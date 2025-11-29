Mesajul tinerei religioase care face videochat a devenit viral: „De ce să mă chinui cu 3.000 de lei, dacă Dumnezeu a lăsat să fac bani?”
Adevarul.ro, 29 noiembrie 2025 05:15
Mesajul unei tinere din România despre videochat, în care susține că nu vrea să se chinuie muncind pentru un salariu de 3.000 de lei când poate câștiga mai mulți bani, iar divinitatea este de partea ei, a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum o oră
05:15
Mesajul tinerei religioase care face videochat a devenit viral: „De ce să mă chinui cu 3.000 de lei, dacă Dumnezeu a lăsat să fac bani?” # Adevarul.ro
Mesajul unei tinere din România despre videochat, în care susține că nu vrea să se chinuie muncind pentru un salariu de 3.000 de lei când poate câștiga mai mulți bani, iar divinitatea este de partea ei, a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare.
Acum 2 ore
04:15
Se pare că dezvoltarea unei rutine sănătoase ar putea reduce stresul cu 32% și crește performanța cu 23%, după cum arată studiile.
Acum 4 ore
03:45
Fragmentarea dreptei complică lupta pentru București. Candidatul AUR, subestimat în sondaje? # Adevarul.ro
Ultima lună a adus mai multe sondaje, fiecare conturând o imagine ușor diferită a cursei pentru Primăria Capitalei. Se schimbă atât clasamentul, cât și procentele candidaților, însă se remarcă și unele tendințe comune. Datele indică totuși o competiție strânsă.
03:15
„Apărarea, la mâna aranjamentelor politice” - De ce e compromisă România, potrivit unui expert în securitate # Adevarul.ro
Demisia lui Ionuț Moșteanu din fruntea Ministerului Apărării readuce în prim-plan instabilitatea acestui portofoliu, marcat în ultimii ani de schimbări frecvente și numiri politice fără o pregătire solidă în domeniu.
02:45
De ce salvarea lui Zelenski ar putea fi refuzul lui Putin de a accepta planul de pace al SUA # Adevarul.ro
Într-un discurs adresat națiunii filmat în piața din fața biroului său de pe strada Bankova din Kiev, Volodimir Zelenski și-a avertizat poporul că are de făcut o alegere dificilă între demnitatea Ucrainei și sprijinul crucial american, scrie The Telegraph.
02:15
Se întărește dolarul. Cum se poate schimba jocul pe piețele financiare. Ce trebuie să știi # Adevarul.ro
Indicele dolarului american dă primele semne solide de revenire, sugerând o posibilă schimbare în dinamica piețelor globale. După un 2025 marcat de scăderi constante, care au alimentat avansul activelor de risc, de la materii prime până la Bitcoin, indicele testează acum zona critică 100–101.
02:15
Inspirație pentru bărbați: ținute urban casual și smart-casual de iarnă – Ghid complet, plus shopping online rapid # Adevarul.ro
Descoperă ghidul complet pentru ținute urban casual și smart-casual de iarnă pentru bărbați. Inspiră-te din outfituri moderne și fă shopping online rapid cu recomandările noastre de puffer-e, hanorace, blugi și sneakers.
Acum 6 ore
01:45
Forțele ucrainene se străduiesc să blocheze unitățile clandestine rusești care încearcă să le străpungă apărarea și apoi să exploateze breșele în scopuri tactice, se arată într-o analiză publicată de Euromaidan Press și semnată de jurnalistul și analistul Julian McBride, fost pușcaș marin american.
01:15
Cum a ajuns să aibă dosar penal o firmă ce și-a achitat exemplar toate dările la stat, dar evazioniștii încă scapă: „Problema e de traducere” # Adevarul.ro
Economistul Gabriel Biriș, unul dintre cei mai apreciați experți în fiscalitate, relatează cazul unei firme care și-a plătit toate taxele și impozitele, dar a ajuns să aibă dosar penal dintr-un motiv aberant. În același timp, dacă unii sunt sancționați din exces de zel, adevărații evazioniști scapă.
00:45
Singurătatea din copilărie lasă urme pe viață: risc mai mare de demență la vârsta adultă # Adevarul.ro
Adulții care au fost singuri în copilărie au un risc cu 41% mai mare să dezvolte demență mai târziu în viață, relevă datele unui nou studiu. În plus, mintea acestora începe să își piardă agilitatea mai repede odată cu înaintarea în vârstă. Rezultatele au fost publicate în JAMA Network Open.
00:15
Pe 29 noiembrie a murit revoluționarul Nicolae Bălcescu (1852), este ucis legionarul Corneliu Zelea Codreanu (1938), regizorul Ion Popescu-Gopo (1989) și scriitorul Titus Popovici (1994). În aceeași dată, dar în 1924, s-a născut actorul Mihai Mereuță.
00:15
Alertă în Marea Neagră: Două petroliere din „flota fantomă” a Rusiei au luat foc în apropierea Strâmtorii Bosfor # Adevarul.ro
Două petroliere rusești au suferit explozii misterioase în Marea Neagră, în apropierea Strâmtorii Bosfor, urmate de incendii la bord.
00:15
Impozitul pe solarii stârnește revoltă: „Și așa suntem săraci”/„Administrația locală nu se mai poate face pe mână întinsă” # Adevarul.ro
Impozitul pe solarii, o dare nouă despre care fermierii doar au auzit, dar nu știu nici cum se va calcula, nici cât le va lua din buzunar, a reușit să nască nemulțumiri. Legumicultorii se plâng că orice nouă taxă îi face din săraci și mai săraci, iar primarii speră să fie venit la bugetul local.
Acum 8 ore
23:45
Monumentul misterios din Saxonia, supranumit „Stonehenge-ul Germaniei”. A fost refăcut complet # Adevarul.ro
În Europa mai există o structură asemănătoare celebrului Stonehenge. Arată aproximativ la fel, are aceeași doză de mister, doar că era construit exclusiv din lemn. Descoperit în anul 1991, acest Stonehenge al Germaniei a fost refăcut recent și oferă experiențe uimitoare.
23:45
Scandal în tabăra suveraniștilor: Anca Alexandrescu, atacată de Anamaria Gavrilă: „Este o pacientă veche a acestui spital” # Adevarul.ro
Anamaria Gavrilă, a lansat acuzații dure la adresa candidatei susținute de AUR la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu.
23:15
Continuă căutările în Munții Bucegi. Salvamont Brașov distribuie fotografia tânărului dispărut de 5 zile # Adevarul.ro
Salvamont Brașov a publicat vineri seară fotografia tânărului de 18 ani, dispărut încă din noaptea de duminică în Munții Bucegi.
23:00
Trump anunță anularea tuturor documentelor semnate de Biden cu dispozitivul autopen: „Sunt fără efect” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că a anulat toate ordinele executive pe care Joe Biden le-ar fi semnat cu ajutorul dispozitivului autopen.
22:30
Dmitri Peskov reacționează la scandalul de la Kiev și demisia lui Iermak: „Evenimente care reflectă o criză profundă” # Adevarul.ro
Demisia lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, a fost interpretată de Kremlin drept un semn al unei crize politice acute la Kiev.
22:15
Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, îl împinge pe JD Vance spre cursa pentru Casa Albă # Adevarul.ro
O nouă luptă pentru putere a început în Statele Unite, cu trei ani înaintea alegerilor prezidențiale
Acum 12 ore
22:00
Președintele CNAS anunță schimbări în sistemul medical: Plata spitalelor după performanță și susținerea colaborării între unitățile medicale # Adevarul.ro
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu-Remus Moldovan, a anunțat vineri, 28 noiembrie, faptul că se analizează posibilitatea introducerii plății în funcție de performanță în unitățile medicale publice.
22:00
O fetiţă de 8 ani, blocată în maşina de spălat în timp ce se juca. Pompierii au intervenit cu un fierăstrău electric # Adevarul.ro
O fetiță de opt ani din Germania a rămas blocată într-o mașină de spălat în timp ce se juca de-a v-ați ascunselea.
21:45
Accidentul rutier, în care a fost implicat un autoturism, s-a produs în localitatea Bârzava. Acolo au fost trimise o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD, precum şi o ambulanţă SAJ.
21:45
România ar putea plăti în 2026 peste 3% din PIB pentru dobânzi. Economist: „Să mărești impozitele și să blochezi economia este o greșeală majoră” # Adevarul.ro
O analiza a Profit.ro arată că România va plăti în 2026 peste 3% din PIB și aproape 10 % din veniturile statului pentru dobânzi, peste nivelul Greciei. Doi economiști explică motivele creșterii costurilor, riscurilor apărute și cum acestea pot fi reduse doar prin reforme.
21:45
Un bărbat în vârstă de 45 de ani a murit după ce a rămas blocat într-o cutie de donații din Houston și nu a mai putut respira, au anunțat autoritățile.
21:45
Reacția lui Ludovic Orban după demisia ministrului Apărării: „Moșteanu ar fi servit unei percepții extrem de negative a USR-ului” # Adevarul.ro
Liderul partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, a dezvăluit vineri, 28 noiembrie, că a existat o discuție între președintele Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu, cel din urmă fiind cel care și-a dat demisia din funcția de ministru al Apărării.
21:30
Horoscop sâmbătă, 29 noiembrie. O zodie are parte de discuții delicate, iar alta îi poate răni pe cei din jur # Adevarul.ro
Potrivit Horoscopului de sâmbătă, 29 noiembrie, Berbecii sunt optimiști și veseli, Leii au parte de suprize plăcute, iar Vărsătorii îi pot răni pe cei din jur.
21:15
Rusia pierde capacitatea de a trimite oameni în spațiu după avarierea unei rampe de lansare # Adevarul.ro
O rampă de lansare de la principalul complex spațial al Rusiei a fost avariată în timpul lansării de joi a unei misiuni către Stația Spațială Internațională.
21:15
Familia regală a Suediei a participat la un exerciţiu de simulare de război, la inițiativa guvernului. „Consolidăm apărarea totală şi rezilienţa” # Adevarul.ro
Guvernul suedez a anunțat vineri, 28 noiembrie, într-un comunicat tradus în limba rusă, că a organizat un exerciţiu de simulare a războiului, cu participarea familiei regale.
20:45
Bilanțul inundațiilor care au lovit Asia de Sud-Est s-a agravat vineri, depășind 300 de decese.
20:45
Putin, deschis la o întâlnire cu Donald Trump găzduită de Viktor Orban. Premierul ungar, vizită rară la Moscova # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin l-a primit vineri la Moscova pe premierul Ungariei, Viktor Orban, care a efectuat una dintre rarele vizite ale unui lider dintr-o țară membră UE și NATO în Rusia.
20:30
Rusia avertizează că ar putea bloca complet WhatsApp din cauza încălcării legislației și a creșterii fraudelor online # Adevarul.ro
Serviciul de mesagerie WhatsApp ar putea fi blocat complet în Rusia dacă nu respectă legislația locală și nu adoptă măsuri pentru prevenirea fraudelor, a avertizat vineri autoritatea rusă de reglementare în telecomunicații, Roskomnadzor.
20:30
Cine ar putea deveni consilierul principal al lui Zelenski și care este viitorul lui Andrii Iermak # Adevarul.ro
După ce Andrii Iermak și-a dat demisia din cabinetul președintelui Volodimir Zelenski, experții discută despre cine i-ar putea lua locul la șefia cabinetului.
20:00
Chirurgul care a ars penisul unui bebeluș ar putea scăpa aproape nepedepsit: spitalul rămâne cu o pagubă de 200.000 de euro # Adevarul.ro
Cazul grav petrecut la Iași în urmă cu opt ani, când un nou-născut a fost mutilat în timpul unei circumcizii, continuă să producă consecințe în instanțe, însă responsabilul direct ar putea să scape aproape complet de plata daunelor.
19:45
Dimitri Kozak, unul dintre cei mai vechi colaboratori ai lui Putin, a criticat invazia Ucrainei într-o scrisoare înainte de a pleca din funcție # Adevarul.ro
Dimitri Kozak, fostul adjunct al șefului de cabinet al președintelui Vladimir Putin a scris o scrisoare în care critica invazia Rusiei din Ucraina din 2022 și i-a prezentat-o președintelui înainte de a demisiona în septembrie.
19:30
Melania Trump debutează la Hollywood: lansează propriul studio și un documentar despre viața ei # Adevarul.ro
Prima Doamnă a Statelor Unite intră în lumea filmului cu un documentar despre propria viață și cu lansarea studioului său, Muse Films.
19:15
Urmărit internațional pentru viol și tâlhărie, reținut în Buzău. A intrat în casa unor bătrâni sub pretextul că face revizia la centrală # Adevarul.ro
Un bărbat de 39 de ani, urmărit național și internațional pentru mai multe fapte, între care viol, tâlhărie calificată și tentativă la furt calificat, a fost găsit de polițiști în comuna Bozioru, județul Buzău.
19:15
Explozie și incendiu la bordul unui petrolier în Marea Neagră, posibil din cauza unei mine # Adevarul.ro
O explozie urmată de un incendiu s-a produs vineri în sala mașinilor a unui tanc petrolier în Marea Neagră, la nord de Strâmtoarea Bosfor, potrivit agenției maritime Tribeca, citată de Reuters.
19:00
Procesul asasinatului cu bombă de la Arad: Laura Dronca și ceilalți inculpați nu recunosc faptele. Nepoata victimei cere 500.000 de euro daune # Adevarul.ro
Curtea de Apel Timișoara a programat joi, 27 noiembrie 2025, un nou termen în dosarul asasinatului cu bombă de la Arad, în care a fost ucis omul de afaceri Ioan Crișan.
18:30
Guvernul a aprobat proiectul privind pensiile magistraților: vârsta de pensionare va crește și cuantumul pensiei va fi limitat la 70% din venitul net # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat, vineri, proiectul de lege privind pensiile magistraților, care aduce modificări semnificative în sistemul de pensii de serviciu.
18:30
Guvernul a adoptat noi măsuri: schimbări la pensiile magistraților, rectificare bugetară și întărirea guvernanței întreprinderilor publice # Adevarul.ro
Guvernul României a aprobat vineri mai multe acte normative și memorandumuri cu impact asupra sistemului de pensii, bugetului de stat și investițiilor strategice.
18:30
40.000 de pelerini au ajuns la Mănăstirea Prislop. Imagini cu „asaltul” românilor la locul de veci al lui Arsenie Boca # Adevarul.ro
Mănăstirea Prislop a înregistrat, vineri, cel mai mare număr de pelerini din istoria sa de peste cinci secole. Aproape 40.000 de oameni au venit la slujba de canonizare a călugărului Arsenie Boca, oficiată la împlinirea a 36 de ani de la moartea lui, din 28 noiembrie 1989.
18:15
Radu Miruță și-a publicat diplomele după atacul lui Victor Ponta: „Doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastră” # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, și-a făcut publice diplomele vineri, ca răspuns la acuzațiile deputatului Victor Ponta, care a susținut că ministrul „a urmat simultan două facultăți – una la București și alta la Târgu-Jiu”.
18:00
Șeful de cabinet al lui Zelenski și-a depus demisia. Anunțul făcut de președintele Ucrainei # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei a confirmat că șeful biroului său, Andrii Iermak, și-a depus demisia.
18:00
Bărbat din Covasna, reținut după ce și-a amenințat fosta soție că îi va incendia locuința. Ce au găsit polițiștii când l-au prins # Adevarul.ro
Un bărbat de 43 de ani a fost plasat sub control judiciar după ce și-a amenințat fosta concubină că îi va incendia locuința.
17:45
Premierul ungar sfidează Bruxelles-ul: Viktor Orban promite la Kremlin că va continua importurile de hidrocarburi din Rusia # Adevarul.ro
Premierul ungar Viktor Orban a declarat că Ungaria va continua să se bazeze pe energia rusească, în ciuda liniei dure adoptate de UE faţă de Rusia.
17:30
Deschiderea oficială a restaurantului Tyranozaur a avut loc pe 20 noiembrie, în centrul Sucevei, pe Strada Ștefan cel Mare nr. 26, și a atras peste o mie de participanți curioși să descopere cel mai nou concept de QSR cu tematică preistorică.
17:30
Șofer plecat „după mici” a blocat probele tehnice de pe linia de tramvai 5, parcând direct pe șine # Adevarul.ro
Un șofer a blocat pentru câteva minute probele tehnice de pe linia de tramvai 5, după ce și-a parcat mașina direct pe șine, în zona Aeroportului Băneasa. Bărbatul și-a abandonat autoturismul pentru a merge să cumpere mici.
17:30
AFP: O „eroare” în CV-ul său îl determină pe ministrul Apărării din România să demisioneze. Ce scrie presa internațională despre demisia lui Moșteanu # Adevarul.ro
Demisia ministrului român al Apărării, Ionuţ Moşteanu, a fost preluată de marile agenţii internaţionale de presă și de numeroase instituţii media.
17:15
Premierul Belgiei aduce noi obiecții planului UE de a oferi un împrumut Ucrainei din activele rusești înghețate # Adevarul.ro
Într-o scrisoare trimisă președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, premierul belgian Bart de Wever și-a exprimat îngrijorările cu privire la planul UE de a folosi activele rusești înghețate pentru a oferi un împrumut Ucrainei.
17:15
Trei bărbați au fost reținuți de polițiștii din Bistrița-Năsăud, fiind suspectați că au furat în repetate rânduri telefoane mobile noi.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.