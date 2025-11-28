Urbano Shopping & Living, centrul comercial de peste 100 de milioane de euro dezvoltat de Urbano Group în zona metropolitană Cluj, se deschide în primăvara anului viitor, cu principale ancore Hornbach şi Selgros
Ziarul Financiar, 29 noiembrie 2025 00:15
Acum o oră
00:15
Afacerile producătorului de ambalaje şi ţevi din polietilenă Goldplast din Bistriţa, controlat de antreprenorul Ioan Stejerean, au scăzut cu 7,8% în 2024, ajungând la aproape 14 mil. lei # Ziarul Financiar
Producătorul de ambalaje şi ţevi din polietilenă Goldplast din Bistriţa, controlat de antreprenorul Ioan Stejerean, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 14 mil. lei (2,8 mil. euro), în scădere cu 7,8% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 15,1 mil. lei (3 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
00:15
00:15
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Piaţa de coworking din România a depăşit nivelul prepandemic, dar reprezintă doar 2% din stocul de birouri # Ziarul Financiar
Piaţa de coworking din România a revenit pe creştere după perioada dificilă generată de pandemie, înregistrând niveluri de eficienţă şi profitabilitate superioare celor din 2019, potrivit datelor prezentate de Tudor Popp, fondatorul Beyond Space, o companie de consultanţă specializată în spaţii flexibile de lucru. Din totalul de 3,3 milioane de metri pătraţi de birouri clasa A din Bucureşti, spaţiile de coworking reprezintă aproximativ 80.000 de metri pătraţi, adică doar circa 2% din piaţă, semnificativ sub nivelurile din capitalele vest-europene.
00:15
Criboser din Oradea, unul dintre cei mai dinamici transportatori rutieri de mărfuri: „Am cumpărat 30 de camioane noi şi la anul tot atâtea. Vom investi şi într-un depozit. Suntem cu 50% mai eficienţi“ # Ziarul Financiar
Criboser din Oradea, unul dintre cei mai dinamici transportatori rutieri de mărfuri după evoluţia cifrei de afaceri, a cumpărat 30 de camioane noi, iar anul viitor va investi tot în atâtea pentru reînnoirea parcului auto.
00:15
Ce face Altex cu banii de la Raiffeisen şi BERD? Dan Ostahie, Altex România: Finanţarea ne asigură resursele şi pentru a relua expansiunea Brico Dépôt şi pentru a cumpăra din magazinele existente care funcţionează cu chirie # Ziarul Financiar
La finalul anului trecut, Dan Ostahie, fondatorul retailerului electro-IT Altex şi unul dintre cei mai puternici antreprenori locali, a cumpărat reţeaua de magazine de bricolaj Brico Dépôt din România în schimbul sumei de 70 mil. euro, mutare prin care şi-a făcut intrarea pe un nou segment de retail.
00:15
ZF Live. Doru Lionăchescu, membru CA, Salt Bank şi preşedinte al BT Capital Partners: Catalogul ZF Top 100 cele mai valoroase companii este un produs unic. Rezistă de 20 de ani pe piaţă, foarte rar a fost contestată o valoare şi chiar de multe ori evaluările noastre au fost validate de piaţă # Ziarul Financiar
Într-o lume plină de clasamente şi topuri, catalogul „Top 100 cele mai valoroase companii din România“, care rezistă de 20 de ani pe piaţă şi care va lansa în perioada următoare o nouă ediţie tipărită, este cel mai valoros produs de acest tip, crede Doru Lionănescu, membru al consiliului de administraţie al Salt Bank şi preşedintele BT Capital Partners.
Acum 2 ore
23:15
Acum 4 ore
21:00
Acum 6 ore
20:15
20:15
În condiţiile crizei ouălor, nu e cazul ca România să-şi folosească atuul - cel puţin 1,5 milioane de gospodării care îşi asigură consumul de ouă? Cum poate autoconsumul, privit ca o slăbiciune, să devină un avantaj? Cum a evoluat numărul de gospodării de până în 5 ha în România. România a pierdut în patru ani o treime din micile gospodării care creşteau găini # Ziarul Financiar
Criza europeană de ouă, cauzată de gripa aviară, aduce în discuţie ideea dacă o aparentă slăbiciune a economiei româneşti - ponderea mare a populaţiei din mediul rural, care încă-şi produce singură hrana - nu poate deveni un atu? În acest moment, în condiţiile în care jumătate din populaţie trăieşte în mediul rural, îşi produce ouă şi nu este dependentă de ce ajunge pe rafturile din retailul modern.
20:15
19:45
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
19:30
19:15
Cum stau băncile din România faţă de media Uniunii Europene. Sistemul bancar românesc este mai profitabil, mai solvabil şi cu lichiditate mai mare decât media UE. Raportul cost/venit, care măsoară eficienţa băncilor, este uşor sub media europeană. Dar, raportul credite/depozite este de doar 65% în România, în timp ce media UE a depăşit 100% # Ziarul Financiar
Sistemul bancar românesc traversează în continuare o perioadă favorabilă din perspectiva principalilor indicatori financiari şi prudenţiali, având indicatori de solvabilitate, profitabilitate şi structură a bilanţului mai buni decât media europeană şi care sunt plasaţi, totodată, în cele mai bune intervale de prudenţă stabilite de Autoritatea Bancară Europeană (ABE).
19:15
19:15
19:15
Acum 8 ore
18:45
Cris-Tim raportează o creştere de 3% a veniturilor şi de 30% a profitului net în primele 9 luni din 2025. CEO: Primele noastre rezultate ca entitate listată evidenţiază o direcţie clară: afacerea creşte, fundamentele sunt solide, iar măsurile adoptate în 2025 generează rezultate vizibile” # Ziarul Financiar
18:45
18:30
18:30
18:30
18:30
18:15
Un mesaj-cheie de la cel mai puternic executiv din comerţ: Alberto Chueca, CEO-ul Lidl România: Continuăm să ne dezvoltăm în România, însă expansiunea retailului trebuie susţinută de investiţii în producţia locală, în special cea agroalimentară # Ziarul Financiar
Alberto Chueca, CEO-ul Lidl România, cel mai puternic executiv din comerţul local, anunţă că discounterul continuă să se dezvolte pe plan autohton, continuă să deschidă magazine, însă el afirmă că expansiunea retailului trebuie susţinută de investiţii în producţia locală, în special cea agroalimentară.
18:15
18:15
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
18:15
17:15
Enrico Letta, fost premier al Italiei, invitat special al Galei ZF: 27 de ani În anii ‘90, în telecom totul avea lideri europeni la nivel mondial. Astăzi, situaţia este foarte diferită. De ce? Suntem 27 de pieţe # Ziarul Financiar
Europa a pierdut avantajul competitiv pe care îl avea în anii ’90 în industria telecom, în ciuda faptului că la acea vreme cei mai importanţi jucători globali veneau din spaţiul european. Astăzi, sectorul este dominat de companii din SUA şi China, iar cauzele – spune Enrico Letta, fost premier al Italiei şi autorul raportului privind viitorul pieţei unice europene – ţin în primul rând de fragmentarea internă.
17:15
17:00
Acum 12 ore
16:45
Dragoş Călin, BRD: Comportamentul de plată este în continuare foarte bun. Dacă vorbim de prioritizarea cheltuierilor, românii taie la multe capitole, dar rambursarea creditului pentru casă rămâne pe o categorie foarte deprioritizată la nivel de tăiere a cheltuierilor # Ziarul Financiar
Comportamentul de plată este în continuare foarte bun, iar dacă vorbim de prioritizarea cheltuielilor, românii taie la multe capitole, dar rambursarea creditului pentru casă rămâne pe o categorie foarte deprioritizată la nivel de tăiere a cheltuierilor, a spus Dragoş Călin, director executiv retail BRD, în cadrul evenimentului KRUK Summit of Now, la care Ziarul Financiar a fost partener media.
16:45
16:45
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
16:15
16:15
16:15
15:30
15:15
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
15:15
15:00
Durerile de spate şi sedentarismul, inamicii generaţiei tale. Ce poţi face? Daniela Stanca, preşedinte al Colegiului Fizioterapeuţilor din România: Postura cea mai bună este schimbare a posturii. Nu postura în sine determină durere, ci menţinerea ei pe o perioadă foarte lungă de timp # Ziarul Financiar
14:30
Scandal uriaş în inima Kievului: Şeful de cabinet al lui Zelenskyy, Andriy Yermak, vizat de ancheta anti-corupţie „Operaţiunea Midas”, percheziţionat în locuinţa sa din cartierul guvernamental, în timp ce guvernul se clatină şi negocierile de pace cu Washington riscă să fie afectate # Ziarul Financiar
14:30
14:30
14:15
14:15
14:00
OpenAI construieşte imperiul ChatGPT pe datorii colosale ale partenerilor săi: Aproape 100 de miliarde de dolari împrumutaţi de SoftBank, Oracle şi alţii, în timp ce start-up-ul rămâne aproape fără riscuri financiare, ridicând semne de întrebare uriaşe despre sustenabilitatea afacerii # Ziarul Financiar
13:45
13:45
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
13:45
13:45
