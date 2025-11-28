Explozii masive în Marea Neagră, la bordul petrolierelor rusești Kairos și Virat. Petrolierele ar fi fost lovite de aeronave ucrainene

16:00

Iată ce a „ascuns” Nicolae Ceaușescu, la 92 de metri sub Casa Poporului. Puțini români știu acest secret. Despre Casa Poporului se spune că aceasta se vede de pe Lună însă acest lucru este un mit. O altă legend urbană despre Casa Poporului este aceea că ea ar fi a doua construcție vizibilă de pe […]