Atacurile rusești continuă în Kiev: Cel puţin şase răniţi, inclusiv un copil, din cauza dronelor / Pagube materiale importante
G4Media, 29 noiembrie 2025 06:20
Un atac rusesc cu drone asupra capitalei Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă a făcut cel puţin şase răniţi, inclusiv un adolescent, şi a provocat pagube materiale importante, au anunţat autorităţile, citate de AFP, transmite Agerpres. Explozii puternice au fost auzite mai întâi în jurul miezului nopţii de către jurnaliştii AFP în centrul Kievului, […]
• • •
Acum 5 minute
06:50
„Jackpotul EuroMillions de peste 178 de milioane de euro, oferit în această seară, a fost câștigat în Franța de către un norocos câștigător ", a anunțat FDJ United (loteria franceză) într-un comunicat de presă de vineri. Câștigătorul jackpotului, a jucat numerele câștigătoare: 5-29-33-39-42, iar Lucky Stars 3 și 9. În august, la loteria franceză EuroMillions […]
Acum 15 minute
06:40
Negociatorii ucraineni sunt aşteptaţi în Statele Unite în acest weekend pentru discuţii privind planul american de a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat vineri pentru AFP un oficial apropiat dosarului, transmite Agerpres. „Delegaţia intenţionează să se întâlnească cu partea americană la sfârşitul acestei săptămâni", a afirmat sursa, solicitând anonimatul din cauza sensibilităţii problemei. Discuţiile […]
06:40
Afganii care locuiesc în SUA au condamnat atacul armat „profund tragic" de miercuri din Washington DC, în apropierea Casei Albe, subliniind în același timp că suspectul, care s-a mutat în SUA din Afganistan în urmă cu patru ani, nu îi reprezintă, transmite Mediafax. Presupusul atacator, Rahmanullah Lakanwal, în vârstă de 29 de ani, a intrat […]
06:40
Sfântul Andrei, creştinătorul neamului românesc, sărbătorit duminică / Tradiţii, obiceiuri supersiţii în Noaptea Sfântului Andrei # G4Media
Credincioşii îl prăznuiesc, duminică, pe Sfântul Apostol Andrei, considerat creştinătorul neamului românesc. Noaptea din ajun este asociată în popor cu obiceiuri precreştine, precum apariţia strigoilor, farmece, ghicirea ursitului şi a vremii, transmite News.ro. Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei (nume care derivă din cuvântul grecesc Andreas, care înseamnă „viteaz" sau „bărbătesc") apare pe 30 noiembrie în calendarele […]
06:40
Încă opt persoane au fost arestate în urma incendiului din Hong Kong în care au murit cel puțin 128 persoane # G4Media
Opt persoane au fost arestate sub suspiciunea de corupție în legătură cu lucrările de renovare la care erau supuse blocurile înainte de incendiu. Alte trei au fost reținute anterior sub acuzația de omor din culpă, trasmite Mediafax. Cauza incendiului rămâne neclară, deși oficialii au declarat că polistirenul și plasa de protecție plasată pe exteriorul ferestrelor […]
Acum 30 minute
06:30
Marco Rubio intenţionează să lipsească la reuniunea NATO din 3 decembrie, într-un moment-cheie pentru Ucraina / Absența reprezentantului SUA este neobișnuită (surse Reuters) # G4Media
Secretarul de stat american Marco Rubio intenţionează să nu participe la reuniunea miniştrilor de externe NATO de la Bruxelles de săptămâna viitoare, au declarat doi oficiali americani, o absenţă extrem de neobişnuită a diplomatului american de rang înalt de la o reuniune transatlantică importantă, notează Reuters, citată de News.ro. Secretarul de stat adjunct Christopher Landau […]
06:30
Un templu al cinematografiei franceze îşi închide temporar porţile. Afectată de o infestare cu ploşniţe de pat, Cinemateca Franceză, situată pe strada Bercy, în Paris, a anunţat într-un comunicat închiderea „excepţională" a porţilor sale, începând cu 28 noiembrie, pentru o perioadă de o lună, relatează Le Figaro, citat de News.ro. Instituţia va beneficia de un […]
Acum o oră
06:20
Trei opțiuni de mic dejun recomandate de Universitatea Harvard/ Combinația de proteine, carbohidrați și grăsimi este perfectă pentru prima masă a zilei # G4Media
Micul dejun este prima sursă de energie a zilei, înainte de cafea cel mai recomandabil. Este important să combinăm proteinele, carbohidrații și grăsimile în special, în diminețile friguroase, pentru a începe ziua cu multă energie. Odată cu sosirea iernii, există anumite preparate sănătoase care ajută la echilibrarea organismului în dimineților friguroase. De asemenea, este esențial […]
06:20
06:20
Donald Trump anunţă că va anula majoritatea ordinelor executive pe care Joe Biden le-a semnat cu ajutorul unei mașini # G4Media
Preşedintele Donald Trump a declarat vineri că intenţionează să anuleze majoritatea ordinelor executive semnate de predecesorul său democrat Joe Biden cu ajutorul unei maşini de semnat, o declaraţie cu consecinţe juridice incerte, relatează AFP şi The Guardian, citate de News.ro. „Orice document semnat de Joe Somnorosul cu ajutorul maşinii de semnat, adică 92% dintre acestea, […]
06:20
Condamnat la 45 de ani de închisoare pentru trafic de droguri, fostul preşedinte al Hondurasului va fi graţiat de Donald Trump # G4Media
Donald Trump a declarat vineri că îl va graţia pe fostul preşedinte al Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, condamnat în 2024 la 45 de ani de închisoare în Statele Unite pentru trafic de droguri, un anunţ care vine cu câteva zile înainte de alegerile prezidenţiale de duminică din ţara central-americană şi este făcut de un preşedinte […]
06:10
Portugalia cere împrumuturi UE de 5,8 miliarde de euro pentru consolidarea Apărării prin SAFE # G4Media
Portugalia a depus o cerere pentru împrumuturi în valoare de 5,8 miliarde de euro, cu dobândă redusă, prin noul program european de apărare SAFE, a anunţat vineri ministrul Cabinetului, Antonio Leitao Amaro, citat de Reuters, transmite News.ro. SAFE, program al Uniunii Europene în valoare de 150 miliarde de euro, urmăreşte consolidarea capacităţilor de apărare, acoperirea […]
06:10
EXCLUSIV Acord de recunoaștere: Trei ani cu suspendare pentru un medic care lua șpagă pentru concedii medicale frauduloase / Punea invariabil diagnosticul ”luxație, entorsă și întindere de ligamente” / Are, din nou, dreptul de a lucra la Spitalul Floreasca # G4Media
Pe data de 9 decembrie 2025, un complet de judecată de la Tribunalul București va anunța dacă va admite acordul de recunoaștere semnat pe 10 noiembrie de medicul ortoped Corneliu Sebastian Oprescu de la Spitalul Floreasca, document prin care acesta a acceptat să fie condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. În vara acestui […]
06:00
Luminile de sărbători se aprind sâmbătă în Capitală / Se deschide şi Târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei # G4Media
Primăria Capitalei dă startul sărbătorilor de iarnă, sâmbătă, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun din Piaţa Constituţiei, transmite Agerpres. Tot sâmbătă se vor aprinde luminile de sărbători şi va începe târgul Bucharest Downtown Christmas Market din Piaţa Universităţii, reiese dintr-un comunicat transmis, miercuri, de Primăria Municipiului București. Astfel, sâmbătă, începând cu ora 17:00, se deschide […]
06:00
Papa Leon al XIV-lea este aşteptat sâmbătă la Moscheea Albastră din Istanbul, bijuterie emblematică a oraşului și celebru monument otoman # G4Media
Papa Leon al XIV-lea este aşteptat sâmbătă la Moscheea Albastră din Istanbul, bijuterie emblematică a oraşului şi celebru monument otoman, în a treia zi a vizitei sale în Turcia, scrie AFP, citată de Agerpres. Aceasta este prima vizită a suveranului pontif american la un lăcaş de cult musulman de când i-a succedat în mai lui […]
Acum 2 ore
05:50
5000 de pompieri vor fi mobilizați zilnic în mini-vacanța de 1 Decembrie, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență # G4Media
Aproximativ 5.000 de pompieri vor fi mobilizaţi zilnic, în minivacanţa de 1 Decembrie, pentru a asigura o intervenţie rapidă şi eficientă în cazul situaţiilor de urgenţă care pot apărea la nivel naţional, transmite Agerpres. „Pentru gestionarea solicitărilor primite din partea cetăţenilor, vor fi disponibile peste 3.600 de mijloace tehnice, dintre care aproape 950 de echipaje […]
Acum 8 ore
23:10
Câteva mii de manifestanți pro-europeni au ieşit vineri pe străzile din Tbilisi pentru a marca împlinirea unui an de la suspendarea, la sfârşitul anului 2024, a procesului de aderare a ţării la Uniunea Europeană, o decizie care a declanşat o mişcare de contestare masivă, notează agenția AFP, citată de Agerpres. Mii de manifestanţi, mulţi fluturând […]
Acum 12 ore
22:50
„Eminența cenușie”: Ce rol a jucat Andrii Iermak, fostul șeful al Biroului Președintelui Zelenski, în politica ucraineană și de ce plecarea sa reprezintă un adevărat cutremur politic # G4Media
Volodimir Zelenski a anunțat că șeful biroului său prezidențial și cel mai apropiat aliat, Andrii Iermak, și-a prezentat vineri demisia, pe care președintele care a acceptat-o. În cei cinci ani în care a ocupat această funcție, Iermak a trecut de la rolul de fost consilier prezidențial la eminența cenușie a politicii ucrainene, un adevărat vicepreședinte […]
22:40
Cel mai longeviv câine din toate timpurile a trăit 31 de ani. Bobi a sfidat legile vieții, spre uimirea medicilor veterinari, stabilind un record greu de egalat # G4Media
Bobi, cel mai bătrân câine din lume, a murit la vârsta de 31 de ani și 165 de zile. Patrupedul s-a stins din viață în casa lui din satul portughez Conqueiros, unde a trăit toată viața alături de familia Costa.
22:40
Quebecul afirmă că va intensifica măsurile de combatere a manifestărilor publice de religie printr-o nouă lege radicală care, susțin criticii, afectează în mod disproporționat musulmanii, potrivit The Guardian. Proiectul de lege 9, introdus joi de coaliția de guvernare Coalition Avenir Québec, interzice rugăciunea în instituțiile publice, inclusiv în colegii și universități. De asemenea, interzice rugăciunea […]
22:20
17 cartonaşe roşii acordate într-un meci din sferturile Cupei Boliviei, după o încăierare generală la finalul meciului # G4Media
17 cartonaşe roşii au fost acordate marţi în meciul dintre Real Oruro şi Blooming, din manşa a doua a sferturilor de finală ale Cupei Boliviei, scor 2-2, transmite News.ro. Meciul dintre Totora Real Oruro şi Blooming, manşă secundă din sferturile de finală ale Cupei Boliviei, a început cu un gol al gazdelor, marcat de Julio […]
22:10
Aerul poluat ar putea afecta beneficiile pentru sănătate ale exercițiilor fizice, arată un studiu # G4Media
O nouă analiză sugerează că beneficiile pentru sănătate ale exercițiilor fizice regulate scad drastic în cartierele cu aer poluat, scrie Euronews. Persoanele care fac sport frecvent au un risc mai mic de deces în general. Însă expunerea la niveluri ridicate de poluare a aerului poate reduce această protecție în timp, în special în cazul cancerului […]
21:50
Iulian Chiriţa a cucerit medalia mondială de argint, vineri, alături de partenera galeză de U19 dublu mixt, Anna Hursey, la Cluj-Napoca, transmite News.ro. Într-o atmosferă superbă şi încurajaţi de spectatori, vicecampionii europeni U19 en titre sunt, începând de azi, şi vicecampioni mondiali la dublu mixt. Cele patru victorii în care şi-au unit forţele la masa […]
21:50
Airbus recheamă urgent peste 6.000 de avioane A320, după un incident grav de control al zborului / Wizz Air, printre companiile vizate de rechemări # G4Media
Airbus a anunţat vineri o rechemare masivă pentru o parte semnificativă a flotei globale A320, după ce o problemă de software legată de radiaţiile solare a fost identificată ca risc pentru funcţionarea sistemelor de control al zborului, relatează CNBC, citat de News.ro. Măsura vizează aproximativ 6.000 de aeronave, peste jumătate din totalul global al avioanelor […]
21:30
Secretarul american de Stat, Marco Rubio, intenționează să nu participe săptămâna viitoare la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO într-un moment cheie pentru Ucraina # G4Media
Secretarul de stat american Marco Rubio intenționează să nu participe la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO de la Bruxelles de săptămâna viitoare, au declarat doi oficiali americani, fiind o absență extrem de neobișnuită a celui mai înalt diplomat american de la o reuniune transatlantică cheie, scrie Reuters. Secretarul de stat adjunct Christopher Landau va […]
21:10
Un petrolier „sancționat” care se îndrepta spre portul rusesc Novorossiisk a luat foc în Marea Neagră / Cel mai probabil a fost lovit de o mină # G4Media
Petrolierul Kairos, care arbora pavilionul Gambiei și se îndrepta spre portul rus Novorossiisk, a luat foc după o explozie în Marea Neagră, la nord de Bosfor. Mai multe surse maritime speculează că ar fi lovit o mină, potrivit BBC. Conform datelor ucrainene, acest petrolier este sancționat de Uniunea Europeană, Marea Britanie și Elveția pentru participarea […]
21:10
Federația Europeană pentru Transport și Mediu recomandă UE să respingă cererea producătorilor auto legată de biocombustibili / Aceștia nu ar fi neutri din punct de vedere al emisiilor de CO2 # G4Media
Comisia Europeană ar trebui să reziste solicitărilor producătorilor de automobile de a permite utilizarea biocombustibililor pentru autovehicule după 2035, afirmă Federația Europeană pentru Transport și Mediu. Cunoscut și ca T&E, grupul susține că acest tip de carburanți este disponibil în cantități limitate și nu este cu adevărat neutru din punct de vedere al emisiilor de […]
21:00
Qualcomm dezvăluie versiunea mai puțin puternică a lui Snapdragon 8 Elite Gen 5 / Aceasta va debuta luna viitoare pe OnePlus 15R # G4Media
Când Qualcomm a anunțat în noiembrie lansarea chipsetului Snapdragon 8 Elite Gen 5, a menționat că o versiune non-Elite era în curs de dezvoltare, concepută pentru a alimenta o gamă mai accesibilă de telefoane flagship. Acum acel chip a sosit în sfârșit, iar, potrivit The Verge, vine cu același set de caracteristici de bază, deși are unele scăderi de performanță.
21:00
Black Friday schimbă obiceiurile de consum din România / Fast-foodul și produsele pentru animale urcă în topul comenzilor # G4Media
Perioada reducerilor a devenit una dintre cele mai aglomerate pentru comerțul rapid. Românii comandă tot mai des prod
21:00
Ministerul polonez al Agriculturii vrea să cumpere magazinele Carrefour din Polonia pentru a crea un retailer alimentar de stat, care să combată „dominația lanțurilor de discount străine” / Carrefour ar intenționa să plece și din România # G4Media
Ministerul polonez al Agriculturii a recomandat guvernului să achiziționeze activele din Polonia ale gigantului francez Carrefour, care intenționează să se retragă din Polonia, scrie Notes from Poland. Acestea ar putea fi apoi utilizate pentru a crea o rețea de retail alimentar de stat care ar contribui la combaterea „dominației lanțurilor de discount străine” și ar […] © G4Media.ro.
20:40
Formula 1: Oscar Piastri, în pole pentru cursa de sprint din Qatar / Verstappen doar pe locul 6 / Norris pornește al treilea # G4Media
Oscar Piastri va pleca din pole position în cursa de Sprint din Qatar, după ce australianul a stabilit cel mai rapid timp în calificările pentru cursa de Sprint. Pilotul McLaren l-a depășit pe George Russell cu 0.032s, iar Lando Norris a încheiat pe locul trei, la 0.044s în spatele coechipierului său. © G4Media.ro.
20:30
Ultimii 11 papagali din specia Ara lui Spix care trăiesc în sălbăticie au fost infectaţi cu un virus incurabil şi letal, a anunţat joi guvernul brazilian, situaţia reprezentând o ameninţare serioasă la adresa supravieţuirii acestei specii de culoare albastră, care a inspirat filmul de animaţie „Rio”, transmite AFP, citată de Agerpres. Cele 11 exemplare au […] © G4Media.ro.
20:30
Ministerul bulgar de Interne va cumpăra aproape 700 de SUV-uri și motociclete cu banii strânși în fondul finanțat din amenzile aplicate șoferilor # G4Media
Ministerul de Interne al Bulgariei a anunțat planuri de achiziționare a 405 SUV-uri 4×4 și 285 motociclete pentru a echipa direcțiile sale din Sofia și regionale, potrivit documentelor de achiziții publice publicate săptămâna aceasta, scrie Novinite. Decizia vine după anularea achiziției a 575 de autoturisme, evaluate inițial la 126.514.133 leva (aproximativ 64,7 milioane de euro) […] © G4Media.ro.
20:20
Rusia ameninţă cu blocarea completă a aplicaţiei WhatsApp: „Limitarea progresivă a apelurilor WhatsApp a început în august” # G4Media
Serviciul de mesagerie WhatsApp ar putea fi blocat complet în Rusia, ca urmare a încălcării legilor locale şi lipsei măsurilor de prevenire a folosirii acestuia pentru fraude, a avertizat vineri autoritatea rusă de reglementare în sectorul telecomunicaţiilor, Roskomnadzor, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. „Limitarea progresivă a apelurilor WhatsApp a început în august, aşa cum […] © G4Media.ro.
20:20
Ministrul Finanţelor, despre rectificarea bugetară: Am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde nevoile sunt reale şi urgente/ Ţinta de deficit de 8,4% rămâne intactă # G4Media
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri, despre rectificarea bugetară adoptată în şedinţa de Guvern, că înseamnă o redistribuire corectivă între ministere. Concret, am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde nevoile sunt reale şi urgente, a adăugat el. Ministrul mai spune că accentul, în următoarea perioadǎ, va fi pe asigurarea cofinanţărilor necesare […] © G4Media.ro.
20:10
Compania de robotaxi Waymo a lui Google a anunțat că va începe să ofere curse pe autostrăzi pentru clienții robotaxi din Los Angeles, Phoenix și zona golfului San Francisco, ceea ce reprezintă un pas important pentru vehiculele autonome, potrivit TheGuardian. © G4Media.ro.
20:10
Europa are nevoie de un deceniu pentru a-şi construi infrastructura digitală militară dominată de inteligenţa artificială, susţine CEO-ul Airbus # G4Media
Europa va avea nevoie de cel puţin zece ani pentru a-şi construi infrastructura digitală militară necesară pe viitorul câmp de luptă dominat de inteligenţa artificială, a declarat CEO-ul Airbus, Guillaume Faury, citat de CNBC, transmite News.ro. © G4Media.ro.
20:00
Fosta mare handbalistă Bojana Popović preia CSM Bucureşti / Cristina Neagu, aşteptată să revină ca manager # G4Media
Campioana CSM Bucureşti a anunţat, vineri, că echipa feminină va fi preluată, începând cu 1 decembrie, de fosta mare jucătoare Bojana Popović, care a mai antrenat Buducnost Podgorica şi naţionala Muntenegrului, transmite News.ro. ”Pentru noi, această decizie depăşeşte cadrul strict sportiv. Ea reprezintă o declaraţie de ambiţie şi un pas ferm în direcţia profesionalismului, stabilităţii […] © G4Media.ro.
19:50
Ordonanța de Urgență a Guvernului privind a doua rectificarea bugetului de stat din acest an prevede tăieri și la venituri, și la cheltuieli, suplimentări la trei ministere și tăieri de alocări la alte 15 ordonatori de credite sunt propuși la tăieri de alocări, potrivit agenției Mediafax. Cea de-a doua rectificare bugetară pe anul 2025, proiect […] © G4Media.ro.
19:50
Tribunalul Cluj obligă Primăria din Cluj-Napoca să legalizeze o vilă construită fără autorizație # G4Media
O femeie din Cluj Napoca, proprietara unei case tip vilă care a fost ridicată fără autorizație, a dat în judecată Primăria Cluj-Napoca pentru a legaliza situația juridică a imobilului, iar instanța i-a dat câștig de cauză, scrie ActualdeCluj.ro Primăria Cluj Napoca are obligația să achite și cheltuielile de judecată de mii de euro. Prin cererea […] © G4Media.ro.
19:40
Bilanţul inundaţiilor care au lovit Asia de Sud-Est s-a agravat considerabil vineri, depăşind pragul de 300 de decese, cu cel puţin 145 de morţi în Thailanda şi 174 în Indonezia, transmite Agerpres. În Indonezia, precum şi în Malaezia vecină şi în Thailanda, aceleaşi imagini cu oraşe inundate, oameni rămaşi izolaţi în urma creşterii nivelului apelor […] © G4Media.ro.
19:00
VIDEO&FOTO Expoziție grandioasă la Timișoara. 100 de piese originale vorbesc despre Pompei, orașul înghițit de erupția vulcanului Vezuviu # G4Media
Muzeul de Artă din Timișoara a inaugurat astăzi, la Palatul Baroc, cea mai amplă expoziție organizată vreodată de instituție, dedicată memoriei vizuale a orașului Pompei și transformărilor sale culturale de-a lungul secolelor. Expoziția „Fragilitatea Eternului. De la Pompei la Grand Tour până astăzi” aduce la Timișoara peste 100 de piese originale de patrimoniu care nu […] © G4Media.ro.
18:50
Alibaba lansează Quark AI Glasses, noii săi ochelari inteligenţi cu modelele lingvistice de inteligenţă artificială Qwen integrate # G4Media
Alibaba a lansat joi pe piaţă noii săi ochelari inteligenţi alimentaţi de inteligenţă artificială, Quark AI Glasses, pe măsură ce gigantul tehnologic chinez îşi intensifică ofensiva pe segmentul de consum al AI, unde concurenţa devine tot mai puternică, transmite CNBC, conform News.ro. © G4Media.ro.
18:50
Scandal uriaș privind diplome false în Polonia: 29 de persoane vizate, între care foști europarlamentari, un primar, rectori și cadre universitare # G4Media
Procurorii polonezi au pus sub acuzare 29 de persoane în scandalul diplomelor false din Polonia, acuzațiile vizând corupție, fraudă, trafic de influență și eliberarea de documente educaționale falsificate. Printre inculpați se numără primarul unui oraș major, foști membri ai Parlamentului European, rectori și cadre universitare, transmite MEDIAFAX. Cazul are ca punct central universitatea privată Collegium […] © G4Media.ro.
18:50
Autoritățile din Suedia au anunțat că familia regală suedeză a participat la un exercițiu de simulare a războiului. Anunțul a fost făcut în limba rusă. Este pentru prima dată în ultimii peste 30 de ani când la un exercițiu militar de amploare participă membrii familiei regale, transmite MEDIAFAX. Autoritățile din Stockholm au dezvăluit vineri că […] © G4Media.ro.
18:40
Președintele Nicușor Dan a luat act de demisia lui Ionuț Moșteanu și l-a numit pe Radu Miruță pentru interimatul în funcția de vicepremier, ministru al Apărării Naționale # G4Media
Președintele Nicușor Dan a semnat, vineri, decretele prin care a luat act de demisia lui Ionuț Moșteanu și l-a numit pe Radu Miruță pentru interimatul în funcția de vicepremier, ministru al Apărării Naționale. „Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 28 noiembrie 2025, următoarele decrete: Decret prin care se ia act de demisia domnului Liviu-Ionuț […] © G4Media.ro.
18:30
Adolescenții români acuzați de tentativă de viol în Irlanda de Nord au fost achitați / Acuzațiile au stârnit revolte de stradă în această vară # G4Media
Acuzațiile de tentativă de viol împotriva a doi adolescenți români, care au declanșat revolte pe motive rasiale în toată Irlanda de Nord, au fost retrase, potrivit BBC. Băieții, în vârstă de 14 și 15 ani, au fost acuzați că au încercat să violeze o elevă în Ballymena, pe 7 iunie. Într-o audiere anterioară, s-a afirmat […] © G4Media.ro.
18:10
Guvernul a aprobat proiectul privind pensiile magistraţilor, care prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare, cu câte un an, pentru fiecare generaţie şi limitarea cuantumului net al pensiei la 70% din venitul net din ultima lună de activitate # G4Media
Guvernul a aprobat, vineri, proiectul privind pensiile magistraţilor, care prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare, cu câte un an, pentru fiecare generaţie şi limitarea cuantumului net al pensiei la 70% din venitul net din ultima lună de activitat, transmite News.ro. Proiectul de lege adoptat de Guvern prevede următoarele modificări în domeniul pensiilor de serviciu […] © G4Media.ro.
18:00
Ministrul Economiei îşi publică diplomele, după ce a fost atacat de Victor Ponta: Răspund din respect pentru oamenii plătitori de taxe, care au dreptul să afle adevărul / Doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastră # G4Media
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, şi-a publicat vineri diplomele, după ce a fost atacat de deputatul Victor Ponta, care l-a acuzat că ”a făcut o facultate la Bucureşti şi alta la Târgu Jiu în acelaşi timp”. ”Răspund din respect pentru oamenii plătitori de taxe, care au dreptul să afle adevărul atunci când cei deranjaţi de măsurile […] © G4Media.ro.
18:00
Numele de Andrei sau Andreea, precum şi derivate ale acestora sunt purtate de 986.365 de persoane care îşi sărbătoresc onomastica, duminică, de Sfântul Apostol Andrei, transmite Agerpres. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor, sunt 548.298 de bărbaţi cu numele de Andrei sau derivate şi 438.067 de femei cu […] © G4Media.ro.
