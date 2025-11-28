SURPRIZĂ Romsilva își scoate cabanele pe Booking, Airbnb, Expedia și Trip.com
Profit.ro, 29 noiembrie 2025 00:50
Regia Națională a Pădurilor Romsilva se pregătește să inițieze un proiect-pilot ce vizează transformarea portofoliului existent de cabane într-un brand turistic destinat promovării și dezvoltării unui concept unic de cazare.
Un templu al cinematografiei franceze își închide temporar porțile, la Paris.
ULTIMA ORĂ Cei mai mari producători de ciocolată din România, la vânzare. Sunt căutați cumpărători în Coreea de Sud # Profit.ro
Companiile Kandia Dulce și Heidi Chocolat, cei mai mari producători de ciocolată din România, au fost scoase la vânzare, relevă datele analizate de Profit.ro.
La Cocoș a dat iar lovitura. Trafic blocat în oraș la deschiderea noului magazin VIDEO&FOTO # Profit.ro
Rețeaua de magazine La Cocoș a dat iar lovitura, acum cu noul magazin deschis în România, la Arad.
ING Bank își anunță clienții din România că chatbot-ul de pe platformă este sprijinit acum cu tehnologia AI.
Companie care în luna aprilie a anunțat un contract de aproape 50 milioane lei, Iproeb vine la 9 luni cu o cifră de afaceri netă de 151,03 milioane lei, cu 1,07% mai mare decât cea de 149,43 milioane lei din perioada similară a anului trecut.
Plata taxei judiciare de timbru va fi eliminată în cazul cererilor de divorț și partaj de bunuri comune atunci când sunt formulate de victime ale infracțiunii de violență în familie împotriva agresorilor lor, conform unui proiect de lege promulgat de președintele Nicușor Dan.
Ungaria - Multe case fără baie, toaletă sau apă caldă, cu pereți de chirpici. 30% din populație trăiește în sărăcie locativă # Profit.ro
Aproape 2,9 milioane de persoane din Ungaria, ceea ce reprezintă peste 30% din populație, trăiește în sărăcie locativă.
ULTIMA ORĂ Wizz Air anunță în România - unele zboruri pot fi afectate. Mesaj către clienți # Profit.ro
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air confirmă că unele dintre aeronavele sale se numără printre cele peste 6.500 de aeronave din familia Airbus A320 din întreaga lume care necesită o actualizare de software, după cum producătorul acestora a identificat recent.
Acțiunile Transgaz, inedit, cele mai tranzacționate de la BVB. Transferuri de tip deal cu peste 12% din acțiunile Compa Sibiu # Profit.ro
Într-o ședință cu tranzacții de aproape 100 milioane lei, pe podium nu a fost nicio acțiune din cele mai importante 5 simboluri ale indicelui BET.
Airbus a anunțat că a dispus modificarea imediată a software-ului pentru “un număr semnificativ” de aeronave A320, decizie care ar putea afecta aproximativ 6.000 de aeronave, sau peste jumătate din flota globală.
Cel mai mare constructor de automobile din lume atinge noi recorduri de vânzări, lunare, pe 10 luni și, probabil, la final de an # Profit.ro
Cel mai mare constructor de automobile din lume, Toyota, a reușit să obțină rezultate record în luna octombrie, depășind pragul de un milion de vehicule vândute cu toate mărcile sale, dar a depășit recordurile anterioare și pe toate cele 10 luni.
Semnal clar - Suedia anunță....în rusă că a efectuat un exercițiu de război. A venit și Familia Regală # Profit.ro
Guvernul suedez transmite, într-un comunicat tradus chiar în limba rusă, că a efectuat un exercițiu de simulare de război.
TAROM lansează o ofertă dedicată Zilei Naționale a României.
LEGE Apare un site unde veți afla toate serviciile oferite de stat - unde, cu ce documente și ce taxe # Profit.ro
Toate serviciile publice ale statului român vor fi listate într-un singur loc - serviciipublice.gov.ro -, unde va exista Catalogul Național al Serviciilor Publice, conform unui proiect de lege promulgat acum de președintele Nicușor Dan.
Comisia Europeană ar putea relaxa interdicția care țintește mașinile cu benzină și motorină pentru 2035. Deși sugestii privind acest lucru au mai apărut, acum este vorba despre o declarație a unui oficial al Comisiei.
Bittnet adâncește de 4 ori pierderile. Spune “merci” că nu s-au anulat contracte într-un climat de blocaj # Profit.ro
Bittnet Systems afișează după primele 3 trimestre un rezultat pretaxare EBITDA negativ de 7,44 milioane lei, față de câștigul net de 13,15 milioane lei, din perioada similară a anului trecut. Reducere importantă de datorii.
FIDELIS 11, ce se va desfãșura în perioada 5-12 decembrie, vine cu dobânzi de pânã la 7,55% la emisiunile în lei și de pânã la 6,20% la cele în euro.
TTS recuperează masiv la T3 și anulează cea mai mare parte a pierderilor înregistrate la jumătatea anului # Profit.ro
Cea mai importantă companie de transport de la Dunărea inferioară, Transport Trade Services, și-a diminuat în primele 9 luni cu 36,0% câștigul pretaxare EBITDA, la 75,4 milioane lei, de la 117,8 milioane lei în exercițiul financiar precedent.
Autostrada Bucureștiului. "Grinzi ca într-un vals Eugen Doga.". Asfalt așternut acum VIDEO&FOTO # Profit.ro
Constructorul Retter a așternut primul strat de asfalt pe lotul 1 al A0 Nord, la kilometrul 19.
Nicușor Dan a semnat demisia lui Moșteanu și interimatul lui Miruță la Apărare și ca vicepremier # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care a luat act de demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, și a semnat decretul de numire a ministrului Economiei, Radu Miruță, ca ministru interimar la Apărare și ca vicepremier interimar.
Liderul procesării de carne din România a obținut în primele 3 trimestre un câștig pretaxare EBITDA de 143,67 milioane lei, cu 14,48% mai mare decât cel de 124,95 milioane lei raportat în perioada similară a anului trecut.
Electrica SA și-a majorat profitul de 2,7 ori. Printre factori: scumpirea energiei și compensațiile mai mari încasate de la stat pentru plafonare # Profit.ro
Grupul de furnizare, distribuție, producție și stocare de energie Electrica SA, la care cel mai mare acționar este statul român prin Ministerul Energiei, cu circa 49,8% din capital, și-a majorat de 2,7 ori profitul net în primele 9 luni ale anului, față de perioada similară din 2024, la 839,8 milioane lei.
Industria auto din China își pune în pericol propriile exporturi și riscă să devină neprofitabilă # Profit.ro
Industria auto din China a intrat într-un cerc vicios din care încearcă să scape cu ajutorul exporturilor pe care, paradoxal, le sabotează prin construirea de fabrici peste hotare. Analiștii se așteaptă la scăderi accentuate ale exporturilor în viitor, situație care va genera probleme de profitabilitate.
AI-ul poate înlocui mai mult de 10% din locurile de muncă din Statele Unite, arată un studiu # Profit.ro
11,7% din locurile de muncă din Statele Unite pot fi deja înlocuite de instrumente de inteligență artificială, arată un studiu realizat de Institutul de Tehnologie din Massachusetts.
Din nefericire, ne-am obișnuit ca oamenii politici nu numai să dea pe goarnă lucruri trăsnite, dar să și facă ce spun.
HP va folosi inteligența artificială pentru a elimina, până în 2028, până la 6.000 din cele 56.000 de locuri de muncă.
Președintele american, Donald Trump, i-a trimis la Moscova pe emisarul Witkoff și pe ginerele său, Jared Kushner.
ULTIMA ORĂ Guvernul a adoptat a doua rectificare bugetară din an. Scad veniturile și cheltuielile statului. Deficitul rămâne la 8,4% din PIB # Profit.ro
Veniturile bugetului de stat pentru 2025 se reduc per sold cu 2,11 miliarde lei, în principal ca urmare a diminuării sumelor din PNRR și a fondurilor europene, care scad cu aproape 1,9 miliarde lei. Creșterea încasărilor din impozitul pe profit, cu 939,7 milioane lei peste program, și avansul veniturilor nefiscale, cu 236,4 milioane lei, nu compensează scăderile înregistrate la alte impozite pe profit, TVA, taxe pe utilizarea bunurilor și impozitul pe venit și salarii, conform celei de-a doa rectificări bugetare din acest an, adoptată de Guvern.
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air a prezentat cea de-a 250-a aeronavă, la jumătatea drumului către obiectivul unei flote de 500 de aeronave.
Dezvoltatorul Pro Development a inclus în faza a II-a a strategiei sale de extindere și orașul Baia Sprie, unde va ridica un retail park.
Linia 5 de tramvai din București este pregătită să fie dată în funcțiune săptămâna viitoare, a anunțat primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
Parteneriat cu Bitdefender anunțat de Contakt, companie care derulează ofertă publică de listare # Profit.ro
În contextul unei operațiuni primare care deocamdată a strâns subscrieri pentru mai puțin de o cincime din titluri, Contakt Express Logistik anunță pachete integrate care oferă și securitate digitală.
Acțiunile Cris-Tim cresc a 3-a zi consecutiv. Cererea este robustă. Nici măcar reprezentanții consorțiului de intermediere nu știu cât a fost nivelul real de suprasubscriere pe tranșa de retail # Profit.ro
Volumele se reduc ușor pe titlurile Cris-Tim, dar susținerea la cumpărare este suficient de consistentă pentru a menține traiectoria ascendentă a cotației.
Banca Comercială Română aduce pe bursă obligațiuni corporative cu scadența în anul 2031.
Autoritățile pregătesc procedurile pentru amplasarea radarelor fixe pe drumurile din România.
VIDEO Guvernul a adoptat noul proiect al pensiilor magistraților, pentru angajarea răspunderii în Parlament. Tranziția spre pensionarea la 65 de ani, majorată la 15 ani. Cuantumul pensiei rămâne la cel mult 70% din salariu DOCUMENT # Profit.ro
Cuantumul pensiilor magistraților va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă. Totodată, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, astfel că majorarea vârstei de pensionare se va realiza treptat, între 1 ianuarie 2026 și 31 decembrie 2041, conform noului proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților. Guvernul a adoptat proiectul azi, la termenul limită prevăzut în PNRR pentru această reformă, dar angajarea efectivă va avea loc săptămâna viitoare.
Noua centrală în cogenerare a Rompetrol de la Petromidia începe curând producția comercială # Profit.ro
Noua centrală în cogenerare a Rompetrol, cu putere instalată de 80 MW, care trebuia inițial să fie finalizată în vara lui 2023, începe curând producția comercială, atât prin generarea de energie electrică și abur industrial pentru operațiunile grupului de pe platforma Petromidia, cât și prin injecția de electricitate în sistemul energetic național (SEN).
Tribunalul Brașov l-a condamnat pe afaceristul Ioan Neculaie, fost patron al echipei de fotbal FC Brașov la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală.
CFRva primi o nouă locomotivă modernizată prin PNRR.
Rețeaua de magazine Diana mai face un pas în parcursul său de dezvoltare, prin deschiderea unei noi unități, în localitatea Mătăsari, județul Gorj.
FOTO Tranzacție surpriză - Poșta Austriacă preia în România o afacere. Exit de succes BlackPeak # Profit.ro
Poșta Austriacă a convenit să achiziționeze o participație de 70% la compania bulgară euShipments.com, una dintre platformele majore de livrare transfrontalieră din Europa de Sud-Est și de Est.
Retailerul german Kaufland anunță în România că dublează valoarea garanției SGR.
Boeing va produce elicoptere de atac AH-64E Apache pentru mai mulți clienți internaționali, inclusiv 96 de unități destinate Forțelor Armate Poloneze.
Epopeea mult-întârziatei centrale de la Iernut continuă cu un nou termen. Romgaz angajează avocați pentru a se ″bate″ în instanțe cu Comisia Europeană și fostul constructor # Profit.ro
Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, vrea să angajeze avocați pentru procesul intentat împotriva Comisiei Europene în justiția UE, precum și pentru eventuale litigii cu societatea spaniolă de inginerie și construcții Duro Felguera, fostul antreprenor general de lucrări al proiectului mult-întârziatei centrale noi pe gaze de 430 MW de la Iernut.
Prețul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei ai muzeului Luvru a fost majorat cu 45% începând cu 2026.
Startup-ul de inteligență artificială Harmonic, cu un român printre co-fondatori, devine unicorn # Profit.ro
Harmonic, startup-ul american de inteligență artificială fondat de Tudor Achim și miliardarul de origine bulgară Vlad Tenev acum 2 ani, a atras o finanțare de 120 milioane dolari, ridicând valoarea firmei la 1,45 miliarde dolari.
