizita efectuată de Orban la Kremlin, în iulie 2024, la puțin timp după ce Ungaria preluase președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, relatează DPA, conform Agerpres.
16:20
Donald Trump va recunoaște anexarea teritoriilor ucrainene de către Putin: „Nu le pasă ce cred europenii” (The Telegraph) # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, este de acord să recunoască controlul Rusiei asupra Crimeii și a altor teritorii ocupate ale Ucrainei în cadrul unui „plan de pace”, relatează The Telegraph, citând surse.
16:10
Lista numelor luate în calcul pentru funcția de ministru al Apărării. USR trebuie să decidă cine îl înlocuiește pe Ionuț Moșteanu # Digi24.ro
În USR deja se discută varianta pentru postul de ministru al Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu. Sunt mai multe nume pe masă, de la parlamentari USR, aflați în conducerea comisiilor de Apărare din Legislativ, la fostul europarlamentar Dragoș Tudorache.
15:50
Aproape 500.000 de români și-au închis conturile de economii în 2025. „Păstrarea banilor cash este cel mai periculos scenariu” # Digi24.ro
„Nu orice retragere de bani este un semn de panică, dar păstrarea banilor în numerar este cel mai periculos scenariu”, a explicat auditorul financiar Kristine Bago, pentru redacția Digi24.ro, în contextul în care aproape 500.000 de români și-au închis conturile de economii în primele nouă luni din 2025. Inflația, teama de recesiune și blocarea creșterilor salariale au transformat economiile populației în resurse pentru cheltuieli de zi cu zi, arată datele Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDB).
