Clipa mult așteptată: 4 zodii primesc răspunsuri pe 29 noiembrie 2025
Jurnalul.ro, 29 noiembrie 2025 00:20
Pe 29 noiembrie 2025, patru zodii se bucură de binecuvântări mult așteptate din partea Universului. Odată cu revenirea lui Mercur în mers direct, confuzia ultimelor săptămâni se disipă, comunicarea se limpezește, planurile reîncep să curgă firesc, iar răspunsurile dorite apar în sfârșit.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 30 minute
00:20
Pe 29 noiembrie 2025, patru zodii se bucură de binecuvântări mult așteptate din partea Universului. Odată cu revenirea lui Mercur în mers direct, confuzia ultimelor săptămâni se disipă, comunicarea se limpezește, planurile reîncep să curgă firesc, iar răspunsurile dorite apar în sfârșit.
Acum o oră
00:00
Cercetări noi sugerează că medicamente precum Ozempic și Wegovy ar putea declanșa mai mult decât o talie mai subțire.
Acum 2 ore
23:40
Un nou studiu a descoperit că oamenii sunt mai predispuși să se comporte amabil cu ceilalți atunci când Batman este prezent.
23:30
Trei noi centre, din București și Constanța, au fost incluse în rețeaua națională de expertiză pentru bolile rare, a anunțat vineri ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
23:10
Unii oameni atrag atenția celor din jur în mod natural, fără să încerce măcar. Intră într-o cameră și dintr-o dată toată lumea le simte prezența. Farmecul, prezența fizică, personalitatea lor și chiar felul în care vorbesc îi fac de neuitat.
23:00
Comisarul european pentru justiție afirmă că Ucraina trebuie să curețe clasa politică de corupție dacă vrea să adere la Uniunea Europeană.
Acum 4 ore
22:40
Premierul ungar sfidează UE şi se angajează să continue importul de hidrocarburi din Rusia # Jurnalul.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban s-a angajat vineri, în timpul unei întâlniri cu preşedintele Vladimir Putin la Kremlin, să continue importul de hidrocarburi ruseşti, de care Ungaria rămâne dependentă, sfidând încă o dată Uniunea Europeană în această privinţă, a consemnat AFP.
22:30
Troiţa din Tâncăbeşti, unde era comemorat liderul legionar Corneliu Zelea Codreanu, distrusă # Jurnalul.ro
Troița din Tâncăbești, unde au avut loc mai multe evenimente de comemorare a liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu, a fost distrusă. Polițiștii au deschis o anchetă.
22:10
Andreeas Novacovici - din orfelinat, în primele rânduri ale luptei pentru drepturile copiilor și în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”. Povestea tânărului care schimbă România prin educație și curaj # Jurnalul.ro
Andreeas Novacovici este unul dintre tinerii care demonstrează, prin propria viață, că destinul nu este o condamnare, ci un punct de plecare.
22:00
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) le cere românilor să nu ridice drone în minivacanța de 1 Decembrie. Operarea neautorizată poate afecta activități importante desfășurate de autorități, arată MAI.
21:40
O femeie din Elveția a trimis 100.000 de euro unui escroc care s-a dat drept Brad Pitt. A crezut că are o relație amoroasă cu actorul. Chiar a așteptat trei săptămâni în Los Angeles.
21:30
Venitul brut realizat în octombrie de salariații femei, cu 491 lei mai mic decât cel al bărbaţilor # Jurnalul.ro
Venitul brut realizat de femei în luna octombrie a fost mai mic, în medie, cu 491 lei decât cel realizat de salariaţii bărbaţi, arată datele INS publicate vineri.
21:10
Ploile îi bagă în ședință pe prefecți și șefii ISU. Cantitățile de precipitații se pot dubla # Jurnalul.ro
Prognoza de vreme rea i-a băgat în ședință pe prefecții și șefii ISU din toată țara. Aceștia au fost chemați la participe la videoconferință în care s-a vorbit despre prognoză și pregătiri. Meteorologii estimează o dublare a cantităților de precipitații din România în următoarea perioadă.
Acum 6 ore
20:40
Inteligența artificială poate înlocui deja 11,7% din forța de muncă din SUA, arată un studiu al MIT. Sunt vizate domenii precum finanțe, sănătate și servicii profesionale.
20:30
Un câine din rasa Golden Retriever a devenit erou după ce și-a salvat stăpânul său de la moarte.
20:10
Guvernul a adoptat a doua rectificare bugetară din acest an. Veniturile și cheltuielile statului, scad. Deficitul rămâne la 8,4% din PIB # Jurnalul.ro
Ordonanța de Urgență a Guvernului privind a doua rectificarea bugetului de stat din acest an prevede tăieri și la venituri, și la cheltuieli, suplimentări la trei ministere și tăieri de alocări la alte 15 ordonatori de credite sunt propuși la tăieri de alocări.
20:00
O doctoriță a luat 34 de spăgi de la pacienți, în valoare totală de 8.150 lei. A primit bani pentru servicii medicale și eliberarea de concedii medicale. A recunoscut faptele și a fost condamnată la 2 ani și 8 luni cu suspendare.
19:40
84% dintre români spun că ritmul digitalizării statului este unul lent sau foarte lent # Jurnalul.ro
Un sondaj făcut în noiembrie 2025 scoate în evidență felul în care cetățenii se raportează la transformarea digitală: ce funcționează, ce frustrează, ce așteptări au și ce ritm consideră acceptabil pentru modernizarea statului.
19:30
Târgul de Crăciun din Piața Constituției se deschide vineri: Prima piramidă de Căciun din România # Jurnalul.ro
Târgul de Crăciun din Piața Constituției din București se deschide vineri. A 18-a ediție aduce, pe lângă căsuțele tradiționale, roata panoramică, și prima piramidă de Crăciun din România.
19:10
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind demisioa lui Ionuț Moșteanu din funcțiile de vicepremier și ministru al Apărării Naționale. Șeful statului a acceptat propunerea premierului Ilie Bolojan și l-a numit interimar pe Radu Miruță.
Acum 8 ore
18:40
Există câteva modalități de a-ți face partenerul fericit, fără a include intimitatea, potrivit unui psiholog.
18:30
Lovitură uriașă la CSM București! Bojana Popovic vine să „resusciteze” campioana României # Jurnalul.ro
CSM București o numește pe Bojana Popovic antrenor principal începând cu 1 decembrie 2025. Fosta legendă a handbalului mondial debutează pe banca „tigroaicelor” pe 29 decembrie, în duelul cu HC Zalău.
18:30
Românii din America, uniți de Ziua Națională. O ediție de colecție a emisiunii „Visul Românesc – Succes American”, sâmbătă, de la ora 16.00, la Antena Stars # Jurnalul.ro
Cu ocazia Zilei Naționale a României, Mădălina Bălan prezintă o ediție specială a emisiunii „Visul Românesc - Succes American”, dedicată românilor care duc tradiția mai departe peste ocean și continuă să păstreze vii valorile identității naționale.
18:10
Sarmalele de post sunt o alegere perfectă pentru perioadele în care nu se consumă alimente de origine animală.
18:00
Ionuț Moșteanu a demisionat, vineri, din funcția de ministru al Apărării, iar acest anunț nu a scăpat neabordat de presa de stat din Rusia.
18:00
Demisia anunțată a ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, a generat reacții politice ferme, fiind privită de PUSL drept o confirmare a poziției sale publice din ultimele zile. Partidul a fost primul care i-a cerut demisia, după incidentul în care drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României fără să fie interceptate, deși piloții avioanelor de vânătoare primiseră “undă verde” pentru a acționa.
17:40
Viața de zi cu zi aduce provocări la tot pasul. De la o țeavă care se sparge în apartament, la o urgență medicală în vacanță, situațiile neprevăzute apar când te aștepți mai puțin. Tocmai de aceea, este important să ai un plan care să te ajute să treci peste astfel de momente fără stres în plus și să îți vezi mai departe de viață cu mai multă încredere.
17:40
Dragostea apare când te aștepți mai puțin, cu pași timizi, dar siguri, purtându-te pe aripi de vânt și oferindu-ți ce este cel mai important – o persoană care să meargă alături de tine pe drumul vieții, înfruntând provocările și zâmbind la momentele frumoase.
17:30
CAY Films propune cinefililor, la final de noiembrie, un film „pur și simplu mult prea frumos ca să fie trecut cu vederea” (RogerEbert.com). După ce a avut premiera internațională la Karlovy Vary unde a fost distins cu mai multe premii (între care Premiul Special al Juriului și Premiul FIPRESCI), Din iubire | Loveable va putea fi văzut în cinematografele din România din 28 noiembrie.
17:30
Ce înseamnă o garderobă inteligentă? Aceasta nu este doar despre cele mai moderne haine sau accesorii, ci constă în alegeri strategice care îți oferă confort, stil și economie de timp în sezonul rece.
17:10
Muzica are efecte terapeutice pentru cinci semne zodiacale.
17:00
Cine conduce lupta pentru Primăria Capitalei. Schimbare de poziții în cursa pentru alegerile din București # Jurnalul.ro
Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, se află pe primul loc în intențiile de vot ale bucureștenilor la alegerile pentru Primăria Capitalei cu 23,5%, urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 21,5% și Anca Alexandrescu (Alianța Dreptate pentru București) cu 19% și Cătălin Drulă (USR) cu 17,5%, potrivit unui sondaj Flashdata publicat vineri.
Acum 12 ore
16:40
Scandal în educație: Profesorii acuză că noua programă de liceu este cu jumătate de secol în urmă # Jurnalul.ro
Reforma programei școlare de liceu a stârnit un scandal major în învățământul românesc.
16:30
Președintele american Donald Trump vrea să recunoască regiunile din Ucraina ocupată ca parte a Rusiei, anunță, în exclusivitate, The Telegraph. Planul încalcă convenția diplomatică a SUA, dar este probabil să fie implementat în ciuda îngrijorărilor din partea aliaților europeni ai Kievului.
16:20
„Brand România” - modul în care țara noastră se definește, se proiectează și se lasă percepută în lume # Jurnalul.ro
Conferința și dezbaterea „Brand România”, un eveniment dedicat unei teme esențiale pentru prezentul și viitorul nostru: modul în care România se definește, se proiectează și se lasă percepută în lume, ca avea loc miercuri, 3 decembrie, ora 14.00, în prestigioasa locație a Bibliotecii Academiei Române, Calea Victoriei Nr. 125A, amfiteatrul Ion Heliade-Rădulescu.
16:10
George Enescu, omagiat în Polonia. Două concerte-eveniment încheie Sezonul Cultural bilateral de Ziua Națională a României # Jurnalul.ro
Compozitorul George Enescu, de la a cărui dispariție se împlinesc 70 de ani în 2025, va fi omagiat prin două concerte extraordinare, la Cracovia și Varșovia, pe 30 noiembrie și 1 decembrie, organizate cu sprijinul Institutului Cultural Român pe cele două mari scene muzicale poloneze, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică din Europa Centrală și de Est „Eufonie”.
16:00
Creșterea TVA a adus la buget doar 0,1% din PIB, susține Florin Cîțu. Fostul premier critică Guvernul: taxele mai mari înseamnă inflație de 10% și salarii erodate.
15:40
Purtătoare de cuvânt a Guvernului și-a publicat diploma de licență. A studiat la o facultate privată # Jurnalul.ro
Purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu, și-a publicat, vineri, diploma de licență. A studiat la Facultatea de Drept din cadrul Universității Ecologice din București, instituție privată de învățământ superior.
15:30
Europa trimite un astronaut pe Lună: Cine sunt candidații italieni pentru misiunile Artemis # Jurnalul.ro
În urma Conferinței Ministeriale a Agenției Spațiale Europene (ESA) de la Brema, s-a confirmat oficial că trei astronauți europeni vor face parte din misiunile inițiale de aselenizare ale programului Artemis, iar un cetățean italian se numără printre principalii candidați.
15:10
Alegerea gresiei potrivite pentru locuința ta poate părea o sarcină simplă la prima vedere, dar se pot strecura diverse greșeli care să influențeze rezistența și estetica decorului interior și exterior. De la ignorarea caracteristicilor tehnice la neglijarea necesităților spațiului, fiecare decizie contează și poate avea un impact semnificativ pe termen lung. În acest articol, vei descoperi cele mai comune 5 greșeli pe care le fac oamenii atunci când aleg gresia și cum poți să le eviți pentru a avea un ambient plăcut și funcțional.
15:10
Trecerea timpului poate fi liniară, dar cursul îmbătrânirii umane nu este. În loc de o tranziție treptată, copilăria evoluează rapid, urmează platoul de la începutul vârstei adulte și o accelerare a îmbătrânirii, pe măsură ce trec anii.
15:00
Taxele uriașe impuse de guvern îi determină pe români să treacă granița în Bulgaria pentru a cumpăra majoritatea produselor de care au nevoie la prețuri mult mai mici.
14:40
Un an fără dreptate pentru Andrei Marius Drăgan: FACIAS cere demisia medicului care a refuzat să-l opereze și l-a lăsat să moară pe patul de spital # Jurnalul.ro
La un an de la decesul tragic al lui Andrei Marius Drăgan, Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a organizat vineri, 28 noiembrie, o manifestație în fața Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu și la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Târgu Jiu.
14:40
Sezonul Săgetătorului vine cu energie expansivă, îndrăzneață și plină de surprize pentru patru zodii care se pregătesc să treacă la nivelul următor. De la colaborări neașteptate și comunicare profundă până la alianțe valoroase și lecții despre încredere, iată ce aduce această perioadă pentru zodii.
14:30
Pe 29, 30 noiembrie şi 1 decembrie, Antena 1 aniversează 32 de ani cu trei zile speciale în care vedem Toată România la Antena! # Jurnalul.ro
Pe 29 noiembrie, Antena, cel mai mare trust media 100% românesc, sărbătoreşte 32 de ani de când este alături de români prin programele şi, mai ales, prin oamenii săi.
14:20
Pentru mulți consumatori, încărcarea buteliei „la pompă” pare o soluție rapidă și ieftină, dar în realitate funcționează ca o ruletă rusească. Sistemele auto și cele destinate buteliilor funcționează la presiuni diferite, ceea ce face imposibil controlul corect al volumului și al spațiului de dilatare. În plus, la stațiile auto nu se verifică integritatea buteliilor, iar un recipient ruginit sau fisurat poate deveni o bombă cu ceas în propria locuință.
14:10
Fetele nemăritate își pot visa ursitul în noaptea de Sfântul Andrei, între 29 și 30 noiembrie, dacă respectă un obicei străvechi.
14:00
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat că Moscova a primit „principalii parametri ai planului de pace” și că acesta va fi discutat de oficialii de la Kremlin săptămâna viitoare.
13:40
Deși România se vrea una dintre primele țări din UE care digitalizează cărțile de identitate, problemele întâmpinate au dat nanștere la și mai multă birocrație.
13:30
Elon Musk afirmă că în câțiva ani munca va deveni opțională, iar banii își vor pierde relevanța # Jurnalul.ro
Liderii unora dintre cele mai importante companii din lume sunt împărțiți în privința modului în care inteligența artificială va afecta locurile de muncă ale oamenilor. Unii susțin că va fi apocalipsa joburilor manuale și repetitive, în timp ce alții văd IA drept intrarea în epoca de aur a muncii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.