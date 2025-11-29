15:20

Un bărbat în vârstă de 72 de ani, pastor penticostal din București, a agresat sexual o fată de 15 ani, timp de mai bine de un an, iar acum este cercetat, anunță Parchetul de pe […]