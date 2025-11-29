Performanță dublă pentru România. Migrația ilegală scade masiv, iar o polițistă ajunge în conducerea Frontex

14:50

Andreeas Novacovici nu a avut o viață ușoară. Născut prematur, abandonat la scurt timp după naștere și crescut într-un orfelinat din România pe care îl descrie drept „mai rău decât o închisoare”, a învățat devreme că supraviețuirea nu e un dar, ci o luptă dură. Astăzi, la 31 de ani, este doctorand la Universitatea de Vest din Timișoara, specialist în politici sociale și unul dintre cei mai respectați tineri experți în domeniul protecției copilului. Povestea lui, de la orfelinat la Consiliul Europei și ONU, este dovada că educația și curajul pot rescrie un destin.