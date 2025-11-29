Obiceiul pe care îl are Alexandra Dulgheru în fiecare dimineață. Ce face șefa echipei de tenis imediat cum se trezește
Fanatik, 29 noiembrie 2025 06:20
Alexandra Dulgheru recunoaște că are un obicei în fiecare dimineață la care nu poate renunța. E primul lucru pe care îl face imediat cum se trezește.
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
06:50
Uluitor! Sportivii nigerieni nu au primit vize și au ratat Mondialul de tenis de masă din România: ”Nedrept și discriminatoriu” # Fanatik
Scandal uriaș în care România e implicată, asta după ce mai mulți sportivi din Nigeria nu au primit vize pentru a participa la Cupa Mondială de tenis de masă.
Acum 15 minute
06:40
Simona Halep a spus adevărul despre operația la sâni. Cât de dificilă a fost recuperarea pentru sportivă și cum a luat decizia: ”M-am blocat” # Fanatik
La 16 ani distanță de când a suferit operația de reducție mamară, Simona Halep a vorbit deschis despre decizia luată atunci, dar și despre urmările care au apărut.
Acum o oră
06:20
06:10
Cu ce afacere a dat lovitura Ilie Dumitrescu, după retragerea din fotbal: ”Am făcut investiții bune” # Fanatik
Care este, de fapt, businessul cu care Ilie Dumitrescu a atins un succes uriaș. Fostul internațional a alocat un fond destul de mare de pe urma fotbalului.
Acum 6 ore
01:10
Povestea unei victorii obligatorii. Concluziile lui Bogdan Baratky după Rapid – Csikszereda 4-1 # Fanatik
Pentru Rapid socotelile serii erau simple: victorie obligatorie. Motivele, multiple.
Acum 8 ore
00:50
Cristi Manea, pe cai mari după golul din Rapid – Csikszereda 4-1: „Vrem campionatul și Cupa!”. Video # Fanatik
Cristi Manea a fost unul dintre marcatorii Rapidului în victoria clară cu Csikszereda, 4-1, iar jucătorul giuleștenilor anunță ce obiectiv are echipa în acest sezon.
00:40
Claudiu Petrila a dezvăluit secretul golului lui Manea din Rapid – Csikszereda 4-1: „Nu e prima oară” # Fanatik
Finalul partidei din Giulești a oferit o fază frumoasă și inedită. Petrila i-a centrat excelent din corner lui Cristi Manea, care a închis tabela în Rapid - Csikszereda 4-1
00:20
Robert Ilyes își amendează un jucător după înfrângerea cu Rapid: „Nu poți să te comporți așa!”. Ce a spus despre o revenire la Rapid # Fanatik
Antrenorul celor de la Csikszereda, Robert Ilyeș, a anunțat că-l va amenda pe unul dintre jucătorii după eșecul drastic suferit cu Rapid, 1-4, în etapa cu numărul 18 a SuperLigii.
00:00
Victor Angelescu a spus-o cu subiect și predicat: Rapid vrea titlul! Acționarul minoritar al giuleștenilor a debordat de entuaziasm după 4-1 cu Csikszereda și a anunțat transferuri în Giulești
00:00
Cum a fost surprinsă frumoasa Anna Kournikova. Fosta mare sportivă este însărcinată, dar nu renunță la micile plăceri # Fanatik
Anna Kournikova este însărcinată, dar continuă să fie activă. Fosta sportivă nu renunță la micile plăceri și nici la timpul petrecut cu cei dragi.
28 noiembrie 2025
23:50
Cristi Săpunaru nu s-a ferit de cuvinte după ce Rapid a zdrobit-o pe Csikszereda: „Senzațional!” # Fanatik
Fostul căpitan al Rapidului, care s-a retras în vară, a vorbit după ce giuleștenii au învins-o pe Csikszereda, 4-1, în etapa cu numărul 18 a SuperLigii.
23:40
Afacerea cu care Cristiano Ronaldo vrea să dea lovitura. Cei interesați trebuie să plătească 15.000 de euro # Fanatik
Cu ce business își dorește Cristiano Ronaldo să-și crească averea. Persoanele care iau în calcul să i se alăture sunt nevoite să achite suma de 15.000 de euro.
23:40
Imaginea serii în Giulești. Un pompier a primit tricoul lui Koljic: cum s-au bucurat rapidiștii după victoria cu Csikszereda. Foto exclusiv # Fanatik
A fost din nou sărbătoare în Giulești după victoria de răsunet obținută de Rapid, scor 4-1, cu Csikszereda. Jucătorii au celebrat cu suporterii, iar un pompier a primit tricoul lui Elvir Koljic
23:30
Costel Gâlcă rămâne picioarele pe pământ chiar și după ce Rapid a făcut spectacol cu Csikszereda. Giuleștenii s-au impus cu 4-1, dar antrenorul are în continuare motive de nemulțumire
23:20
A luat titlul în Turcia şi trage un semnal de alarmă înaintea barajului pentru CM 2026: “Va fi război! Trebuie să fim 11 bărbaţi adevăraţi” # Fanatik
Fostul fotbalist român, campion în Turcia, avertizează înaintea barajului pentru CM 2026. Ce trebuie să facă naționala României, de fapt.
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 29 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.00 la Dinamo – Oțelul # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 29 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder la Dinamo - Oțelul, partidă care contează pentru etapa a 18-a din SuperLiga.
23:10
Celebrul fotbalist se căsătorește cu o cunoscută actriță de filme pentru adulți. Cine este femeia care l-a cucerit # Fanatik
Un cunoscut jucător de fotbal se pregătește să ajungă la altar cu o actriță de filme pentru adulți. Frumoasa vedetă i-a furat inima cu totul acestuia.
23:10
Cum și-a explicat Marian Aioani pasa de gol de senzație din Rapid – Csikszereda 4-1: „S-a nimerit să fie lucrată așa foarte bine” # Fanatik
Marian Aioani a fost decisiv pentru Rapid, în victoria cu Csikszereda, asta după ce a pasat decisiv la primul gol al partidei, marcat de Constantin Grameni.
Acum 12 ore
22:50
Ucrainenii au înnebunit după ce au văzut decizia luată de românul Marius Vizer vizavi de Rusia! # Fanatik
Comitetul Olimpic Național al Ucrainei a avut o reacție extrem de dură după ce Federația Internațională de Judo, condusă de românul Marius Vizer, a permis sportivilor ruși să concureze sub drapelul țării natale.
22:40
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 29 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 522 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League și Bundesliga.
22:40
„Maxima seară”. Sorin Cârțu, entuziasmat după Craiova – Mainz 1-0. Ce a remarcat la Coelho și ce a vorbit cu Rotaru # Fanatik
Sorin Cârțu a reacționat după victoria obținută de Universitatea Craiova, 1-0 contra lui Mainz în Conference League. Oficialul grupării din Bănie a dezvăluit ce a discutat la pauza partidei cu patronul Mihai Rotaru.
22:20
Cei de la Csikszereda s-au simțit ca acasă în Giulești la meciul cu Rapid! Cu ce mesaj în limba maghiară au fost întâmpinați # Fanatik
Cei de la Rapid au vrut să fie fair-play față de oaspeții de la Csikszereda, la duelul din runda cu numărul 18 a SuperLigii României, și le-au făcut o primire călduroasă.
22:10
Cristi Balaj, reacție surpriză despre cartonașul roșu „scos” de Darius Olaru în Steaua Roșie – FCSB. Exclusiv # Fanatik
Cristi Balaj a dat verdictul în cazul arbitrajelor de la meciurile U Craiova - Mainz 1-0 și Steaua Roșie - FCSB 1-0. Ce a spus, de fapt, despre cartonașul roșu obținut de Darius Olaru.
21:50
Momente cumplite în Giulești, la Rapid – Csikszereda! Un fan din Peluza Nord a avut nevoie de intervenția de urgență a medicilor # Fanatik
Șoc și groază în Giulești în finalul primei reprize din Rapid - Csikszereda. Unui fan al gazdelor i s-a făcut rău și a avut nevoie urgent de intervenția medicilor de pe ambulanță
21:40
Meme Stoica, reacție tare după victoria Craiovei cu Mainz: „Știu cum ne bucuram noi la 0-0”. Exclusiv # Fanatik
Mihai Stoica a avut o reacție fair-play după ce Universitatea Craiova a învins-o pe Mainz în Conference League. Președintele C.A. și-a scos pălăria în fața rivalilor
21:20
Probleme pentru FCSB la revenirea de la Belgrad! De ce nu au putut campionii să aterizeze la Constanța și ce se întâmplă cu programul echipei # Fanatik
Planurile celor de la FCSB au fost date peste cap înaintea meciului de la Constanța, cu Farul. Campionii nu au putut ateriza la malul Mării Negre și s-au întors la București
21:10
Cine e constructorul care vrea să preia combinatul Liberty Galați. Compania are câteva mii de angajați, iar CEO-ul este un fel de „Umbrărescu al Irakului” # Fanatik
Un grup din Irak este ultima companie care dorește să preia combinatul siderurgic din Galați. Prima ofertă verbală a fost făcută, în august, de familia lui Dorinel Umbrărescu, care a promis că va fi sprijinit de alți investitori români importanți din zona Moldovei.
21:00
Rapid se implică în lupta împotriva violenței asupra femeilor! Mesajul transmis la meciul cu Csikszereda # Fanatik
Înainte de startul partidei cu Csikszereda, jucătorii Rapidului au afișat un banner împotriva violenței asupra femeilor. Acesta face parte dintr-o campanie lansată de LPF.
20:50
Giovanni Becali, portret-șoc pentru Filipe Coelho, noul antrenor al Craiovei: „Și-au găsit un viitor Mourinho!”. Unde-i vede pe olteni în Conference. Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali, impresionat de noul antrenor de la Universitatea Craiova. Cum l-a caracterizat pe Filipe Coelho și unde îi vede, de fapt, pe olteni în Conference League.
20:30
”Nu mai calc acolo!”. Motivul deciziei radicale pe care a luat-o Marius Șumudică în privința Rapidului: ”Păi ce, sunt cârpă?” # Fanatik
Marius Șumudică a rezistat doar 9 luni pe banca tehnică a Rapidului. Dezamăgit de experiența trăită în perioada petrecută în Giulești, antrenorul a luat o decizie fermă.
20:20
Un nou scandal la Steaua! Florin Talpan face acuzații grave la adresa suporterilor în procesul referitor la prejudiciul provocat de FCSB # Fanatik
Nu este liniște deloc la CSA Steaua. Juristul Florin Talpan a ieșit la atac, de această dată împotriva suporterilor din Peluza Sud. Mărul discordiei, procesul referitor la prejudiciul provocat de FCSB
20:10
Destinația de vacanță aleasă de Florinel Coman. Celebrul fotbalist a ales un loc exotic, extrem de apreciat de marile vedete # Fanatik
Florinel Coman a plecat în vacanță și a ales o destinație aparte. Vorbim despre un loc exotic care de altfel este și preferatul celor mai multe vedete.
19:40
Compania uriașă din România cumpărată de Mircea Lucescu. Selecționerul pregătește o investiție de 17 milioane de euro # Fanatik
Mircea Lucescu nu este doar un antrenor de mare succes, ci și un bun afacerist. Care este compania mare cumpărată de selecționerul României și ce investiție pregătește acesta.
19:10
Adrian Mutu, apariție de senzație la Arad! De ce a fost așteptat „Briliantul” cu un tort gigant. Video # Fanatik
Adrian Mutu, prezență specială la Arad, la un eveniment la care au participat și fotbaliștii de la UTA, dar și antrenorul Adrian Mihalcea
19:10
Londra își ține răsuflarea în așteptarea derby-ului din etapa a 13-a din Premier League. Chelsea și Arsenal, două forțe care definesc însăși identitatea capitalei fotbalistice, se pregătesc să se ciocnească într-un duel în care miza […]
18:50
Cei trei jucători de la FCSB care vin direct de la București la Constanța pentru „finala” cu Farul. Unul va fi titular. Exclusiv # Fanatik
Mihai Stoica a clarificat situația jucătorilor de la FCSB care nu au făcut deplasarea pentru partida cu Steaua Roșie Belgrad. Unul dintre ei va fi titular în duelul cu Farul, unul extrem de important în lupta pentru play-off.
18:40
Scandal monstru înainte de Dinamo – Oțelul Galați! Acuzații grave la adresa clubului din „Ștefan cel Mare” # Fanatik
Dinamo se pregătește de un nou duel în SuperLiga, iar de data aceasta urmează să primească vizita celor de la Oțelul Galați, partidă ce va avea loc pe Arena Națională.
18:20
Fostul patron din Premier League, cu o avere colosală, investește în România! Cine este Mike Ashley # Fanatik
O nouă lovitură pe piața de investiții din România. Fostul patron de club din Premier League vine să devină proprietar în țară. Cine este, de fapt, Mike Ashley.
18:10
România lovită de Ciclonul Adel. Care este explicația apariției unor astfel de fenomene în țara noastră # Fanatik
România se confruntă cu efectele Ciclonului Adel. Află cum se formează astfel de fenomene meteorologice rare și ce impact pot avea asupra țării noastre.
Acum 24 ore
17:50
Care este muzicianul pe care Sorana Cîrstea îl urmărește cu mare interes. Jucătoarea de tenis, în vârstă de 35 de ani, adoră versurile pe care le interpretează acesta.
17:50
Rezultate Superliga, etapa 18. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet al următoarei etape din campionatul României.
17:40
17:40
Fostul patron din Liga 1 a fost condamnat la 10 ani de închisoare! Mai avea o pedepasă de doi ani # Fanatik
Oamenii care au fost în fotbalul românesc continuă să aibă probleme cu legea, iar acum o condamnare de 10 ani a venit pe numele celui care visa să se lupte pentru locurile fruntașe.
17:10
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto” # Fanatik
Dominic Fritz este un alt caz din USR care își ține diplomele sub cheie. Șeful de partid al lui Ionuț Moșteanu invocă ”narativul conspiraționist”, motivând astfel ”secretizarea” documentelor de studii.
17:00
Gigi Becali, atac direct la Mircea Lucescu: „Jucătorii când vin de la echipa națională sunt praf, distruși!” # Fanatik
Gigi Becali a rupt prietenia cu Mircea Lucescu. Patronul FCSB a dat vina pe selecționer pentru forma slabă a jucătorilor săi. La ultima acțiune a naționalei, campioana a avut 5 jucători convocați
16:50
Gigi Becali, reacție surprinzătoare după conflictul Crețu – Ngezana: „Trebuie să fii înjurat în piața publică!” # Fanatik
Gigi Becali a reacționat după ce Valentin Crețu l-a jignit pe Siyabonga Ngezana la finalul partidei pe care FCSB a pierdut-o cu Steaua Roșie Belgrad, 0-1.
16:50
Oldies But Goldies, sâmbătă, 29 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre cariera lui Miodrag Belodedici. Episodul 2 # Fanatik
La ediția de sâmbătă, 29 noiembrie, ora 10:30, a emisiunii „Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor continua analiza carierei lui Miodrag Belodedici
16:20
Sorin Cârțu, intervenție chirurgicală de ultimă oră: ”N-am dormit toată noaptea!” Ce a pățit după Craiova – Mainz # Fanatik
Sorin Cârțu a fost supus unei intervenții chirurgicale, dar chiar și așa s-a bucurat la maxim de victoria Universității Craiova. Ce s-a întâmplat după meci cu legenda Olteniei.
16:10
Etapa cu numărul 15 din Liga 2 este gata să înceapă. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre această rundă din eșalonul secund din România.
16:00
Super-computerul nu minte! Universitatea Craiova a prins viteză în lupta pentru titlu, Rapid a luat-o la vale. Ce se întâmplă cu FCSB # Fanatik
Specialiștii de la Football Meets Data și-au actualizat predicţiile pentru SuperLiga. Universitatea Craiova este echipa care a profitat cel mai mult după etapa a 17-a.
