Sfântul Andrei, creştinătorul neamului românesc, sărbătorit duminică / Tradiţii, obiceiuri supersiţii în Noaptea Sfântului Andrei
News.ro, 29 noiembrie 2025 06:00
Credincioşii îl prăznuiesc, duminică, pe Sfântul Apostol Andrei, considerat creştinătorul neamului românesc. Noaptea din ajun este asociată în popor cu obiceiuri precreştine, precum apariţia strigoilor, farmece, ghicirea ursitului şi a vremii.
Acum 10 minute
06:40
CNN - Armata americană a efectuat un al doilea atac în care i-a ucis pe supravieţuitorii de pe o ambarcaţiune suspectată de trafic de droguri, care fusese deja atacată # News.ro
Armata SUA a efectuat un atac suplimentar asupra unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri care opera în zona Caraibelor pe 2 septembrie, după ce un prim atac nu i-a ucis pe toţi cei aflaţi la bord, au declarat pentru CNN surse familiare cu situaţia.
06:40
American Airlines anunţă că problema de software a Airbus va afecta 340 de aeronave ale sale # News.ro
American Airlines a declarat vineri că se aşteaptă la unele întârzieri operaţionale din cauza unei actualizări majore de software necesare pentru un număr semnificativ de aeronave Airbus A320, precizând că problema afectează aproximativ 340 de avioane din flota sa, relatează Reuters.
Acum o oră
06:00
Portugalia a depus o cerere pentru împrumuturi în valoare de 5,8 miliarde de euro, cu dobândă redusă, prin noul program european de apărare SAFE, a anunţat vineri ministrul Cabinetului, Antonio Leitao Amaro, citat de Reuters.
06:00
06:00
Bucureşti – Repetiţii generale pentru Parada Militară de Ziua Naţională / Vor fi trase 21 de salve de tun / Peste 2.900 de militari şi specialişti, tehnică militară şi 45 de aeronave vor defila # News.ro
Ministerul Apărării anunţă că, sâmbătă, are loc repetiţia generală pentru Parada Naţională de 1 Decembrie, în zona Arcul de Triumf. Sunt impuse restricţii de trafic şi vor fi trase 21 de salve de tun. Peste 2.900 de militari şi specialişti, tehnică militară şi 45 de aeronave vor defila în 1 decembrie.
Acum 2 ore
05:30
Pieţele bursiere europene au închis vineri în creştere, după o lună volatilă; acţiunile Delivery Hero au urcat cu aproape 15% # News.ro
Acţiunile europene au încheiat sesiunea de vineri în teritoriu pozitiv, investitorii evaluând finalul unei luni marcate de fluctuaţii puternice, relatează CNBC.
Acum 6 ore
02:30
Preşedintele Donald Trump a declarat vineri că intenţionează să anuleze majoritatea ordinelor executive semnate de predecesorul său democrat Joe Biden cu ajutorul unei maşini de semnat, o declaraţie cu consecinţe juridice incerte, relatează AFP şi The Guardian.
02:00
Condamnat la 45 de ani de închisoare pentru trafic de droguri, fostul preşedinte al Hondurasului va fi graţiat de Donald Trump # News.ro
Donald Trump a declarat vineri că îl va graţia pe fostul preşedinte al Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, condamnat în 2024 la 45 de ani de închisoare în Statele Unite pentru trafic de droguri, un anunţ care vine cu câteva zile înainte de alegerile prezidenţiale de duminică din ţara central-americană şi este făcut de un preşedinte care altfel a declarat război traficului de droguri, relatează Reuters.
01:20
Marco Rubio intenţionează să lipsească de la reuniunea NATO de săptămâna viitoare, într-un moment cheie pentru Ucraina. O astfel de absenţă este neobişnuită - surse Reuters # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio intenţionează să nu participe la reuniunea miniştrilor de externe NATO de la Bruxelles de săptămâna viitoare, au declarat doi oficiali americani, o absenţă extrem de neobişnuită a diplomatului american de rang înalt de la o reuniune transatlantică importantă, notează Reuters.
01:00
Bloomberg: O delegaţie ucraineană a plecat spre SUA pentru discuţii cu trimisul special al lui Trump, Witkoff, care săptămâna viitoare este aşteptat la Moscova # News.ro
O delegaţie ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru discuţii suplimentare despre planul de pace promovat de preşedintele Donald Trump, a declarat pentru Bloomberg o persoană informată despre acest subiect.
Acum 8 ore
00:30
Un templu al cinematografiei franceze îşi închide temporar porţile. Afectată de o infestare cu ploşniţe de pat, Cinemateca Franceză, situată pe strada Bercy, în Paris, a anunţat într-un comunicat închiderea „excepţională” a porţilor sale, începând cu 28 noiembrie, pentru o perioadă de o lună, relatează Le Figaro.
00:10
Echipa spaniolă Getafe s-a impus vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, în faţa formaţiei Elche, în etapa a 14-a din La Liga.
28 noiembrie 2025
23:50
Echipa italiană Como a dispus vineri seara, pe teren propriu, scor 2-0, de gruparea Sassuolo, în etapa a 13-a din Serie A.
23:30
Două petroliere ruseşti au luat foc în largul Mării Negre, după explozii de origine necunoscută # News.ro
Explozii de origine necunoscută, urmate de incendii, au avut loc la bordul a două petroliere în largul coastelor turceşti din Marea Neagră, fără a face victime, au anunţat vineri seara autorităţile turce, relatează AFP.
23:00
Managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. Dr. Matei Balş”, medicul Adrian Marinescu, afirmă că sezonul de gripă nu a ajuns în punctul său maxim. În ceea ce priveşte cazurile de COVID, medicul explică faptul că acestea încă există, însă în această perioadă infecţiile cu COVID sunt mai rare.
23:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, a vorbit săptămâna trecută la telefon cu Nicolas Maduro, omologul din Venezuela, şi au discutat despre o posibilă întâlnire între ei în Statele Unite, a relatat vineri „The New York Times” (NYT), citând mai multe surse informate.
Acum 12 ore
22:50
Compania Wizz Air confirmă că unele dintre aeronavele sale se numără printre cele care necesită o actualizare de software şi anunţă că unele zboruri din acest weekend pot fi afectate # News.ro
Reprezentanţii companiei Wizz Air au anunţat, vineri seară, că unele dintre aeronavele sale se numără printre cele din familia Airbus A320 care necesită o actualizare de software, fiind programate deja lucrări de mentenanţă. Ca urmare, unele zboruri din acest weekend pot fi afectate.
22:40
Echipa bucureşteană Rapid a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Csikszereda, în etapa a 18-a din Superligă.
22:40
Dr. Adrian Marinescu: Lumea consideră că bolile infecţioase ale trecutului au dispărut şi nu mai apar. Nu, ele nu sunt eradicate, în afară de variolă/ Vaccinarea de-a lungul istoriei a salvat milioane de vieţi # News.ro
Managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. Dr. Matei Balş”, medicul Adrian Marinescu, atrage atenţia asupra faptului că o singură boală infecţioasă, variola umană, a fost eradicată, şi că în alte state, unele apropiate de România din punct de vedere geografic, boli precum poliomielita, considerată a fi eradicată, încă există. Medicul subliniază că virusul nu cunoaşte graniţe şi, în lipsa vaccinării, oamenii sunt expuşi unor boli care pot fi prevenite prin imunizare.
22:20
Plecarea lui Andrii Iermak din funcţia de şef de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, o funcţie extrem de influentă, reprezintă o schimbare radicală pentru Ucraina, care pregăteşte terenul pentru o luptă acerbă în ceea ce priveşte modul în care este guvernată ţara, comentează POLITICO.
22:10
Salvamont Braşov distribuie fotografia tânărului căutat, încă de duminică, în Munţii Bucegi şi îndeamnă persoanele care l-au văzut sau au informaţii relevante să contacteze autorităţile # News.ro
Salvamont Braşov a distribuit, vineri seară, fotografia tânărului de 18 ani care este căutat, încă de duminică seară, în Munţii Bucegi, după ce a cerut ajutor, întrucât era epuizat şi în hipotermie. Salvamontiştii îndeamnă persoanele care l-au văzut pe tânăr sau au informaţii relevante să contacteze autorităţile.
22:10
17 cartonaşe roşii au fost acordate marţi în meciul dintre Real Oruro şi Blooming, din manşa a doua a sferturilor de finală ale Cupei Boliviei, scor 2-2.
22:10
Dr. Adrian Marinescu: România plăteşte anual 100 de milioane de euro pentru tratamentul pacienţilor infectaţi cu HIV # News.ro
Statul român plăteşte, în fiecare an, aproximativ o sută de milioane de euro pentru tratamentele pacienţilor infectaţi cu HIV care sunt înregistraţi în bazele de date şi al căror număr este de aproximativ 16.000, afirmă medicul Adrian Marinescu, managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. Dr. Matei Balş”.
22:00
Dr. Adrian Marinescu, despre decizia unor ţări de a legaliza unele droguri: E o prevenţie în raport cu bolile infecţioase, dar răul tot se întâmplă. Nu se justifică medical, nu înseamnă că cei care consumă nu-şi distrug creierul # News.ro
Medicul Adrian Marinescu, managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. Dr. Matei Balş”, vorbeşte despre decizia unor ţări de a legaliza anumite tipuri de droguri, arătând că aceasta este o metodă de prevenţie privind răspândirea bolilor infecţioase, dar subliniind că ”răul tot se întâmplă”. Medicul arată că aceia care consumă substanţe stupefiante considerate legale în unele state ”nu înseamnă că nu-şi distrug creierul”, iar decizia de a legaliza consumul nu se justifică, din punct de vedere medical.
21:40
Airbus dispune rechemarea urgentă a peste 6.000 de avioane A320, după un incident grav de control al zborului # News.ro
Airbus a anunţat vineri o rechemare masivă pentru o parte semnificativă a flotei globale A320, după ce o problemă de software legată de radiaţiile solare a fost identificată ca risc pentru funcţionarea sistemelor de control al zborului, relatează CNBC.
21:40
Reporteri fără frontiere avertizează asupra prezenţei unor site-uri de ştiri false pro-Kremlin cu câteva luni înainte de alegerile locale din Franţa # News.ro
Cu câteva luni înainte de alegerile municipale din Franţa, organizaţia Reporteri fără frontiere (RSF) este alarmată de „campania de dezinformare” condusă de Rusia cu ajutorul a zeci de site-uri false de ştiri care imită „codurile editoriale ale mass-media regionale şi naţionale” franceze, relatează Le Figaro.
21:30
Dr. Adrian Marinescu: Sunt copiii consumatori care vin cu probleme şi vin foarte devreme, adică s-a ajuns în punctul în care, la 11 ani, consumă droguri, au relaţii sexuale neprotejate/ Înseamnă un eşec pentru noi toţi # News.ro
Managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. Dr. Matei Balş”, medicul Adrian Marinescu, afirmă că în România s-a ajuns în situaţia în care copii de 11 ani să ajungă la medic pentru că au consumat droguri şi au relaţii sexuale neprotejate. El e de părere că pentru astfel de cazuri, care pot fi considerate ”eşecuri”, nu sunt de vină părinţii, ci responsabilă este întreaga societate.
21:20
Iulian Chiriţa a cucerit medalia mondială de argint, vineri, alături de partenera galeză de U19 dublu mixt, Anna Hursey, la Cluj-Napoca.
21:10
Medicul Adrian Marinescu, despre bolile infecţioase descoperite târziu: E ca la cancer, sunt cazuri în care pacienţii ajung la deces în momentul în care descoperă diagnosticul # News.ro
Evoluţia bolilor infecţioase netratate la timp este similară cu cea a unui cancer descoperit târziu, spune medicul Adrian Marinescu, managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. Dr. Matei Balş”. El afirmă că au existat cazuri în pacienţi care erau infectaţi cu HIV sau cu virus hepatic au ajuns la deces în momentul în care le-a fost descoperit diagnosticul, deşi bolile de care sufereau erau fie prevenibile, fie tratabile.
21:00
Arad: O femeie a murit şi o altă persoană a fost rănită într-un accident în care a fost implicat un autoturism # News.ro
O femeie de 64 de ani a murit, iar o altă persoană a fost rănită, vineri seară, într-un accident produs în judeţul Arad, în care a fost implicat un autoturism.
21:00
Oscar Piastri a plasat echipa McLaren în pole position pentru cursa sprint din Qatar, vineri, iar coechipierul său şi liderul campionatului de Formula 1, Lando Norris, a ocupat locul al treilea.
20:40
Dr. Adrian Marinescu: Cel mai complicat pacient, din toate punctele de vedere, este consumatorul de droguri # News.ro
Consumatorii de droguri care ajung la spital sunt, din punctul de vedere al medicilor, unii dintre cei mai ”complicaţi” pacienţi, afirmă managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. Dr. Matei Balş”, medicul Adrian Marinescu. El explică faptul că, de la comportamentul bolnavului, până la bolile de care acesta poate suferi, din cauza comportamentului distructiv cauzat de consumul de stupefiante, tot tabloul îl face pe consumatorul de droguri un pacient extrem de dificil de tratat.
20:30
Guvernul suedez dezvăluie, în limba rusă, că a organizat cu familia regală un exerciţiu de simulare de război # News.ro
Guvernul suedez a anunţat vineri, într-un comunicat tradus în limba rusă, că a organizat un exerciţiu de simulare a războiului, cu participarea regelui Suediei, a prinţesei moştenitoare, a forţelor armate şi a aleşilor, relatează AFP.
20:20
Putin i-a spus lui Orban că ar fi încântat ca Budapesta să găzduiască o întâlnire între el şi Trump # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a întâmpinat vineri la Moscova pe premierul Ungariei Viktor Orban - o vizită rară din partea unui lider al unei ţări membre UE şi NATO - şi i-a spus că ar fi în continuare încântat ca Budapesta să găzduiască o întâlnire a sa cu preşedintele american Donald Trump, relatează Reuters.
20:10
Ministrul Finanţelor, despre rectificarea bugetară: Înseamnă o redistribuire corectivă între ministere. Concret, am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde nevoile sunt reale şi urgente # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru nazare, a declarat vineri, despre rectificarea bugetară adoptată în şedinţa de Guvern, că înseamnă o redistribuire corectivă între ministere. Concret, am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde nevoile sunt reale şi urgente. Ministrul mai spune că accentul, în următoarea perioadǎ, va fi pe asigurarea cofinanţărilor necesare pentru plata facturilor aflate în procesare la nivelul ministerelor, în vederea atragerii fondurilor europene si asigurării fluxului de bani fără impact pe deficit.
19:40
Încă opt persoane au fost arestate în legătură cu incendiul din Hong Kong în care au murit cel puţin 128 de persoane. Cauza tragediei rămâne neclarificată # News.ro
Organismul anticorupţie din Hong Kong a anunţat vineri că a arestat opt persoane în legătură cu incendiul care a distrus un complex de blocuri înalte de locuinţe, ucigând cel puţin 128 de persoane în timp ce aproximativ 200 sunt în continuare dispărute şi 79 sunt rănite, în cea mai gravă tragedie de acest fel din oraş din ultimii aproape 80 de ani, relatează BBC.
19:40
Echipa Concordia Chiajna a încheiat la egalitate vineri, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia ASA Tg Mureş, în primul meci al etapei a 15-a din Liga 2.
19:40
Ministerul Finanţelor: Ultima ediţie Fidelis din 2025 vine cu dobânzi neimpozabile de până la 7,55% # News.ro
Ministerul Finanţelor anunţă că Fidelis 11, care se va desfăşura în perioada 5-12 decembrie, va avea dobânzi de până la 7,55% la emisiunile în lei şi de până la 6,20% la cele în euro.
19:30
Iulian Chiriţa a adăugat vineri o medalie preţioasă în palmaresul său, o performanţă care bucură întreg tenisul de masă românesc, la ediţia Campionatului Mondial de Juniori 2025 de la Cluj-Napoca. Medaliat cu bronz alături de echipa României U19 la ediţia de anul trecut din Helsingborg, Iulian Chiriţa a repetat performanţa şi a ajuns din nou pe podium, de această dată în proba de U19 dublu masculin, alături de portughezul Tiago Abiodun.
19:10
Handbal feminin: Bojana Popović, fosta mare jucătoare, preia CSM Bucureşti după Campionatul Mondial; Cristina Neagu, aşteptată să revină ca manager # News.ro
Campioana CSM Bucureşti a anunţat, vineri, că echipa feminină va fi preluată, începând cu 1 decembrie, de fosta mare jucătoare Bojana Popović, care a mai antrenat Buducnost Podgorica şi naţionala Muntenegrului.
19:10
Acţionarii companiei care editează HotNews anunţă că Pluralis, cu sediul în Olanda, a notificat statul român că intenţionează să facă o investiţie minoritată în HotNews şi în celelalte publicaţii ale grupului # News.ro
Acţionarii grupului de presă românesc ZYX Publishing Group anunţă că Pluralis, companie cu sediul în Olanda, dedicată susţinerii presei independente, a informat, vineri, statul român de intenţia unei investiţii minoritare în HotNews şi în celelalte publicaţii ale grupului.
18:50
Mircea Abrudean, despre angajarea răspunderii Guvernului pe proiectul pensiilor magistraţilor: Dacă România, cu participatea tuturor instituţiilor, va reuşi să aibă o lege promulgată până la finalul anului, banii din PNRR pot fi salvaţi # News.ro
Preşedintele Senatul, Mircea Abrudean, a transmis vineri că, dacă România, cu participatea tuturor instituţiilor ei, va reuşi să aibă o lege a pensiilor magistraţilor promulgată până la finalul anului, banii din PNRR pot fi salvaţi.
18:30
Parlament: Guvernul îşi angajează răspunderea pe proiectul pensiilor magistraţilor marţi, după şedinţa solemnă dedicată aniversării Zilei Naţionale a României # News.ro
Conducerea Parlamentului a decis, vineri, că Guvernul îşi va angaja răspunderea pe proiectul pensiilor magistraţilor marţi, după şedinţa solemnă dedicată aniversării Zilei Naţionale a României.
18:30
Marian Barbu şi Iulian Călin vor arbitra partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 18-a a Superligii.
18:30
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care se ia act de demisia lui Liviu Moşteanu din funcţiile de viceprim-ministru şi ministru al apărării naţionale şi preluarea interimatului de către ministrul Economiei, Radu Miruţă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, decretul prin care se ia act de demisia lui Liviu Moşteanu din funcţiile de viceprim-ministru şi ministrul apărării naţionale şi decretul care prevede preluarea interimatului de către ministrul Economiei, Radu Miruţă.
18:20
Guvernul a adoptat cea de-a doua rectificare bugetară pe anul 2025: Cheltuielile de personal se diminuează cu 255 milioane lei, iar cheltuielile cu bunuri şi servicii cresc cu 6 milioane lei # News.ro
Guvernul a adoptat, vineri, în şedinţă, cea de-a doua rectificare bugetară pe anul 2025, care a fost determinată de reflectarea în bugetele ordonatorilor principali de credite a influenţelor determinate de forma revizuită a Planului de redresare şi rezilienţă al României şi asigurarea fondurilor în vederea desfăşurării normale a activităţii unor ordonatori principali de credite până la finele anului, asigurarea fondurilor necesare pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, datorită creşterii numărului acestor beneficiari. Cheltuielile de personal se diminuează cu 255 milioane lei, iar cheltuielile cu bunuri şi servicii cresc cu 6 milioane lei.
18:20
Noul preşedinte CSM: O justiţie independentă este un drept al cetăţeanului, şi nu privilegiu al magistratului. Acesta îşi exercită atribuţiile fără influenţe din partea clasei politice, a presei sau a oricăror alte persoane # News.ro
Noul preşedinte al Consiliului superior al Magistraturii, Gheorghe-Liviu Odagiu, al cărui mandat de un an începe în 7 ianuarie 2026, afirmă că o justiţie independentă „este un drept al cetăţeanului, şi nu privilegiu al magistratului”. Tocmai în virtutea acestui drept, consideră magistratul, procurorii şi judecătorii îşi exercită atribuţiile fără influenţe din partea clasei politice, a presei sau a oricăror alte persoane. „Realităţile sociale şi politice din societatea actuală conduc la provocări suplimentare pentru autoritatea judecătorească, cu potenţial de a genera dificultăţi în activitatea sistemului judiciar sau chiar de a afecta grav funcţionarea acestuia, iar anul 2026 nu va duce lipsă de acestea”, atenţionează magistratul.
18:00
Guvernul a aprobat proiectul privind pensiile magistraţilor, care prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare, cu câte un an, pentru fiecare generaţie şi limitarea cuantumului net al pensiei la 70% din venitul net din ultima lună de activitate # News.ro
Guvernul a aprobat, vineri, proiectul privind pensiile magistraţilor, care prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare, cu câte un an, pentru fiecare generaţie şi limitarea cuantumului net al pensiei la 70% din venitul net din ultima lună de activitate
18:00
Fotbal: Marea Britanie şi-a depus candidatura pentru a organiza Cupa Mondială Feminină din 2035 # News.ro
Cele patru asociaţii de fotbal din Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord şi-au depus vineri candidatura comună oficială pentru a găzdui Cupa Mondială Feminină din 2035.
Acum 24 ore
17:50
UPDATE - Andrii Iermak a fost eliberat din funcţie de preşedintele Zelenski: „Nu vreau să existe zvonuri şi speculaţii” # News.ro
Şeful cancelariei prezidenţiale ucrainene, influentul Andrii Iermak, a fost eliberat din funcţie, vineri, de preşedintele Volodimir Zelenski, după ce agenţiile ucrainene de combatere a corupţiei i-au percheziţionat reşedinţa, agravând o criză politică majoră, în contextul în care Kievul se confruntă cu presiuni din partea Washingtonului pentru a accepta termenii unui acord de pace.
