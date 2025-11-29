Vreme rece în Moldova: ploi abundente, lapoviță, ninsoare și vânt puternic până duminică
TeleM Iași , 29 noiembrie 2025 07:20
INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 28 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20 Fenomene...
Acum 10 minute
07:40
Ordinul emis vineri de prefectul județului Botoșani poate fi atacat de către primarul vizat de...
07:40
Administraţia Bazinală Prut-Bârlad a finalizat lucrările de refacere după inundaţiile de anul trecut din Vaslui și Galați # TeleM Iași
Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad a finalizat şi recepţionat lucrările de refacere pe râurile afectate...
Acum 30 minute
07:30
Tânăr medic din Iași, în luptă pentru viață după un accident cumplit. Familia cere sprijin pentru continuarea tratamentului # TeleM Iași
Un medic rezident din Iași, Iulian, trece prin cea mai grea perioadă a vieții sale...
07:30
Coliziune între o autoutilitară și un autoturism, pe raza localității Molid, Suceava. O persoană a murit # TeleM Iași
Au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul...
07:30
Meteorologii au emis un Cod galben de ceață pentru o parte din județul Botoșani, valabil până la ora 10:00 # TeleM Iași
Din această cauză, pe drumurile din Dorohoi, Flămânzi, Hudești, Albești, Trușești, Ștefănești, Coțușca, Suharău, Lunca,...
07:30
Un bărbat de 35 de ani, tot din Pașcani, care a fost victima unui accident...
07:20
Vreme rece în Moldova: ploi abundente, lapoviță, ninsoare și vânt puternic până duminică # TeleM Iași
INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 28 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20 Fenomene...
07:20
Consiliul Local Suceava aprobă un împrumut de 30 de milioane de lei pentru asigurarea termoficării # TeleM Iași
Consiliul Local Suceava a aprobat, în unanimitate, un împrumut de 30 de milioane de lei...
07:20
După demisia lui Ionuţ Moşteanu, USR ia în calcul mai multe nume pentru funcţia de...
07:20
Voucherele de vacanţă ar putea dispărea complet de anul viitor. Ministrul Turismului a anunţat că...
07:20
Starul brazilian Ronaldinho a ajuns la Iasi pentru meciul demonstrativ de maine, programat la ora...
Acum 24 ore
17:40
Guvernul a adoptat reforma pensiilor magistraților iar săptămâna viitoare ajunge în Parlament # TeleM Iași
Proiectul de lege privind pensiile magistraților a intrat din nou în atenția publică, odată cu...
17:30
Administrația Trump este pregătită să recunoască Crimeea și alte teritorii ucrainene ocupate ca parte a...
17:30
Tribunalului Suceava a repins ieri contestația depusă de medicul de garda din noaptea de 17...
16:30
Proiectul variantei ocolitoare de la Gura Humorului mai are nevoie doar de avizul Guvernului # TeleM Iași
Proiectul variantei ocolitoare de la Gura Humorului a obținut și ultimul aviz din procesul de...
13:20
Iașul își întărește protecția civilă. Primăria anunță extinderea sistemului de alarmare și întreținerea permanentă a...
13:20
Guvernul a aprobat ieri alocarea a 32,7 milioane de lei pentru orașul Broșteni din județul...
13:20
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași derulează un proiect amplu de reabilitare și eficientizare energetică...
13:20
Cardurile educaționale în valoare de 500 de lei au fost încărcate. Deși inițial anunțase că...
13:20
România se pregătește pentru cea mai amplă modernizare a sistemului de supraveghere rutieră. Rețeaua de...
13:20
Autostrada A13 Brașov–Bacău mai bifează un pas important. Consiliul Județean Bacău a emis certificatul de...
13:10
Comuna Miroslava se pregătește intens pentru luna decembrie și pentru eventualele ninsori care ar putea...
13:10
Primăria comunei Tomești se pregateste pentru sărbătorile de iarnă. Chiar dacă bugetul alocat este redus,...
13:10
Campania de împădurire continuă in județul Iași profitând de vremea favorabilă și solul care nu...
12:20
„Din dragoste de țară”, Ionut Moșteanu și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Apărării # TeleM Iași
Ionut Mosteanu a anuntat in urma cu cateva minute ca a demisionat din functia de...
11:30
Marian Vanghelie este executat silit de ANAF pentru recuperarea sumei de 2,7 milioane de euro # TeleM Iași
Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã (ANAF) a demarat punerea în executare a titlului executoriu emis...
11:10
Economistul Gheorghe Diaconu este noul manager al Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iași # TeleM Iași
La câteva zile după demisia managerului interimar al Spitalului de Copii „Sf. Maria", Veronica Leonte,...
10:10
Cutremur în Ucraina. Percheziții la domiciliul lui Andriy Yermak, mâna dreaptă a lui Volodimir Zelenski # TeleM Iași
Biroul Național Anticorupție (NABU) a anuntat că efectuează percheziții la sediul șefului de cabinet al...
09:50
Noaptea trecută, în jurul orei 23:25, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Girov...
09:40
Naționala feminină a României a câștigat primul meci la Mondiale, după ce a trecut de...
09:30
Meteorologii anunţă că încă trei zile mai este în vigoare o informare meteo fără cod,...
09:30
Ministerul Finanţelor a publicat proiectul celei de-a doua rectificări bugetare din acest an # TeleM Iași
Conform documentului, fonduri suplimentare vor fi alocate Ministerelor Sănătăţii, Transporturilor şi Agriculturii, în timp ce...
08:20
Cum va fi vremea până de Crăciun? Meteorologii prognozează temperaturi peste cele specifice # TeleM Iași
Temperaturile vor fi uşor peste cele specifice acestei perioade, până aproape de sfârşitul anului, inclusiv...
08:10
Pelerinaj important la Prislop, odată cu canonizarea lui Arsenie Boca. Mii de credincioși sunt așteptați # TeleM Iași
Zi de mare sărbătoare la Mănăstirea Prislop, în județul Hunedoara. Vineri are loc slujba de...
08:10
Guvernul pregăteşte vineri şedinţa pe pensiile magistraţilor. Se aşteaptă avizul oficial al CSM # TeleM Iași
O şedinţă extraordinară de guvern pentru aprobarea proiectului privind pensiile magistraţilor ar putea avea loc...
08:10
Armele descoperite la vama Albiţa ar fi ajuns în Republica Moldova prin Transnistria. Autorităţile verifică două scenarii # TeleM Iași
Armele găsite la Albiţa ar fi intrat în Moldova prin cel puţin 13 curse de...
08:10
Vladimir Putin, declaraţii despre pacea din Ucraina şi acuzaţiile că vrea să atace ţări din UE # TeleM Iași
Vladimir Putin a prezentat astăzi propriul plan de pace. Inspirat de propunerile lui Donald Trump,...
08:10
Scandal după schimbarea programei şcolare. Profesorii acuză că este „identică cu cea din 1978” # TeleM Iași
Scandal în educaţie după ce oficialii ministerului au anunţat schimbarea programei şcolare de liceu. Cele...
08:00
Ilie Bolojan a prezentat situația deficitului bugetar după 10 luni: Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% față de 2024 # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că din execuţia bugetară pe primele 10 luni ale anului...
Ieri
20:20
Bacău | O persoană a murit iar alte 3 au fost rănite grav după un accident produs la Coțofănesti între un autoturism și un TIR # TeleM Iași
Un grav accident rutier s-a produs în aceasta seară între un TIR și un autoturism,...
20:10
Un incendiu puternic a izbucnit în această seară într-o hală industrială din localitatea Ipatele, unde...
17:40
Un grup puternic italian intră oficial pe piața din România și își stabilește sediul lângă Pașcani # TeleM Iași
Grupul italian Lattonedil S.p.A. a achiziționat recent divizia de panouri termoizolante de la firma românească...
17:40
Suceava | 3 persoane au fost rănite într-un accident produs la Spătărești între un autocar și două autoutilitare # TeleM Iași
O coliziune s-a produs pe DN2 Falticeni – Tg. Neamt, in zona localitatii Spataresti, intre...
17:20
DIICOT a pus sechestru pe autoturisme în valoare de 1.5 milioane de euro de la ieșeanul Alfred Petrea # TeleM Iași
Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus măsura sechestrului asigurător asupra a 7 autoturisme de...
15:50
Ministrul Energiei trimite Corpul de Control la Hidroelectrica după ce s-a aflat că pilele de partid au primit curent fără factură # TeleM Iași
O schemă masivă de livrare a energiei electrice fără facturare de la Hidroelectrica către companii...
15:30
De astazi s-a deschis circulația rutiera pe Lotul 3 al Autostrăzii A7 – sectorul Pietroasele...
14:30
La Valea Lupului prinde contur una dintre cele mai moderne și sustenabile unități de învățământ...
13:50
Ministrul cu CV-uri dubioase. A început Facultatea în 1992 și a terminat-o în 2015 la una privată, acuzată că este fabrică de diplome # TeleM Iași
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și-a publicat pe Facebook diploma de licență obținută la Universitatea Bioterra...
13:00
Astăzi, la Spitalul din Fălticeni, a fost dat ordinul de începere a lucrărilor pentru proiectul...
12:50
Valul tot mai accentuat de scumpiri din ultima perioadă, certurile din Coalitie, creșterea taxelor și...
