Bloomberg: O delegaţie ucraineană a plecat spre SUA pentru discuţii cu trimisul special al lui Trump, Witkoff, care săptămâna viitoare este aşteptat la Moscova

17:40

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, şi-a publicat vineri diplomele, după ce a fost atacat de deputatul Victor Ponta, care l-a acuzat că ”a făcut o facultate la Bucureşti şi alta la Târgu Jiu în acelaşi timp”. ”Răspund din respect pentru oamenii plătitori de taxe, care au dreptul să afle adevărul atunci când cei deranjaţi de măsurile luate în minister urlă din toţi rărunchii”, spune Miruţă. Ministrul explică faptul că, neavând la Electronică niciodată restanţe, pentru examenele care se suprapuneau mergea la examenele de la Tg. Jiu, în sesiunea din toamnă. Ministrul mai afirmă că ”doctoratul său e pe bune, nu ca al lui Victor Ponta”.