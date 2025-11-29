Cu mașina prin vechiul București, când se circula cu 15 km la oră, “adică iuțeala unui cal”. Ce prevedea drasticul “Regulament pentru circulațiunea autovehiculelor”
La început de secol XX în București, îi numărai pe degete pe cei care aveau automobil și se încumetau să-l conducă. Reprezentanți ai elitelor bucureștene – prinți, boieri, industriași – erau pionierii progresului care copiau
Cu mașina prin vechiul București, când se circula cu 15 km la oră, "adică iuțeala unui cal". Ce prevedea drasticul "Regulament pentru circulațiunea autovehiculelor" # B365.ro
La început de secol XX în București, îi numărai pe degete pe cei care aveau automobil și se încumetau să-l conducă. Reprezentanți ai elitelor bucureștene – prinți, boieri, industriași – erau pionierii progresului care copiau
Mai multe linii STB, deviate pentru repetiția generală și Parada de 1 Decembrie. În plus, stația de autobuz „Arcul de Triumf" va fi, temporar, relocată. Lista completă # B365.ro
Restricțiile de trafic impuse pentru repetițiile și parada de Ziua Națională vor afecta circulația transportului public în zona Arcului de Triumf. TPBI anunță devieri ale mai multor linii și mutarea temporară a stației Arcul de
ESENȚIAL | Restricții de circulație în București, azi e repetiția generală pentru Parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf # B365.ro
Dacă aveți azi drumuri prin nordul Bucureștiului, nu uitați că e zi cu restricții de circulație impuse la Arcul de Triumf, unde este repetiția generală pentru Parada de 1 Decembrie. Acest antrenament este programat, în
Se întrerupe curentul pe mai multe străzi din București, Ilfov și Giurgiu. Lista zonelor afectate în perioada 1-5 decembrie # B365.ro
Sătpămâna viitoare vor avea loc noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, anunță Rețele Electrice România. Compania transmite lista străzilor afectate în perioada 1-5 decembrie. Întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu,
Doi tineri au bătut și amenințat un băiat de 15 ani, într-un părculeț din Sectorul 3. Ei au fost reținuți de poliție # B365.ro
Doi tineri, unul de 18 ani, celălalt de 15, au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind acuzați că au amenințat și bătut cu pumnii și picioarele, într-un părculeț din Sectorul 3 al Capitalei, un
FOTO | Un copac, la un pas să se prăbușească, pe Strada Jean Monnet. Stă sprijinit doar în cablurile de electricitate. Bucureșteancă: Vecinii au tot făcut sesizări # B365.ro
În Sectorul 1 al Capitalei, pe Strada Jean Monnet un copac stă să cadă, dar este ținut de cablurile de electricitate. Dar se pare că acesta nu este singurul care se află într-o stare degradată
Topul primilor 3 candidați la alegerile pentru PMB se schimbă în cel mai recent sondaj Flashdata. Ciucu e pe primul loc, urmat de Băluță. Anca Alexandrescu e pe 3 # B365.ro
Un nou sondaj pentru alegerile pentru Primăria Capitalei, realizat de Flshdata, a fost publicat vineri. Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, se află pe primul loc în intențiile de vot ale bucureștenilor cu 23,5%, urmat de Daniel Băluță
Un bărbat a amenințat un șofer cu un cuțit, i-a furat mașina, apoi a abandonat-o pe o stradă din București. Acum e în arest preventiv pentru tâlhărie calificată # B365.ro
Un bărbat de 36 de ani a fost arestat preventiv după ce ar fi furat, sub amenințarea cuțitului, mașina unui tânăr de 29 de ani pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Mașina a
Autobuzele liniei STB 443 vor opri de mâine în stația „Troița". Se află pe Strada Grigore Alexandrescu # B365.ro
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a informat bucureștenii că de mâine, 29 noiembrie, o linie STB va opri într-o stație nouă. Este vorba despre linia 443. Stație nouă pe traseul
Saga blocajelor la extinderea Magistralei de metrou M4 continuă. Firma turcească Gulemark atacă la Curtea de Apel București licitația pentru lucrările Lotului 1 # B365.ro
Firma turcă Gulemark a depus astăzi o acțiune la Curtea de Apel București împotriva acordării contractului de lucrări de la extinderea metroului M4. Acțiunea vizează asocierea de constructori Trace Group – Dogus. Alt blocaj apare
Un șofer plecat după mici a blocat, câteva minute, probele la Linia 5. „De unde era să știu, dom'le? N-a mai trecut de mult tramvaiul pe aici" # B365.ro
Probele pentru reluarea circulației tramvaielor pe Linia 5 au întâmpinat o mică problemă pe traseu, când un șofer a blocat vehiculul V3A, parcând neregulamentar, pentru că se dusese după mici. Probele la Linia 5, oprite
HARTA | Prima zi cu cel mai mare târg de Crăciun de la Romexpo: Crăciunul Nordului. Bucureștenii pot ajunge aici cu tramvaiul, autobuzul, troleibuzul și metroul # B365.ro
Crăciunul Nordului este cel mai mare târg de Crăciun de la Romexpo, iar bucureștenii trebuie să știe că vineri, 28 noiembrie, este prima zi a sa cu ușile deschise. Rămâne deschis mai bine de o
VIDEO | Primul tramvai care circulă pe Linia 5 reparată. Se fac testele, iar dacă totul merge bine, „Tramvaiul Corporatiștilor" se reîntoarce pe traseu săptămâna viitoare # B365.ro
După mari întârzieri, provocate în primul rând de datoriile PMB față de constructor, Șantierul de la Linia 5 este acum la un centimetru de închidere, odată cu testele de pe traseul „Tramvaiului Corporatiștilor". Azi e
FOTO | Prima Piramidă de Crăciun din țară, înaltă de 10 metri, în mijlocul Târgului de Crăciun din Piața Constituției. Ce alte noutăți sunt anul acesta în fața Parlamentului # B365.ro
În acest weekend, începe Târgul de Crăciun București. Administrația locală promite că vor fi mai multe atracții, printre ele este și prima Piramidă de Crăciun instalată în țară. Târgul din Piața Constituției va fi deschis
Drumul Belșugului are autorizație de construire. Ciucu: „Propun să începem lucrările în martie. Nu vreau să deschid șantierul ca să-l arăt în campanie" # B365.ro
Drumul Belșugului din Sectorul 6 are autorizație de construire, însă lucrările nu vor începe acum, ci în martie 2026. Primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, propune ca șantierul
[P] Cum va uni noua magistrală nordul și sudul Capitalei? Daniel Băluță dezvăluie planul pentru M4 # B365.ro
Articol susținut de PSD Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Capitalei, a anunțat pe Facebook că săptămâna viitoare va fi semnat contractul pentru proiectarea și execuția extinderii magistralei de metrou M4,
COFFeEAST se întoarce în Capitală cu ediția de Crăciun☕Festivalul dedicat iubitorilor de cafea se ține la Unirea Shopping Center, în perioada 5–7 decembrie # B365.ro
COFFeEAST, festival dedicat culturii cafelei din Europa de Est, pregătește pentru această iarnă o ediție surpriză. Și anume, un festival-galerie desfășurat pe trei etaje, între 5–7 decembrie 2025, în Unirea Shopping Center. Intrarea se face
Aeroportul Băneasa ar putea deveni un „city-airport" , doar cu zboruri de zi. Bucureștenii din zonă nu mai suportă zgomotul avioanelor # B365.ro
Aeroportul Băneasa ar putea funcționa exclusiv cu zboruri pe timp de zi, după ce autoritățile au primit numeroase plângeri privind nivelul ridicat de zgomot. Măsura ar transforma aeroportul într-un „city-airport" adaptat comunității locale. Localnicii au
Revelion fără artificii în București, acum în fază de proiect PMB lansat în dezbatere publică. Ce spun bucureștenii care nu mai vor pocnitori de sărbători # B365.ro
Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică un proiect pentru posibila interzicere a artificiilor și petardelor în București. Aceste materiale ar putea fi scose din cadrul evenimentelor publice și private. Proiectul este în dezbatere publică
Avem „pizdulice de porc" și shoturi cu borș și leuștean în București, la noul restaurant Cambun, în Floreasca # B365.ro
Singurul loc din România care te întâmpină cu un shot de borș + zeamă de murături („moare", cum îi zicem noi în Moldova) din partea casei este noul Restaurant Cambun. Așa începe experiența în această
Noutăți despre noul drum din Sectorul 6, care va lega drumurile Osiei și Belșugului. Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici, aprobați de Consiliul Local # B365.ro
Consiliul Local al Sectorului 6 a votat joi, 27 noiembrie, studiul de fezabilitate, devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru noul drum care se va construi în Sectorul 6. Această nouă arteră va face legătura între
ANAF începe executarea silită a lui Marian Vanghelie. Are de recuperat aproape 14 milioane de lei de la fostul primar al
ANAF a început executarea silită în cazul lui Marian Vanghelie. Decizia definitivă a instanței a fost pentru recuperarea a peste 13,7 milioane de lei și 20.000 lei cheltuieli judiciare. ANAF trece la executare silită împotriva […] Articolul ANAF începe executarea silită a lui Marian Vanghelie. Are de recuperat aproape 14 milioane de lei de la fostul primar al Sectorului 5 apare prima dată în B365.
Piața volantă S1 ajunge în Aviației în minivacanța de 1 Decembrie. Ne vedem la tarabele pline cu brânzeturi, mezeluri și cărneturi # B365.ro
Bucureștenii din Sectorul 1 care nu pleacă din oraș în această minivacanță de 1 Decembrie sunt așteptați să facă piața în Piața Volantă care, de această dată, ajunge în cartierul Aviației. Primăria Sectorului 1 a […] Articolul Piața volantă S1 ajunge în Aviației în minivacanța de 1 Decembrie. Ne vedem la tarabele pline cu brânzeturi, mezeluri și cărneturi apare prima dată în B365.
Caravana Coca-Cola pleacă la drum din Piața Constituției, de la Târgul de Crăciun București. „La fiecare oprire te așteaptă un mic oraș al lui Moș Crăciun” # B365.ro
Caravana Coca-Cola pornește la drum mâine, 29 noiembrie 2025. Marea paradă va străbate centrul Capitalei, începând din Piața Constituției, aducând magia sărbătorilor, activități tematice, premii și inițiative caritabile. Caravana Coca-Cola pleacă mâine prin București Unul […] Articolul Caravana Coca-Cola pleacă la drum din Piața Constituției, de la Târgul de Crăciun București. „La fiecare oprire te așteaptă un mic oraș al lui Moș Crăciun” apare prima dată în B365.
VIDEO | Surprize cu Anca Alexandrescu în cel mai nou sondaj privind alegerile de la Primăria Capitalei. Ce se întâmplă cu Ciucu, Băluță și Drulă # B365.ro
Un nou sondaj privind alegerile de la Primăria Capitalei a fost publicat. Vlad Ghoerghe, candidat independent, a transmis sondajul realizat CIRA. Topul trei al preferințelor a avut câteva schimbări față de cele anterioare. Cineva retras […] Articolul VIDEO | Surprize cu Anca Alexandrescu în cel mai nou sondaj privind alegerile de la Primăria Capitalei. Ce se întâmplă cu Ciucu, Băluță și Drulă apare prima dată în B365.
BREAKING | Moșteanu și-a dat demisia de la Apărare, după scandalul cu diploma măsluită „din greșeală” (surse). Șefii USR se adună la ședință # B365.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și-a dat demisia din funcția de ministru al Apărării. A anunțat, cu puțin timp în urmă, pe Facebook. Moșteanu și-a anunțat demisia chiar înainte ca Biroul Național al USR să se […] Articolul BREAKING | Moșteanu și-a dat demisia de la Apărare, după scandalul cu diploma măsluită „din greșeală” (surse). Șefii USR se adună la ședință apare prima dată în B365.
Liniile 86, 90, 104 și 143 ar putea avea trasee modificate mâine seară. STB se pregătește pentru meciul dintre Dinamo București și Oțelul Galați # B365.ro
Mâine seară are loc un meci de fotbal dintre Dinamo București și Oțelul Galați pe Arena Națională, din București. În acest caz, STB anunță că patru linii de transport public ar putea fi modificate, la […] Articolul Liniile 86, 90, 104 și 143 ar putea avea trasee modificate mâine seară. STB se pregătește pentru meciul dintre Dinamo București și Oțelul Galați apare prima dată în B365.
România va întâlni Turcia în semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026. Conform tragerii la sorți, „tricolorii” lui Mircea Lucescu vor disputa meciul în deplasare, pe 26 martie, de la ora 19:00. Dacă vor trece […] Articolul Ce șanse are România să elimine Turcia la barajul pentru World Cup 2026? (P) apare prima dată în B365.
Ce favorizează alergiile pe piele la copii? Cartea VindecaDai oferă cheia diferențelor (P) # B365.ro
Alergiile cutanate în rândul copiilor sunt tot mai dese în ultima perioadă, iar părinții rămân, de cele mai multe ori, fără un răspuns clar. Ce le declanșează? Cum le diferențiem și mai ales, cum le […] Articolul Ce favorizează alergiile pe piele la copii? Cartea VindecaDai oferă cheia diferențelor (P) apare prima dată în B365.
Care este programul de 1 Decembrie mall-urilor din București. Câteva vor avea evenimente speciale de Ziua Națională # B365.ro
De 1 Decembrie, majoritatea mall-urilor din București își păstrează programul obișnuit. Unele dintre centrele comerciale organizează evenimente festive și târguri de iarnă. Mall-urile din Capitală vor avea program normal de Ziua Națională Majoritatea centrelor comerciale […] Articolul Care este programul de 1 Decembrie mall-urilor din București. Câteva vor avea evenimente speciale de Ziua Națională apare prima dată în B365.
Cum este vremea în București în minivacanța de 1 Decembrie. ANM a actualizat prognoza meteo # B365.ro
A sosit și minivacanța de 1 Decembrie, iar dacă nu plecați din București trebuie să știți cum va fi vremea, în cazul în care vreți să ieșiți din case la Parada militară de Ziua Națională […] Articolul Cum este vremea în București în minivacanța de 1 Decembrie. ANM a actualizat prognoza meteo apare prima dată în B365.
FOTO | Intervenție masivă a echipajelor de urgență, în București, la Postăvarului cu 1 Decembrie. Bucureștean: Oare e altă scurgere de gaz? # B365.ro
În urmă cu puțin rimp, mai multe mașini de pompieri au ajuns la intersecția dintre str. Postăvarului și Bd. 1 Decembrie. Un martor spune că ar putea fi vorba de o scurgere de gaze, dar […] Articolul FOTO | Intervenție masivă a echipajelor de urgență, în București, la Postăvarului cu 1 Decembrie. Bucureștean: Oare e altă scurgere de gaz? apare prima dată în B365.
ESENȚIAL | Extinderea M4, noua magistrală de metrou din București, poate începe. Ultima contestație care bloca proiectul a fost respinsă # B365.ro
După mai multe complicații, se va semna contractul pentru lucrările de la extinderea Magistralei de Metrou M4. Contestația firmei câștigătoare a fost respinsă, astfel procesul pentru startul șantierului avansează. În curând, ar putea porni lucările […] Articolul ESENȚIAL | Extinderea M4, noua magistrală de metrou din București, poate începe. Ultima contestație care bloca proiectul a fost respinsă apare prima dată în B365.
ALERTĂ | Accident în lanț, cu două camioane și o autoutilitară, pe Autostrada A1. Trafic îngreunat pe sensul dinspre Pitești spre București # B365.ro
Un accident în lanț a avut loc vineri dimineață, 28 noiembrie, pe Autostrada A1, sensul de mers dinspre Pitești spre București: Au fost implicate două camioane și o autoutilitară, anunță Centrul Infotrafic. Evenimentul rutier a […] Articolul ALERTĂ | Accident în lanț, cu două camioane și o autoutilitară, pe Autostrada A1. Trafic îngreunat pe sensul dinspre Pitești spre București apare prima dată în B365.
VIDEO | Suspans tot mai mare la Mița Biciclista: care este, totuși, tema de Crăciun de anul acesta. Câteva bănuieli și o mare certitudine: mâine asigur aflăm # B365.ro
Așteparea ia sfârșit, în weekend, pe 29 noiembrie, când La Mița Biciclista se aprind luminițele de Crăciun și se inaugurează decorul de iarnă. Până atunci, bucureștenii și nu numai sunt invitați să ghicească care este […] Articolul VIDEO | Suspans tot mai mare la Mița Biciclista: care este, totuși, tema de Crăciun de anul acesta. Câteva bănuieli și o mare certitudine: mâine asigur aflăm apare prima dată în B365.
Anunț (cu megafon) în Piața Alba Iulia: Winter Wonderland nu s-a deschis cum s-a promis din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Dar azi la 15 se întâmplă, poa’ să plouă cu broaște # B365.ro
Deschiderea Winter Wonderland din Piața Alba Iulia a fost amânată. După ce vizitatorii au fost puși pe drum degeaba, a fost anunțat pe Facebook că, din cauza vremii, inaugurarea târgului rămâne pe astăzi. Azi, la […] Articolul Anunț (cu megafon) în Piața Alba Iulia: Winter Wonderland nu s-a deschis cum s-a promis din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Dar azi la 15 se întâmplă, poa’ să plouă cu broaște apare prima dată în B365.
„Urmează stația Târgul de Crăciun din Parcul Copiilor”. La ce Târguri de Crăciun din București poți să ajungi cu metroul. Metrorex face traseele # B365.ro
Săptămâna aceasta începe sezonul târgurilor de Crăciun ân București, asta nu înseamnă doar spirit de sărbătoare, ci si aglomerație pe străzi. De accea, Metrorex amintește bucureștenilor că pot folosi trenurile de pe diferite magistrale pentru […] Articolul „Urmează stația Târgul de Crăciun din Parcul Copiilor”. La ce Târguri de Crăciun din București poți să ajungi cu metroul. Metrorex face traseele apare prima dată în B365.
CTP, despre cazul «Moșteanu, diploma din Stratosferă e, de fapt, din Atmosferă»: Prostu Ion face cerere să-i fie schimbat numele în Prostu Vasile # B365.ro
În tot scandalul cu diploma de la facultate a ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, (un document falsificat „din greșeală”, după cum ne-a explicat Guvernul, prin purtătorul său de cuvânt), gazetarul Cristian Tudor Popescu oferă cea mai […] Articolul CTP, despre cazul «Moșteanu, diploma din Stratosferă e, de fapt, din Atmosferă»: Prostu Ion face cerere să-i fie schimbat numele în Prostu Vasile apare prima dată în B365.
Azi e Ziua de la Linia 5: încep testele pe traseu. Tramvaiul „Corporatiștilor” ar putea ieși din nou pe traseu de săptămâna viitoare, după ani de pauză # B365.ro
Astăzi încep probele fără călători pe traseu reabilitat la tramvaielor de pe Linia 5, cunoscută și drept „Linia Corporatiștilor”. Daca testele vor decurge fără probleme, repunerea în circulație se va face după 8 ani de […] Articolul Azi e Ziua de la Linia 5: încep testele pe traseu. Tramvaiul „Corporatiștilor” ar putea ieși din nou pe traseu de săptămâna viitoare, după ani de pauză apare prima dată în B365.
Ajung imediat și la blocul care se construiște în Cimitirul Bellu, calmează-te, dar înainte de asta vreau să punctez că, într-unul dintre colajele recente ale domniei sale, domnișoara Arzoiu Beatrice a scris așa: “Panaramă de […] Articolul 5 avantaje majore pe care le ai dacă te muți în blocul din Cimitirul Bellu apare prima dată în B365.
VIDEO | Prima mare dezbatere a candidaților la PMB și micuța reprezentare. La TVR s-a dus doar Drulă, dintre cei mai bine plasați. Ciucu și Băluță și-au trimis susținători # B365.ro
Prima dezbatere electorală din această campanie foarte scurtă pentru alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei are loc în această seară la TVR1. Din cei mai bine plasați candidați în sondaje, doar Cătălin Drulă (USR) a participat. […] Articolul VIDEO | Prima mare dezbatere a candidaților la PMB și micuța reprezentare. La TVR s-a dus doar Drulă, dintre cei mai bine plasați. Ciucu și Băluță și-au trimis susținători apare prima dată în B365.
FOTO | Pergolele colorate de pe Bulevardul Unirii au început să se prăbușească. Bucureștean: Aveți grijă când vă așezați aici pentru a vă odihni! # B365.ro
Pergolele colorate, adică acele structuri de lemn de deasupra băncuțelor, de pe Bulevardul Unirii, au început să se prăbușească. Un bucureștean atrage atenția asupra acestui lucru și le recomandă oamenilor să aibă grijă când se […] Articolul FOTO | Pergolele colorate de pe Bulevardul Unirii au început să se prăbușească. Bucureștean: Aveți grijă când vă așezați aici pentru a vă odihni! apare prima dată în B365.
Parada militară de 1 Decembrie și repetiția generală deviază mai multe linii STB. Cum vor circula autobuzele, când traficul va fi restricționat în zona Arcului de Triumf # B365.ro
Ziua Națională a României modifică mai multe linii de transport public în zona Arcului de Triumf, ca urmare a restricționării traficului pentru parada militară. Parada militară deviază mai multe linii STB de autobuz Pentru parada […] Articolul Parada militară de 1 Decembrie și repetiția generală deviază mai multe linii STB. Cum vor circula autobuzele, când traficul va fi restricționat în zona Arcului de Triumf apare prima dată în B365.
Șinele de tramvai de pe Bd. Expoziției devin cel mult obiectiv turistic, după terminarea lucrărilor. PMB nu a aprobat începerea șantierului pe Lotul 4, care va dura un an jumate # B365.ro
Șinele de pe Bulevardul Expoziției vor rămâne „muzeu” după încheierea lucrărilor, întrucât Primăria Capitalei nu a dat încă ordinul de începere pe Lotul 4, în care se vor opri tramvaiele. Astfel că, va mai dura […] Articolul Șinele de tramvai de pe Bd. Expoziției devin cel mult obiectiv turistic, după terminarea lucrărilor. PMB nu a aprobat începerea șantierului pe Lotul 4, care va dura un an jumate apare prima dată în B365.
Extinderea liniei de tramvai pe Prelungirea Ghencea pe ordinea de zi a consilierilor generali. Se discută bugetul pentru viitoarele lucrări # B365.ro
Consilierii generali vor supune la vot un proiect pentru extinderea liniei de tramvai pe Prelungirea Ghencea. Se va moderniza un traseu de circa 11 kilometri, din care 10 kilometri reprezintă o linie nouă. Alte proiecte […] Articolul Extinderea liniei de tramvai pe Prelungirea Ghencea pe ordinea de zi a consilierilor generali. Se discută bugetul pentru viitoarele lucrări apare prima dată în B365.
„Magistrala secretă”, metroul din Crângași spre Dristor 2, despre care „se vorbește prea puțin”. MT vrea să lanseze studiul de fezabilitate pentru proiect, dar și pentru extinderea M5 # B365.ro
Ministerul Transporturilor pregătește două proiecte pentru realizarea de noi tronsoane de metrou, care să lege zone dens populate. Este vorba despre continuarea Magistralei 5 și realizarea unei noi magistrale care să lege stațiile Crângași și […] Articolul „Magistrala secretă”, metroul din Crângași spre Dristor 2, despre care „se vorbește prea puțin”. MT vrea să lanseze studiul de fezabilitate pentru proiect, dar și pentru extinderea M5 apare prima dată în B365.
Un bătrân pastor penticostal din București, acuzat că a agresat sexual o fată de 15 ani, mai bine de un an. Bărbatul are 72 de ani # B365.ro
Un bărbat în vârstă de 72 de ani, pastor penticostal din București, a agresat sexual o fată de 15 ani, timp de mai bine de un an, iar acum este cercetat, anunță Parchetul de pe […] Articolul Un bătrân pastor penticostal din București, acuzat că a agresat sexual o fată de 15 ani, mai bine de un an. Bărbatul are 72 de ani apare prima dată în B365.
9 firme vor să proiecteze noul terminal al Aeroportului Henri Coandă Otopeni. Câștigătorul licitației va fi desemnat într-o săptămână # B365.ro
Nouă companii cu experiență internațională vor să proiecteze noul terminal al Aeroportului Henri Coandă Otopeni. Proiectantul proiectului va fi desemnat într-o săptămână, a anunțat, joi, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale Aeroporturi București, Theodor Postelnicu. […] Articolul 9 firme vor să proiecteze noul terminal al Aeroportului Henri Coandă Otopeni. Câștigătorul licitației va fi desemnat într-o săptămână apare prima dată în B365.
ALERTĂ | Un excavator s-a răsturnat și a căzut peste câteva mașini, în timpul unor lucrări Distrigaz. Martor: Cel puțin 3 au fost avariate # B365.ro
Un exacavator s-a răsturnat la un șantier cu săpături de pe Splaiul Independenței, în apropiere de Carrefour Orhideea. Utilajul a avariat trei mașini. Excavator răsturnat pe Splaiul Independenței În urmă cu puțin timp, un exacavator […] Articolul ALERTĂ | Un excavator s-a răsturnat și a căzut peste câteva mașini, în timpul unor lucrări Distrigaz. Martor: Cel puțin 3 au fost avariate apare prima dată în B365.
VIDEO | Ciucu iese la contraatac: „Băluță prezintă drumeag de 400 de metri ca pe o mare realizare”. Valea Largă vs Europa Unită, bătălie în stradă, după episodul de pe Iuliu Maniu # B365.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei și primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, îl contraatacă pe candidatul PSD care aspiră la aceeași funcție, cea de primar general, după episodul de pe Bulevardul Iuliu Maniu. Ciucu, despre […] Articolul VIDEO | Ciucu iese la contraatac: „Băluță prezintă drumeag de 400 de metri ca pe o mare realizare”. Valea Largă vs Europa Unită, bătălie în stradă, după episodul de pe Iuliu Maniu apare prima dată în B365.
